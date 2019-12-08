36 saatte Şarap ve türüf cenneti Barolo

Cuma



16.00 Manzara ve vino

Bölge hakkında bütüncül fikir edinmek için La Morra’dan başlayın. Köy, Barolo’nun batısındaki tepelerde. Kartpostal güzelliğindeki tarihi merkezinde yürüyün. Barok kiliseler, şarap mağazalarını geçip kentin yeni restore edilen ana merkezi Piazza Castello’ya gidin. Burada bağların şeritler halinde çevirdiği tepeleri, uzaktaki köyleri, Alpler’in karlı zirvelerini görebileceğiniz panoramik manzara ayaklarınızın altına serilecek. Manzaranın daha güzelleşmesini istiyorsanız 18’inci yüzyıldan kalma, tuğla çan kulesi Torre Campanaria’ya tırmanın. Daha sonra caddeden aşağıya yürüyün. Yerel şarap üreticilerinin kurduğu Cantina Comunale di La Morra, tadımın yanı sıra konserler ve diğer kültür etkinliklerinin düzenlendiği bir mağaza. Neşeli kalabalıklar mağazadan dışarıya taşıyor.



18.00 Renk şapeli

La Morra’dan kıvrılarak inen yolu takip edip bağların arasındaki Sol LeWitt - David Tremlett Şapeli’ne gidin. İki sanatçı tek odalık tuğla yapıyı rengarenk bir sanat eserine dönüştürmüş. Bölgeden geçen yürüyüşçüler, piknikçiler, bisikletçiler, fotoğrafçılar mutlaka uğruyor.

20.30 Orijinal osterya

La Morra kıyısındaki bağlarla çevrili Locanda Fontanazza yaratıcı mönülerin mevsimlerle biçimlendiği müthiş bir restoran. Ahşap ağırlıklı, geniş pencereli salonunun ortasına şömine yerleştirilmiş. Yemeğinize fırından yeni çıkmış pidenin yanında satırla doğranmış dana etinden tartar ile başlayın. Ravioli del plin, yani kıymalı mantıyı andıran Piedmontese makarnası bu restoranda tereyağında çevrilmiş, bol baharatlı salyangoz ile dolduruluyor. Tatlı olarak üstüne cin ile hazırlanmış sorbe yerleştirilmiş, papatya kokulu krem karamel isteyin. Hava iyiyse mutlaka terastaki masalarda oturun. İki kişi ortalama 450 TL.









Cumartesi



9.00 Yeşilliğe gömülü sahne

Ortaçağdan kalma Monforte d’Alba geçen yıl “I borghi più belli d’Italia,” yani sıra dışı güzelliğe ve kültürel öneme sahip küçük yerleşimleri içeren “İtalya’nın en güzel köyleri” listesine girdi. Parke taş kaplı sokaklarda gezinirken karşınıza çıkacak gül ya da safran rengi palazzi’ler çiçek bahçeleriyle güzelleştirilmiş. Kentin en yüksek noktasına vardığınızda basamakları otlarla kaplı Auditorium Horszowski’yle karşılaşacaksınız. Açıkhava tiyatrosunun yanı başındaki tuğla çan kulesi 13. yy’da inşa edilmiş. 1986’da burada konser veren Polonya kökenli Amerikalı efsanevi piyanistin adını taşıyan amfitiyatro mükemmel akustiğe sahip. Yazın caz festivaline, tiyatro oyunlarına sahne oluyor.



11.30 Bölgenin lezzeti

Barolo’ya gelen şarapseverler ne hayal edebilir? Önemli üreticileri gezip tadım yapmayı… Cantina Bartolo Mascarello’nun tozlu mahzenini görmeyi… Elio Altare’deki tadım sırasında barriques’de (küçük meşe variller) yıllandırmanın önemi hakkında sohbet etmeyi… Bilginiz hangi düzeyde olursa olsun en sıcak şekilde karşılanacağınız yer G.D. Vajra. Aile işletmesi olan biyodinamik şaraphane Barolo’nun üstündeki tepelerde. Sizi Milena karşılayacak, kızı Francesca bölgeyi, şarap üretim tekniklerini tanıtacak. Daha sonra ipeksi nebbiolo, dengelenmiş Barbera d’Alba gibi Vajra’nın tek üzümden üretilmiş ünlü şaraplarını tadacaksınız. Tur ve tadım 125 TL. Rezervasyon gerekiyor.



13.00 Kestane unundan gnocchi

Nebbiolo başınızı mı döndürdü. Birkaç kilometre kuzeydeki Verduno’nun bazı bağlarında pelaverga da yetiştiriliyor. Bölgenin nadide üzüm türünden hafif, kolay içilebilen, çilek ve baharat aromalı, halkın söylediklerine bakılırsa afrodizyak etkisi de olan kırmızı şaraplar yapılıyor. Cantina Wine Bar’daki yemekten sonra kararı kendiniz verin. Esintili terasında bir masaya oturun. Önce Fratelli Alessandria’nin meyve aromalarının öne çıktığı Verduno Pelaverga’sını tadın. Yanında yöre ürünlerinden seçilerek hazırlanmış yedi farklı peynir ya da bir kase gnocchi al Castelmagno (kestane unundan tereyağlı, patatesli mantı) ile damağınızı şenlendirin. Piedmont bölgesinin duyularınızda bırakacağı güzel etkinin keyfini çıkarın. İki kişi yemek dahil ortalama 200 TL.



