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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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500 yıldır Papa'yı koruyan İsviçreli muhafızlar
Seyahat
Hürriyet Seyahat
05.02.2019 - 10:59, Son Güncelleme:

500 yıldır Papa'yı koruyan İsviçreli muhafızlar

Vatikan'da, Katolik dünyasının ruhani lideri Papa, 500 yıldır sarı, mavi ve kırmızı renkteki çarpıcı üniformalarının, geleneksel aksesuarlarıyla İsviçreli muhafızlar tarafından korunuyor.

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Toplam sayıları 110 kişi olan bu ordu, 22 Temmuz 1506'dan beri aktif olarak Vatikan'da görev yapıyor.

500 yıldır Papayı koruyan İsviçreli muhafızlar

İsviçre Muhafızları'nın hikâyesi 1505 yılında Papa II. Julius'un, İsviçre'den kendisini koruyacak bir birlik göndermesini talep etmesiyle başlıyor. O tarihte İsviçre askerlerinin ünü tüm Avrupa'da biliniyor. Eylül 1505'te 150 İsviçreli asker, ilk defa Roma'ya giriyor.

500 yıldır Papayı koruyan İsviçreli muhafızlar

Papa'nın Vatikan sınırları içinde olduğu gibi, dışına gerçekleştirdiği seyahatlerde ve ayinlerle kamuya açık etkinliklerde yakın korumalığı ve güvenliğini sağlayan muhafızlar, Vatikan Şehir Devleti Jandarma Komutanlığı ile koordineli çalışıyor.

500 yıldır Papayı koruyan İsviçreli muhafızlar

Bu mini orduda görev alabilmek için Katolik, bekar, İsviçre vatandaşı, askeri görevini yapmış, üniversite veya liseyi bitirmiş, 19-30 yaşları arasında ve en az 174 cm uzunluğunda olmak gerekiyor.

500 yıldır Papayı koruyan İsviçreli muhafızlar

Orduya katılırken "Papa'yı korumak için gerektiğinde canımı bile ortaya koyarım" ifadelerini kullanan muhafızlar, ilhamını Raffaello'nun fresklerindeki muhafız kıyafetlerinden alan sarı, mavi ve kırmızı renkteki çarpıcı üniformalarıyla dikkat çekiyor.

500 yıldır Papayı koruyan İsviçreli muhafızlar

Halen kullanılan üniformaların tasarımı, 1910-1921 yılları arasında İsviçreli Muhafız ordusunda görev yapan Komutan Jules Repond'a ait.

500 yıldır Papayı koruyan İsviçreli muhafızlar

Görev yerleri sadece Vatikan'daki Aziz Petrus Bazilikası olan sade bir İsviçreli muhafız, vergiden muaf aylık 1300 Euro maaş alıyor, ulaşım ve konaklama giderleri de ayrıca karşılanıyor.

500 yıldır Papayı koruyan İsviçreli muhafızlar

Fotoğraflar: DepoPhotos

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