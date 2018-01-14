36 saatte Viyana

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin

e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL

Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HürriyetSeyahat36 saatte Viyana
Seyahat 36 saatte Viyana
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber: Var olmayan ülkeler! Bu ülkeler sizi çok şaşırtacak...

Seyahat
Chaney Kwak / The New York Times & Hürriyet işbirliğiyle
14.01.2018 - 05:00, Son Güncelleme:

36 saatte Viyana

Avusturya bu yıl dört önemli sanatçıyı ölümlerinin 100’üncü yıldönümünde özel etkinliklerle anıyor. Gustav Klimt, Koloman Moser ve Egon Schiele ile birlikte rengârenk çizgileriyle statükoya meydan okuyan, bugün yaklaşımı takdirle karşılanan Otto Wagner için Viyana’da dev sergiler düzenlenecek. Bu etkinlikler olmasa bile 1.8 milyon nüfuslu şehrin dünya kültürüne katkısını kavramak mümkün. Zaman mekân makinesini andıran saraylar, gözalıcı sanat koleksiyonları kadar başlayan vals mevsimi de ziyaretçileri sarıp sarmalıyor.
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Cuma 15.00
Manzaralı Oda

Schloss (üst) Belvedere çoğunlukla Versailles ile karşılaştırılır. Belvedere isminde yazlık iki barok saray inşa ettiren Savoy Prensi Eugene’in 14. Louis’nin sarayında yetiştiği göz önüne alınırsa buna şaşırmamak gerekir. Bahçedeki harika heykeller, abartılı iç mekân süslemeleriyle Fransız şatolarını andıran yapılar kadar, sera olarak tasarlanan Avusturya’nın gururu Üst Belvedere salonlarındaki Schiele, Moser ve Klimt koleksiyonları, Klimt’in altın kakmalı tablosu ‘Öpücük’ ziyaretçileri büyülüyor. Alt Belvedere’e uzanan karo kaplı bahçeden yürüyüp sergi ve sarayları gezin. İki saray ve 21er Haus’taki serginin combine bileti 100 TL.

36 saatte Viyana

17.00
Avusturya malı

Butikler çoğunlukla Avusturyalı küçük firmalara ait, yoğunluk tarihi merkezin güneyinde. Margaretenstrasse boyunca Unikatessen gibi konsept mağazalar yer alıyor. Unikatessen, Chanels ve Saint Laurents gibi markaların yanında Natures of Conflict gibi yerel markaların ürünlerine yer veriyor. Caddenin karşısındaki Samstag kendi ürünlerine ve Viyana eğitimli, Paris merkezli Sawako Ishitani’nin Superated markasının koleksiyonlarını sunuyor.

36 saatte Viyana


20.00
Viyana tadımlıkları

Alışverişten sonra yemek için turistik mekânlar yerine Margaretenstrasse’deki özgün restoranları seçmenizde yarar var. Randale, DJ müzikleri eşliğinde Viennese Blood pizzasını sunuyor. İçinde kan sosisi ve tütsülenmiş provolone peyniri var (50 TL). Bar ve restoran Zweitbester de çok hareketli bir mekân. Tuvaletinde sergiler, konserler düzenleniyor. Spesyalitesi yaban domuzlu gulaş (70 TL). Üniversitelilerin tercihi Vollpension, uyumsuz dekorasyon unsurları kadar yalın mönüsüyle de dikkat çekiyor. Wurst salatası 28 TL. Ev rahatlığını özlediyseniz Silberwirt’e gidin.

36 saatte Viyana

Cumartesi 8.00
İyilik ve kötülük bahçesi

1775’te kamuya açılan Augarten doğayı özleyenlerin buluşma noktası. Yaprak dökülmüş patikalarında yürürken futbol oynayan türbanlı kızlara, bisiklete binen muhafazakar Yahudilere rastlayacaksınız. 50 hektarlık park aynı zamanda Viyana Erkek Çocuk Korosu’na ve Avrupa’nın ikinci en eski porselen üreticisine ev sahipliği yapıyor. İki bayrak kulesi ise Nazi işgalinin karanlık günlerinden hatıra.

36 saatte Viyana

10.00
Sebzeli mönü

Karmelitermarkt abartısız bir mekân. Tezgahlarda her damak tadına uygun bir şeyler var. Cumartesi sabahı pazarın en hareketli olduğu saatlerde geleneksel Avusturya sosisleri, koşer lezzetler, sebze yemekleri tadılabilir. Genç girişimci Isabella Lindinger, mevsimlik reçeller ve Hint sosu chutney satıyor. Kaas am Markt’ın şubesinde yerel peynirler, sosislere gözatıp çevrede turlayın, bölgedeki değişime tanık olun. Der Affe und der Bräutigam’da ev eşyaları ve yerel modacıların ürünleri satılıyor. Fett und Zucker, veganlara yönelik bir fırın. Lunzers’ten reçel, meyve, kahve alacaksanız torbanızı yanınızda götürmeniz gerekiyor.

