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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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36 Saatte Keşfet

36 saatte Varşova

Polonya’nın Avrupa Birliği’ne girmesinden bu yana geçen 11.5 yılda, başkenti birkaç kez yükseliş ve düşüş dönemleri yaşadı. Gelişen kültür ve eğlence yaşamı, iddialı mimari projeleri, açılan müzelerle Varşova, Avrupa’nın kültür başkentleri arasında anılmaya başladı. Tematik mağazalar, barlar, sanat galerilerini Atelier Amaro’nun ülkeye getirdiği ilk Michelin yıldızı izledi.

Charly Wilder / © 2015 The New York Times - Çeviren: Serhan Yedig
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36 saatte Varşova

CUMA 

15.00
MÜZEDEKİ DRAM
Taksiye atlayıp savaş sonrasında aslına uygun olarak yeniden inşa edilen tarihi bölgeden (Stare Miasto) geçip, iki yıl önce ünlü Varşova Gettosu’nda açılan Polin Müzesi’ne gidin. 4 bin metrekarelik müzenin en önemli bölümü geçen ekimde hizmete girdi. Bu sergide objeler ve multimedya ile ortaçağdan soykırıma Polonya Yahudilerinin trajik öyküsü anlatılıyor. Avrupa’nın kültürel çeşitlilik açısından en zengin ülkesinde, İkinci Dünya Savaşı öncesinde 3,5 milyon Yahudi yaşarmış. Bugün nüfusları 25 bine düşmüş... Giriş 8 TL, sesli elektronik rehber 18 TL.

36 saatte Varşova

20.00
LENİN’İN RESTORANI
Sovyet döneminin kitsch simgeleriyle süslü tarihi yapıdaki Inn Under the Red Hog, bir zamanlar ülkeyi ziyaret eden ünlü liderlerin uğradığı bir restoran. Lenin, Fidel Castro, Leonid Brejnev ve Mao bu liderler arasında. Rivayete göre halka yasak lezzetleri tadıp, yeni dünya düzeni oluşturma planları yaparlarmış. Buna gönderme olarak iki mönüsü var restoranın: Proleterler İçin (Lahana ve yabanmantarı turşusuyla sunulan sebze çorbası gibi yemekler içeren mönü 28 TL) ve (Elma ve buharda pişirilmiş tatlı turpla sunulan, baharatla marine edilmiş, vişne sosuyla tatlandırılmış fırın ördek 45 TL). Rezervasyon tavsiye edilir.

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23.00
SARAY ÇİRKİN, MANZARA GÜZEL
Kültür ve Bilim Sarayı’ndaki Bar Studio’nun Korint stili sütunlarının altında oturup bir kokteyl sipariş verin. Stalin’in şehre armağanı olan bu saray, hâlâ Varşova’nın siluetini şekillendiriyor. 1950’lerde, savaş sonrası yerle bir olmuş şehirde yükselen binayı çoğu Varşovalı çirkin buluyor, Rus politik baskısının simgesi olarak görüyor. Sonraları müzeleri, tiyatroları, Rolling Stones’un bile konser verdiği konser salonlarıyla çok popüler bir kültür merkezine dönüşmüş. Kırmızı ışıklandırılan saray, barlara, kafelere ilaveten çok perdeli sinemalar, müzeler, mağazalar, hatta bir üniversite içeriyor.

36 saatte Varşova

CUMARTESİ 

11.00
CHARLE’IN KAHVALTISI

Dört yıl önce Kurtarıcı Meydanı’nda açılan Fransız kafesi Charlotte, modaya meraklı yeni zenginlerin popüler brunch mekânına dönüştü. Şık atmosferi, leziz ekmekleri, çörekleri bu ilgiyi hak ediyor. Charle’ın Kahvaltısı’nı deneyin. Sepet dolusu çıtır ekmek, yumurta, bir fincan cappuccino, müessesenin ürettiği reçeller, çikolata dahil 19 TL.

14.00
MODERN SANAT DEYİNCE
Son 10 yılda Varşova’nın sanat çevresi nicelik ve nitelik açısından sürekli gelişti. Sanat galerilerinin yoğunlaştığı bir semt yok. Fakat galeriler birbirine yürüyüş mesafesinde.
Deneysel sanata, yeni çıkan isimler ağırlıklı Lokal_30, yedi yıl bir apartman dairesinde hizmet verdikten sonra, iki yıl önce şu andaki geniş mekanına geçti. Yakındaki Galeria Grafiki Plakatu (Grafik Sanatlar ve Afiş Galerisi), Polonya’daki afiş kültürünün gelişimi konusunda detaylı bilgi sunuyor. Birkaç sokak ötedeki Raster, yeni yetenekleri ortaya çıkaran galerilerden. Gerçeküstücü heykeltıraş Olaf Brzeski, fotoğrafçı Aneta Grzeszykowska bu isimler arasında. Varşova’nın sanat atmosferi gelişmeyi sürdürecek. Modern Sanat Merkezi ve TR Warszawa’nın bulunduğu yapı, mimar Thomas Phifer tarafından yenilenecek.

