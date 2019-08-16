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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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5 bin yıllık medeniyetin izleri Troya Müzesi’nde…
Seyahat
Yazı ve fotoğraflar: Sezgin Çıvgınoğlu / scivginoglu@hurriyet.com.tr
16.08.2019 - 15:41, Son Güncelleme:

5 bin yıllık medeniyetin izleri Troya Müzesi’nde…

Savaşları, efsaneleri, aşklarıyla dillere destan olan Troya kentinin izlerini bir müzede görmek mümkün artık. Kısa süreli Çanakkale gezimde uğradığım bu muazzam yapı gerçekten büyüleyici... UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde de yer alan Troya’nın gün yüzüne çıkarılan kalıntıları ve kültürel parçaları dört katlı muazzam bir binada sizleri bekliyor. İşte detaylar…

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Bir rota çizerek keyifli bir tatil geçirmek isteyenler için Çanakkale farklı alternatifler sunan bir cennet… İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye’nin büyük şehirlerine yakınlığı ve kolay ulaşılabilirliği sayesinde yurt içinden ve yurt dışından gelen turistler rahatlıkla diledikleri gibi bir tatil yapabiliyor kentte… Hatta Forbes dergisi geçen yıl Türkiye’de ‘yaşamak için en ideal kent’ olarak Çanakkale’yi seçmişti. Şehirde gezilecek görülecek çok şey var elbette ama size bu yazıda 5 bin yıllık medeniyetin izlerini taşıyan Troya Müzesi’nden bahsetmek istiyorum…

5 bin yıllık medeniyetin izleri Troya Müzesi’nde…



Müzede sergilenen eserlerin çoğu hemen yakınında bulunan ören yerinden çıkarılan yapılardan oluşuyor. Sonradan bir köy sakininin verdiği bilgiyle öğrendim ki, yurt dışında bulunan bölgeye ait eserler de getirilmiş. Yaklaşık 2 bin eserin sergilendiği müze için umutlu bir bekleyiş de söz konusu. Yurt dışında olan Troya hazinelerinin ve müzeye kazandırılmaya çalışıldığını küçük bir araştırmanın sonucu öğrendim. Umarım o hazineler ait olduğu topraklara geri döner. Müzenin çok ferah bir ambiyansı var ve son derece modern yapıya sahip.

5 bin yıllık medeniyetin izleri Troya Müzesi’nde…



Sadece tarihi eserler ve hazineler değil interaktif küçük oyunların oynandığı, video canlandırma tekniğiyle dönem insanlarının günlük yaşamından kesitlerin sunulduğu, ziyaretçilerin sıra dışı deneyimlerle karşılaşacağı teknolojik bilgilendirme sütunlarının yer aldığı bir müzeden bahsediyorum. Bu yönüyle muhakkak görülmesi gereken bir yer.

5 bin yıllık medeniyetin izleri Troya Müzesi’nde…



Türkiye’nin ilk ‘arkeo köyü’: Tevfikiye

Tevfikiye Köyü, Çanakkale merkeze yaklaşık 37 km uzaklıkta bulunan bir köy. Troya Ören Yeri, Troya Milli Parkı ve Troya Müzesi’ne gidenler bu köyün içinden geçmek zorunda.

5 bin yıllık medeniyetin izleri Troya Müzesi’nde…



Bu yönüyle köye ilgi artmış durumda. Öyle ki yakın zamanda Troya kentinin atmosferini yaşatmak için köye çeşitli yapılar ve figürler yapılmış. Köyün içinde gezerken her yeri fotoğraflamak isteyeceksiniz.

5 bin yıllık medeniyetin izleri Troya Müzesi’nde…

Restorasyon çalışmalarından sonra köyün adı değişmiş ve ‘Tevfikiye Arkeo Köy’ olmuş. Türkiye’nin ilk arkeo köyü…

5 bin yıllık medeniyetin izleri Troya Müzesi’nde…



Troya Müzesi’ne nasıl gidilir?

Çanakkale merkezdeki Sarıçay Köprüsü’nün altındaki minibüs duraklarından her saat başı sefer var. Kişi başı 9 lira veriyorsunuz ve yol yaklaşık 30-40 dakika sürüyor. Müzenin merkeze uzaklığı 37 km.

5 bin yıllık medeniyetin izleri Troya Müzesi’nde…


Müze giriş ücreti ne kadar?

Tam bilet 42, indirimli bilet ise 30 TL. Müze kartınız varsa yıl boyunca ücretsiz giriş yapabilirsiniz. Tarihe meraklı bir gezginseniz seyahat ajandanıza mutlaka Troya Müzesi’ni eklemelisiniz.

5 bin yıllık medeniyetin izleri Troya Müzesi’nde…


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