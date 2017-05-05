36 saatte Venedik

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat36 saatte Venedik
36 Saatte Keşfet

36 saatte Venedik

Büyüleyici ve yorucu bir şehir Venedik. Keşfetmek kolay değil. Sürekli hareket halinde olan şehir, modern sanatın önemli merkezlerinden birine dönüştü. Büyük Kanal boyunca açılan lüks otel ve pasajlar, yenilenen barlar ve restoranlar kentin yıldızını biraz daha parlattı. Bu kez Venedik’in popüler mekânlarını bir kenara bırakıp, az bilinen noktalarından bahsedeceğiz.

Ingrid K. WILLIAMS - Çeviren: Simla KORAY
X
36 saatte Venedik

Büyüleyici ve yorucu bir şehir Venedik. Keşfetmek pek kolay değil. Sokaklarında kaybolmayan yok. Kalabalığı kimi zaman bunaltıcı. Gelgitle yükselip alçalan deniz ve günübirlik turist trafiğiyle sürekli hareket halinde olan şehir, son yıllarda modern sanatın önemli merkezlerinden birine dönüştü. Büyük Kanal boyunca açılan lüks otel ve pasajlar, yenilenen barlar ve restoranlar kentin yıldızını biraz daha parlattı. Bu kez Venedik’in popüler mekânlarını bir kenara bırakıp, az bilinen noktalarından bahsedeceğiz.

36 saatte Venedik

15.30
Saray sanatları

36 saatte Venedik

Bu yıl bienal olmamasına üzüldünüz mü? Üzülmeyin. Venedik’in tarihi saraylarında müze kalitesinde modern sanat eserleri mevcut. Bunlardan görülmeye değer olduğu halde çoğunlukla gözden kaçan biri Palazzo Fortuny. Geçmişte ünlü modacı Mario Fortuny’nin eviydi. Gözden uzak, gotik binanın ikinci katında James Turell’in ışık enstalasyonları gibi modern eserlerin yanı sıra Fortuny tasarımı giysiler, aile portreleri de sergileniyor. Üst kattaki güneşli salonda 14 Temmuz’a kadar açık kalacak sergide (Giriş 30 TL.) Diane Arbus ve Dora Maar’ın fotoğraflarını, Anne-Karin Furunes’in illüstrasyonlarını görebilirsiniz (fortuny.visitmuve.it).

17.00
Gerçek Gritti

36 saatte Venedik

Geçen yıllarda yaklaşık 101 milyon TL’lik restorasyondan geçirilen Venedik Dükü Andrea Gritti’nin sarayında bir içkiye ne dersiniz? Gritti Palace artık bir otel. Lobisine geçmişin çizgileri hâkim. Tasarımcı ve aktör Waris Ahluwalia’nın seçip bir araya getirdiği görkemli, parlak avizeler, bolca kullanılmış çiçekli, asil desenler lobinin göz alıcı dekorunu oluşturuyor. Otelin barı Longhi bir zamanlar Nobel ödüllü yazar Ernest Hemingway’in uğrak yeriydi. Grand Canal ve zarif kubbeli Basilica di Santa Maria Della Salute manzaralı terasa oturun. Beyaz şarap, maden suyu ve aperol ile hazırlanan aperol kokteylini yudumlayarak günbatımı keyfini yaşayın (thegrittipalace.com.).

19.00
Barok geri döndü

36 saatte Venedik

San Polo semtindeki mütevazı Chiesa di San Giovanni Evangelista Kilisesi’nde kültürel koruma fikri mimari ve sanatın bile önüne geçiyor. Geçen yıl bu kilisenin güzel fresklerinin altında düzenlenen barok müzik festivali (Venice Music Project), 17 ve 18’inci yüzyıldaki Venedik Cumhuriyeti atmosferini yeniden canlandırmıştı. Bu yıl festivalde Venedik Antik Müzik Topluluğu, Handel ve Hasse’nin eserlerinin yanı sıra Venedikli besteciler Albinoni ve Vivaldi’nin de eserlerini seslendirecek (60 TL / venicemusicproject.it).

21.30
Rüya gibi akşam yemeği

Castello’da özel bir parti atmosferinde akşam yemeğine ne dersiniz? Öyleyse geçen yıl açılan 16 kişilik CoVino’da yerinizi almakta gecikmeyin. Ev sahipleri Dimitri ve Andrea, yemeğinizin servisinden şarap seçimine, hatta kışkırtıcı çikolatalı pastanıza kadar her ayrıntıyla ilgilenecek. Mönüde sevilen yemeklerin yanı sıra birkaç özel, kaçırılmaması gereken lezzetler de var (Üç kap 105 TL). Üzüm şırasıyla pişirilmiş, safranlı ve parmesan peynirli risotto üzerinde balkabağı püresi ve hindiba ile sunulan kızarmış tekiri mutlaka tadın (covinovenezia.com). Akşam yemeğinden sonra, Venedik’i büyüleyici bir açıdan seyretmek istiyorsanız nehir turuna çıkabilirsiniz. Vaporetto suda süzülürken göreceğiniz manzarayı kolay kolay unutamayacaksınız.

36 saatte Venedik

10.30
Venedik’i kurtarmak

16’ncı yüzyıl Venedik ressamlarından Titian’ın yaptığı ‘Martyrdom of St. Lawrence’ heykeli geçen aralıkta restorasyondan geçirilip Chiesa di Santa Maria Assunta Kilisesi’ndeki yerine döndü. Hem bu şaheseri hem de kilisenin zarif mihrabını görmelisiniz. Kilise, kısa süre önce Save Venice (Venedik’i Kurtar) tarafından restore edildi. Şehrin birçok sanat ve mimari eserini restore ettiren bu organizasyon şu anda güney semtlerinden Dorsoduro’daki 16’ncı yüzyıldan kalma Chiesa di San Sebastiano Bazilikası’nı yeniliyor. Çalışmaları izlemek için giderseniz, mücevherlerle bezeli kutsal odaların, Paolo Veronese’nin resimleriyle süslü tavanın göz alıcılığı karşısında hayrete düşeceksiniz.

12.30
Bacaro’lar arasında

36 saatte Venedik

Öğle yemeği için Venediklilerin tercih ettiği aperatif restoranlarından (bacaro) birine gidin ve cicchetti adı verilen mezeleri tadın. Rialto Pazarı’nın arkasındaki sokaklarda çok sayıda bacaro bulmak mümkün. Osteria Alla Ciurma’da köfteden kabağa kızartmanın her türü sunuluyor (osteriaciurma.it). Köşeyi döndüğünüzde karşınıza, somon tartarlı kızartılmış ekmeği ve ona çok yakışan ombra adlı şarabıyla ünlü All’arco çıkacak. Ardından nefis kızarmış kalamarlar ve yengeç kıskaçları yemek için Cantina do Spade’e geçin (cantinadospade.com). Geze geze yediğiniz öğle yemeğinizi Osteria Bancogiro’da noktalayın. Mönüsünden önerimiz baccalà mantecato (morina balığı püresi) ile servis edilen İtalyan usulü mısır unu lapası polenta (osteriabancogiro.it). Bu arada bitişikteki meydanın kuşbakışı, panoramik manzarasını seyredin.

14.00
Tadao’nun tiyatrosu

Japon Mimar Tadao Ando, Palazzo Grassi ve Punta della Dogana’yı Fransız işadamı François Pianult’un koleksiyonun sergileneceği Modern Sanat Müzeleri’ne dönüştürmüştü. Ando daha sonra Teatrino Tiyatrosu’nu keskin modern çizgilerle restore etti. 225 kişilik salon geçen yıl mayısta hizmete açıldı. Hem salonu görün hem de bu günlerde gösterimde olan Fransız sanatçı Laurent Montaron’un kısa filminin keyfini çıkarın (palazzograssi.it/en/museum/teatrino).

17.00
Dorsoduro tasarımları

Venedik’te her üç mağazadan biri maske ve yakınlardaki Murano Adası’nda yapılmış cam işlerini satar. Daha özgün hediyelikler için Dorsoduro semtine gitmeniz gerekir. Özel tasarımlar satan Laboratorio 2729’da her tür sofra takımını bulabilirsiniz (lab2729.com). Birkaç mağaza ilerideki butiklerden Madera Stocks’da İtalyan tasarımcıların güzel takıları, çantalar ve ev eşyaları dikkat çekiyor (maderavenezia.it). Kanalın karşısında, Gualti’de doğadan esinlenerek elde edilmiş eşya ve takılar yer alıyor.

