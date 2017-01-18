36 saatte Varşova

CUMA

15.00

MÜZEDEKİ DRAM

Taksiye atlayıp savaş sonrasında aslına uygun olarak yeniden inşa edilen tarihi bölgeden (Stare Miasto) geçip, iki yıl önce ünlü Varşova Gettosu’nda açılan Polin Müzesi’ne gidin. 4 bin metrekarelik müzenin en önemli bölümü geçen ekimde hizmete girdi. Bu sergide objeler ve multimedya ile ortaçağdan soykırıma Polonya Yahudilerinin trajik öyküsü anlatılıyor. Avrupa’nın kültürel çeşitlilik açısından en zengin ülkesinde, İkinci Dünya Savaşı öncesinde 3,5 milyon Yahudi yaşarmış. Bugün nüfusları 25 bine düşmüş... Giriş 8 TL, sesli elektronik rehber 18 TL.

20.00

LENİN’İN RESTORANI

Sovyet döneminin kitsch simgeleriyle süslü tarihi yapıdaki Inn Under the Red Hog, bir zamanlar ülkeyi ziyaret eden ünlü liderlerin uğradığı bir restoran. Lenin, Fidel Castro, Leonid Brejnev ve Mao bu liderler arasında. Rivayete göre halka yasak lezzetleri tadıp, yeni dünya düzeni oluşturma planları yaparlarmış. Buna gönderme olarak iki mönüsü var restoranın: Proleterler İçin (Lahana ve yabanmantarı turşusuyla sunulan sebze çorbası gibi yemekler içeren mönü 28 TL) ve (Elma ve buharda pişirilmiş tatlı turpla sunulan, baharatla marine edilmiş, vişne sosuyla tatlandırılmış fırın ördek 45 TL). Rezervasyon tavsiye edilir.

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23.00

SARAY ÇİRKİN, MANZARA GÜZEL

Kültür ve Bilim Sarayı’ndaki Bar Studio’nun Korint stili sütunlarının altında oturup bir kokteyl sipariş verin. Stalin’in şehre armağanı olan bu saray, hâlâ Varşova’nın siluetini şekillendiriyor. 1950’lerde, savaş sonrası yerle bir olmuş şehirde yükselen binayı çoğu Varşovalı çirkin buluyor, Rus politik baskısının simgesi olarak görüyor. Sonraları müzeleri, tiyatroları, Rolling Stones’un bile konser verdiği konser salonlarıyla çok popüler bir kültür merkezine dönüşmüş. Kırmızı ışıklandırılan saray, barlara, kafelere ilaveten çok perdeli sinemalar, müzeler, mağazalar, hatta bir üniversite içeriyor.

CUMARTESİ

11.00

CHARLE’IN KAHVALTISI



Dört yıl önce Kurtarıcı Meydanı’nda açılan Fransız kafesi Charlotte, modaya meraklı yeni zenginlerin popüler brunch mekânına dönüştü. Şık atmosferi, leziz ekmekleri, çörekleri bu ilgiyi hak ediyor. Charle’ın Kahvaltısı’nı deneyin. Sepet dolusu çıtır ekmek, yumurta, bir fincan cappuccino, müessesenin ürettiği reçeller, çikolata dahil 19 TL.



14.00

MODERN SANAT DEYİNCE

Son 10 yılda Varşova’nın sanat çevresi nicelik ve nitelik açısından sürekli gelişti. Sanat galerilerinin yoğunlaştığı bir semt yok. Fakat galeriler birbirine yürüyüş mesafesinde.

Deneysel sanata, yeni çıkan isimler ağırlıklı Lokal_30, yedi yıl bir apartman dairesinde hizmet verdikten sonra, iki yıl önce şu andaki geniş mekanına geçti. Yakındaki Galeria Grafiki Plakatu (Grafik Sanatlar ve Afiş Galerisi), Polonya’daki afiş kültürünün gelişimi konusunda detaylı bilgi sunuyor. Birkaç sokak ötedeki Raster, yeni yetenekleri ortaya çıkaran galerilerden. Gerçeküstücü heykeltıraş Olaf Brzeski, fotoğrafçı Aneta Grzeszykowska bu isimler arasında. Varşova’nın sanat atmosferi gelişmeyi sürdürecek. Modern Sanat Merkezi ve TR Warszawa’nın bulunduğu yapı, mimar Thomas Phifer tarafından yenilenecek.





