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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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450 yıllık bir kar ve ışık gösterisi
Seyahat
Hürriyet Seyahat
10.02.2019 - 08:09, Son Güncelleme:

450 yıllık bir kar ve ışık gösterisi

Japonya’nın Yokote şehrinde 450 yıldır düzenlenen Kamakura Kış Festivali, 15-16 Şubat tarihlerinde yapılacak. Etkinlik, Japonya’nın en muhteşem kış organizasyonu olarak biliniyor.

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Etkinlik boyunca şehrin birçok yerinde, festivale adını veren ‘kamakura’lar kuruluyor. Kamakura, Eskimoların iglolarına benzeyen kubbe biçimli bir tür kar kulübesi. Ülkenin kuzeyinde yaygın olarak kullanılan bu yapılar, aslında Japon Su Tanrısı Suijin’e ithafen küçük mabetler olarak yapılmaya başlamış, daha sonra işlev değiştirmiş. Katılımcılar, iki gün boyunca bu kulübelerde konaklama fırsatı da buluyorlar.
Festival süresince şehrin birçok yerinde kardan heykeller yapılıyor, sokaklara yemek tezgâhları kuruluyor, eğlenceler düzenleniyor.

450 yıllık bir kar ve ışık gösterisi

En çok geleneksel kış yemeği olan ‘mochi’ (pirinç hamurundan yapılan tatlı) ile sıcak içilen ‘akazake’ (mayalanmış pirinçten yapılan içki) tüketiliyor. Günbatımının ardından Yokote Nehri’ne bırakılan yüzlerce fenerin oluşturduğu ışık gösterisini izleyebilirsiniz. Festivale giderken yanınıza kalın ve sıcak tutan giysiler almayı unutmayın. Şubat ayında Yokote’de hava sıcaklığı genellikle sıfırın altında seyrediyor


Bu tur kaçmaz! Portakal kokulu karnavala yolculuk...
Setur, 5-7 Nisan tarihleri arasında ‘Adana Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’na tur düzenliyor. Tarsus, Eshab-ı Kehf Mağarası, Ulu Cami ve Kapıkaya Kanyonu görülecek yerler arasında. Karnaval kapsamındaki etkinlikleri takip edebileceğiniz turda, Adana’nın tarihi ve kültürel güzelliklerini görecek, ünlü lezzetlerini tadacaksınız. İki gece üç gün sürecek turun fiyatı, uçakla ulaşım ve konaklama dahil kişi başı 1.675 TL. Detaylı bilgi için: www.setur.com.tr

450 yıllık bir kar ve ışık gösterisi


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