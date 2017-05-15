36 saatte Sapporo / Japonya
Ülkenin en kuzeyindeki Hokkaido Adası’nın başkenti Sapporo, 1972 Kış Olimpiyatları’yla dünyaya sesini duyurmuştu. O günden bu güne çok şey değişti. Sanat galerileri, mağazalar, deniz ürünlerinin bolluğu, heyecan verici restoranlar, sakuraların açtığı geniş parklarıyla şehir uluslararası cazibe merkezine dönüştü. Portland, Oregon gibi Amerikan şehirleriyle karşılaştırılan Sapporo’nun cazibesi ultra hızlı trenlerin servise girmesiyle iyice arttı. İşte 36 saatte Sapporo...
Cuma 15.00: Park hayatı
Parkın, heykelin çok örneğiyle karşılaşmışsınızdır; peki heykelden bir park görmüş müydünüz? Japon asıllı Amerikalı heykeltraş, bahçe tasarımcısı Isamu Noguchi kentin kuzeyindeki bir tepede bu çılgın fikri gerçekleştirdi. 2005’te açılan 160 hektarlık Moerenuma Parkı’nda çeşme, camdan Louvre benzeri piramit gibi yapılar geniş çim sahalarla, 70 metrelik külah şeklindeki tepeyle uyum içinde. Daire şeklindeki parkurlar köpek sahiplerinin gözdesi. Shiba inus cinsi sevimli köpeklere sık rastlanıyor. Saati 3 TL’ye bisiklet kiralayıp sanat eseri parkı keşfedebilirsiniz.
19.00: Tavuklu akşam yemeği
Restoranın girişinde, zarif karakterlerle yazılmış metindeki tek harf dikkat çekiyor: Q. İki yıl önce açılan Q’nun gündüz mönüsünde ramen (erişte) akşam ise yakitori (tavuk şiş) var. Ağır sürgülü kapıyı açıp, hangar benzeri salona girdiğinizde minimalist stildeki beton duvarlar, iskeleti açıkta bırakılmış tavan, Zen çağrışımı yapan bahçedeki üstü camlı ortak masa dikkati çekiyor. Yerinizi seçin, garsona çıtır deri, körili but ve kuyruktan oluşan bir porsiyon yakitori sipariş verin. Diğer seçenek salama sarılmış yumurta. Masada garson dilimlerken yumurta sarısı dışarıya akacak... Yanına Tatenokawa sakesi isteyin, yemeğin keyfini çıkarın. İki kişi ortalama 200 TL.
22.00: İyi bira
Kentin ismini taşıyan lager bira sizi yanıltmasın. Sapporo’da butik biracıların harika ürünleri sizi bekliyor. Bar North Island’da bir bardak Coriander Black tadın. Kahve aromalı bira yakınlarındaki Ebetsu’da üretiliyor. Sonra Tsuki’den Taiyo Biracılık’a yürüyün. Ahşap kaplı duvarları, sarı çamdan uzun bar masası, gerideki masalarıyla çekici yeni nesil biracılardan biri bu. Dönüşümlü değişen 10 fıçıdan Japon butik biralarının harika örnekleri tadılabiliyor. Yanında ponzu (narenciye) soslu ev işi gyoza (puf böreği) ya da kırmızı, mor, turuncu renklerdeki Hokkaido patatesi kızartması yiyebilirsiniz. Geceyi biraz ilerdeki Provo’da noktalayabilirsiniz. Üçüncü kattaki kulübün duvarları graffiti ile süslü. Deri koltuklar oturmaktan yıpranmış. DJ kabininin yanındaki dans pistinde eğlence çok geç saatlere kadar devam ediyor.
Cumartesi 22.00: Açıkhava sanatı
Güne kent merkezinin güneyindeki Sapporo Sanat Parkı’nda başlayın. Sanatçıların atölyeleri, el sanatları kursları, sergi alanları, mevsimlik festivaller hatta bir müze… En ilgi çekici bölüm açık havadaki Sapporo Heykel Bahçesi. Koru içindeki sergi alanında tematik patikalara 70 eser sıralanmış. Lee Ufan’ın minimalist paslı metal panellerinden Gustav Vigeland’ın hüzünlü İskandinav figürlerine, Japon heykeltraş Shigeo Fukuda’nın kanarya sarısı silüetlerine görülmeye değer eserler bunlar. Giriş 22 TL.
12.30: Miso’yu beklemek
Bir İsveç atasözü: “İyi şeyleri bekleyenler asla çok beklemez.” Geleneksel erişteli Çin çorbası (ramen) için Menya Saimi’nin kapısındaki kuyrukta beklerken bu sözü hatırlayın. Çünkü Sapporo’ya özgü en leziz miso ramen’i (23 TL) burada içebilirsiniz. Erişteler tam kıvamında, sebze suyu berrak ve leziz, içindeki bambu filizleri, doğranmış parlak sarı zencefiller, yeşil soğanlar tablo kadar güzel.
