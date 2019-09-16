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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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511 yıllık Taşhan ziyarete hazır
Seyahat
İHA
16.09.2019 - 14:05, Son Güncelleme:

511 yıllık Taşhan ziyarete hazır

Mahmut Bin Ali Paşa Vakfınca 16. yüzyılda yaptırılan tarihi Taşhan’ın restorasyonu tamamlandı. Çevre düzenlemesinin ardından Taşhan hem kültür turizmine hem de ticarete kazandırılacak.

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Samsun'da 2016 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyon çalışmalarına başlanan Saathane Meydanı Projesi içerisinde yer alan tarihi Taşhan’ın restorasyon çalışmaları tamamlandı. 1508 yılında Mahmut Bin Ali Paşa Vakfınca inşa ettirilen 511 yıllık Taşhan’ın 2016 yılında sözleşmesi yapıldı. 2017 yılında restorasyonu tamamlanması planlanan tarihi Taşhan’ın öngörülemeyen keşiflerden dolayı tamamlanma tarihi uzamıştı. 6 milyon lira harcanan Taşhan’ın büyük titizlikle yürütülen restorasyon çalışmaları sona erdi. Çevre düzenlemesinin ardından Taşhan hem kültür turizmine hem de ticarete kazandırılacak. Ortasında yer alan avlusuyla kare planlı, tuğla hatıllı moloz taş beden duvarları olan iki katlı Taşhan, Osmanlı dönemi şehir hanları plan özelliklerini taşıyor.

Burası şehrimizin kartvizitidir
Saathane Meydanı Esnaf Temsil heyetinden Ümit Ayla, Saathane Meydanı’nda bulunan tarihi Taşhan’ın geçmişinin Selçuklular dönemine kadar dayanan çok köklü bir ticaret merkezi olduğunu söyledi. Taşhan’ın önceden şehrin önünde bulunan iskelelerden çekilen ticari malların kervanlarla iç bölgelere dağıtıldığı ve o kervanların konakladığı bir merkez olduğunu ifade eden Ayla, “Bu bölge kurulduğu ilk tarih gününden itibaren bu kentin ticaret merkezi olmuştur. Saathane Meydanı, etrafında yapılan restorasyon çalışmaları ile kentimize kazandırılıyor.

511 yıllık Taşhan ziyarete hazır


"Ticari ve yaşam merkezi hüviyetinin aslında bir sembolüdür burası. Bu restorasyon ve düzenleme çalışması ile birlikte kentimize kazandırılacak. İnşallah Samsun halkı buradan en yoğun bir şekilde faydalanır. Çünkü burası artık kente mal olmuş hatta yakın illerde yaşayanların hatırası olan bir nokta haline gelmiş durumda. Biz Samsun’un yaşayanları olarak buradaki her yaşatılan ünitede ayrı bir mutluluk yaşıyoruz. Burası Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu tamamlandı. Çevre düzenlemesinin ardından bitirilme noktasına gelecek. Bu ünitelerin tamamı yani Taşhan, medrese, hamam gibi alanların tamamı bir bütünü teşkil etmekte. Burası şehrimizin kartvizitidir. Belediye başkanımız da burayla ilgili çözüm noktasında arayış içerisinde ve yeni bir proje geliştirme noktasında büyük bir özveriyle çalışıyor" dedi.

 

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