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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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36 Saatte Keşfet 36 saatte Sidney
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Sıradaki Haber:36 saatte Şanghay

36 Saatte Keşfet
Dave Seminara / The New York Times - Hürriyet işbirliğiyle / Çeviren: Serhan YEDİG
27.04.2017 - 09:00, Son Güncelleme:

36 saatte Sidney

Opera binası, kartpostal gibi kumsallar, güzelim doğal liman… Sidney deyince ilk akla gelen bunlar. Oysa Sidney'in dünyanın önde gelen metropolleri arasına girmesini sağlayan özellikler sayılamayacak kadar fazla. Misafirperver ve yeryüzünün en huzurlu şehirlileri Sidneylilerle sohbet fırsatlarını kaçırmayın. İşte 36 saatte Sidney'de gezi ve lezzet turu...

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Cuma 15.00 / Karantinada

Keşfinize bir zamanlar suçluların, göçmenlerin ilk durağı Manly semtindeki Q İstasyonu’ndan başlayın. Merkezden vapurla 30 dakikada ulaşılan Sidney Limanı Ulusal Parkı’ndaki istasyon otel, müze, restoran kompleksine dönüştürüldü. 1828 – 1973 arasında bulaşıcı hastalık taşıyanların yanı sıra kente gelen 15 bin göçmen buradaki Kuzey Karantina İstasyonu’nda gözetim altında tutuldu.

Öykünün tamamını ücretsiz gezeceğiniz müzede, hayalet ya da tarih turuna katılarak, otelde konaklayarak öğrenebilirsiniz. Parktan ayrılmadan manzarasıyla ünlü North Head parkuruna gidin, Fairfax patikasında yürüyüşe çıkın, uçurumun tepesinden kenti seyredin.

36 saatte Sidney

18.00 / Dalgalar ve canlı balık

Manly Beach’te dev dalgalarla güreşen sörfçüleri seyredin, sonra trafiğe kapalı Corso’yu keşfe çıkın, yerel sanatta uzmanlaşan galerilerden Aboriginal Dreamtime’a uğrayın. Akşam yemeğini hak etmek için körfez boyunca kısa bir yürüyüş yapın. Manly 16 Foot Skiff Sailing Club’a vardığınızda terasta gün batımını seyrederken Sidney kaya istiridyesi (tanesi 8 TL) , ızgara Avustralya levreği (82 TL) ya da Kerala baharatlı balıkla (66 TL) damağınızı şenlendirin.

36 saatte Sidney

21.00 / Uzay birası

İsmini Manly’deki Norfolk Adaları çamlarından alan The Four Pines Brewing Company, önünden farketmeden geçeceğiniz kadar gösterişsiz, fakat ayrılmakta zorlanacağınız kadar güzel bir bar. Şamdanlarla aydınlatılıyor. Özel ve ünlü İrlanda siyah birasına ‘uzay birası’ ismi verilmiş. Öylesine yoğun ki, firma uzayda, yerçekimsiz ortamda bile içilebileceğini iddia ediyor.

36 saatte Sidney

Cumartesi 09.00 / Kahvaltı kahramanları

Avustralyalılar kahvaltıdan vazgeçmez. Sidney'de Central Baking Depot’a gidin, güne gazeteler, bir fincan (10 TL) kafe latte (1980’lerde Sidney’de icat edildi), kışkırtıcı çikolatalı ve bademli çörek (13 TL) ya da sosisli sandviçle (15 TL) ile başlayın.

