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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerSeyahat Haberleri5 milyon yıllık bazalt kayalıkları tanıtılmayı bekliyor
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5 milyon yıllık bazalt kayalıkları tanıtılmayı bekliyor
Seyahat
Hürriyet Haber
20.03.2018 - 15:16, Son Güncelleme:

5 milyon yıllık bazalt kayalıkları tanıtılmayı bekliyor

Sinop'un Boyabat ilçesi Kurusaray köyü sınırları içinde yer alan, volkanik patlama sonucu yaklaşık 5 milyon yıl önce oluştuğu tahmin edilen bazalt kayalıkları, tanıtım eksikliği nedeniyle hak ettiği ilgiden mahrum kalıyor.

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Birbirine yakın üç vadide, 10 hektarlık bir alanda boyları kırk metreye ulaşan altıgen prizmalar şeklinde büyük sütunlardan oluşan Boyabat Bazalt Kayalıkları, dünyada nadir jeolojik oluşumlardan biri olarak gösteriliyor. Ziyaret edenlerin, görkemi karşısında hayranlık içinde kaldığı kayalıklar, "tabiat anıtı" olarak ilan edilmesine rağmen, yöre halkı tarafından da pek bilinmiyor. Boyabat Kültür Turizm Araştırma Derneği Başkanı Ahmet Küçükbaş, Bazalt kayalıkların, 1996 yılında "1. derece doğal sit alanı" ilan edildiğini, 2011 yılında da Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce "tabiat anıtı" kategorisine alındığını söyledi. Küçükbaş, on hektarlık bir alanı kaplayan bazalt kayalıklarının bulunduğu alanın, tabiat anıtı, açık hava doğa eğitim merkezi anlayışı ile çevre düzenlemelerinin yapıldığını belirtti.

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Türkiye’nin sakin şehrinde ilginç keşif İngiliz yazar öyle şeyler yaşadı ki…
Türkiye’nin sakin şehrinde ilginç keşif! İngiliz yazar öyle şeyler yaşadı ki…

5 milyon yıllık bazalt kayalıkları tanıtılmayı bekliyor

‘’Dünyada çok az olan örneklerden biri’’

Tabiat alanının birbirine yakın üç vadide yer aldığını anlatan Ahmet Küçükbaş, "Bazalt kayalardan oluşan sütunların özelliği, prizmatik ve geometrik şekillerden oluşmuş olmasıdır. Sütunların yüksekliği 30 ile 40 metre civarındadır. Jeolojik oluşumu ile ilgili yapılan araştırmalarda, geç döneme ait yaklaşık 3-5 milyon yıllık geçmişi olduğu ortaya çıkmıştır. Boyabat Bazalt Kayalıkları dünyada çok az olan örneklerden biridir." dedi.

5 milyon yıllık bazalt kayalıkları tanıtılmayı bekliyor

Küçükbaş, tabiat anıtı bazalt kayalıkların, alternatif turizm alanları içinde gösterildiğine işaret ederek, şöyle devam etti: "Boyabat Bazalt Kayalıkları, Türkiye'nin koruma altında yer alan 106. milli parkıdır. Doğa harikası olan bu yerin herkes tarafından görülmesi gerekir. Dünyada sadece Kuzey İrlanda, İskoçya ve Kaliforniya'da bulunan bazalt kayalıklar gibi volkanik kayalıklardan oluşan bu kayalıklar, doğal miras olarak kabul edilmiştir. Üstten bakıldığında çokgen görünümlü blok taşlar, bir arı peteğini andırıyor. Karşıdan bakıldığında ise yan yana dizilmiş ince uzun prizmal gövdeli blok taş yığını şeklindedir. Buranın dünyaya tanıtılması için dernek olarak çalışıyoruz. Buradaki doğal güzelliğin herkes tarafından bilinmesini istiyoruz." Boyabat Fotoğrafçılar Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Altaş ise bazalt kayalıkların, dünyada görülecek nadir yerlerden birisi olduğunu, üçgen, dörtgen, altıgen taş sütunların, fotoğraf sanatçılarının ilgisini çektiğini söyledi. Bazalt kayalıkların sürekli fotoğraflarını çekerek tanıtımına katkı sağlamaya çalıştıklarını anlatan Altaş, Türkiye'deki fotoğraf sanatçılarını davet ederek, buranın tanıtımına katkı sağladıklarını vurguladı.

Sinopta Roma dönemine ait mozaikler bulundu
Sinop'ta Roma dönemine ait mozaikler bulundu

5 milyon yıllık bazalt kayalıkları tanıtılmayı bekliyor

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