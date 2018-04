36 saatte Victoria

Cuma 15.00

Bir zamanlar



Şehrin tarihi merkezi Empress’in kuzeyinde, Douglas Caddesi’nin batısında kalan, Chinatown’ı da içine alan bölge. Turunuza liman manzaralı Bastion Meydanı ve Wharf Caddesi’nden başlayabilirsiniz. Limandaki Victoria Kışlası’nı 1843’te Hudson’s Bay firması için James Douglas inşa ettirmişti. Çevresi zamanla ticaret ve endüstri merkezine dönüştü. Resmi binalar oluşturuldu. 1858’deki “altına hücum” döneminde bölge yoğun göç aldı. Old Victoria Customs House’un yanındaki çim teraçadaki tabelalarda bölgedeki ilk İngiliz yerleşimi ve Lekwungen yerlilerinin başına gelenler anlatılıyor. Bastion Meydanı’nın çevresindeki trafiğe kapalı alanda çok sayıda kafe, restoran, plakçı bulunuyor. Government Caddesi’nde, asırlık bankanın karşısındaki Munro’s Books’un kurucusu Nobelli Kanadalı yazar Alice Munro ve eşi. Trounce Alley’i 125 yıl önce gazla aydınlatan sokak lambaları hala yerli yerinde. Meksika mezeleri atıştırmak, rengarenk karoları görmek, sokak müzikçilerini dinlemek için Fort Caddesi’nden doğuya, La Taqueria’ya yürüyün. Kırmızı soğan turşulu, salsa soslu carnitas taco 9 TL, mayonezli, lahanalı, salsa soslu Baja balık taco 18 TL. Meksika meyveli sodası ya da yerel birayla mideye indirin...

18.00

Rıhtımda



Deniz uçakları, deniz taksileri, kiralık kanolar, balina gözlem turları, restoranlar, festival etkinlikleri... Hepsi İç Liman’da bir arada... Bir ağacın gölgesinde oturup etrafı seyredin sonra şatoya benzeyen Fairmont Emress’e gidin. Kanada Pasifik Tren Şirketi’nin geçen yüzyıl başında tren hattı boyunca inşa ettirdiği birkaç lüks otelden biri bu. Q Restoran ve Bar’ı da görmelisiniz. Altın rengi ve mor tonlarda boyalı, kartonpiyer kaplı tavanı Kraliçe Victoria’nın resmiyle süslenmiş. Otelin şık lobisinde ikindi vakti İngiliz seramonisiyle çay servisi yapılıyor. Yakındaki görkemli parlamento binası 1898’de, Vancouver demiryolu hattının batıdaki son durağı ilan edildiğinde kentin önemini artırmak amacıyla yapılmış. Gün içinde turla gezilebiliyor, gece aydınlatılıyor. Belleville Caddesi”ndeki Thunderbird Parkı ağaçlarla kaplı, huzurlu bir mekan. Bölgedeki yerli kültürünü tanıtan First Nations Müzesi ve Kwakwaka’wakw etnik grubunun önde gelen ağaç oyma ustası Mungo Martin’in 1950’lerde otantik örneklerine uygun yaptığı totem direkleri de bu parkta.

20.00

Yemek sanatı



Little Jumbo daha ilk adımda müşterisini özel dekorasyonuyla kucaklıyor. Sıvası kazınmış tuğla duvarlar, eskitilmiş ahşap ve pırıl pırıl parlayan bakır tavan kaplaması sizi geçmişe ışınlayacak. Dekorasyonundan mönüsüne, içkilerine kadar her konuda ödüllü restoran 1860’larda yemeği ve içki hazırlamayı sanat haline getiren New York barlarını hatırlatıyor. İki kişi akşam yemeği (ızgara hellim peynirli salata ile kavrulmuş fıstıklı ızgara morinayı deneyin) yerel şarapla birlikte yaklaşık 400 TL.

