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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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36 Saatte Keşfet 36 saatte Sapporo / Japonya
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Sıradaki Haber:36 saatte Şanghay

36 Saatte Keşfet
Ingrid K. WILLIAMS / © 2017 The New York Times-Hürriyet işbirliğiyle
15.05.2017 - 09:00, Son Güncelleme:

36 saatte Sapporo / Japonya

Ülkenin en kuzeyindeki Hokkaido Adası’nın başkenti Sapporo, 1972 Kış Olimpiyatları’yla dünyaya sesini duyurmuştu. O günden bu güne çok şey değişti. Sanat galerileri, mağazalar, deniz ürünlerinin bolluğu, heyecan verici restoranlar, sakuraların açtığı geniş parklarıyla şehir uluslararası cazibe merkezine dönüştü. Portland, Oregon gibi Amerikan şehirleriyle karşılaştırılan Sapporo’nun cazibesi ultra hızlı trenlerin servise girmesiyle iyice arttı. İşte 36 saatte Sapporo...

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Cuma 15.00: Park hayatı

Parkın, heykelin çok örneğiyle karşılaşmışsınızdır; peki heykelden bir park görmüş müydünüz? Japon asıllı Amerikalı heykeltraş, bahçe tasarımcısı Isamu Noguchi kentin kuzeyindeki bir tepede bu çılgın fikri gerçekleştirdi. 2005’te açılan 160 hektarlık Moerenuma Parkı’nda çeşme, camdan Louvre benzeri piramit gibi yapılar geniş çim sahalarla, 70 metrelik külah şeklindeki tepeyle uyum içinde. Daire şeklindeki parkurlar köpek sahiplerinin gözdesi. Shiba inus cinsi sevimli köpeklere sık rastlanıyor. Saati 3 TL’ye bisiklet kiralayıp sanat eseri parkı keşfedebilirsiniz.

 

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Saklı güzellikleriyle büyüleyen 7 yer
Saklı güzellikleriyle büyüleyen 7 yer

 

19.00: Tavuklu akşam yemeği

Restoranın girişinde, zarif karakterlerle yazılmış metindeki tek harf dikkat çekiyor: Q. İki yıl önce açılan Q’nun gündüz mönüsünde ramen (erişte) akşam ise yakitori (tavuk şiş) var. Ağır sürgülü kapıyı açıp, hangar benzeri salona girdiğinizde minimalist stildeki beton duvarlar, iskeleti açıkta bırakılmış tavan, Zen çağrışımı yapan bahçedeki üstü camlı ortak masa dikkati çekiyor. Yerinizi seçin, garsona çıtır deri, körili but ve kuyruktan oluşan bir porsiyon yakitori sipariş verin. Diğer seçenek salama sarılmış yumurta. Masada garson dilimlerken yumurta sarısı dışarıya akacak... Yanına Tatenokawa sakesi isteyin, yemeğin keyfini çıkarın. İki kişi ortalama 200 TL.

 

36 saatte Dubai
36 saatte Dubai

 

36 saatte Sapporo / Japonya

22.00: İyi bira

Kentin ismini taşıyan lager bira sizi yanıltmasın. Sapporo’da butik biracıların harika ürünleri sizi bekliyor. Bar North Island’da bir bardak Coriander Black tadın. Kahve aromalı bira yakınlarındaki Ebetsu’da üretiliyor. Sonra Tsuki’den Taiyo Biracılık’a yürüyün. Ahşap kaplı duvarları, sarı çamdan uzun bar masası, gerideki masalarıyla çekici yeni nesil biracılardan biri bu. Dönüşümlü değişen 10 fıçıdan Japon butik biralarının harika örnekleri tadılabiliyor. Yanında ponzu (narenciye) soslu ev işi gyoza (puf böreği) ya da kırmızı, mor, turuncu renklerdeki Hokkaido patatesi kızartması yiyebilirsiniz. Geceyi biraz ilerdeki Provo’da noktalayabilirsiniz. Üçüncü kattaki kulübün duvarları graffiti ile süslü. Deri koltuklar oturmaktan yıpranmış. DJ kabininin yanındaki dans pistinde eğlence çok geç saatlere kadar devam ediyor.

