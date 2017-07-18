36 saatte Stockholm

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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36 Saatte Keşfet 36 saatte Stockholm
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Sıradaki Haber:36 saatte Şanghay

36 Saatte Keşfet
Ingrid K. Williams / Çeviren: Serhan YEDİG - The New York Times&Hürriyet işbirliğiyle
18.07.2017 - 09:00, Son Güncelleme:

36 saatte Stockholm

Her yaz Stockholm’lüler adeta içgüdüsel ve kitlesel olarak kenti boşaltıp yazlıklarına gider. Sakın peşlerine takılmayın, çünkü kentin en güzel zamanıdır. Gökyüzünün gece yarısına kadar kararmadığı bu uzun günlerde kanallar, geniş parklar içindeki şehrin restoranlarını, pastanelerini, moda yaratan mağazalarını, barlarını, kültür merkezlerini, kafelerini keşfedin. Stocholm kulağınıza fısıldayacak: “Neden başka bir yere gitmek isteyesiniz ki?”

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Cuma
15.00
İlk Fika

Fika yani ikindi molası İsveç kültürünün vazgeçilmezi. Kahvenin yanında mutlaka kurabiye ya da tatlı yeniyor. Siz de Bageri Petrus’ta bu geleneğe katılın. Kentin en leziz kardemummabullar’ini (kakuleli çörek) tadın (11 TL). Koppi’den az kavrulmuş kahvenizi, Paris stili kaldırımdaki masalarında yudumlayın.

 
17.00
Kuşbakışı panorama

Skinnarviksberget’in kayalık, geniş alanından yürürken harika bir Kungsholmen manzarasıyla karşılaşacaksınız. Ve şehir halkının neden Avrupa’nın en güzel başkentinde yaşadıklarını savunup gururlandığını anlayacaksınız.

36 saatte Stockholm

19.30
Nytorget lezzetleri

Geçen nisanda en popüler semtlerden Sodermalm’ın en neşeli bölgesi Nytorget’te açılan Bar Agrikultur kendisini “minirestaurang” olarak tanımlıyor. İç mekanda yaklaşık iki düzine iskemle, dışarıda ise trafiğe kapatılan bölgeye açılan çok geniş bir oturma alanına sahip ve şeflerin elinde şekillenen mezeleri sürekli değişiyor. Dikkat çekici lezzetler arasında üstüne samanla tütsülenmiş yumurta yerleştirilen beyaz kuşkonmaz (50 TL), dana şiş (45 TL), yaban domuzu salamı (30 TL), özel pudding (40 TL) yer alıyor.

Bilinmeyen İsveç
Bilinmeyen İsveç

 22.00
Üzüm uykuya dalınca

Omnipollos Hatt’ın fıçı musluklarından İskandinavya’nın en enteresan biraları akıyor. Kozmik bar dekoru, sanatsal etiket tasarımları yaratıcı yaklaşımın ilk görünür işaretleri. Leziz IPA’lardan Noa gibi tatlı kıvamındaki siyah biralara ne ararsanız var. Kupaj, buke, terroir gibi konularda konuşmak istiyorsanız İsveç’in en ünlü şarap uzmanları Beatrice Becher ile Jonas Sandberg’in ocak ayında açtığı şarap barı Folii’ye gidin.

Cumartesi
9.00
Sabah turu

Pek çok Stockholm’lü cumartesiye “Djurgardsrundan”de başlıyor. Merkezdeki adalardan Djurgarden’i çevreleyen yeşil parkurda 9 kilometre koşabilir ya da iki kilometrelik kestirme rotada yürüyüş yapabilirsiniz. Rıhtımdan parka uzanan patikalar doğa gözlemcilerine hitap ediyor. Mola vermek isterseniz biyo dinamik Rosendals Tradgard bahçelerine uğrayın.

36 saatte Stockholm

 11.30
Tasarım yeniden tanımlanıyor

İsveç iç tasarımcılığını hâlâ minimalizmin sadeliği, daha da kötüsü Ikea ile mi özdeşleştiriyorsunuz? Öyleyse yeni akımları Dusty Deco’da görebilirsiniz. Eklektik koleksiyonda Danimarka’nın ünlü klasik tasarımları, Fransız bit pazarı ganimetleri, işletme sahibi Edin Memic Kjellvertz’in dünya yolculuğunda çektiği fotoğraflar yer alıyor.

