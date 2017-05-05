36 saatte Venedik

Büyüleyici ve yorucu bir şehir Venedik. Keşfetmek pek kolay değil. Sokaklarında kaybolmayan yok. Kalabalığı kimi zaman bunaltıcı. Gelgitle yükselip alçalan deniz ve günübirlik turist trafiğiyle sürekli hareket halinde olan şehir, son yıllarda modern sanatın önemli merkezlerinden birine dönüştü. Büyük Kanal boyunca açılan lüks otel ve pasajlar, yenilenen barlar ve restoranlar kentin yıldızını biraz daha parlattı. Bu kez Venedik’in popüler mekânlarını bir kenara bırakıp, az bilinen noktalarından bahsedeceğiz.

15.30

Saray sanatları

Bu yıl bienal olmamasına üzüldünüz mü? Üzülmeyin. Venedik’in tarihi saraylarında müze kalitesinde modern sanat eserleri mevcut. Bunlardan görülmeye değer olduğu halde çoğunlukla gözden kaçan biri Palazzo Fortuny. Geçmişte ünlü modacı Mario Fortuny’nin eviydi. Gözden uzak, gotik binanın ikinci katında James Turell’in ışık enstalasyonları gibi modern eserlerin yanı sıra Fortuny tasarımı giysiler, aile portreleri de sergileniyor. Üst kattaki güneşli salonda 14 Temmuz’a kadar açık kalacak sergide (Giriş 30 TL.) Diane Arbus ve Dora Maar’ın fotoğraflarını, Anne-Karin Furunes’in illüstrasyonlarını görebilirsiniz (fortuny.visitmuve.it).

17.00

Gerçek Gritti

Geçen yıllarda yaklaşık 101 milyon TL’lik restorasyondan geçirilen Venedik Dükü Andrea Gritti’nin sarayında bir içkiye ne dersiniz? Gritti Palace artık bir otel. Lobisine geçmişin çizgileri hâkim. Tasarımcı ve aktör Waris Ahluwalia’nın seçip bir araya getirdiği görkemli, parlak avizeler, bolca kullanılmış çiçekli, asil desenler lobinin göz alıcı dekorunu oluşturuyor. Otelin barı Longhi bir zamanlar Nobel ödüllü yazar Ernest Hemingway’in uğrak yeriydi. Grand Canal ve zarif kubbeli Basilica di Santa Maria Della Salute manzaralı terasa oturun. Beyaz şarap, maden suyu ve aperol ile hazırlanan aperol kokteylini yudumlayarak günbatımı keyfini yaşayın (thegrittipalace.com.).

19.00

Barok geri döndü

San Polo semtindeki mütevazı Chiesa di San Giovanni Evangelista Kilisesi’nde kültürel koruma fikri mimari ve sanatın bile önüne geçiyor. Geçen yıl bu kilisenin güzel fresklerinin altında düzenlenen barok müzik festivali (Venice Music Project), 17 ve 18’inci yüzyıldaki Venedik Cumhuriyeti atmosferini yeniden canlandırmıştı. Bu yıl festivalde Venedik Antik Müzik Topluluğu, Handel ve Hasse’nin eserlerinin yanı sıra Venedikli besteciler Albinoni ve Vivaldi’nin de eserlerini seslendirecek (60 TL / venicemusicproject.it).

21.30

Rüya gibi akşam yemeği

Castello’da özel bir parti atmosferinde akşam yemeğine ne dersiniz? Öyleyse geçen yıl açılan 16 kişilik CoVino’da yerinizi almakta gecikmeyin. Ev sahipleri Dimitri ve Andrea, yemeğinizin servisinden şarap seçimine, hatta kışkırtıcı çikolatalı pastanıza kadar her ayrıntıyla ilgilenecek. Mönüde sevilen yemeklerin yanı sıra birkaç özel, kaçırılmaması gereken lezzetler de var (Üç kap 105 TL). Üzüm şırasıyla pişirilmiş, safranlı ve parmesan peynirli risotto üzerinde balkabağı püresi ve hindiba ile sunulan kızarmış tekiri mutlaka tadın (covinovenezia.com). Akşam yemeğinden sonra, Venedik’i büyüleyici bir açıdan seyretmek istiyorsanız nehir turuna çıkabilirsiniz. Vaporetto suda süzülürken göreceğiniz manzarayı kolay kolay unutamayacaksınız.