17.00

EL ÖRGÜSÜ MODASI

Üç yıl önce açılan Mysia 3, beş katlı binasında COS, Muji, Leica gibi uluslararası markaları satıyor. Moda Polska’da özel biçilmiş giysileri, büyük beden takım elbiseleri gözden geçirin. Orska’nın zarif elişi mücevherlerinde dönüşümlü madenler kullanılıyor.



20.00

MICHELIN’Lİ LEH LEZZETLERİ

2012’de açılan Atelier Amaro, moleküler Leh gastronomisiyle, birkaç ay içinde ülkenin ilk Michelin yıldızını aldı. Şef Wojciech Modest Amaro yamaklık döneminde El Bulli, Noma gibi ünlü restoranların yaratıcılarıyla çalışmıştı. Bu geçmiş tarifi bile uzun yemeklere yansımış: Emilgrana peyniri ve şeftali çayıyla aromalandırılmış tereyağında kızartılan kanlıca mantarı ve çam sirkesi serpilmiş, bizon yağıyla haşlanmış karalahana... Akşam 5-8 tabaklık alternatif mönüler 200-250 TL. Hafta sonunda sadece 8 tabaklık mönüler hazırlanıyor. 30 kişilik restoranın rezervasyonları çoğunlukla bir ay öncesinden doluyor.





23.00

EĞLENCEYE AKALIM

Varşova’da her beğeniye uygun bir dans pisti var. Hip-hop, grime ve elektronik müzik sevenlerin mekânı Milosc Kredytowa 9. Kulüp aynı isimli caddedeki bir avluda. Gerçeküstü bir mekân arıyorsanız, uzun bir kırmızı halıdan yürüyüp The View Warsaw’a girmelisiniz. VIP’lere yönelik kulüp bu yaz bir gökdelenin 28’inci katında hizmete girdi. Stiletto topuklu kadınlar, şık erkekler elektronik müzik ve manzara eşliğinde dans ediyor. Eğer halka karışmak isterseniz Kurtarıcı Meydanı’nda, Charlotte’un üstündeki Plan B’ye uğrayın. Bar ve dans kulübüne giriş ücretsiz. The View’a ise 15 TL giriş, dört kişilik masaya 650 TL ödemeniz gerekiyor.

PAZAR

12.00

IŞIKLAR RENK RENK

Vistula Nehri boyunca ilerleyip endüstri bölgesi Praga’ya gidin. Fabrikaların çoğu sanat atölyelerine, galerilere, mağaza ve konser salonlarına dönüştürüldü. Soho Factory sanat kompleksi, diğer ismiyle Neon Müzesi, 2005’te bir belgesel projesi olarak başlamıştı. Hedef Polonya’nın Soğuk Savaş dönemi neon tabelalarını sergilemekti. Zamanla kentin en ilginç sanat mekânına dönüştü. Avrupa’da türünün en büyük müzesi, sosyalist sistemde sanatla toplum ilişkileri, savaş sonrası dönem açısından da fikir veriyor.







14.00

MODERN ÖĞLE YEMEĞİ

Warszawa Wschodnia Restaurant’ın açık mutfağının çevresindeki bar taburelerinden birini kapın. Mateusz Gessler’in üç yıl önce Soho Factory’de açtığı restoranda Leh mutfağı, Fransız etkileşimiyle sunuluyor. Hardal soslu et haşlama (34 TL), Fransız usulü et tartardan (30 TL) çok daha iyi. Ünlü şefi Gessler’i restoranda koştururken, müşterilerle sohbet ederken görebilirsiniz.









NASIL GİDİLİR?

Ocak ayının üçüncü haftasında İstanbul’dan Varşova’ya bir aktarmalı uçuşların gidiş-dönüş fiyatı KLM’de 386 TL’den başlıyor. Aynı dönemde Polonya Havayolları’nın (LOT) direkt uçuşlarında ise en ucuz bilet 935 TL.