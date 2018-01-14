36 saatte Viyana

Cuma 15.00

Manzaralı Oda



Schloss (üst) Belvedere çoğunlukla Versailles ile karşılaştırılır. Belvedere isminde yazlık iki barok saray inşa ettiren Savoy Prensi Eugene’in 14. Louis’nin sarayında yetiştiği göz önüne alınırsa buna şaşırmamak gerekir. Bahçedeki harika heykeller, abartılı iç mekân süslemeleriyle Fransız şatolarını andıran yapılar kadar, sera olarak tasarlanan Avusturya’nın gururu Üst Belvedere salonlarındaki Schiele, Moser ve Klimt koleksiyonları, Klimt’in altın kakmalı tablosu ‘Öpücük’ ziyaretçileri büyülüyor. Alt Belvedere’e uzanan karo kaplı bahçeden yürüyüp sergi ve sarayları gezin. İki saray ve 21er Haus’taki serginin combine bileti 100 TL.





17.00

Avusturya malı



Butikler çoğunlukla Avusturyalı küçük firmalara ait, yoğunluk tarihi merkezin güneyinde. Margaretenstrasse boyunca Unikatessen gibi konsept mağazalar yer alıyor. Unikatessen, Chanels ve Saint Laurents gibi markaların yanında Natures of Conflict gibi yerel markaların ürünlerine yer veriyor. Caddenin karşısındaki Samstag kendi ürünlerine ve Viyana eğitimli, Paris merkezli Sawako Ishitani’nin Superated markasının koleksiyonlarını sunuyor.







20.00

Viyana tadımlıkları



Alışverişten sonra yemek için turistik mekânlar yerine Margaretenstrasse’deki özgün restoranları seçmenizde yarar var. Randale, DJ müzikleri eşliğinde Viennese Blood pizzasını sunuyor. İçinde kan sosisi ve tütsülenmiş provolone peyniri var (50 TL). Bar ve restoran Zweitbester de çok hareketli bir mekân. Tuvaletinde sergiler, konserler düzenleniyor. Spesyalitesi yaban domuzlu gulaş (70 TL). Üniversitelilerin tercihi Vollpension, uyumsuz dekorasyon unsurları kadar yalın mönüsüyle de dikkat çekiyor. Wurst salatası 28 TL. Ev rahatlığını özlediyseniz Silberwirt’e gidin.

Cumartesi 8.00

İyilik ve kötülük bahçesi



1775’te kamuya açılan Augarten doğayı özleyenlerin buluşma noktası. Yaprak dökülmüş patikalarında yürürken futbol oynayan türbanlı kızlara, bisiklete binen muhafazakar Yahudilere rastlayacaksınız. 50 hektarlık park aynı zamanda Viyana Erkek Çocuk Korosu’na ve Avrupa’nın ikinci en eski porselen üreticisine ev sahipliği yapıyor. İki bayrak kulesi ise Nazi işgalinin karanlık günlerinden hatıra.





10.00

Sebzeli mönü



Karmelitermarkt abartısız bir mekân. Tezgahlarda her damak tadına uygun bir şeyler var. Cumartesi sabahı pazarın en hareketli olduğu saatlerde geleneksel Avusturya sosisleri, koşer lezzetler, sebze yemekleri tadılabilir. Genç girişimci Isabella Lindinger, mevsimlik reçeller ve Hint sosu chutney satıyor. Kaas am Markt’ın şubesinde yerel peynirler, sosislere gözatıp çevrede turlayın, bölgedeki değişime tanık olun. Der Affe und der Bräutigam’da ev eşyaları ve yerel modacıların ürünleri satılıyor. Fett und Zucker, veganlara yönelik bir fırın. Lunzers’ten reçel, meyve, kahve alacaksanız torbanızı yanınızda götürmeniz gerekiyor.

13.00

Merak duygusu



Viyana’daki pek çok kafe UNESCO Somut Olmayan Kültür Mirası Listesi’nde. Tarihi mekânlar özellikle turistleri geçmişe sürüklüyor. Örneğin Freud gibi çağ açan bir bilim adamını mélange’ını (Viyana usulü cappuccino) yudumlayıp sohbet ederken görebileceğinizi hissediyorsunuz. Muhtemelen başka hiçbir kaffeehaus anakronizmi üç yıl önce açılan Supersense kadar iyi kullanamıyor. Mini konserler, tipo baskı atölyeleri düzenlenen kafede tarihi seri pullar, eski plaklar da satılıyor.









