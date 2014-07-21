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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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36 Saatte Keşfet 36 saatte Stockholm
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Sıradaki Haber:36 saatte Şanghay

36 Saatte Keşfet
INGRID K. WILLIAMS (The New York Times) / Çeviri: Simla KORAY
21.07.2014 - 01:49, Son Güncelleme:

36 saatte Stockholm

Zarif su yolları ve görkemli mimarisiyle Stockholm, uzun zamandır Avrupa’nın en sevilen şehirlerinden. Ücra noktalarda açılan yeni mekânlar, şehrin keşfedilmesi gereken yerler listesini uzatıyor. Kuzeyde galeriler, güneyde butikler, kenar mahallelerdeki biracılar, takımadalarda sanat… Bunlara bir de Stockholm’ün heyecan verici mutfağını ve yeni İskandinav yemek akımını ekleyin...Kibirlenmekte haklılar.

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36 saatte Stockholm

36 saatte Stockholm

15.00
YUDUMLA VE ALIŞVERİŞ YAP

Stockholm’de birçok kafe var. Ancak hiçbiri ‘Snickarbacken 7’ kadar ilginç değil. İşlek olmayan bir çıkmaz sokağın sonundaki çok yönlü bir kafe. Yerel sanatçıların sergileri ile mağaza bölümü var. Taze sıkılmış elmalı, zencefilli ve naneli meyve suyunu deneyin. Baharatlı ama ferahlatıcı. Geniş mağazada gezinin. Klasik Balenciaga marka ceketler, Tuss ve Stutterheim gibi İsveç markalarına ait birçok ürün görebilirsiniz. Sürekli değişen ürünler arasında sevimli hayvan maskeleri, antik Arne Jacobsen sandalyeler ve Pet Sounds müzik mağazasından plaklar bulabilirsiniz. (snickarbacken7.se)

16.30
BİR GALERİDEN DİĞERİNE

36 saatte Stockholm

Güneş hâlâ tepedeyken akşamüstünüzü şehir merkezinin kuzeyindeki galerileri keşfederek geçirin. Ziyaretçiler bu alanı pek gezmez. Hudiksvallsgatan’da, eski sanayi bölgesinden başlayın. Birçok etkileyici galeri bu bölgede. Modern Christian Larsen Galerisi son dönemde İsveçli Charlotte Gyllenhammar’ın yeni çalışmalarını sergiliyor (christianlarsen.se). Yanındaki Elastic Galeri şubatta açıldı. Yeni sanatçılara ağırlık veriyor (elasticgallery.com). Güneye, Sven-Harrys Müzesi’ne gidin. Beş katlı, ışık saçan bir bina. İçinde geçici sergiler var. Şu sıralar Astrid Kruse Jensen’in akılda kalıcı fotoğraf şovu sergileniyor (Giriş 33 TL- sven-harrys.se).

EGONUZU BESLEYİN

36 saatte Stockholm

İsveç’in en iyi şefleri Daniel Rams ve Tom Sjostedt geçen yıl Lilla Ego’yu açtı. Vasastan’da küçük bir restoran. Modern İsveç mutfağından örnekler sunuyor. Sıra dışı ismi, İsveçli rock grubu Kent’in bir şarkısından esinlenilmiş. Restoranda Kent’in melankolik şarkıları çalınıyor. Günün spesiyalleri bir kağıda karalanıp duvara asılıyor. Yemekler büyük bir özenle hazırlanıyor. Son zamanlarda kızarmış tavuk budu ve yer lahanası (74 TL), fındık ve tereyağı ile fırınlanmış ren geyiği bifteği (93 TL) restoranın sunduğu yemekler arasında (lillaego.com).