16.00 Şatonun cazibesi

Verduno’nun yaklaşık altı kilometre doğusunda, bir tepenin üstündeki Castello Grinzane Cavour görkemli kuleleri, rengi solmuş tuğla cephesiyle masal şatolarını andırıyor. 11.yy’dan kalma yapı UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde. Geleneksel Dünya Alba Beyaz Trüf Açık artırması burada düzenleniyor. Geçen yıl yaklaşık bir kiloluk nadide trüf mantarı 535 bin TL’ye satılmıştı. İçeriye girip Museo delle Langhe’yi gezin. Etnografik müzede bölgenin mutfak ve şarap geleneğini keşfedin. Giriş 37 TL). Sonra huzur içindeki bahçeye inin, çevredeki bağların gözalıcı manzarasını seyredin.









19.30 Serralunga sofrası

Yemekten önce iştahınızı bileyecek kısa bir yürüyüşe çıkın. Serralunga d’Alba, köyünün ortaçağdan kalmış sokaklarında turlayıp, tuğla duvarlı kalesi, surları ve gözlem kulesini görün. Sonra şölen yemeği için önceden rezervasyon yaptırdığınız Osteria Tre Case’ye gidin. Taş ve ahşapla güzelleştirilmiş bir dizi yemek odasından oluşan restoran genç bir çift tarafından işletiliyor. Standart mönü Piedmonte mutfağının lezzetlerinden oluşuyor. Örneğin müthiş tajarin, bir tür erişte. Geleneğe uygun olarak 30 yumurta sarısıyla yapılıyor, ragu sosisiyle servis ediliyor (Dört tabak 250 TL). Daha iddialı bir yemek istiyorsanız yakınlardaki şarap barlarından Vinoteca Centro Storico’nun bodrum katına dalın. Elle dilimlenmiş prosciutto salamıyla birlikte kremamsı burrata peynirini tadın. Bazı makarnaların üstüne beyaz trüf rendeleniyor. Ayrıca bölgenin en zengin şarap mönülerinden biri yemeğe eşlik ediyor İki kişi, şarap hariç 240 TL.



Pazar



9.00 Haydi yürüyüşe

Çevredeki tepeler moralinizi bozmasın. İşaretlenmiş, birbiriyle bağlantılı patikalar ağı tüm bölgeye yayılmış. Yürüyüşçüler, bisikletçiler, pazar turlamasına çıkanlar bu patikalar kanalıyla bağların ve doğa güzelliklerin tadını çıkarıyor. Patikalardan biri Barolo’dan dönerek çıkıyor ve güneye yöneliyor. Kırmızı ve beyaz işaretli parkur bağlara doğru yükselip keçi sürüleri arasından geçerek 4 kilometre sonra sakin Novello köyüne ulaşıyor. Geçmişin neo gotik mimarili şatosu şimdi otel. Bağların arasından kente dönmeden önce buradan Alpler’in karlı zirvelerini seyredin.



11.00 Müze sabahı

Kente dönünce parke taş kaplı sokaklardan tarihi kaleye yürüyün. Soluk sarı renkli duvarlar 10’uncu yüzyılda inşa edilmiş. Savunma amaçlı yapı daha sonra bölgenin zengin ailelerinden Falletti Ailesi’nin şatosuna dönüşmüş. Günümüzde WiMu, yani Barolo Şarap Müzesi. İnteraktif ekranlardan bağcılık ve şarapçılık bilimsel, kültürel, tarihi yönleriyle anlatılıyor (giriş 50 TL). Daha derinlemesine bilgi için bitişikteki Museo dei Cavatappi’ye uğrayın. Bu küçük müze tirbüşonun 18’inci yüzyıldan itibaren gelişimini yansıtıyor. T şekilli modellerden, erotik tasarımlar, günümüzde yaygınlaşan anahtar ve tavşan biçimli modellere bilgi aktarıyor. Giriş 25 TL.



13.00 Son yudumlar

Barolo’dan ayrılmadan önce, şarap alışverişi yapmak ya da son birkaç yudum için La Vite Turchese’e uğrayın. Karşılaştırmalı tadım fırsatını Alba ve Asti bölgesinin barbera türü üzümleri için kullanın. Personel bilgili ve yardımsever. Size tadım yaptığınız şarapların kaynağı olan bağları harita üzerinden gösterebiliyorlar. Aldığınız tadım notları üzerine fikir alışverişinde bulunun, yerel salam, çıtır kraker, külle kaplanmış yerel keçi peynirinden oluşan çerezlerden atıştırın. Beğendiğiniz şaraplardan istediğiniz kadar alabilirsiniz. Mağazanın mahzeni binlerce şişeyle dolu.



Nasıl gidilir?

Gelecek hafta sonu Lufthansa’nın İstanbul’dan Torino’ya bir aktarmalı uçuşlarında gidiş-dönüş biletler 2 bin 459 TL’den başlıyor. Barolo karayoluyla 71 km. Aynı tarihte Pegasus, Milano’ya 1550 TL’den başlayan fiyatlarla gidiş-dönüş uçuyor. Barolo karayoluyla 146 km. Her iki kentten Barolo’ya tarifeli tren, otobüs servisleri mevcut. Ayrıca otomobil kiralayabilirsiniz.