10.30

Venedik’i kurtarmak

16’ncı yüzyıl Venedik ressamlarından Titian’ın yaptığı ‘Martyrdom of St. Lawrence’ heykeli geçen aralıkta restorasyondan geçirilip Chiesa di Santa Maria Assunta Kilisesi’ndeki yerine döndü. Hem bu şaheseri hem de kilisenin zarif mihrabını görmelisiniz. Kilise, kısa süre önce Save Venice (Venedik’i Kurtar) tarafından restore edildi. Şehrin birçok sanat ve mimari eserini restore ettiren bu organizasyon şu anda güney semtlerinden Dorsoduro’daki 16’ncı yüzyıldan kalma Chiesa di San Sebastiano Bazilikası’nı yeniliyor. Çalışmaları izlemek için giderseniz, mücevherlerle bezeli kutsal odaların, Paolo Veronese’nin resimleriyle süslü tavanın göz alıcılığı karşısında hayrete düşeceksiniz.

12.30

Bacaro’lar arasında

Öğle yemeği için Venediklilerin tercih ettiği aperatif restoranlarından (bacaro) birine gidin ve cicchetti adı verilen mezeleri tadın. Rialto Pazarı’nın arkasındaki sokaklarda çok sayıda bacaro bulmak mümkün. Osteria Alla Ciurma’da köfteden kabağa kızartmanın her türü sunuluyor (osteriaciurma.it). Köşeyi döndüğünüzde karşınıza, somon tartarlı kızartılmış ekmeği ve ona çok yakışan ombra adlı şarabıyla ünlü All’arco çıkacak. Ardından nefis kızarmış kalamarlar ve yengeç kıskaçları yemek için Cantina do Spade’e geçin (cantinadospade.com). Geze geze yediğiniz öğle yemeğinizi Osteria Bancogiro’da noktalayın. Mönüsünden önerimiz baccalà mantecato (morina balığı püresi) ile servis edilen İtalyan usulü mısır unu lapası polenta (osteriabancogiro.it). Bu arada bitişikteki meydanın kuşbakışı, panoramik manzarasını seyredin.

14.00

Tadao’nun tiyatrosu

Japon Mimar Tadao Ando, Palazzo Grassi ve Punta della Dogana’yı Fransız işadamı François Pianult’un koleksiyonun sergileneceği Modern Sanat Müzeleri’ne dönüştürmüştü. Ando daha sonra Teatrino Tiyatrosu’nu keskin modern çizgilerle restore etti. 225 kişilik salon geçen yıl mayısta hizmete açıldı. Hem salonu görün hem de bu günlerde gösterimde olan Fransız sanatçı Laurent Montaron’un kısa filminin keyfini çıkarın (palazzograssi.it/en/museum/teatrino).

17.00

Dorsoduro tasarımları

Venedik’te her üç mağazadan biri maske ve yakınlardaki Murano Adası’nda yapılmış cam işlerini satar. Daha özgün hediyelikler için Dorsoduro semtine gitmeniz gerekir. Özel tasarımlar satan Laboratorio 2729’da her tür sofra takımını bulabilirsiniz (lab2729.com). Birkaç mağaza ilerideki butiklerden Madera Stocks’da İtalyan tasarımcıların güzel takıları, çantalar ve ev eşyaları dikkat çekiyor (maderavenezia.it). Kanalın karşısında, Gualti’de doğadan esinlenerek elde edilmiş eşya ve takılar yer alıyor.