23.00
KUZEYDEN GÜNEYE

36 saatte Stockholm

Gece hayatının en iyisi, salaş barları ve mütevazı kulüpleriyle Sodermalm Adası. Kuzeyden başlayın. Vanster, Haktet Restoranı’nın yanında gizli bir bar. Burbon, Campari, bal, misket limonu ve gülsuyundan yapılan Rocco’s Valentine (43 TL) içeri girebilirseniz deneyebileceğiniz bir kokteyl (haktet.se). İpucu: Kahverengi, yazısız kapının zilini çalın. Restoranın adının ‘sol’ anlamına geldiğini bilmenizde fayda var. Sonra Sodermalm’ın güney ucundaki Skanstullsbron Köprüsü’ne gidin. Gece yarısında Tradgarden’da parti henüz başlamış oluyor. Köprünün altında açık hava kulübünde pinpon oynayabilir, biralarınızı yudumlayabilir ve gün doğana kadar dans edebilirsiniz
(www.tradgarden.com).

36 saatte Stockholm

36 saatte Stockholm

10.30
TAKIMADA SANATI

36 saatte Stockholm

Çoğu ziyaretçi şehri saran doğanın güzelliğinden mahrum kalıyor. Takımadalarda, 2 bin metrekare ormanlık alan üzerine kurulan Artipelag bunu değiştirecek. BabyBjorn’un kurucusu Bjorn Jakobson tarafından 2012’de kuruldu. Farklı tarzlardaki sergileriyle su kenarında konuşlanmış bu muhteşem galeri şehir merkezine otobüsle 20 dakikalık uzaklıkta. Tahta patikadan yürüyüp yosun kaplı kayaların yanından, yaban ördeklerinin arasından ulaşıyorsunuz. Aydınlık galerinin büyük camlarından dışarıdaki ağaçlar görünüyor. 28 Eylül’e kadar sürecek sergide 19. yüzyıldan esinlenen Anders Zorn tabloları ve modern Marcus Eek tabloları sergileniyor (Giriş 47 TL - www.artipelag.se).

13.00
KAHVE MOLASI

36 saatte Stockholm

Yemek yiyebileceğiniz çoğu restoran cumartesi öğlen açık olmaz. Bu yüzden ‘fika’ geleneği ile tanışın. Genelde tatlının da eşlik ettiği kahve molası. En iyi fika deneyimini Johan & Nystrom’da yaşayabilirsiniz. Çevre dostu kahvecide, kuytu bir köşeye geçip günlük demlenen kahvenin tadını çıkarın (johanochnystrom.se). Fırınlanmış ürünler özenle seçilmiş yerlerden tedarik ediliyor. Kakule aromalı ekmekler Dessert & Choklad Stockholm tarafından yapılıyor. Geçen yıl Nobel Ödül töreninde yemek tedarikçisiydi.

15.00
SOFO’DA ALIŞVERİŞ

Stockholm’ün çoğu bölgesi üzerinde oynanmış bir kartpostal fotoğrafı gibi. Folkungagatan’ın kuzeyi’ndeki SoFo bir istisna. El değmemiş bölgedeki yaratıcı butikleri, klasik mağazaları ve kafeleri gezin. Konst-ig, zor bulunan kalın sanat ve tasarım kitapları ve ‘indie’ dergiler bulabileceğiniz bir kitapçı (konstig.se). Sonra geçen yıl açılan Hipp!’e geçin. Burada renkli takılar ve elle boyanmış tepsiler bulabilirsiniz. Sahibi Julia Nielsen bir grafik tasarımcısı. Sattığı ürünleri kendi boyuyor (hippstory.com). Finalinizi şekerci Parlans Konfektyr’da yapın. Bitişikteki mutfağında karşı koyamayacağınız deniz tuzu, kakule ve meyankökü aromalı karamelalar yapılıyor (parlanskonfektyr.se).

