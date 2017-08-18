48 saatte Akyaka'yı keşfedin!

1- Akyaka sokaklarını keşfedin

Akyaka sokaklarında nostaljik bir yolculuğa çıkacağınız güzellikte evler ve tarihi dokulara rastlayabilirsiniz. Ağaçlarla süslenmiş evler bulunan dar sokaklarda kendinizi kaybedebilir ve keyifli bir gezinti yapabilirsiniz.

2- Bisikletle etrafta dolaşın

Akyaka'yı yakından keşfetmenin en eğlenceli yollarından biri de bisiklet kiralayarak dolaşmak. Bisikletle bölgenin güzelliklerini daha yakından keşfedebilir ve bazı duraklarda molalar vererek enfes fotoğraf kareleri çekebilirsiniz.





3- Kitesurf yapmayı öğrenin

Nisan ve Ekim aylarında bölgede esen rüzgarlar Akyaka'yı harika bir kitesurf alanına dönüştürüyor. Kitesurf okullarının olduğu Akçapınar plajında bu zevkli sporu öğrenebilir ve gerekli malzemeleri edinebilirsiniz.

4- Kano ile gezinin

Akyaka'da kano kiralayarak deniz üzerinde hem spor yapabilir hem de eğlenebilirsiniz. Plajlarda rahatlıkla bulabileceğiniz su sporları merkezlerinden kolayca kano kiralayabilirsiniz.





5- Günlük tekne turlarına katılın

Akyaka'yı keşfetmenin en iyi yollarından bir diğeri ise günlük tekne turlarına katılmak. Tekne turları ile bölgede keşfedilmemiş koyları görebilir ve gün boyunca berrak koylarda yüzerek harika zaman geçirebilirsiniz. Bu turlarda Akyaka yakınındaki Sedir adasını ziyaret etme fırsatı elde edebilir ve adanın incecik kumunu yakından görebilirsiniz.





6- Orman kampı alanında kamp yapın

Akyaka'nın Orman kampı alanında çadır kurabilir veya karavanla tatil yapabilirsiniz. Yeşillik ve mavi deniz ile başbaşa olacağınız bu tatilde huzur ve doğa ile iç içe kaliteli zaman geçirebilirsiniz. Çadır ve ekipman kiralamalarını ise kamp alanında gerçekleştirmeniz mümkün.

7- Yerel pazarı ziyaret edin

Her hafta Çarşamba günü kurulan Akyaka pazarında yöreye ait her türlü taze sebze ve meyveyi bulmanız mümkün. Yerel pazarı gezerek hem keyifli vakit geçirebilir hem de organik lezzetleri yerinde tatma şansı yakalayabilirsiniz.





8- Kadın Azmağı çevresinde yürüyüş yapın

Tertemiz bir akarsu olan Kadın Azmağı, biyoçeşitlilik anlamında da zengin bir yapıya sahip. Balık türlerinin yanında ördek ve kaz çeşitlerini de yakından görebileceğiniz akarsu kenarında muhteşem bir doğa yürüyüşü yapabilirsiniz.





9 - Deniz ürünlerini tadın

Akyaka tam bir deniz ürünleri cenneti. Taze balık, ahtapot, yengeç ve Ege otlarından yapılmış leziz yemeklerin tadına bakmadan Akyaka'dan dönmeyin.

10 - Kaya Mezarları bölgesini ziyaret edin

Gökova ve Akyaka arasında bulunan kaya mezarları bölgesini gezebilir ve tarihi kalıntıları yakından görme şansı elde edebilirsiniz. Idyma antik kentinden bu zamana kalan bu mezarlık alanda kısa bir tarih yolculuğuna çıkabilirsiniz.





Fotoğraflar: Mapio, Gezmeyegidiyoruz, Keşfettik, Evapart, Edoreis, Reyhanbilen.blogspot, Flickr