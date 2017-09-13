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Seyahat

48 saatte Prag gezi rehberi

Çek Cumhuriyeti'nin romantik şehri Prag, eşsiz ambiansı ve tarih kokan sokakları ile masal diyarına benzeyen şehirlerden biri. İşte 48 saatte Prag gezi rehberi...

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Old Tow

Eski şehir olarak bilinen Old Town bölgesi, şehrin aynı zamandan en kalabalık alanı. 1992 yılından beri UNESCO Dünya Mirasları Listesi'nde yer alan bu ünlü meydanda, geçmiş zamanlarda idam başta olmak üzere pek çok tarihsel olay gerçekleşmiş.

48 saatte Prag gezi rehberi

Astronomik saat kulesi

Eski meydanda bulunan belediye binası üzerinde yer alan astronomik saat kulesi, 12 burcun sembollerini taşıyor. Her saat başında küçük bir seremoniye sahip olan saat kulesinin önü bu seremoniyi görmek isteyen turistlerle doluyor.

48 saatte Prag gezi rehberi

Charles Köprüsü

Prag şehrinin simge yerlerinden biri olan Charles Köprüsü, Plag Kalesi ile eski şehir bölgesini birbirine bağlıyor. Görkemli görüntüsü le büyüleyici olan bu köprü üzerinde yer alan Aziz John Nepomuk Heykeli en meşhur yapılardan biri.

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Prag Kalesi

Dünyanın en ihtişamlı kaleleri arasında bulunan Prag Kalesi, yapımı 9'uncu yüzyıla kadar uzanan bir kale. Altın Yol, kraliyet bahçeleri ve Aziz George Bazilikası kalenin içinde yer alan görülmesi gereken yerler.

48 saatte Prag gezi rehberi

Venceslas Meydanı

At pazarı olarak kurulan Venceslas Meydanı, şehrin en görkemli noktalarından biri. Pek çok tarihi olaya sahne olan bu meydanda mağazalar ve alışveriş merkezleri de bulunuyor.

48 saatte Prag gezi rehberi

Yahudi Mahallesi

Prag'ın önemli bölgelerinden biri olan Yahudi Mahallesi, Yahudi Mezarlığı ve sinagoglara ev sahipliği yapıyor. Gotik yapılarıyla dikkat çeken sinagoglar arasında en önemlisi İspanyol Sinagogu.

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 Dans Eden Ev

Vltava nehri kıyısında yer alan bu eşsiz mimari örneği bina, dans eder şekilde eğimli bir tasarıma sahip. Turistlerin gözdesi olan bu binada ofisler ve bir restoran bulunuyor.

48 saatte Prag gezi rehberi

Petrin Tepesi

Prag'ı tepeden gören Petrin tepesi üzerinde Strahov Manastırı, Stefanik Gözlemevi ve kablolu tren yolu görülmesi gereken yerler arasında. Muhteşem Prag manzarasına da şahit olacağınız tepede bol bol fotoğraf çekebilirsiniz.

48 saatte Prag gezi rehberi

Aziz Niklaus Kilisesi

Şehrin en güzel kiliselerinden biri olan Azziz Niklaus Kilisesi, Mala Strana adlı bölgeyi tepeden görüyor. Fresk ve şapelleri ile dikkat çeken kilise barok mimarisinin şehirdeki en güzel örneklerinden biri.

Lezzetli yemekler

Patates,et ve domuz etinden pek çok yemeğe sahip olan Prag'da, hamur işli yahni olarak da bilinen et gulaş yemeği, diğer adıyla "hovezi gulas s knedlikem" mutlaka denenmeli. Tarçınlı ve şekerli Trdelnik tatlısı ise yemek sonrası ideal.

48 saatte Prag gezi rehberi

Fotoğraflar: Birhayalinpeşinde, Pingallery, Gezente, Prontotour, Rota Nereye, Gezimanya

Kaynak: Hürriyet Haber

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