15.00

Koskocaman dünya



Görkemli Hofburg ile ışıltılı Müze Bölgesi arasına sıkışan Dünya Etnoloji Müzesi üç yıllık yenilenme çalışmasının ardından geçen ekimde kapılarını ziyaretçilere açtı. Geçmişin sirk teşhiri yaklaşımı yerini sorgulayıcı sergilemeye bırakmış. Batı’nın az gelişmiş ülkelerin otantik varlıklarını toplarken ya da çalarken geride bıraktığı izler de ele alınıyor. “World in Motion” başlıklı sergi, sürekli değişim halindeki bir dünyada günümüzü yansıtacak objelerin seçimi ve gelecek için korunması konusunu ele alıyor. Giriş 55 TL.

19.00

Arya cumhuriyeti



Viyana Devlet Operası’na girmek için şubatta düzenlenen, fahiş fiyatlı vals akşamlarına bilet almanız gerekmez. The Staatsoper repertuvarındaki 60 operanın 300 gösterisinden birine gidebilirsiniz. ‘Bahçede Naklen Opera’yı ücretsiz izleyebilirsiniz. Dev ekran yeni yıl döneminde, nisandan hazirana ve eylülde bahçeye yerleştiriliyor. Salonda ayakta izleyiciye ayrılan bölümün bilet fiyatı da 13.5 TL.







22.00

Şnitzel ve şehir



Merkezdeki restoranların kapısındaki farklı dillerde düzenlenmiş mönüler ve diğer ayrıntılar turist tuzağı endişesi yaratıyor. St. Stephen Katedrali yakınındaki iki restoran şık Viyanalıların gözdesi. Rengarenk karoları, masalar arasındaki paravanları, bira kupasından masa lambalarıyla eğlenceli bir mekân Lugeck. Mönüsü geleneksel Avusturya mutfağından: Şnitzel (95 TL), karamelize edilmiş dana ciğeri (63 TL)… Labstelle, daha şık. Sadece Avusturya’dan malzeme kullanan, sürekli mönüsünü değiştiren restoranda ayva hardallı tütsülenmiş ördek (126 TL), üstüne gri Alp peyniri rendelenmiş yumurtalı geleneksel erişte (67.5 TL) tadabilirsiniz.

Pazar

Şarap ve yürüyüş



Şehir merkezini çember gibi çevreleyen yol ağaçlarla kaplı. Kırmızı beyazlı tarihi tramvaya atlayıp keşfe çıkın. D Hattı’na binip son durak Nussberg’de inin. Bağların bulunduğu bölgedeki “Stadtwanderweg 1a” parkusunda ailelerle yürüyüşe çıkın. Yol boyunca kendi şarabını satan restoran ve barlara rastlayacaksınız. Heuriger Hirt’de grüner veltliner ve gemischter satz’I ya da yerel beyaz şarapları tadın (Kadehi 9 TL). Üstünüze şal alıp dışarıdaki piknik masasına oturun, bir yandan da Tuna Nehri’yle güzelleşen Viyana siluetini seyredin.

14.00

Şöhretlerin mezarlığı



Şehirde doğan ya da yaşayan ünlü bestecilerin son durağı kent merkezinden havaalanına giden yolun ortasındaki Merkez Mezarlığı. Beethoven’dan Brahms’a, Schubert’ten rockçu Falco’ya kimi ararsanız burada. Mozart ve Beethoven’in mezarları gayet mütevazı, fakat besteci Arnold Schönberg’e mimar Fritz Wotruba, dev bir küp tasarlamış. Yahudilerin gömüldüğü bölümün yakınlarında Rus Ortodoks Şapeli, Budistlerin stupa’sı yanyana.



Nasıl gidilir?

Şubatın ilk haftasında THY, İstanbul’dan Viyana’ya gidiş-dönüş 811 TL’den başlayan fiyatlarla uçuyor.