 

36 saatte Barselona sahilleri / İspanya turu
36 saatte Barselona sahilleri / İspanya turu

 

36 saatte Sapporo / Japonya

Cumartesi 22.00: Açıkhava sanatı

Güne kent merkezinin güneyindeki Sapporo Sanat Parkı’nda başlayın. Sanatçıların atölyeleri, el sanatları kursları, sergi alanları, mevsimlik festivaller hatta bir müze… En ilgi çekici bölüm açık havadaki Sapporo Heykel Bahçesi. Koru içindeki sergi alanında tematik patikalara 70 eser sıralanmış. Lee Ufan’ın minimalist paslı metal panellerinden Gustav Vigeland’ın hüzünlü İskandinav figürlerine, Japon heykeltraş Shigeo Fukuda’nın kanarya sarısı silüetlerine görülmeye değer eserler bunlar. Giriş 22 TL.

36 saatte Sapporo / Japonya

12.30: Miso’yu beklemek

Bir İsveç atasözü: “İyi şeyleri bekleyenler asla çok beklemez.” Geleneksel erişteli Çin çorbası (ramen) için Menya Saimi’nin kapısındaki kuyrukta beklerken bu sözü hatırlayın. Çünkü Sapporo’ya özgü en leziz miso ramen’i (23 TL) burada içebilirsiniz. Erişteler tam kıvamında, sebze suyu berrak ve leziz, içindeki bambu filizleri, doğranmış parlak sarı zencefiller, yeşil soğanlar tablo kadar güzel.

 

36 saatte Helsinki
36 saatte Helsinki

 

36 saatte Sapporo / Japonya

14.30: Yerel emek

Nijo Balık Pazarı yakınındaki ahşap, üç katlı, Taisho dönemi mimarisiyle yapılmış bina 2014’te açıldığında hiç beklenmedik şekilde çağdaş tasarımın merkezine dönüştü. Galeri ve mağazanın yanı sıra bir de müze bulunuyor binada. Öncelikle birinci kattaki müze hediyelik eşya mağazasını gezin. El örgüsü bol kazaklar Sapporo’lu Esther, Hokkaido geyiği derisinden elişi çantalar 24K’dan. Taytlarda içinden marmelat damlayan kurabiye gibi çarpıcı desenler kullanılmış. İkinci kattaki Clark Gallery & Shift’te adanın önde gelen çağdaş sanatçılarının eserleri sergileniyor. Sanal sanat dergisi Shift’in bürosu da burada.

36 saatte Sapporo / Japonya

16.00: Tatlı atıştırmalıklar

Tek tür çekirdekle yapılmış kahvelerin tadımı yerine Saturdays Chocolate Factory Café’ye gidip dünyanın farklı köşelerinden gelen farklı kakao türlerine odaklanın. İki yıllık butik çikolata firması üretim ve satışını bu kafede yapıyor. Vitrinin ardındaki laboratuvarda çikolata yapımını izleyin, zarif kağıtlara sarılmış ürünleri tadın ya da kupta servis edilen, üstüne ahududu, böğürtlen serpiştirilmiş buzlu çikolataları deneyin (16 TL).

 

36 saatte Rio de Janeiro
36 saatte Rio de Janeiro

 

36 saatte Sapporo / Japonya

17.30: Yer altı galerileri

İki yeraltı mekanı yeniden işlevlendirilip sanat galerisine dönüştürülmüş. İlki yer altı geçitiydi, şimdi Sapporo Odori 500-m Underground Walkway Gallery. 500 metrelik geçitte koşuşturan metro yolcuları cam bariyerin ardında sergilenen genç Japon sanatçıların resim ve heykellerini görebiliyor. Yakınlardaki diğer sıradışı galeri CAI02. Büyük bir şarkuterinin zemin katında. Küçük olmakla birlikte önemli sergilere ve sahipliği yapıyor. Şu anda ses ve kinetik enstalasyonlarıyla meşhur Junichi Oguro’nun eserleri sergileniyor. Havada asılı sergilenen eserlerden biri de altın plakadan yapılmış “Altın Burun.”

