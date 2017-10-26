36 yıl boyunca dağları delerek kasabasına su kanalı açtı

Çin’in Guizhou bölgesinin Caowangba kasabasında 1959 yılında başlayan susuzluk problemi giderek büyümüş ve yaşayanlar için zor koşullar altında yaşanmaya başlamıştı. Öyle ki, kasabada yaşayan insanların çoğu sadece küçük bir kuyudan su alabiliyor, o kuyu ise çoğu zaman aksaklıklarından dolayı yeterli miktarı karşılayamıyordu.



Bununla birlikte kasabanın tek yiyecek stoğu olan pirinç tarlası da kurumuş ve yaşayanlar gıda bulma konusunda sıkıntıları baş göstermişti.Huang Dafa adındaki adam ise bütün bu zor koşulların altında bulunduğu yerden göç etmek yerine kendi geliştirdiği proje ile 10 kilometrelik bir kanal kazarak yüksek tepelerin ardındaki su kaynaklarını kasabaya bağlamaya karar vermiş.







Tam olarak 36 yılını alan bu azimli çalışma ve bir başarısızlık sonrasında, şimdilerde kasabaya rahatlıkla yetecek kadar su gidiyor ve halkın beslenme ihtiyaçları da bu ölçüde kolayca karşılanabiliyor.Kasabada birçok kişi su kanalı açan Dafa’yı; azmi sayesinde tanrıların, yolundan dağları hareket ettirdiği Yu Gong’a benzetiyor. 23 yaşında bu projeye başlayan Dafa, hayatı boyunca gösterdiği çabayla, tehlikeli de olsa uçurumun kenarlarından kanal açarak, halkına su ulaştırmayı başarmış.

Dafa, bu iş için ayrıca mühendisliği bırakıp 1990 yılında bütün kasabayı ikna etmiş ve proje yarım kaldığı yerden tekrar başlamış. Çoğu zaman dağ eteklerindeki mağaralarda yatarak yol açma çalışmaları yapan Dafa, torunlarının hayatını kaybettiği zaman bile olduğu yeri bırakamamış ve kanal açmak için çalışmalarını sürdürmüş.







En sonunda 1995 yılında kanalı tamamlamış ve elektriğin de geçirilmesiyle birlikte kanal kullanıma sunulmuş. Şimdilerde ise halk 82 yaşındaki Huang Dafa’yı adeta bir kahraman olarak görüyor. Kanal üç farklı kasabaya su akışı sağlıyor ve 1.200 kişinin su ihtiyacını karşılıyor.

Huang Dafa su kanalı için 36 sene uğraştı ortaya çıkan sonuç ise işte bu...







Çay tarlalarının arasında trenle seyahat