Çocukla Viyana’ya gitmek için 7 neden
Çocukla Viyana’ya gitmek için 7 neden

13.00
Merak duygusu

Viyana’daki pek çok kafe UNESCO Somut Olmayan Kültür Mirası Listesi’nde. Tarihi mekânlar özellikle turistleri geçmişe sürüklüyor. Örneğin Freud gibi çağ açan bir bilim adamını mélange’ını (Viyana usulü cappuccino) yudumlayıp sohbet ederken görebileceğinizi hissediyorsunuz. Muhtemelen başka hiçbir kaffeehaus anakronizmi üç yıl önce açılan Supersense kadar iyi kullanamıyor. Mini konserler, tipo baskı atölyeleri düzenlenen kafede tarihi seri pullar, eski plaklar da satılıyor.

36 saatte Viyana


15.00
Koskocaman dünya

Görkemli Hofburg ile ışıltılı Müze Bölgesi arasına sıkışan Dünya Etnoloji Müzesi üç yıllık yenilenme çalışmasının ardından geçen ekimde kapılarını ziyaretçilere açtı. Geçmişin sirk teşhiri yaklaşımı yerini sorgulayıcı sergilemeye bırakmış. Batı’nın az gelişmiş ülkelerin otantik varlıklarını toplarken ya da çalarken geride bıraktığı izler de ele alınıyor. “World in Motion” başlıklı sergi, sürekli değişim halindeki bir dünyada günümüzü yansıtacak objelerin seçimi ve gelecek için korunması konusunu ele alıyor. Giriş 55 TL.

36 saatte Viyana

19.00
Arya cumhuriyeti

Viyana Devlet Operası’na girmek için şubatta düzenlenen, fahiş fiyatlı vals akşamlarına bilet almanız gerekmez. The Staatsoper repertuvarındaki 60 operanın 300 gösterisinden birine gidebilirsiniz. ‘Bahçede Naklen Opera’yı ücretsiz izleyebilirsiniz. Dev ekran yeni yıl döneminde, nisandan hazirana ve eylülde bahçeye yerleştiriliyor. Salonda ayakta izleyiciye ayrılan bölümün bilet fiyatı da 13.5 TL.

36 saatte Viyana


22.00
Şnitzel ve şehir

Merkezdeki restoranların kapısındaki farklı dillerde düzenlenmiş mönüler ve diğer ayrıntılar turist tuzağı endişesi yaratıyor. St. Stephen Katedrali yakınındaki iki restoran şık Viyanalıların gözdesi. Rengarenk karoları, masalar arasındaki paravanları, bira kupasından masa lambalarıyla eğlenceli bir mekân Lugeck. Mönüsü geleneksel Avusturya mutfağından: Şnitzel (95 TL), karamelize edilmiş dana ciğeri (63 TL)… Labstelle, daha şık. Sadece Avusturya’dan malzeme kullanan, sürekli mönüsünü değiştiren restoranda ayva hardallı tütsülenmiş ördek (126 TL), üstüne gri Alp peyniri rendelenmiş yumurtalı geleneksel erişte (67.5 TL) tadabilirsiniz.

36 saatte Viyana

Pazar
Şarap ve yürüyüş

Şehir merkezini çember gibi çevreleyen yol ağaçlarla kaplı. Kırmızı beyazlı tarihi tramvaya atlayıp keşfe çıkın. D Hattı’na binip son durak Nussberg’de inin. Bağların bulunduğu bölgedeki “Stadtwanderweg 1a” parkusunda ailelerle yürüyüşe çıkın. Yol boyunca kendi şarabını satan restoran ve barlara rastlayacaksınız. Heuriger Hirt’de grüner veltliner ve gemischter satz’I ya da yerel beyaz şarapları tadın (Kadehi 9 TL). Üstünüze şal alıp dışarıdaki piknik masasına oturun, bir yandan da Tuna Nehri’yle güzelleşen Viyana siluetini seyredin.

28
Kışın en romantik rotası: Viyana
Kışın en romantik rotası: Viyana

14.00
Şöhretlerin mezarlığı

Şehirde doğan ya da yaşayan ünlü bestecilerin son durağı kent merkezinden havaalanına giden yolun ortasındaki Merkez Mezarlığı. Beethoven’dan Brahms’a, Schubert’ten rockçu Falco’ya kimi ararsanız burada. Mozart ve Beethoven’in mezarları gayet mütevazı, fakat besteci Arnold Schönberg’e mimar Fritz Wotruba, dev bir küp tasarlamış. Yahudilerin gömüldüğü bölümün yakınlarında Rus Ortodoks Şapeli, Budistlerin stupa’sı yanyana.


Nasıl gidilir?
Şubatın ilk haftasında THY, İstanbul’dan Viyana’ya gidiş-dönüş 811 TL’den başlayan fiyatlarla uçuyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler
Sıradaki Haber
36 saatte Viyana
Üç kitaplı kent ve ilk görüşte ‘Aşk’…
Damadın nikaha fille geldiği bir düğün hikâyesi...
Türkiye’nin en görkemli 10 köşkü