36 saatte Stockholm

 13.00
2.0 sürüm gıda pazarı

19’uncu yüzyılda yapılan gıda pazarı Ostermalms Saluhall restorasyon nedeniyle gelecek yaza kadar kapalı. Satıcılar cadde boyunca kurulan geçici yapılarda çalışmayı sürdürüyor. Halkın tercihi “sotto voce”. Yeni, ferah çarşıda kaliteli yerel ürünler, restoranlar yer alıyor. Çarşıyı turladıktan sonra balıkçı lokantası , Lisea Elmqvist’te yıllandırılmış Vasterbotten peyniri ve esmer çavdar ekmeği dilimi üstünde uskumru (55 TL), hardal soslu somon (90 TL) ya da ıstakoz, karavida, karides, okyanus yengeci tabağını deneyebilirsiniz (310 TL).

Dünya barışı için yollara düşen gezgin
Dünya barışı için yollara düşen gezgin

 15.00
Tepedeki atölye

20’nci yüzyılın ilk yarısındaki önde gelen heykeltraşlardan Carl Eldh’in aydınlık atölyesi parkla çevrili bir tepenin üstünde. Bahçesi heykellerle güzelleştirilmiş. Carl Eldh Stüdyo Müzesi’nin (giriş 40 TL) sıradışı görünümlü ahşap binası 1919’da Stockholm Belediye Binası’nın mimarı Ragnar Ostberg tarafından yapılmış. Binada Eldh’in yüzlerce heykeli sergileniyor. Modern İsveç edebiyatının önde gelen ismi August Strindberg’in de pek çok büstü bulunuyor.

36 saatte Stockholm

19.00
Yemekteki ikili

Ülkenin önde gelen şeflerinden Adam Dahlberg ve Albin Wessman geçmişte yemek kursları, erişte şölenleri, super yemek kulüpleri organize ettikleri mekanda geçen yıl Adam/Albin’i açtı. Yetenek ve yaratıcılıklarını beş tabaklık mönüde sergiliyorlar: İlk iki tabak başlangıçlara ayrılmış. Havyar, tütsülenmiş maydanoz püresinde kalamarın ardından şefin masasına geçiyorsunuz.

 23.00
Kokteyl semti

Gençlere yönelik barlarda iyi kokteyllere rastlamak zordur. Paradiso bir istisna. Sodermalm’ın üstündeki Mariatorget meydanının güney köşesindeki bar tropikal atmosferde rom temelli müthiş kokteyller yapıyor. Piña coladas’ta “hindistan cevizi, narenciye, ananas, sevgi, saygı” ve Blanca marka rom (60 TL) kullanıyorlar. Batıya, birkaç cadde ötedeki Bar Hommage’ın geniş ahşap kapıları itfaiye binası olduğu günlerden kalma.

36 saatte Stockholm

 Pazar
10.00
İsveç usulü kahvaltı

Geleneksel İsveç kahvaltısı için masalları andıran güney semtlerinden Enskede’deki Enskedeparkens Bageri adlı pastaneye gidin. Parkla kolej arasındaki  1700’lerden kalma eski, geleneksel Falu kırmızısına boyanmış bahçıvan kulübesi, tahta çitle çevrili. Önünden atların geçtiği dış mekandaki masalardan birine oturun, ekşi mayalı ekmeğe sandviç ya da üstü şeker kaplı zencefilli çöreklerden sipariş verin, yanına çay ya da kahve isteyin.

36 saatte Stockholm

13.00
Nehir boyunca

Sodermalm semti moda restoranları, dükkanlarıyla tanınıyor. Fakat adanın Arstaviken kanalıyla sınırları çizilen bölgesi neredeyse tamamen açıkhava alanlarına ayrılmış. Eriksdalslunden Bahçeleri’yle başlayın turunuza. 1900’lerin başında kurulan bahçelerde dönümlerce rengarenk çiçek tarlası var, herbirinin içinde de bir kulübe. Sonra batıya Tantolunden parkındaki kıyıyı izleyen patikadan yürüyün.

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