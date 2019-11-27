6 asırdır ihtişamını koruyan Taşhan

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat Haberleri6 asırdır ihtişamını koruyan Taşhan
GeriSeyahat 6 asırdır ihtişamını koruyan Taşhan
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

6 asırdır ihtişamını koruyan Taşhan
Seyahat
Anadolu Ajansı
27.11.2019 - 13:26, Son Güncelleme:

6 asırdır ihtişamını koruyan Taşhan

Bilecik'te Osman Gazi'nin arkadaşlarından Köse Mihal'in torunu Mihal Bey tarafından yaptırılan ve ilk dönem Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyan Taşhan, yıllara meydan okuyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin silah arkadaşlarından Köse Mihal'in torunu Mihal Bey tarafından yaptırılan Taşhan, 6 asırdır ihtişamını koruyor. Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, ilçenin merkezinde bulunan ve ''Mihal Bey Hanı'' olarak da bilinen Taşhan'ın, Osmanlı'nın kuruluş döneminde 1415-1418 yıllarında inşa edildiğini söyledi.

6 asırdır ihtişamını koruyan Taşhan

Bu hanın, Vezirhan, Mahan, Katırhan, Nallıhan ve Çayırhan gibi Gölpazarı ile Ankara arasındaki han ve kervansaraylar zincirinde yer aldığını belirten Suer, söz konusu güzergahın Bağdat-İstanbul yolunun bir kolu olduğuna değindi.

6 asırdır ihtişamını koruyan Taşhan

4 bölümden oluşuyor

Taşhan'ın, ilk dönem Osmanlı mimarisinin yapısal örneklerini taşıdığını ve 4 bölümden meydana geldiğini anlatan Hayri Suer, şöyle konuştu: "Girişi batı cepheden olup, girişten sonraki bölümlerin üzeri beşik tonozlarla örtülü. Bu yapının bölümleri sivri takviye kemerleriyle birbirine bağlandı. Bu yapının bölümlerinin kuzeyden hiçbir açıklığı olmamasına karşın her bölümün güney duvarındaki eksende birer dikdörtgen pencere açılarak hanın içine ışık girmesi sağlandı. Hanın duvarları bir sıra tuğla, bir sıra kesme taş ve aralardan dikine yerleştirilen birer tuğlayla çerçeveli teknikle örüldü. Taşhan sade bir yapı, süsleme özelliği yok."

6 asırdır ihtişamını koruyan Taşhan

Son restorasyon 2009'da yapıldı

Suer, hanın kapı üstündeki kitabesinde, "Bu mübarek binanın yapımı hayır sahibi, sıkıntıları gideren ve yöneticilerin en adaletli olanı Mihal Bey tarafından 1415 yılında başlamış olup, 1418'de tamamlanmıştır" yazdığını söyledi.

6 asırdır ihtişamını koruyan Taşhan

Hanın farklı zaman dilimlerinde birçok kez onarım gördüğü bilgisini veren Hayri Suer, 1969'daki yenileme çalışmalarında başlanan kuzey ve doğu bölümlerinin tamamlanamadığını belirtti.

Taşhan'ın, Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 2009'da restore edildiğini söyleyen Suer, "Taşhan, Osmanlı zamanında yapılmış menzil hanlarının karakteristik özelliğini yansıtıyor. İlçemizin böyle bir hana sahip olması bizim için ayrı bir değer. Taşhan, günümüzde birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor" dedi.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle