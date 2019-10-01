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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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400 yıllık taş evler, butik otele dönüştürülüyor
Seyahat
DHA
01.10.2019 - 14:18, Son Güncelleme:

400 yıllık taş evler, butik otele dönüştürülüyor

Hakkari'nin Irak sınırının sıfır noktasındaki Çukurca ilçesinde 400 yıllık olduğu tahmin edilen tarihi kale evlerinin turizme kazandırılması için yürütülen restorasyon çalışmalarında, 21 evden 7'sinin bu yıl bitirilmesi hedefleniyor. Evlerin butik otel, restoran ve sosyal donatı alanları gibi yen yaşam alanı olarak değerlendirileceği belirtildi.

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Çukurca ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki tarihi kale evlerinin turizme kazandırılması amacıyla Çukurca Belediyesi ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, 1 yıl önce çalışmalara başladı. İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından birinci derece sit alanı olarak tescillenen ve sivil mimarinin en güzel örneklerinden olma özelliğini taşıyan toplam 21 kale evden 7'si, yıl sonuna kadar tamamlanacak.

400 yıllık taş evler, butik otele dönüştürülüyor

Bu evler, restore edildikten sonra kafe, restoran, sosyal donatı alanları ve butik oteller gibi yeni yaşam alanları oluşturulacak.
Çukurca Belediye Başkan Vekili Necmi Alkan da restorasyon çalışmaları son aşamaya gelen kale evlerinde incelemelerde bulundu. Alkan, projenin yaklaşık maliyetinin 1,5 milyon TL olduğunu söyledi.

400 yıllık taş evler, butik otele dönüştürülüyor

Turizme kazandırılacak olan tarihi evlerin önemli bir açığı gidereceğini belirten Alkan, "Bu proje, geçmişten gelen yapıyı, topluma ve Çukurca'ya kazandırma projesidir. Bu projenin bitirilmesi halinde gerek turizm, gerek ekonomik olarak ilçeye büyük bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bir de ilçemizde konaklama sorunu var. Bu sorununu butik otel adı altında çözmek ve insanları bölgeye çekmek için proje çok önemli.

Kale evlerinde, 21 adet 400 yıllık olduğu belirtilen tarihi taş evler bulunmakta. Bunların 7'sinin restorasyonunu hemen hemen tamamladık. Geriye kalan 14'ünü de hızlı bir şekilde restore edeceğiz ve ilçemize kazandıracağız. Kültürel ve turizm anlamında ilçemize büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Kayyum döneminde başlatılan bazı projeler var. O projeler tamamlanacak. Daha güzel ve yaşanılabilir bir Çukurca için her türlü hizmetleri yapmaya hazırız" dedi.

 

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