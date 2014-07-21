36 saatte Stockholm

15.00

YUDUMLA VE ALIŞVERİŞ YAP

Stockholm’de birçok kafe var. Ancak hiçbiri ‘Snickarbacken 7’ kadar ilginç değil. İşlek olmayan bir çıkmaz sokağın sonundaki çok yönlü bir kafe. Yerel sanatçıların sergileri ile mağaza bölümü var. Taze sıkılmış elmalı, zencefilli ve naneli meyve suyunu deneyin. Baharatlı ama ferahlatıcı. Geniş mağazada gezinin. Klasik Balenciaga marka ceketler, Tuss ve Stutterheim gibi İsveç markalarına ait birçok ürün görebilirsiniz. Sürekli değişen ürünler arasında sevimli hayvan maskeleri, antik Arne Jacobsen sandalyeler ve Pet Sounds müzik mağazasından plaklar bulabilirsiniz. (snickarbacken7.se)

16.30

BİR GALERİDEN DİĞERİNE

Güneş hâlâ tepedeyken akşamüstünüzü şehir merkezinin kuzeyindeki galerileri keşfederek geçirin. Ziyaretçiler bu alanı pek gezmez. Hudiksvallsgatan’da, eski sanayi bölgesinden başlayın. Birçok etkileyici galeri bu bölgede. Modern Christian Larsen Galerisi son dönemde İsveçli Charlotte Gyllenhammar’ın yeni çalışmalarını sergiliyor (christianlarsen.se). Yanındaki Elastic Galeri şubatta açıldı. Yeni sanatçılara ağırlık veriyor (elasticgallery.com). Güneye, Sven-Harrys Müzesi’ne gidin. Beş katlı, ışık saçan bir bina. İçinde geçici sergiler var. Şu sıralar Astrid Kruse Jensen’in akılda kalıcı fotoğraf şovu sergileniyor (Giriş 33 TL- sven-harrys.se).

EGONUZU BESLEYİN

İsveç’in en iyi şefleri Daniel Rams ve Tom Sjostedt geçen yıl Lilla Ego’yu açtı. Vasastan’da küçük bir restoran. Modern İsveç mutfağından örnekler sunuyor. Sıra dışı ismi, İsveçli rock grubu Kent’in bir şarkısından esinlenilmiş. Restoranda Kent’in melankolik şarkıları çalınıyor. Günün spesiyalleri bir kağıda karalanıp duvara asılıyor. Yemekler büyük bir özenle hazırlanıyor. Son zamanlarda kızarmış tavuk budu ve yer lahanası (74 TL), fındık ve tereyağı ile fırınlanmış ren geyiği bifteği (93 TL) restoranın sunduğu yemekler arasında (lillaego.com).



23.00

KUZEYDEN GÜNEYE

Gece hayatının en iyisi, salaş barları ve mütevazı kulüpleriyle Sodermalm Adası. Kuzeyden başlayın. Vanster, Haktet Restoranı’nın yanında gizli bir bar. Burbon, Campari, bal, misket limonu ve gülsuyundan yapılan Rocco’s Valentine (43 TL) içeri girebilirseniz deneyebileceğiniz bir kokteyl (haktet.se). İpucu: Kahverengi, yazısız kapının zilini çalın. Restoranın adının ‘sol’ anlamına geldiğini bilmenizde fayda var. Sonra Sodermalm’ın güney ucundaki Skanstullsbron Köprüsü’ne gidin. Gece yarısında Tradgarden’da parti henüz başlamış oluyor. Köprünün altında açık hava kulübünde pinpon oynayabilir, biralarınızı yudumlayabilir ve gün doğana kadar dans edebilirsiniz

(www.tradgarden.com).

10.30

TAKIMADA SANATI

Çoğu ziyaretçi şehri saran doğanın güzelliğinden mahrum kalıyor. Takımadalarda, 2 bin metrekare ormanlık alan üzerine kurulan Artipelag bunu değiştirecek. BabyBjorn’un kurucusu Bjorn Jakobson tarafından 2012’de kuruldu. Farklı tarzlardaki sergileriyle su kenarında konuşlanmış bu muhteşem galeri şehir merkezine otobüsle 20 dakikalık uzaklıkta. Tahta patikadan yürüyüp yosun kaplı kayaların yanından, yaban ördeklerinin arasından ulaşıyorsunuz. Aydınlık galerinin büyük camlarından dışarıdaki ağaçlar görünüyor. 28 Eylül’e kadar sürecek sergide 19. yüzyıldan esinlenen Anders Zorn tabloları ve modern Marcus Eek tabloları sergileniyor (Giriş 47 TL - www.artipelag.se).



13.00

KAHVE MOLASI

Yemek yiyebileceğiniz çoğu restoran cumartesi öğlen açık olmaz. Bu yüzden ‘fika’ geleneği ile tanışın. Genelde tatlının da eşlik ettiği kahve molası. En iyi fika deneyimini Johan & Nystrom’da yaşayabilirsiniz. Çevre dostu kahvecide, kuytu bir köşeye geçip günlük demlenen kahvenin tadını çıkarın (johanochnystrom.se). Fırınlanmış ürünler özenle seçilmiş yerlerden tedarik ediliyor. Kakule aromalı ekmekler Dessert & Choklad Stockholm tarafından yapılıyor. Geçen yıl Nobel Ödül töreninde yemek tedarikçisiydi.



