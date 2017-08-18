« Hürriyet.com.tr
HürriyetSeyahat48 saatte Akyaka'yı keşfedin!
image
Seyahat

48 saatte Akyaka'yı keşfedin!

Muğla'nın son dönemlerdeki popüler durağı olan Akyaka, eşsiz bir tatil deneyimi isteyenler için birebir. Hem huzur hem de sportif aktiviteler için tercih edilebilen Akyaka ziyaretçilerine keyifli bir tatil vadediyor.İşte 48 saatte Akyaka gezi rehberi...

Hürriyet Haber
X

1- Akyaka sokaklarını keşfedin

Akyaka sokaklarında nostaljik bir yolculuğa çıkacağınız güzellikte evler ve tarihi dokulara rastlayabilirsiniz. Ağaçlarla süslenmiş evler bulunan dar sokaklarda kendinizi kaybedebilir ve keyifli bir gezinti yapabilirsiniz.

48 saatte Akyakayı keşfedin

2- Bisikletle etrafta dolaşın

Akyaka'yı yakından keşfetmenin en eğlenceli yollarından biri de bisiklet kiralayarak dolaşmak. Bisikletle bölgenin güzelliklerini daha yakından keşfedebilir ve bazı duraklarda molalar vererek enfes fotoğraf kareleri çekebilirsiniz.

48 saatte Akyakayı keşfedin

3- Kitesurf yapmayı öğrenin

Nisan ve Ekim aylarında bölgede esen rüzgarlar Akyaka'yı harika bir kitesurf alanına dönüştürüyor. Kitesurf okullarının olduğu Akçapınar plajında bu zevkli sporu öğrenebilir ve gerekli malzemeleri edinebilirsiniz.

Afrika’nın renkli labirenti: MarakeşAfrika’nın renkli labirenti: Marakeş

4- Kano ile gezinin

Akyaka'da kano kiralayarak deniz üzerinde hem spor yapabilir hem de eğlenebilirsiniz. Plajlarda rahatlıkla bulabileceğiniz su sporları merkezlerinden kolayca kano kiralayabilirsiniz.

48 saatte Akyakayı keşfedin

5- Günlük tekne turlarına katılın

Akyaka'yı keşfetmenin en iyi yollarından bir diğeri ise günlük tekne turlarına katılmak. Tekne turları ile bölgede keşfedilmemiş koyları görebilir ve gün boyunca berrak koylarda yüzerek harika zaman geçirebilirsiniz. Bu turlarda Akyaka yakınındaki Sedir adasını ziyaret etme fırsatı elde edebilir ve adanın incecik kumunu yakından görebilirsiniz.

48 saatte Akyakayı keşfedin

6- Orman kampı alanında kamp yapın

Akyaka'nın Orman kampı alanında çadır kurabilir veya karavanla tatil yapabilirsiniz. Yeşillik ve mavi deniz ile başbaşa olacağınız bu tatilde huzur ve doğa ile iç içe kaliteli zaman geçirebilirsiniz. Çadır ve ekipman kiralamalarını ise kamp alanında gerçekleştirmeniz mümkün.

Bu festivali kaçırmayın: La TomatinaBu festivali kaçırmayın: La Tomatina

7- Yerel pazarı ziyaret edin

Her hafta Çarşamba günü kurulan Akyaka pazarında yöreye ait her türlü taze sebze ve meyveyi bulmanız mümkün. Yerel pazarı gezerek hem keyifli vakit geçirebilir hem de organik lezzetleri yerinde tatma şansı yakalayabilirsiniz.

48 saatte Akyakayı keşfedin

8- Kadın Azmağı çevresinde yürüyüş yapın

Tertemiz bir akarsu olan Kadın Azmağı, biyoçeşitlilik anlamında da zengin bir yapıya sahip. Balık türlerinin yanında ördek ve kaz çeşitlerini de yakından görebileceğiniz akarsu kenarında muhteşem bir doğa yürüyüşü yapabilirsiniz.

48 saatte Akyakayı keşfedin

9 - Deniz ürünlerini tadın

Akyaka tam bir deniz ürünleri cenneti. Taze balık, ahtapot, yengeç ve Ege otlarından yapılmış leziz yemeklerin tadına bakmadan Akyaka'dan dönmeyin.

Dünya barışı için yollara düşen gezginDünya barışı için yollara düşen gezgin

10 - Kaya Mezarları bölgesini ziyaret edin

Gökova ve Akyaka arasında bulunan kaya mezarları bölgesini gezebilir ve tarihi kalıntıları yakından görme şansı elde edebilirsiniz. Idyma antik kentinden bu zamana kalan bu mezarlık alanda kısa bir tarih yolculuğuna çıkabilirsiniz.

48 saatte Akyakayı keşfedin

Fotoğraflar: Mapio, Gezmeyegidiyoruz, Keşfettik, Evapart, Edoreis, Reyhanbilen.blogspot, Flickr

 

Kaynak: Hürriyet Haber

Seyahat HaberiSeyahat HaberiMuğlaAkyakaAkyaka gezi rehberiAkyaka görülecek yerlerAkyaka aktivitelerakyaka beldesi
Seyahat HaberiSeyahat Haberi
Ege'nin huzurlu noktası: Seferihisar
Seyahat HaberiSeyahat Haberi
48 saatte Akyaka'yı keşfedin!
YollardaYollarda
Yolunuzu İzlanda’ya düşürmek için 10 sebep!
YollardaYollarda
Rotanızda İtalya varsa, gitmeden önce biraz İtalya şakasına ne dersiniz?
Seyahat HaberiSeyahat Haberi
48 saatte Bangkok'u keşfedin!
YollardaYollarda
Uçak kalkarken ve inerken telefonumuzu neden kapatmalıyız?

BUNLARI DA BEĞENEBİLİRSİNİZ

İLİŞKİLİ HABERLER

İLİŞKİLİ DESTİNASYONLAR

Muğla