500 yıldır Papa'yı koruyan İsviçreli muhafızlar
Vatikan'da, Katolik dünyasının ruhani lideri Papa, 500 yıldır sarı, mavi ve kırmızı renkteki çarpıcı üniformalarının, geleneksel aksesuarlarıyla İsviçreli muhafızlar tarafından korunuyor.
Toplam sayıları 110 kişi olan bu ordu, 22 Temmuz 1506'dan beri aktif olarak Vatikan'da görev yapıyor.
İsviçre Muhafızları'nın hikâyesi 1505 yılında Papa II. Julius'un, İsviçre'den kendisini koruyacak bir birlik göndermesini talep etmesiyle başlıyor. O tarihte İsviçre askerlerinin ünü tüm Avrupa'da biliniyor. Eylül 1505'te 150 İsviçreli asker, ilk defa Roma'ya giriyor.
Papa'nın Vatikan sınırları içinde olduğu gibi, dışına gerçekleştirdiği seyahatlerde ve ayinlerle kamuya açık etkinliklerde yakın korumalığı ve güvenliğini sağlayan muhafızlar, Vatikan Şehir Devleti Jandarma Komutanlığı ile koordineli çalışıyor.
Bu mini orduda görev alabilmek için Katolik, bekar, İsviçre vatandaşı, askeri görevini yapmış, üniversite veya liseyi bitirmiş, 19-30 yaşları arasında ve en az 174 cm uzunluğunda olmak gerekiyor.
Orduya katılırken "Papa'yı korumak için gerektiğinde canımı bile ortaya koyarım" ifadelerini kullanan muhafızlar, ilhamını Raffaello'nun fresklerindeki muhafız kıyafetlerinden alan sarı, mavi ve kırmızı renkteki çarpıcı üniformalarıyla dikkat çekiyor.
Halen kullanılan üniformaların tasarımı, 1910-1921 yılları arasında İsviçreli Muhafız ordusunda görev yapan Komutan Jules Repond'a ait.
Görev yerleri sadece Vatikan'daki Aziz Petrus Bazilikası olan sade bir İsviçreli muhafız, vergiden muaf aylık 1300 Euro maaş alıyor, ulaşım ve konaklama giderleri de ayrıca karşılanıyor.
Fotoğraflar: DepoPhotos
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