20.00
Cannaregio’da yemek

36 saatte Venedik

Kanal kıyısındaki Al Timon’da beyaz şarap, maden suyu ve aperol ile hazırlanan spritz’inizi yudumlayıp, aperatiflerden atıştırın. Ardından rüstik balık lokantası Anice Stellato’da yerinizi alın. Çoğu masaya frittura mista (60 TL) getirildiğini göreceksiniz. Kızarmış kalamar, karides, küçük balıklar ve sebzelerden oluşuyor bu tabak. Aperatifleri es geçmeyin. Önerimiz mısır unu lapasıyla sunulan domates soslu kalamar (32 TL / osterianicestellato.com).

22.30
Geceye akalım

36 saatte Venedik

Venedik’te gece eğlenceleri geçen ağustosta Dorsoduro semtinde açılan El Sbarlefo San Pantolon sayesinde hereketlendi. Neon sarı duvar ışıkları ve tavandan sarkan lambalarla aydınlatılmış bu küçük barda hafta sonunda caz ya da rock ile country türlerini harmanlayan gruplar sahneye çıkıyor. Gece yarısından sonra şehirdeki açık mekânların sayısı sınırlı. Mütevazı dekorasyonlu şarap barlarından Enoiteca Mascareta, çevredeki restoranların şefleri ve barlarda çalışan gençlerin vardiya bitimindeki buluşma noktası. Burada şarabınızı veya iyi hazırlanmış cin toniğinizi keyifle içebilirsiniz (ostemaurolorenzon.it).

36 saatte Venedik

10.30
Tatlı bir başlangıç

36 saatte Venedik

1930’lardan bu yana Venediklilerin sabah kahvesi için uğradığı Torrefazione Marchi’de güne başlayın. Dirsek dirseğe oturulan ahşap barda caffe macchiato’nuzu (süt kremasıyla hazırlanan espresso) hızlıca için (4 TL / torrefazionemarchi.it). Sandviç ve tatlılar için Suso Gelatoteca’ya uğrayın. Bu dondurmacıda panettone (mayalı, hava kabarcıklı bir kek) arasında iki top dondurmayla hazırlanan sandviçi özellikle öneririz. Özel bir dondurma arıyorsanız antepfıstığıyla kaplı, çikolata ve fındıklı Manet’i deneyin (10 TL / gelatovenezia.it).

13.00
Tintoretto zamanı

36 saatte Venedik

Gün ortasında kalabalıktan kurtulmanın en iyi yolu, çoğunlukla sakin olan Chiesa della Madonna dell’Orto’ya kaçmak. 14’üncü yüzyıldan kalma gotik bina kuzey Cannaregio’da (Giriş 7,50 TL). Venedikli ressam Jacopo Tintoretto’nun başyapıtları burada sergileniyor. Mezarı da ismini taşıyan küçük bir şapelde (madonnadellorto.org). Ressamın diğer eserlerini görmek isterseniz Scuola Grande di San Rocco’ya gidin. Bir hayır kurumu olan Scuola Grande di San Rocco, uçsuz bucaksız tavanı, duvarlarına işlenmiş dinsel resimleri ile görenleri büyülüyor (Giriş 30 TL / scuolagrandesanrocco.it).

14.30
Su manzaraları

36 saatte Venedik

Şehre veda etmeden muhteşem manzaranın keyfini çıkarmak için bir vaporetto’ya atlayın ve Giudecca’nın doğusundaki San Giorgio Maggiore Adası’na gidin. Burada 16’ncı yüzyıldan kalma Benedikt Kilisesi’ni ziyaret edin, bitişikteki çan kulesine çıkın (Giriş 15 TL). Ayaklarınızın altındaki paha biçilemez lagün, sahil, birbirine kanallarla bağlı 100’den fazla adanın manzarası size Venedik’in neden en büyüleyici İtalyan şehri olduğunu açıklayacaktır.

36 saatte Venedik

Nasıl gidilir?

Temmuzun ikinci haftasında, İstanbul’dan gidiş-dönüş Venedik biletleri KLM ile Alitalia’nın bir aktarmalı ortak uçuşlarında 684 TL’den, THY’nin direkt uçuşlarında 968 TL’den başlıyor.

 

Kaynak: Ingrid K. WILLIAMS - Çeviren: Simla KORAY

36 Saat36 SaatVenedikOtelOtelItalyaItalyaVenedikOtelitalya