36 saatte Varşova

17.00
EL ÖRGÜSÜ MODASI
Üç yıl önce açılan Mysia 3, beş katlı binasında COS, Muji, Leica gibi uluslararası markaları satıyor. Moda Polska’da özel biçilmiş giysileri, büyük beden takım elbiseleri gözden geçirin. Orska’nın zarif elişi mücevherlerinde dönüşümlü madenler kullanılıyor.

20.00
MICHELIN’Lİ LEH LEZZETLERİ
2012’de açılan Atelier Amaro, moleküler Leh gastronomisiyle, birkaç ay içinde ülkenin ilk Michelin yıldızını aldı. Şef Wojciech Modest Amaro yamaklık döneminde El Bulli, Noma gibi ünlü restoranların yaratıcılarıyla çalışmıştı. Bu geçmiş tarifi bile uzun yemeklere yansımış: Emilgrana peyniri ve şeftali çayıyla aromalandırılmış tereyağında kızartılan kanlıca mantarı ve çam sirkesi serpilmiş, bizon yağıyla haşlanmış karalahana... Akşam 5-8 tabaklık alternatif mönüler 200-250 TL. Hafta sonunda sadece 8 tabaklık mönüler hazırlanıyor. 30 kişilik restoranın rezervasyonları çoğunlukla bir ay öncesinden doluyor.

36 saatte Varşova

23.00
EĞLENCEYE AKALIM
Varşova’da her beğeniye uygun bir dans pisti var. Hip-hop, grime ve elektronik müzik sevenlerin mekânı Milosc Kredytowa 9. Kulüp aynı isimli caddedeki bir avluda. Gerçeküstü bir mekân arıyorsanız, uzun bir kırmızı halıdan yürüyüp The View Warsaw’a girmelisiniz. VIP’lere yönelik kulüp bu yaz bir gökdelenin 28’inci katında hizmete girdi. Stiletto topuklu kadınlar, şık erkekler elektronik müzik ve manzara eşliğinde dans ediyor. Eğer halka karışmak isterseniz Kurtarıcı Meydanı’nda, Charlotte’un üstündeki Plan B’ye uğrayın. Bar ve dans kulübüne giriş ücretsiz. The View’a ise 15 TL giriş, dört kişilik masaya 650 TL ödemeniz gerekiyor.

PAZAR

12.00
IŞIKLAR RENK RENK
Vistula Nehri boyunca ilerleyip endüstri bölgesi Praga’ya gidin. Fabrikaların çoğu sanat atölyelerine, galerilere, mağaza ve konser salonlarına dönüştürüldü. Soho Factory sanat kompleksi, diğer ismiyle Neon Müzesi, 2005’te bir belgesel projesi olarak başlamıştı. Hedef Polonya’nın Soğuk Savaş dönemi neon tabelalarını sergilemekti. Zamanla kentin en ilginç sanat mekânına dönüştü. Avrupa’da türünün en büyük müzesi, sosyalist sistemde sanatla toplum ilişkileri, savaş sonrası dönem açısından da fikir veriyor.

36 saatte Varşova


14.00
MODERN ÖĞLE YEMEĞİ
Warszawa Wschodnia Restaurant’ın açık mutfağının çevresindeki bar taburelerinden birini kapın. Mateusz Gessler’in üç yıl önce Soho Factory’de açtığı restoranda Leh mutfağı, Fransız etkileşimiyle sunuluyor. Hardal soslu et haşlama (34 TL), Fransız usulü et tartardan (30 TL) çok daha iyi. Ünlü şefi Gessler’i restoranda koştururken, müşterilerle sohbet ederken görebilirsiniz.



 

NASIL GİDİLİR?
Ocak ayının üçüncü haftasında İstanbul’dan Varşova’ya bir aktarmalı uçuşların gidiş-dönüş fiyatı KLM’de 386 TL’den başlıyor. Aynı dönemde Polonya Havayolları’nın (LOT) direkt uçuşlarında ise en ucuz bilet 935 TL.

Kaynak: Charly Wilder / © 2015 The New York Times - Çeviren: Serhan Yedig

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