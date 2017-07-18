36 saatte Stockholm
Her yaz Stockholm’lüler adeta içgüdüsel ve kitlesel olarak kenti boşaltıp yazlıklarına gider. Sakın peşlerine takılmayın, çünkü kentin en güzel zamanıdır. Gökyüzünün gece yarısına kadar kararmadığı bu uzun günlerde kanallar, geniş parklar içindeki şehrin restoranlarını, pastanelerini, moda yaratan mağazalarını, barlarını, kültür merkezlerini, kafelerini keşfedin. Stocholm kulağınıza fısıldayacak: “Neden başka bir yere gitmek isteyesiniz ki?”
Cuma
15.00
İlk Fika
Fika yani ikindi molası İsveç kültürünün vazgeçilmezi. Kahvenin yanında mutlaka kurabiye ya da tatlı yeniyor. Siz de Bageri Petrus’ta bu geleneğe katılın. Kentin en leziz kardemummabullar’ini (kakuleli çörek) tadın (11 TL). Koppi’den az kavrulmuş kahvenizi, Paris stili kaldırımdaki masalarında yudumlayın.
17.00
Kuşbakışı panorama
Skinnarviksberget’in kayalık, geniş alanından yürürken harika bir Kungsholmen manzarasıyla karşılaşacaksınız. Ve şehir halkının neden Avrupa’nın en güzel başkentinde yaşadıklarını savunup gururlandığını anlayacaksınız.
19.30
Nytorget lezzetleri
Geçen nisanda en popüler semtlerden Sodermalm’ın en neşeli bölgesi Nytorget’te açılan Bar Agrikultur kendisini “minirestaurang” olarak tanımlıyor. İç mekanda yaklaşık iki düzine iskemle, dışarıda ise trafiğe kapatılan bölgeye açılan çok geniş bir oturma alanına sahip ve şeflerin elinde şekillenen mezeleri sürekli değişiyor. Dikkat çekici lezzetler arasında üstüne samanla tütsülenmiş yumurta yerleştirilen beyaz kuşkonmaz (50 TL), dana şiş (45 TL), yaban domuzu salamı (30 TL), özel pudding (40 TL) yer alıyor.
22.00
Üzüm uykuya dalınca
Omnipollos Hatt’ın fıçı musluklarından İskandinavya’nın en enteresan biraları akıyor. Kozmik bar dekoru, sanatsal etiket tasarımları yaratıcı yaklaşımın ilk görünür işaretleri. Leziz IPA’lardan Noa gibi tatlı kıvamındaki siyah biralara ne ararsanız var. Kupaj, buke, terroir gibi konularda konuşmak istiyorsanız İsveç’in en ünlü şarap uzmanları Beatrice Becher ile Jonas Sandberg’in ocak ayında açtığı şarap barı Folii’ye gidin.
Cumartesi
9.00
Sabah turu
Pek çok Stockholm’lü cumartesiye “Djurgardsrundan”de başlıyor. Merkezdeki adalardan Djurgarden’i çevreleyen yeşil parkurda 9 kilometre koşabilir ya da iki kilometrelik kestirme rotada yürüyüş yapabilirsiniz. Rıhtımdan parka uzanan patikalar doğa gözlemcilerine hitap ediyor. Mola vermek isterseniz biyo dinamik Rosendals Tradgard bahçelerine uğrayın.
11.30
Tasarım yeniden tanımlanıyor
İsveç iç tasarımcılığını hâlâ minimalizmin sadeliği, daha da kötüsü Ikea ile mi özdeşleştiriyorsunuz? Öyleyse yeni akımları Dusty Deco’da görebilirsiniz. Eklektik koleksiyonda Danimarka’nın ünlü klasik tasarımları, Fransız bit pazarı ganimetleri, işletme sahibi Edin Memic Kjellvertz’in dünya yolculuğunda çektiği fotoğraflar yer alıyor.
13.00
2.0 sürüm gıda pazarı
19’uncu yüzyılda yapılan gıda pazarı Ostermalms Saluhall restorasyon nedeniyle gelecek yaza kadar kapalı. Satıcılar cadde boyunca kurulan geçici yapılarda çalışmayı sürdürüyor. Halkın tercihi “sotto voce”. Yeni, ferah çarşıda kaliteli yerel ürünler, restoranlar yer alıyor. Çarşıyı turladıktan sonra balıkçı lokantası , Lisea Elmqvist’te yıllandırılmış Vasterbotten peyniri ve esmer çavdar ekmeği dilimi üstünde uskumru (55 TL), hardal soslu somon (90 TL) ya da ıstakoz, karavida, karides, okyanus yengeci tabağını deneyebilirsiniz (310 TL).
15.00
Tepedeki atölye
20’nci yüzyılın ilk yarısındaki önde gelen heykeltraşlardan Carl Eldh’in aydınlık atölyesi parkla çevrili bir tepenin üstünde. Bahçesi heykellerle güzelleştirilmiş. Carl Eldh Stüdyo Müzesi’nin (giriş 40 TL) sıradışı görünümlü ahşap binası 1919’da Stockholm Belediye Binası’nın mimarı Ragnar Ostberg tarafından yapılmış. Binada Eldh’in yüzlerce heykeli sergileniyor. Modern İsveç edebiyatının önde gelen ismi August Strindberg’in de pek çok büstü bulunuyor.
19.00
Yemekteki ikili
Ülkenin önde gelen şeflerinden Adam Dahlberg ve Albin Wessman geçmişte yemek kursları, erişte şölenleri, super yemek kulüpleri organize ettikleri mekanda geçen yıl Adam/Albin’i açtı. Yetenek ve yaratıcılıklarını beş tabaklık mönüde sergiliyorlar: İlk iki tabak başlangıçlara ayrılmış. Havyar, tütsülenmiş maydanoz püresinde kalamarın ardından şefin masasına geçiyorsunuz.
23.00
Kokteyl semti
Gençlere yönelik barlarda iyi kokteyllere rastlamak zordur. Paradiso bir istisna. Sodermalm’ın üstündeki Mariatorget meydanının güney köşesindeki bar tropikal atmosferde rom temelli müthiş kokteyller yapıyor. Piña coladas’ta “hindistan cevizi, narenciye, ananas, sevgi, saygı” ve Blanca marka rom (60 TL) kullanıyorlar. Batıya, birkaç cadde ötedeki Bar Hommage’ın geniş ahşap kapıları itfaiye binası olduğu günlerden kalma.
Pazar
10.00
İsveç usulü kahvaltı
Geleneksel İsveç kahvaltısı için masalları andıran güney semtlerinden Enskede’deki Enskedeparkens Bageri adlı pastaneye gidin. Parkla kolej arasındaki 1700’lerden kalma eski, geleneksel Falu kırmızısına boyanmış bahçıvan kulübesi, tahta çitle çevrili. Önünden atların geçtiği dış mekandaki masalardan birine oturun, ekşi mayalı ekmeğe sandviç ya da üstü şeker kaplı zencefilli çöreklerden sipariş verin, yanına çay ya da kahve isteyin.
13.00
Nehir boyunca
Sodermalm semti moda restoranları, dükkanlarıyla tanınıyor. Fakat adanın Arstaviken kanalıyla sınırları çizilen bölgesi neredeyse tamamen açıkhava alanlarına ayrılmış. Eriksdalslunden Bahçeleri’yle başlayın turunuza. 1900’lerin başında kurulan bahçelerde dönümlerce rengarenk çiçek tarlası var, herbirinin içinde de bir kulübe. Sonra batıya Tantolunden parkındaki kıyıyı izleyen patikadan yürüyün.
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