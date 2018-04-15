36 saatte Viktorya Şelaleleri (Zimbabwe tarafı)

Cuma 15.00

Melek uçuşu



Yakından bakarken Viktorya Şelaleleri’nin gücünü kavramak pek mümkün değil. Dünyanın en yüksek, en uzun şelalesi olmasa da 1.7 kilometre genişliğindeki alandan, saniyede yaklaşık 1 milyon litre suyun 108 metre aşağıya dökülmesini izlemek nefes kesici. En etkileyici manzaraları, saçılan sularda oluşan gökkuşaklarını, iki ülke arasındaki Viktorya Şelalesi Köprüsü’nü öğleden sonra helikopter turunda görebilirsiniz. Flight of Angels firmasının 12 dakikalık turunda (600 TL) sınırın her iki yanında uçup Livingstone’un güncesine yazdığı gibi ‘meleklerin gözüyle’ çevreye bakabilir, 25 dakikalık uçuşlarla (1160 TL) Zambezi Ulusal Parkı’na da uzanıp fil, zebra ve diğer vahşi hayvanları kuşbakışı seyredebilirsiniz.

16.00

Geçmişin atmosferi



Afrika’nın efsanevi keyif noktalarından biri de Viktorya Şelaleleri Oteli. Cape Town’dan Kahire’ye kıtayı bir baştan diğerine geçen demiryolu yolcularının konaklaması amacıyla 1904’te yapılmıştı. Elmas milyarderi İngiliz politikacı Cecil Rhodes otelle birlikte bir de köprü yaptırmak istemişti. “Şelalelerin yüce yaşlı leydisi”ndeki sömürge çağı zarafetini görmek isterseniz Stanley’s Terrace’da ikindi çayına gidin. Bir yandan kulağınız piyanoda olsun, diğer yandan Viktorya Şelalesi Köprüsü etrafından yükselen sisi seyredin (sandviç, çörek ikramlarıyla birlikte 100 TL).

20.00

Fillerle akşam yemeği



Fil, impala, düğmeli domuz gibi vahşi hayvanların akşama doğru su içmeye geldiği bölge en güzel Victoria Falls Safari Lodge’un terasındaki MaKuwa-Kuwa Restaurant’tan görülüyor. Onları seyrederken devekuşu çorbasını, Zimbabwe balıklarını ya da bonfilelerini (ülkenin etleri çok meşhur) tadabilirsiniz. İki kişi ortalama 200 TL.

Cumartesi 9.00

Islanın



Net ve yakın bir görüntü için Viktorya Şelaleleri Yağmurormanı’na erken saatte gidin. Giriş 120 TL, ilave 80 TL’ye rehberli tura katılabilirsiniz ama buna pek ihtiyacınız olmayacak. Tek ihtiyacınız panço ve parmaklarınızı koruyacak, sudan etkilenmeyecek ayakkabı. Islanmanız neredeyse garanti, özellikle kasım ortasından mayıs ortasına süren yağmur mevsiminde. Yağmur mevsiminde suyla birlikte şelalenin görkemi artıyor, buna karşın kuru mevsimde daha net ve yakın görüntü imkânı var. Şelalenin karşısındaki yürüyüş yolunu takip ederseniz ıslanmazsınız, fakat uçurumun kıyısındaki 16 gözlem noktasından herbiri serpintinin oluşturduğu bulutların içinde.

11.00

Macera saati



Şelaleyi herkes gibi platformdan seyretmek yerine yakından bakmayı tercih eden maceraperestler için üç seçenek var: Ayaklarına esnek halat bağlayıp köprüden atlamak, yani bungee-jump (650 TL), 300 metre yükseğe gerilen hatta (zip line) kaymak (180 TL), Batoka Gorge’un üzerindeki köprüde sallanmak (650 TL). Bölgedeki macera aktiviteleri çoğunlukla nehirde. Huzur içinde akan Zambezi Nehri dar vadilerde, şelalelerde hızlanıp coşkunlaşıyor, dünyanın en iyi rafting (5. Derece) parkurlarından birine dönüşüyor. Fakat bu neredeyse tam günlük aktivite; programınızı buna göre yapın (600 TL).

