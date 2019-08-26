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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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"50 ila 100 yıl içinde pek çok şehir su altında kalabilir"
Seyahat
26.08.2019 - 11:27, Son Güncelleme:

"50 ila 100 yıl içinde pek çok şehir su altında kalabilir"

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, Grönland'da buzulların neden ve nasıl eridiğini araştırıyor. Geçen ay 1 günde 11 milyar ton buzulun eridiği tespit edildi. Erime hızı böyle giderse, 50 ila 100 yıl içinde pek çok şehir su altında kalabilir.

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NASA, Grönland'daki 5 yıllık araştırmasında sona yaklaştı. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın açıklamasına göre Grönland'da son 1 ayda sadece 1 günde 11 milyar ton buzul eridi. Bu, 4 milyon olimpik yüzme havuzuna eşdeğer. Araştırma kapsamında her yıl okyanusun dibine 250 sondaj yapılıyor. Aletler suyun sıcaklığını ve sudaki tuz oranını ölçüyor. Veriler toplanıyor ve sudaki değişiklik belirleniyor. Araştırmanın son ayağında amaç buzulların nasıl eridiğini gözlemlemek. Su altındaki erimenin yanısıra, havayla temas ettiği kısımlardaki erime hızını tespit etmek. Elde edilen veriler ise ürkütücü.  NASA uzmanı Josh Willis durumu şu sözlerle açıklıyor:

50 ila 100 yıl içinde pek çok şehir su altında kalabilir


"Grönland'daki buzulların gözümüzün önünde eridiğini izliyoruz. Bu bütün dünyayı etkiliyor. Okyanusu hepimiz paylaşıyoruz. Milyarlarca ton buzulun erimesi dünyadaki deniz seviyesinin ölçülebilir bir seviyede yükselmesine sebep oluyor. Buzullardaki erime eğer bizim baktığımız bölgelerdeki gibi artarsa deniz seviyesi gelecek 50 ya da 100 yılda epey yükselecek. Ve bunun dünyadaki birçok şehir üzerinde büyük bir etkisi olacak." Amerika Birleşik Devletleri dahil denize kıyısı olan pek çok ülke bu durumdan olumsuz etkilenecek.

50 ila 100 yıl içinde pek çok şehir su altında kalabilir


Kaynak: AP

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