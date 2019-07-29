450 metre yÃ¼kseklikteki cam terasa ilgi bÃ¼yÃ¼k

450 metre yükseklikteki cam terasa ilgi büyük
Kastamonu'nun Azdavay ilÃ§esinde 450 metre yÃ¼kseklikte inÅŸa edilen cam teras, yerli ve yabancÄ± ziyaretÃ§ilerin ilgisini Ã§ekiyor.
KÃ¼re DaÄŸlarÄ± Milli ParkÄ± iÃ§inde yer alan kanyondaki cam terasÄ± ziyaret eden tatilcilerin Ã§oÄŸu, yÃ¼ksekliÄŸi nedeniyle terasa Ã§Ä±karken tedirginlik yaÅŸÄ±yor. YaklaÅŸÄ±k 450 metre yÃ¼ksekteki cam terasta kanyonun 7 kilometrelik bÃ¶lÃ¼mÃ¼yle Devrekani Ã‡ayÄ±'nÄ± izlemek mÃ¼mkÃ¼n oluyor.Â
Yerli ve yabancÄ± ziyaretÃ§ilerin ilgisini Ã§eken cam terastan manzarayÄ± izleyenlerden Ersin BÃ¼tÃ¼n, Ä°stanbul'dan geldiÄŸini, cam terasa ilk defa Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. BÃ¼tÃ¼n, "Manzara Ã§ok gÃ¼zel, herkesin gelmesini tavsiye ederim." dedi. Mehmet BÃ¼tÃ¼n ise cam terasa Ã§Ä±karken biraz korktuÄŸunu ancak manzaranÄ±n Ã§ok gÃ¼zel olduÄŸunu vurguladÄ±.
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