19.00
TAVUKLU AKŞAM YEMEĞİ

36 saatte Stockholm

Jacob Holmstrom ve Anton Bjuhr’ın zarif İskandinav restoranları Gastrologik geçen yıl ilk Michelin yıldızını kazandı. Ancak İsveçliler genellikle hemen yanındaki annex Speceriet’in toplu masalarında yemek için sıraya giriyor. Restoranların mutfağı ortak. Mevsimsel malzemeler titizlikle seçiliyor. Spereciet’in gösterişsiz sunumu ve à la carte mönüsü bütçe dostu olmasını sağlıyor. Ana yemeklerden öne çıkan şişlenmiş ızgara tavuk. Salata mayonez ve limonla servis ediliyor. Yediğiniz en sulu, en leziz tavuk olabilir ( 50 TL - speceriet.se).

22.00
KARMAŞIK SEÇİMLER

Gamla Stan Adası kaliteli restoran ve barlarından çok eski ve hoş sokaklarıyla bilinirdi. Bu durum Michelin yıldızlı şef Bjorn Frantzén’in açtığı Flying Elk adlı restoran-bar ile değişti. Geceye kokteylleriyle ünlü Corner Kulübü’yle başlayın (cornerclub.se). İsveç Herno Cini, misket limon ve greyfurt likörüyle hazırlanan Northern Navy kokteylini deneyin (40 TL). Sonra alt kata, Alg Hjartat’a kaçın. İskandinav biraları bulabileceğiniz bir bar. Üzerinde bal gezdirilmiş peynirli bir hamur işi olan gougères bu barın lezzetli atıştırmalıklarından. Gecenin sonunu Gaston’da yapın. Samimi bir şarap barı. Cana yakın garsonları sizi şehir aktiviteleriyle ilgili bilgilendirebilir (gastonvin.se).

36 saatte Stockholm

36 saatte Stockholm

11.00
SABAH PAZARI

Sodermalm’ın batısındaki Hornstull eskiden tehlikeli bir mahalleydi. Yeni yapılan 2 plaza, kafeler, restoranlar, güzel alışveriş kompleksleriyle daha güvenli bir hale geldi. Haftalık yaz pazarı Hornstulls Marknad 2013’te açıldı. Su kenarında keyifle gezebileceğiniz pazarda klasik Acne marka botlardan elle işlenmiş kol çantalarına her şeyi bulabilirsiniz. Meyve satıcılarına uğramadan ayrılmayın. Ekşi maya ekmeği, vasterbotten peyniri ve İsveç çilekleriyle piknik için hazırsınız (hornstullsmarknad.se).

12.30
TABLO GİBİ PİKNİK

36 saatte Stockholm

3 kilometrelik, merkezi Djurgarden Adası’nda geniş ormanlık alanlar, çayırlar var. Otomobillerden daha çok otlayan boğalara rastlayabilirsiniz. Adaya hızlıca ulaşmak için Sjocafeet’ten bir bisiklet kiralayın (sjocafeet.se -25 TL). Doğuda, kuzey sahilini kucaklayan çakıl patika boyunca sürün. Mükemmel çim alanı bulana kadar dolaşın ve pikniğe başlayın.

15.00
İSKELE BİRASI

Djugarden İskelesi’nden bir feribota atlayın. Hammarby Sjostad banliyösüne gidin (16 TL).

Manzaralarla dolu 20 dakikalık bir yolculuk. Ardından Nya Carnegiebryggeriet’e gidin. Küçük bir restoran-bar. Brooklyn Brewery ve Carlsberg ortaklığıyla kurulmuş. Su kenarındaki güneşli terasında kendinize bir yer bulun. Ve Lumen in Tenebris’inizin (baharatlı bir bira) tadını çıkarın. (nyacarnegiebryggeriet.se)

36 saatte Stockholm

NASIL GİDİLİR?
Temmuz'un dördüncü haftasında İstanbul’dan Stockholm’e gidiş-dönüş aktarmalı biletler Aeroflot’ta 842 TL’den başlıyor. Pegasus 984 TL’den direkt uçuyor.

36 saatte Stockholm

36 saatte Stockholm

 

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