20.00

Cannaregio’da yemek

Kanal kıyısındaki Al Timon’da beyaz şarap, maden suyu ve aperol ile hazırlanan spritz’inizi yudumlayıp, aperatiflerden atıştırın. Ardından rüstik balık lokantası Anice Stellato’da yerinizi alın. Çoğu masaya frittura mista (60 TL) getirildiğini göreceksiniz. Kızarmış kalamar, karides, küçük balıklar ve sebzelerden oluşuyor bu tabak. Aperatifleri es geçmeyin. Önerimiz mısır unu lapasıyla sunulan domates soslu kalamar (32 TL / osterianicestellato.com).

22.30

Geceye akalım

Venedik’te gece eğlenceleri geçen ağustosta Dorsoduro semtinde açılan El Sbarlefo San Pantolon sayesinde hereketlendi. Neon sarı duvar ışıkları ve tavandan sarkan lambalarla aydınlatılmış bu küçük barda hafta sonunda caz ya da rock ile country türlerini harmanlayan gruplar sahneye çıkıyor. Gece yarısından sonra şehirdeki açık mekânların sayısı sınırlı. Mütevazı dekorasyonlu şarap barlarından Enoiteca Mascareta, çevredeki restoranların şefleri ve barlarda çalışan gençlerin vardiya bitimindeki buluşma noktası. Burada şarabınızı veya iyi hazırlanmış cin toniğinizi keyifle içebilirsiniz (ostemaurolorenzon.it).

10.30

Tatlı bir başlangıç

1930’lardan bu yana Venediklilerin sabah kahvesi için uğradığı Torrefazione Marchi’de güne başlayın. Dirsek dirseğe oturulan ahşap barda caffe macchiato’nuzu (süt kremasıyla hazırlanan espresso) hızlıca için (4 TL / torrefazionemarchi.it). Sandviç ve tatlılar için Suso Gelatoteca’ya uğrayın. Bu dondurmacıda panettone (mayalı, hava kabarcıklı bir kek) arasında iki top dondurmayla hazırlanan sandviçi özellikle öneririz. Özel bir dondurma arıyorsanız antepfıstığıyla kaplı, çikolata ve fındıklı Manet’i deneyin (10 TL / gelatovenezia.it).

13.00

Tintoretto zamanı

Gün ortasında kalabalıktan kurtulmanın en iyi yolu, çoğunlukla sakin olan Chiesa della Madonna dell’Orto’ya kaçmak. 14’üncü yüzyıldan kalma gotik bina kuzey Cannaregio’da (Giriş 7,50 TL). Venedikli ressam Jacopo Tintoretto’nun başyapıtları burada sergileniyor. Mezarı da ismini taşıyan küçük bir şapelde (madonnadellorto.org). Ressamın diğer eserlerini görmek isterseniz Scuola Grande di San Rocco’ya gidin. Bir hayır kurumu olan Scuola Grande di San Rocco, uçsuz bucaksız tavanı, duvarlarına işlenmiş dinsel resimleri ile görenleri büyülüyor (Giriş 30 TL / scuolagrandesanrocco.it).

14.30

Su manzaraları

Şehre veda etmeden muhteşem manzaranın keyfini çıkarmak için bir vaporetto’ya atlayın ve Giudecca’nın doğusundaki San Giorgio Maggiore Adası’na gidin. Burada 16’ncı yüzyıldan kalma Benedikt Kilisesi’ni ziyaret edin, bitişikteki çan kulesine çıkın (Giriş 15 TL). Ayaklarınızın altındaki paha biçilemez lagün, sahil, birbirine kanallarla bağlı 100’den fazla adanın manzarası size Venedik’in neden en büyüleyici İtalyan şehri olduğunu açıklayacaktır.

Nasıl gidilir?

Temmuzun ikinci haftasında, İstanbul’dan gidiş-dönüş Venedik biletleri KLM ile Alitalia’nın bir aktarmalı ortak uçuşlarında 684 TL’den, THY’nin direkt uçuşlarında 968 TL’den başlıyor.



