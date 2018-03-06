50 TL’ye konaklayabileceğiniz Çeşme ve Alaçatı otelleri! Yaz gelmeden yerinizi ayırtın...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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50 TL’ye konaklayabileceğiniz Çeşme ve Alaçatı otelleri! Yaz gelmeden yerinizi ayırtın...
Hafta Sonu Rotaları
Hürriyet Haber
06.03.2018 - 14:50, Son Güncelleme:

50 TL’ye konaklayabileceğiniz Çeşme ve Alaçatı otelleri! Yaz gelmeden yerinizi ayırtın...

Havalar güzelleşse de Ege’ye gitsek diyenler için Çeşme ve Alaçatı vakti geldi çattı. Sizler için kişi başı 50 TL’den başlayan fiyatlarla mini otel rehberi hazırladık. Üstelik listedeki otellerde, yakala.co indirimiyle konaklayabilirsiniz.

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Listedeki Otellere İndirimli Rezervasyon Yapmak için 0850 266 80 80 no’lu telefonu arayabilir veya Linki Tıklayabilirsiniz: 

Son yılların en gözde tatil merkezi Alaçatı'da yer alan Akşam Sefası Butik Otel, merkeze birkaç dakikalık yürüyüş mesafesinde, Alaçatı pazarına ise 500 metrelik yakınlıkta bulunuyor. Otelde çift kişilik odada kişi başı konaklama 49,50 TL’ye geliyor.

50 TL’ye konaklayabileceğiniz Çeşme ve Alaçatı otelleri Yaz gelmeden yerinizi ayırtın...

Çeşme’de 5 yıldızlı kalitede ve denizin yanı başında tatil yapmak isteyenler için iyi bir seçenek olan Boyalık Beach Hotel’de yarım pansiyon 2 kişi konaklama ve spa hizmeti 289 TL!

Bahçesindeki nar ağacı, adının ilham kaynağı olan ve sunduğu nefis köy kahvaltısıyla en güzel tatil sabahlarına başlangıç yaptıran Narçiçeği Butik Otel’de 2 kişi 129 TL’ye konaklanabiliyor. Otel, dış mimarisi ve iç dekorasyonuyla Alaçatı’nın tarzını yansıtıyor.

Listedeki Otellere İndirimli Rezervasyon Yapmak için 0850 266 80 80 no’lu telefonu arayabilir veya Linki Tıklayabilirsiniz:

50 TL’ye konaklayabileceğiniz Çeşme ve Alaçatı otelleri Yaz gelmeden yerinizi ayırtın...

Çeşme’nin çevre yolunda bulunan ve merkeze 600 metre mesafede olan Pırıl Hotel Thermal & Beauty Spa, Ege’nin huzurunu, konforu ile birleştiriyor. Otelde 2 kişi yarım pansiyon konaklama, spa dâhil 169 TL!

50 TL’ye konaklayabileceğiniz Çeşme ve Alaçatı otelleri Yaz gelmeden yerinizi ayırtın...

Yolu Çeşme’den geçenlerin gayet iyi bildiği Altın Yunus Resort & Thermal Hotel, Ege’nin mavisiyle iç içe konumu ve yüksek standartlardaki tesis imkânlarıyla konuklarını ağırlıyor. Otelin deluxe bahçe manzaralı odasında 2 kişi yarım pansiyon konaklama 305 TL olarak fiyatlandırılmış.

Çeşme'nin ve Alaçatı'nın yanı başında, huzurun tam ortasında yer alan Ilıca Hotel Spa & Wellness Thermal Resort, Ege’nin eşsiz deniziyle iç içe konumda bulunuyor. Yüksek kalite standartları sunan otelde 2 kişi 290 TL’ye yarım pansiyon plus konaklanabiliyor.

50 TL’ye konaklayabileceğiniz Çeşme ve Alaçatı otelleri Yaz gelmeden yerinizi ayırtın...

Ünlü Boyalık Plajına kısa bir yürüme mesafesinde yer alan Best Western Plus Çeşme’de 119 TL’ye kahvaltı dâhil 2 kişi konaklama imkânı sunuluyor. Otel, Çeşme - Alaçatı ve İzmir bağlantılı anayola 50 metre mesafede bulunuyor.

Listedeki Otellere İndirimli Rezervasyon Yapmak için 0850 266 80 80 no’lu telefonu arayabilir veya Linki Tıklayabilirsiniz:

50 TL’ye konaklayabileceğiniz Çeşme ve Alaçatı otelleri Yaz gelmeden yerinizi ayırtın...

2014 yılında kapılarını açan, Alaçatı esintilerini taşıyan Alalucca Hotel, modern mimariyle çarşıya 1 - 2 dakika mesafededir. Yetişkin konseptli tesis, romantik bir tatil için de iyi bir seçim olabilir. Otelde 2 kişi 119 TL’ye konaklama hizmeti sunuluyor.

Butik tarzda, lüks konaklama hizmeti veren Provence Mansion Alaçatı, son derece şık bir otel olarak göze çarpıyor. Otelde 2 kişi 139 TL’ye kahvaltı dâhil konaklanabiliyor.

50 TL’ye konaklayabileceğiniz Çeşme ve Alaçatı otelleri Yaz gelmeden yerinizi ayırtın...

Country tarzı dekore edilmiş, butik konseptteki Muhit Otel, Alaçatı’nın kalbinde yer alıyor. Otelde 2 kişi 99 TL’ye konaklama imkânı bulunuyor.

Biri geleneksel Yunan, diğeri klasik Osmanlı tarzını barındıran, etkileyici bir bahçeyle çevrili, 2 ayrı binadan oluşan On Otel Alaçatı’da 2 kişi 179 TL’ye premium odada konaklama ve kahvaltı hizmeti sunuluyor.

Tüm İndirimli Çeşme ve Alaçatı Otellerini Burayı Tıklayarak, İnceleyebilirsiniz.

50 TL’ye konaklayabileceğiniz Çeşme ve Alaçatı otelleri Yaz gelmeden yerinizi ayırtın...
50 TL’ye konaklayabileceğiniz Çeşme ve Alaçatı otelleri Yaz gelmeden yerinizi ayırtın...
50 TL’ye konaklayabileceğiniz Çeşme ve Alaçatı otelleri Yaz gelmeden yerinizi ayırtın...
50 TL’ye konaklayabileceğiniz Çeşme ve Alaçatı otelleri Yaz gelmeden yerinizi ayırtın...
50 TL’ye konaklayabileceğiniz Çeşme ve Alaçatı otelleri Yaz gelmeden yerinizi ayırtın...

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