Cumartesi 9.00

Kentteki vaha



Fol Epi fırını ununu organik tahıllardan öğütüp ürünlerini taş fırında pişiriyor. Ekmeğin yanı sıra çörek, sandviç çeşitleri zengin. Piknik malzemenizi aldıktan sonra Douglas Caddesi boyunca yürüyüp Beacon Hill Park’a gidin. Bu 80 hektarlık yeşil alan Victoria açısından New York’un Central Park’ı kadar önemli. Doğal ormanlık alanların arasında düzenlenmiş bahçeler, göller, sazlıklar, Garry meşeleri, bir zamanlar Lekwungen yerlilerince yetiştirilen camas tarlaları yer alıyor. Çocuklara yönelik geniş bir çiftlik, 40 metrelik totem direği yapılmış. Görkemli mavi balıkçılları, baykuşları yuvalarında izlemek mümkün. Yakınlardaki Emily Carr House’u (20 TL) görmek için de zaman ayırın. Çocukluğunda bu parkta koşturan Carr, orman ve yerli kabilelerini yansıtan resimleriyle tanınıyor.

13.00

Dallas Caddesi’nde



Kentin güney sahilindeki bu güzel manzaralı bölgede Fisherman’s Wharf’tan Ross Bay Mezarlığı’na kadar uzanan bölge yürüyüşçülerin, koşucuların, bisikletçilerin gözdesi. Piknik yapabilir, deniz kıyısında yürüyebilir, çevreyi seyredebilirsiniz. Breakwater hakkında bilgi noktasının bulunduğu Ogden Point’ten turunuza başlayın. Buradaki Unity Wall’da dev duvar resimleriyle Coast Salish yerli kültürü yansıtılıyor. Sonra deniz fenerine yürüyüp deniz samurlarını, fokları seyredin. Doğuya Clover Point’e doğru ilerleyip yolun karşısına, Ross Bay Mezarlığı tarafına geçin. Bu huzurlu rotada bölgenin anıt ağaçlarını da göreceksiniz. Şehirdeki pek çok ağaç bunların dallarından çeliklemeyle yetiştirilmiş (bilgi için: treesofvictoria.com). Harika doğada yürürken hava koşullarının heykel gibi yonttuğu taşları seyredin, süngerimsi yeşilliklere uzanan geyiklerin fotoğraflarını çekin.

14.00

Bahçem o kadar güzeldi ki

Anıt meşeleri gördüğünüz mezarlıktan güzelim Abkhazi Garden’a gidin. Orman gülleri ve Garry meşelerinin ardındaki huzurlu bahçede, yeşil odacıkların ve içinde ördeklerin, kaplumbağaların yüzdüğü doğal kaya havuzlarının arasında yürüyün. 1950’lerin modern mimarisiyle yazlık yaptıran, bahçeye adını veren çift çevredeki buzul kayalıklarında yetişen bitkiler ve ağaçlarla etkileyici bir peyzaj oluşturmuş. Daha sonra çay evine dönüştürülen yazlığa uğrayın, ayrılırken bu güzelliğin yaşaması için 40-50 TL bağış yapın.



16.00

İkindi sanatı



1889’da yapılan, bir zamanlar müze olarak kullanılan köşk daha sonra Art Gallery of Greater Victoria’ya tahsis edilmiş. Sürekli koleksiyon Emily Carr ve Asya sanatının etkileyici örneklerinden oluşuyor. Bu koleksiyon ve bahçesiyle Royal Ontario Museum’dan sonra ülkenin ikinci önemli müzesi. Vitrinlerdeki kehribar ve fildişi oymaları, Japonların Shinto mabedi ve Ming Hanedanı’na ait çan 1903’te Victoria’ya hediye edilmiş. Giriş 50 TL.