36 saatte Sapporo / Japonya

19.00: Deniz masanızda

Hokkaido deniz ürünleri cenneti. Çok özel sushi barların yanı sıra pek çok lezzet noktası var adada. En iyi örneklerden biri Tempura Kobashi. Restoran yüksek bir binanın üçüncü katında adeta gizlenmiş. Beyaz perdenin altından geçip L şeklindeki masanın bir köşesine oturun. Neşeli şef masanın ardında tabakları hazırlıyor. Omakase mönüsü (250 TL) birlikte sunulan kızartmalardan oluşuyor: Çıtır karides başları, yerel kisu balığı filetosu, mevsimlik Hokkaido kuşkonmazı… Tempura usulü kızartılmış yengeçli pilav adanın yerel lezzetlerinden. Bunların ardından tatlı olarak dumanı üstünde haşlanmış pancar ve vanilya dondurması servis ediliyor.

36 saatte Sapporo / Japonya

21.00: Işık nehirleri

Hiçbir gece eğlencesi Moiwa Dağı’nın zirvesinden kesintisiz, panoramık gece manzarası kadar heyecan verici olamaz. Moiwa, kent merkezinin güney batısında küçük bir dağ. Zirvesindeki yeni gözlemevine ulaşmak için orta istasyondan Mount Moiwa Ropeway’in trenine binmelisiniz. Yolculuğun son aşamasında ise telesiyej kullanılıyor (gidiş-dönüş 13 TL). Dışarıdaki manzara terasında gündüz çevredeki dağları seyretmek çok güzel. Fakat asıl etkileyici manzara alacakaranlıkta. Kentin caddeleri denize doğru ışık nehri gibi akıyor.

 

36 saatte Güneydoğu Londra turu
36 saatte Güneydoğu Londra turu

 

36 saatte Sapporo / Japonya

Pazar 11.00: Şampiyon kahvaltısı

Dunkin’ Donuts değil bu… Sapporo’nun doğusundaki geniş, iki katlı kafe DxM’de zekice seçilen lezzetlerden lokma tatlıları yapılıyor. Örneğin sakura çiçeği aromalı olanı… Yanında yerel kült kahveci Morihiko’nun kahveleri ikram ediliyor. Depo benzeri salon ham ahşaptan masalar, barın önüne sıralanmış ahşap okul iskemleleriyle çekici bir görünüme sahip.

36 saatte Sapporo / Japonya

14.00: Geniş spor seçenekleri

Park golfü 1980’lerde Hokkaido’da doğan bir spor türü. Şimdilerde kentte yaşayan emeklilerin gözdesi. Toyohira Nehri kıyısındaki 18 delikli golf sahalarında pazar sporu yapanlara katılın (iki kişi 30 TL). Size akülü bir golf arabası, rengarenk, irice bir top verilecek. Eğer hava uygun değilse Sapporo Kış Sporları müzesinde kaslarınızı esnetin. Burada kızak, kayakla atlama gibi sporları Wii Sports kurulmadan çok uzun yıllar önce yapılmış simülatörlerde gerçekleştirebilirsiniz (4,5 TL).

 

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36 saatte Ayvalık
36 saatte Ayvalık

 

36 saatte Sapporo / Japonya

Nasıl gidilir?

Nisanın ikinci haftasında İstanbul’dan Sapporo’ya bir aktarmalı uçuşların gidiş-dönüş fiyatı THY’de 5 bin 450 TL’den, Air China’da 5 bin 10 TL’den başlıyor.

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