Kızıl kayanın sessizlik içinde konuştuğunu Avustralya’nın ortasındaki bir çölde öğrenin
Kızıl kayanın sessizlik içinde konuştuğunu Avustralya’nın ortasındaki bir çölde öğrenin

10.00 / Sürgün

Amerikan Bağımsızlık Savaşı’nda yenilgiye uğrayan İngiltere iflah olmaz suçluları gönderecek yer arayışına girişmişti. Kaptan James Cook’un 1770’de İngiltere’ye kattığı Avustralya kıtasının doğu sahilleri işte bu dönemde gündeme geldi. 1788’den 1868’e kadar tarihin en büyük suçlu sürgünü gerçekleştirildi. 162 bin mahkumdan 50 bini Hyde Park Barakaları’ndan geçerek ülkeye girdi. Sidney'deki bu güzel binanın mimarı Francis Greenway de mahkumlar arasındaydı, başarılı çalışması nedeniyle affedildi.

36 saatte Sidney

Tuğla bina günümüzde müze. Küçük suçlar için büyük acılar çeken mahkumların öyküleri elektronik panolarda anlatılıyor. Azılı suçluların gönderildiği Cockatoo Adası’na ise vapurla ulaşabilir, elektronik rehber yardımıyla yürüyerek gezebilirsiniz.

36 saatte Santo Domingo
36 saatte Santo Domingo

12.30/ Sidney'de Köy yaşamı

Kenti güzelleştiren yapıların başında Viktorya ve Edward döneminden kalma rengârenk sıralanmış asırlık evler geliyor. Paddington, Surry Tepesi, Woollahra, Watson’s Bay, Mosman, Haberfield ve Hunter Tepesi boyunca yürüyüşe çıkıp çevreyi seyredin. Bir zamanlar işçilerin yaşadığı, şimdilerde çok moda olan canlı Balmain semtini görmeden geçmeyin. Balmain Rıhtımı’na vapurla ulaşmak sadece 12 dakika sürüyor. Palmiyeler olmasa, paraşütle küçük ve zengin bir İngiliz kasabasına indiğinizi hissedebilirsiniz.

36 saatte Sidney

Darling Caddesi’ne yöneldiğinizde çekici restoranlar, mağazalar, iki güzel kitapçı (Hill of Content ve Brays Books) göreceksiniz. Riverview Hotel’de bir bardak Balmain Pilsen yuvarlayın midenize, acıktıysanız 19’uncu yüzyıl İngiliz restoranı şeklinde dekore edilmiş mekânda karnınızı doyurun (200 TL).

36 saatte Varşova
36 saatte Varşova

15.00 / Perry Como ile çay

The Rocks semti çayhanelerinden çok sefahat mekânlarıyla meşhur fakat ikindi vakti Tea Cosy’den daha huzurlu bir yer bulmak zor. İrlanda çay evi 1870’lerden kalma sıra evlerden birinde. Bir demlik Russian Caravan sipariş verin, üst kattaki ‘Nana’s Corner’ adlı odaya kurulun ve pikapta Perry Como plaklarını dinleyin. Sidney'de yeniden enerjinizi topladığınızda Walking the Rocks aplikasyonunu telefonunuza indirin, sonra kentin en eski semtini keşfe çıkın.

36 saatte Sidney

17.00 / Papağan George

Merkeze yakın banliyölerden Glebe uzun zamandır yaratıcı kişilerin buluşma noktası. Cumartesi çarşısı çok canlı. Harika iki kitapçısı var: Sappho Books ve Gleebooks; ayrıca veganlara hizmet veren Cruelty Free Shop (Vahşetsiz Dükkan), bar olarak da hizmet veren Record Crate, alışverişten sıkıldığınızda sığınacağınız Friend in Hand Pub burada. Kentin en dost canlısı birahane müdavimleri de. Pub’ın maskotu, dev papağanın uyku saati gelmeden gidin…

19.00 / Sidney'de Baby Got Baklava

Glebe’deki Lübnan mezecisinin ustaları ‘mönüdeki ürünleri büyük şeften çaldık’ diyor. İçki ve yemek tarifleri farklı kaynaklardan derlenmiş. Glebe Point Road’a yukarıdan bakan ikinci kat avlusunda bir masaya oturun. Açılışı burbon, badem likörü, limon, şam fıstığı, bal ve pişmaniyeden hazırlanan Baby Got Baklava kokteyliyle yapın (50 TL). Yanmış tereyağlı humus (30 TL), ızgara hellim peyniri (55 TL), baharatlı bal kabağı, tütsülenmiş sarmısak, biber turşusuyla sunulan döş etinden kebap (42 TL) diğer leziz mezeler.