18.00

Chinatown



19’uncu yüzyıldaki altın madenciliği ve Kanada Pasifik Demiryolları inşaatı bölgeye binlerce Çinli göçmenin yerleşmesini sağladı. Çoğu Johnson Caddesi’nin üstündeki bölgeye yerleşti. Kanada’nın ilk Chinatown’ı burada kuruldu. Kültür tarihi açısından koruma altına alınan Çin çarşısı dar sokaklara sıralanmış restoranlar, mağazalar, manavlar, marketleriyle rengarenk bir semt. Özellikle şans getirdiğine inanılan kırmızı dikkat çekiyor. 1909’da inşa edilen Victoria Çin Okulu’nda hala Çince dersi veriliyor. Yen Wo Society binasının merdivenlerinden en üst kata tırmandığınızda Kanada’daki en eski Çin tapınağını göreceksiniz. Tapınak deniz tanrısı Tam Kung’a adanmış.

20.00

Mütevazı akşam yemeği



Olo (Chinook dilinde acıkmak) çiftlikten sofraya malzemeyle yerel lezzetler sunuyor. Mekan güzel, konforlu, aydınlık. Çıtır Hakurei pancar salatası, etli sosla sunulan garganelli makarnası, leziz tatlılar (böğürtlenli, mürverli dondurma, anasonlu makaron) ve yerel şaraplı iki kişilik yemeğin fiyatı ortalama 450 TL.

Pazar 9.00

Kahvaltıya brunch

2016’da açıldığında Agrius’un organik malzemeli yerel mönüsü basında müthiş övgü almıştı. Brunc mönüsü de övgüye değer. Karabuğday ve yulaflı çörekler, omletler (krem peynir, kapari, rezeneyle karıştırılmış somonlu), aşçının hazırladığı sosisler, mantarlı çılbır, sebze patesi, hatta istiridye kızartma (27 – 65 TL). Hava güzelse trafiğe kapalı sokaktaki masalarda da oturabilirsiniz.



11.00

Royal BC Müzesi



Doğa ve kültür tarihinin mükemmel örneklerini bir araya getiren bu müthiş yapıda saatler geçirebilirsiniz. Sadece yerli kültürüne ait British Columbia First Nations arkeoloji koleksiyonu bile görülmeye değer. Bunun yanı sıra bölgeye ait çok sayıda obje yer alıyor. The First Peoples gallerisinde totemlere, ritüellere birer salon ayrılmış. Yerel dil interaktif ekranlarla tanıtılıyor. Kara taştan oymalar Haida Gwaii’den. Kentin 1790’daki görünümü ise maketlerle canlandırılmış. Giriş 50 TL.





13.00

Sahil boyunca otomobil yolculuğu



Mezarlığın ötesindeki Dallas Caddesi, kayalık sahile açılıyor. Sanat galerileri, İngiliz stili çayhaneler, pub’ların bulunduğu lüks Oak Bay semti de bu yolda. Yüzmek, yürüyüş yapmak için Willows Beach’te mola verin. Sonra kuzeye ilerleyin, Victoria Üniversitesi’ni, Mount Douglas Parkı’nı geçin. Haro Boğazı, San Juan Adaları, Saanich çayırlarının panoramik görüntüsü harika. Acıktınız mı? Kente dönün. Foo Asian Street Food’da gözünüzün önünde hazırlanan, doyurucu karidesli, etli erişteyi tadın (40 TL). Yemek yerine atıştırmak isterseniz Venus Sophia Tea Room’da çayın yanı sıra peynirli, reçelli çörekler ikram ediliyor (40 TL), ayrıca vejataryen mönü seçeneği sunuluyor.



Nasıl gidilir



Mayısın ikinci haftasında İstanbul’dan Vancouver’a gidiş-dönüş biletler British Airways’in bir aktarmalı uçuşlarında 3 bin 200 TL’den başlıyor. Vancouver’dan Victoria’ya saat başı feribot kalkıyor. Yolculuk süresi 90 dakika, ücret 65 TL.