13.30

Vasabi soslu timsah dürüm



Victoria Falls kasabasının merkezindeki Shearwater Café’nin manzarası olmasa da mönüsü kayda değer. Avakado ve salatalık püresiyle sundukları tempura karidesler, kerevitler Kariba Gölü’nden (36 TL). Timsahlı dürümü ise mayanozli vasabi sosuyla lezzetlendiriyorlar (52 TL).

15.00

Hediyelik alışverişi



Victoria Falls tamamen turistik amaçla kurulmuş bir kasaba, bu nedenle yerel yaşamı çevrede görmek pek mümkün değil. Çatısı sazlarla kaplı şık alışveriş merkezi Elephant’s Walk Shopping & Artist Village’da satılan Afrika masklarını Avrupa’nın herhangi bir yerinde bulabilirsiniz. Bununla birlikte görmeye değecek birkaç mağaza var: Örneğin Prime Art Gallery, yerel objeler satıyor, adrese kargoyla gönderiyor. Cultural Vibes kıta müziğine odaklanmış.

16.00

Nehir sefası



Çarşı-pazar telaşından sonra sıra huzurlu saatlere geldi. Zambezi Nehri’nde ne yazık ki günbatımı turu yok. Tekneler yolcusunu güneş batmadan indirmek zorunda. Zaten o saatlerde müthiş bir sivrisinek saldırısı başlıyor. Sömürge günlerini anımsatan lüks tekneler yerine öğrencilik çağınızı çağrıştıracak küçük bir tekneyle tura çıkmak isterseniz Ra-Ikane’den tur satın alın. 14 kişilik tekneyle gezerken, kıyıda beliren filin, suaygırının fotoğrafını çekmek istediğinizde büyük bir kalabalığı yarmanız gerekmiyor. Ra-Ikane’nin turları diğerlerinden biraz daha pahalı olsa da (300 TL) içki sınırsız, ayrıca yanında mini pizzalar, timsah kebapları ikram ediliyor.

20.00

Av sofrası



Victoria Falls Hotel’in karşısındaki çatısı kamış kaplı Ilala Lodge’un restoranı iddialı mönüsüyle öne çıkıyor. Palm Restaurant’ın terası ve bahçesindeki masalardan birini seçin, daha sonra av etleri mönüsüne göz gezdirin. Yaban domuzu filetosu özgün lezzetini korumak için vakumlu poşette, suya değmeden haşlanarak pişiriliyor (80 TL), timsahlı risotto’ya porçini mantarı lezzet katıyor (85 TL), antilop Wellington stili pişiriliyor (100 TL). Yaban hayvanı eti ağır gelirse patates köfteleri eşliğinde dana bonfileyi deneyebilirsiniz (80 TL).

Pazar 8.00

Uçlarda yaşamak



Livingstone’un Mosi-oa-Tunya’yı ilk gördüğü Livingstone Adası, Zambiya tarafında. Eğer mevsim ve su düzeyi uygunsa Royal Livinstone Hotel’den karşıya tekneyle geçebilir, kaşifin gözüyle çevreyi seyredebilirsiniz (kahvaltı, ulaşım dahil 400 TL). Adada yürüyüşe çıkın, şelalelerin başından kalbinizi durduracak manzaraları seyredin (sadece yağmursuz yaz sezonunda, Devil’s Pool’a balıklama atlayın. Sonra bu güzel günün tadını çadırda sunulan yumurtalı, ıspanak kremalı, pastırmalı, çaylı, kahveli kahvaltıyla çıkarın.

Nasıl gidilir?



Nisanın son haftasında Katar Havayolları’nın İstanbul’dan Zimbabwe’deki Victoria Falls Havalimanı’na iki aktarmalı uçuşlarında gidiş-dönüş bilet fiyatı 4 bin 80 TL’den başlıyor.



Fotoğraflar: Alamy