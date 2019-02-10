450 yıllık bir kar ve ışık gösterisi
Japonya’nın Yokote şehrinde 450 yıldır düzenlenen Kamakura Kış Festivali, 15-16 Şubat tarihlerinde yapılacak. Etkinlik, Japonya’nın en muhteşem kış organizasyonu olarak biliniyor.
Etkinlik boyunca şehrin birçok yerinde, festivale adını veren ‘kamakura’lar kuruluyor. Kamakura, Eskimoların iglolarına benzeyen kubbe biçimli bir tür kar kulübesi. Ülkenin kuzeyinde yaygın olarak kullanılan bu yapılar, aslında Japon Su Tanrısı Suijin’e ithafen küçük mabetler olarak yapılmaya başlamış, daha sonra işlev değiştirmiş. Katılımcılar, iki gün boyunca bu kulübelerde konaklama fırsatı da buluyorlar.
Festival süresince şehrin birçok yerinde kardan heykeller yapılıyor, sokaklara yemek tezgâhları kuruluyor, eğlenceler düzenleniyor.
En çok geleneksel kış yemeği olan ‘mochi’ (pirinç hamurundan yapılan tatlı) ile sıcak içilen ‘akazake’ (mayalanmış pirinçten yapılan içki) tüketiliyor. Günbatımının ardından Yokote Nehri’ne bırakılan yüzlerce fenerin oluşturduğu ışık gösterisini izleyebilirsiniz. Festivale giderken yanınıza kalın ve sıcak tutan giysiler almayı unutmayın. Şubat ayında Yokote’de hava sıcaklığı genellikle sıfırın altında seyrediyor
Bu tur kaçmaz! Portakal kokulu karnavala yolculuk...
Setur, 5-7 Nisan tarihleri arasında ‘Adana Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’na tur düzenliyor. Tarsus, Eshab-ı Kehf Mağarası, Ulu Cami ve Kapıkaya Kanyonu görülecek yerler arasında. Karnaval kapsamındaki etkinlikleri takip edebileceğiniz turda, Adana’nın tarihi ve kültürel güzelliklerini görecek, ünlü lezzetlerini tadacaksınız. İki gece üç gün sürecek turun fiyatı, uçakla ulaşım ve konaklama dahil kişi başı 1.675 TL. Detaylı bilgi için: www.setur.com.tr
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