36 saatte Sidney

22.00 / Sidney'in meşhur dondurması: Patronun karısı

Newtown, biraz egzantrik sayılabilecek semtlerden. Burada yaşayanlar, özellikle üniversiteliler enerjilerini gece kulüplerinde, içkili mekanlarda boşaltıyor. Fakat sıcak bir akşamda en iyisi King Street boyunca yürüyüp çevreyi gözlemlemek. Yorulursanız uğrayabileceğiniz yerlerden biri Mary’s. Tuhaf duvar desenleri ve hoş bira mönüsüyle öne çıkan bu hamburger zincirinde Young Henrys Newtowner, Murray’s Rudeboy Pilsner gibi biraları bulabilirsiniz. Geceyi Gelato Messina’da ‘patronun karısı’ adı verilen dondurmayla noktalayın. Dondurmadaki ceviz, kahve, beyaz çikolata karışımı müthiş lezzetli (topu 15 TL).

36 saatte Sidney

Pazar 09.00 / Hayatınızı değiştirecek kekler

Pazar günleri 6.5 TL’lik Opal kart ile tren, otobüs, vapurda sınırsız yolculuk yapabilirsiniz. Sidney’in görkemli limanını keşif için vapura binin. Önce F6 ile Mosman Koyu’na gidin, buradan kısa bir otobüs yolculuğuyla ulaşacağınız Boathouse’da Balmoral Kumsalı manzarası eşliğinde kahvaltı yapın. Garsonlar, vanilya ve yanmış tereyağıyla yapılan keklerden bahsederken ‘hayatınızı değiştirecek’ diyorlar. İddiaya siz de hak vereceksiniz. Ayrıca ızgara soslu, mini domatesli, yumurta ve salamlı sandviç (33 TL) adeta bir lezzet şöleni. Tesisten kano ya da su bisikleti de kiralayabilirsiniz.

36 saatte Sidney

12.30 / Sidney'de sahil yürüyüşü

Sidney sahil yürüyüşü için ideal. Vapurla sahil boyunca tura çıkabilir, iskelelerde inip rıhtım boyunca yürüyebilir, sonraki vapurla yolunuza devam edebilirsiniz. Cremorne Point’ten Mosman Koyu’na uzanan 2 kilometrelik parkur boyunca zarif tarihi evler ve panoramik Sidney manzarası eşliğinde yürüyeceksiniz. Bu parkur kısa geldiyse F7 hattındaki vapura binip Rose Koyu’na gidin. Watson’s Koyu’na doğru sahil boyunca 8 kilometre yürüyün. İsterseniz kendinize deniz ürünleri şöleni çekin, yorulursanız sahilde kısa bir öğle uykusu çekin.

14.00 / Çanlar kimin için çalıyor

Ne yazık ki çok az turist Sidney Üniversitesi kampusuna uğruyor. İnşaatı 100 yılda tamamlanan merkez binası etkileyici bir gotik mimari uyarlaması. Her pazar saat 14.00’te çanlarla verilen konseri izlemek, sonrasında saat kulesine tırmanıp görevliden bilgi almak ücretsiz. Eğer rica ederseniz size ‘Game of Thrones’un müziğini de çalabilirler.

36 saatte Sidney

Sidney'e nasıl gidilir? (Uçak tarifeleri)

Ocak ayının son haftasında Qantas Havayolları’nın İstanbul’dan Sidney’e gidişi iki, dönüşü bir aktarmalı uçuşlarında bilet fiyatları 4 bin 169 TL’den başlıyor. Yolculuk süresi gidişte 32, dönüşte 20 saat. Emirates’in benzer uçuşunda biletler 4 bin 453 TL’den başlıyor.

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