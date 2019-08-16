5 bin yıllık medeniyetin izleri Troya Müzesi’nde…

Bir rota çizerek keyifli bir tatil geçirmek isteyenler için Çanakkale farklı alternatifler sunan bir cennet… İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye’nin büyük şehirlerine yakınlığı ve kolay ulaşılabilirliği sayesinde yurt içinden ve yurt dışından gelen turistler rahatlıkla diledikleri gibi bir tatil yapabiliyor kentte… Hatta Forbes dergisi geçen yıl Türkiye’de ‘yaşamak için en ideal kent’ olarak Çanakkale’yi seçmişti. Şehirde gezilecek görülecek çok şey var elbette ama size bu yazıda 5 bin yıllık medeniyetin izlerini taşıyan Troya Müzesi’nden bahsetmek istiyorum…









Müzede sergilenen eserlerin çoğu hemen yakınında bulunan ören yerinden çıkarılan yapılardan oluşuyor. Sonradan bir köy sakininin verdiği bilgiyle öğrendim ki, yurt dışında bulunan bölgeye ait eserler de getirilmiş. Yaklaşık 2 bin eserin sergilendiği müze için umutlu bir bekleyiş de söz konusu. Yurt dışında olan Troya hazinelerinin ve müzeye kazandırılmaya çalışıldığını küçük bir araştırmanın sonucu öğrendim. Umarım o hazineler ait olduğu topraklara geri döner. Müzenin çok ferah bir ambiyansı var ve son derece modern yapıya sahip.









Sadece tarihi eserler ve hazineler değil interaktif küçük oyunların oynandığı, video canlandırma tekniğiyle dönem insanlarının günlük yaşamından kesitlerin sunulduğu, ziyaretçilerin sıra dışı deneyimlerle karşılaşacağı teknolojik bilgilendirme sütunlarının yer aldığı bir müzeden bahsediyorum. Bu yönüyle muhakkak görülmesi gereken bir yer.









Türkiye’nin ilk ‘arkeo köyü’: Tevfikiye

Tevfikiye Köyü, Çanakkale merkeze yaklaşık 37 km uzaklıkta bulunan bir köy. Troya Ören Yeri, Troya Milli Parkı ve Troya Müzesi’ne gidenler bu köyün içinden geçmek zorunda.









Bu yönüyle köye ilgi artmış durumda. Öyle ki yakın zamanda Troya kentinin atmosferini yaşatmak için köye çeşitli yapılar ve figürler yapılmış. Köyün içinde gezerken her yeri fotoğraflamak isteyeceksiniz.

Restorasyon çalışmalarından sonra köyün adı değişmiş ve ‘Tevfikiye Arkeo Köy’ olmuş. Türkiye’nin ilk arkeo köyü…









Troya Müzesi’ne nasıl gidilir?

Çanakkale merkezdeki Sarıçay Köprüsü’nün altındaki minibüs duraklarından her saat başı sefer var. Kişi başı 9 lira veriyorsunuz ve yol yaklaşık 30-40 dakika sürüyor. Müzenin merkeze uzaklığı 37 km.







Müze giriş ücreti ne kadar?

Tam bilet 42, indirimli bilet ise 30 TL. Müze kartınız varsa yıl boyunca ücretsiz giriş yapabilirsiniz. Tarihe meraklı bir gezginseniz seyahat ajandanıza mutlaka Troya Müzesi’ni eklemelisiniz.