15.00

SOFO’DA ALIŞVERİŞ

Stockholm’ün çoğu bölgesi üzerinde oynanmış bir kartpostal fotoğrafı gibi. Folkungagatan’ın kuzeyi’ndeki SoFo bir istisna. El değmemiş bölgedeki yaratıcı butikleri, klasik mağazaları ve kafeleri gezin. Konst-ig, zor bulunan kalın sanat ve tasarım kitapları ve ‘indie’ dergiler bulabileceğiniz bir kitapçı (konstig.se). Sonra geçen yıl açılan Hipp!’e geçin. Burada renkli takılar ve elle boyanmış tepsiler bulabilirsiniz. Sahibi Julia Nielsen bir grafik tasarımcısı. Sattığı ürünleri kendi boyuyor (hippstory.com). Finalinizi şekerci Parlans Konfektyr’da yapın. Bitişikteki mutfağında karşı koyamayacağınız deniz tuzu, kakule ve meyankökü aromalı karamelalar yapılıyor (parlanskonfektyr.se).



19.00

TAVUKLU AKŞAM YEMEĞİ

Jacob Holmstrom ve Anton Bjuhr’ın zarif İskandinav restoranları Gastrologik geçen yıl ilk Michelin yıldızını kazandı. Ancak İsveçliler genellikle hemen yanındaki annex Speceriet’in toplu masalarında yemek için sıraya giriyor. Restoranların mutfağı ortak. Mevsimsel malzemeler titizlikle seçiliyor. Spereciet’in gösterişsiz sunumu ve à la carte mönüsü bütçe dostu olmasını sağlıyor. Ana yemeklerden öne çıkan şişlenmiş ızgara tavuk. Salata mayonez ve limonla servis ediliyor. Yediğiniz en sulu, en leziz tavuk olabilir ( 50 TL - speceriet.se).

22.00

KARMAŞIK SEÇİMLER

Gamla Stan Adası kaliteli restoran ve barlarından çok eski ve hoş sokaklarıyla bilinirdi. Bu durum Michelin yıldızlı şef Bjorn Frantzén’in açtığı Flying Elk adlı restoran-bar ile değişti. Geceye kokteylleriyle ünlü Corner Kulübü’yle başlayın (cornerclub.se). İsveç Herno Cini, misket limon ve greyfurt likörüyle hazırlanan Northern Navy kokteylini deneyin (40 TL). Sonra alt kata, Alg Hjartat’a kaçın. İskandinav biraları bulabileceğiniz bir bar. Üzerinde bal gezdirilmiş peynirli bir hamur işi olan gougères bu barın lezzetli atıştırmalıklarından. Gecenin sonunu Gaston’da yapın. Samimi bir şarap barı. Cana yakın garsonları sizi şehir aktiviteleriyle ilgili bilgilendirebilir (gastonvin.se).

11.00

SABAH PAZARI

Sodermalm’ın batısındaki Hornstull eskiden tehlikeli bir mahalleydi. Yeni yapılan 2 plaza, kafeler, restoranlar, güzel alışveriş kompleksleriyle daha güvenli bir hale geldi. Haftalık yaz pazarı Hornstulls Marknad 2013’te açıldı. Su kenarında keyifle gezebileceğiniz pazarda klasik Acne marka botlardan elle işlenmiş kol çantalarına her şeyi bulabilirsiniz. Meyve satıcılarına uğramadan ayrılmayın. Ekşi maya ekmeği, vasterbotten peyniri ve İsveç çilekleriyle piknik için hazırsınız (hornstullsmarknad.se).



12.30

TABLO GİBİ PİKNİK

3 kilometrelik, merkezi Djurgarden Adası’nda geniş ormanlık alanlar, çayırlar var. Otomobillerden daha çok otlayan boğalara rastlayabilirsiniz. Adaya hızlıca ulaşmak için Sjocafeet’ten bir bisiklet kiralayın (sjocafeet.se -25 TL). Doğuda, kuzey sahilini kucaklayan çakıl patika boyunca sürün. Mükemmel çim alanı bulana kadar dolaşın ve pikniğe başlayın.

15.00

İSKELE BİRASI

Djugarden İskelesi’nden bir feribota atlayın. Hammarby Sjostad banliyösüne gidin (16 TL).

Manzaralarla dolu 20 dakikalık bir yolculuk. Ardından Nya Carnegiebryggeriet’e gidin. Küçük bir restoran-bar. Brooklyn Brewery ve Carlsberg ortaklığıyla kurulmuş. Su kenarındaki güneşli terasında kendinize bir yer bulun. Ve Lumen in Tenebris’inizin (baharatlı bir bira) tadını çıkarın. (nyacarnegiebryggeriet.se)

NASIL GİDİLİR?

Temmuz'un dördüncü haftasında İstanbul’dan Stockholm’e gidiş-dönüş aktarmalı biletler Aeroflot’ta 842 TL’den başlıyor. Pegasus 984 TL’den direkt uçuyor.