14.30: Yerel emek
Nijo Balık Pazarı yakınındaki ahşap, üç katlı, Taisho dönemi mimarisiyle yapılmış bina 2014’te açıldığında hiç beklenmedik şekilde çağdaş tasarımın merkezine dönüştü. Galeri ve mağazanın yanı sıra bir de müze bulunuyor binada. Öncelikle birinci kattaki müze hediyelik eşya mağazasını gezin. El örgüsü bol kazaklar Sapporo’lu Esther, Hokkaido geyiği derisinden elişi çantalar 24K’dan. Taytlarda içinden marmelat damlayan kurabiye gibi çarpıcı desenler kullanılmış. İkinci kattaki Clark Gallery & Shift’te adanın önde gelen çağdaş sanatçılarının eserleri sergileniyor. Sanal sanat dergisi Shift’in bürosu da burada.
16.00: Tatlı atıştırmalıklar
Tek tür çekirdekle yapılmış kahvelerin tadımı yerine Saturdays Chocolate Factory Café’ye gidip dünyanın farklı köşelerinden gelen farklı kakao türlerine odaklanın. İki yıllık butik çikolata firması üretim ve satışını bu kafede yapıyor. Vitrinin ardındaki laboratuvarda çikolata yapımını izleyin, zarif kağıtlara sarılmış ürünleri tadın ya da kupta servis edilen, üstüne ahududu, böğürtlen serpiştirilmiş buzlu çikolataları deneyin (16 TL).
17.30: Yer altı galerileri
İki yeraltı mekanı yeniden işlevlendirilip sanat galerisine dönüştürülmüş. İlki yer altı geçitiydi, şimdi Sapporo Odori 500-m Underground Walkway Gallery. 500 metrelik geçitte koşuşturan metro yolcuları cam bariyerin ardında sergilenen genç Japon sanatçıların resim ve heykellerini görebiliyor. Yakınlardaki diğer sıradışı galeri CAI02. Büyük bir şarkuterinin zemin katında. Küçük olmakla birlikte önemli sergilere ve sahipliği yapıyor. Şu anda ses ve kinetik enstalasyonlarıyla meşhur Junichi Oguro’nun eserleri sergileniyor. Havada asılı sergilenen eserlerden biri de altın plakadan yapılmış “Altın Burun.”
19.00: Deniz masanızda
Hokkaido deniz ürünleri cenneti. Çok özel sushi barların yanı sıra pek çok lezzet noktası var adada. En iyi örneklerden biri Tempura Kobashi. Restoran yüksek bir binanın üçüncü katında adeta gizlenmiş. Beyaz perdenin altından geçip L şeklindeki masanın bir köşesine oturun. Neşeli şef masanın ardında tabakları hazırlıyor. Omakase mönüsü (250 TL) birlikte sunulan kızartmalardan oluşuyor: Çıtır karides başları, yerel kisu balığı filetosu, mevsimlik Hokkaido kuşkonmazı… Tempura usulü kızartılmış yengeçli pilav adanın yerel lezzetlerinden. Bunların ardından tatlı olarak dumanı üstünde haşlanmış pancar ve vanilya dondurması servis ediliyor.
21.00: Işık nehirleri
Hiçbir gece eğlencesi Moiwa Dağı’nın zirvesinden kesintisiz, panoramık gece manzarası kadar heyecan verici olamaz. Moiwa, kent merkezinin güney batısında küçük bir dağ. Zirvesindeki yeni gözlemevine ulaşmak için orta istasyondan Mount Moiwa Ropeway’in trenine binmelisiniz. Yolculuğun son aşamasında ise telesiyej kullanılıyor (gidiş-dönüş 13 TL). Dışarıdaki manzara terasında gündüz çevredeki dağları seyretmek çok güzel. Fakat asıl etkileyici manzara alacakaranlıkta. Kentin caddeleri denize doğru ışık nehri gibi akıyor.
Pazar 11.00: Şampiyon kahvaltısı
Dunkin’ Donuts değil bu… Sapporo’nun doğusundaki geniş, iki katlı kafe DxM’de zekice seçilen lezzetlerden lokma tatlıları yapılıyor. Örneğin sakura çiçeği aromalı olanı… Yanında yerel kült kahveci Morihiko’nun kahveleri ikram ediliyor. Depo benzeri salon ham ahşaptan masalar, barın önüne sıralanmış ahşap okul iskemleleriyle çekici bir görünüme sahip.
14.00: Geniş spor seçenekleri
Park golfü 1980’lerde Hokkaido’da doğan bir spor türü. Şimdilerde kentte yaşayan emeklilerin gözdesi. Toyohira Nehri kıyısındaki 18 delikli golf sahalarında pazar sporu yapanlara katılın (iki kişi 30 TL). Size akülü bir golf arabası, rengarenk, irice bir top verilecek. Eğer hava uygun değilse Sapporo Kış Sporları müzesinde kaslarınızı esnetin. Burada kızak, kayakla atlama gibi sporları Wii Sports kurulmadan çok uzun yıllar önce yapılmış simülatörlerde gerçekleştirebilirsiniz (4,5 TL).
Nasıl gidilir?
Nisanın ikinci haftasında İstanbul’dan Sapporo’ya bir aktarmalı uçuşların gidiş-dönüş fiyatı THY’de 5 bin 450 TL’den, Air China’da 5 bin 10 TL’den başlıyor.
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