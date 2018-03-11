36 Saatte Sao Paulo

Cuma

15.00

Merkezdeki manastır



Cuma ikindi vakti, gündelik hayat tüm hızıyla akarken, kent merkezini keşfetmek için ideal zaman. Etraftaki yankesicilerin dikkatini çekmemek için telefonunuzu cebinize koyun, GPS yerine kağıt haritadan hedefinizi belirleyin. Öncelikle Centro Cultural Banco do Brasil’den Sao Bento Manastırı’na kadar girişi ücretsiz sanat galerilerini gezin. Sonra çok geleneksel kafelerden Casa Mathilde’de espressoyla birlikte Portekiz pastalarını tadın. Ardından Sesc 24 de Maio’nun yolunu tutun. Yepyeni ve kentin en gözde kültür merkezinin sanat galerisi ve çatı katındaki gürültülü kafesi çok ünlü. Çatıdaki havuz ise sadece üyelere açık. Kelepir alışverişi için taksiye ya da Uber’in aracına atlayıp Bom Retiro’daki Rua José Paulino’ya gidin.









18.00

Domuzcuk



Eğer yemek pişirmek sanatsa şef Jefferson Rueda gerçek sanatçı. A Casa do Porco (Domuz Evi) ülkenin en az “helal” restoranı ve barı olsa da seveni çok. Başlangıçta sunulan torresmo com goiabada’yı hem iştah açıcı hem tatlı niyetine yiyebilirsiniz. Hem de kalori bombası. Küp şeklinde kesilmiş çıtır deri parçaları ve yumuşak, leziz biftek guave meyvesi püresi üstüne yerleştiriliyor. Tadım mönüsü uygun fiyatlı (120 TL) ve vejetaryan alternatifli. Rezervasyon kabul edilmediği için erken gitmekte yarar var, aksi halde gece boyunca kapıda beklemek gerekebilir.

21.00

Köşenin üstünde



Kent merkezinde, Rua Direita ile Rua Quintina Bocaiuva’nın kesiştiği köşedeki küçük saray 20.yy’ın ilk yarısında çok sevilen bir enstrüman mağazası, Record radyosu ile yayınevi Irmãos Vitale’nin merkeziydi. Parke taş döşenmiş iç bölümü Music Corner’a dönüştü. Kent merkezi boşaldıkça müzik dinleyicisini kaybetti. Fakat geçen yıl Casa de Francisca’nın lüks semtlerden Jardim Paulista’daki merkezini kapatıp bu binanın ikinci katına taşınması karanlık sokaklara dönüşmüş semtin talihini değiştirdi. Kulübün yuvarlak sahnesinde Brezilyalı topluluklar konser veriyor.









Cumartesi

9.00

Meyve kızartması



Pastel de feira, yani Sao Paulo usulü puf böreğini tatmadıysanız şehre gelmiş sayılmazsınız. Semt pazarlarındaki tezgâhlarda tavuklusu, peynirlisi, ıspanaklısı ve aklınıza gelebilecek her tür malzemeden yapılanı anında pişirilip servis ediliyor. Cazip gelmedi mi? Bunu pazar yerindeki masaları dolduran, iştahla pastel de feira yiyen, yanında taze sıkılmış şeker kamışı, hintcevizi ya da zencefil suyu, kahve yudumlayanlara söylemeyin... Cumartesi pazarlarının en iyilerinden biri geçmişte hippilerin gözdesi, bugün sosyetenin mekanı Vila Madalena semtinde kuruluyor: Rua Mourato Coelho.

12.30

Yenilebilir sanat



Kaliteli bir öğlen yemeği için bulabileceğiniz en ucuz alternatif Pintar Materiais Artisticos. Sanat malzemeleri satan mağaza Pompeia semtinde. Mağazanın içindeki L şeklindeki salonda şef Victor Dimitrov sürekli değişen sabit fiyatlı “demokratik çağdaş mönü seçenekleri” sunuyor. .Peti Gastronomia’daki gerçek mucize fiyatlar. 46 TL’lik mönüde ahtapot carpaccio, porlano soslu pirzola, tatlı olarak dörtlü kakao yiyebilirsiniz. Yanında şiir iliştirilmiş yaratıcı içecekler ise ikram. Eğer kapıda kuyruk varsa, beklerken kitap raflarındaki Latin Amerikalı sanatçıların kataloglarına göz atın.







14.00

Sokakta sanat



Sokak sanatının dünya çapındaki örneklerini Sao Paulo’nun her yerinde görebilirsiniz. Buna karşın çoğunluk Villa Madalena semtindeki Batman Alley’i tercih eder. Trafiğe kapalı daracık sokaklar çılgın sanat ürünleri, galeriler ve kafelerle doludur. Renato Goes’un semtteki turları bu sokaklardan başlar, sonra Açıkhava Çağdaş Sanat Müzesi’ne uğrar. Müze şehrin üstünden geçen bir tren hattının kolonlarının dibindedir. Sprey boyayla beton bloklar, binalar rengarenk sanat işine dönüştürülmüştür. Turda ani rota değişikliği olursa şaşırmayın. Goes, semtteki yeni gelişmeleri instagram’dan izler, grubunu önceki gece yapılan yeni bir resmi göstermeye götürebilir. Aroud SP’nin düzenlediği üç saatlik turun fiyatı 577 TL.

20.00

Kuzey esintisi



Geçen yüzyılda kuzeydoğudan kente gelenler mutfak kültürünü de Sao Paulo’ya taşıdı. Kurutulmuş et, pirinç ve fasulyeyle yapılan baião a dois ve tapioca’yı özgün dekorasyona sahip Fito’da tadabilirsiniz. Restoran özellikle Piaui Eyaleti’nin yemeklerinde uzmanlaşmış. Mutlaka tatmanız gereken yemek, güneşte üç gün kurutulmuş et ve maniok unuyla hazırlanan paçoca. İki kişi içki dahil 120 TL.

22.00

Göçmenlere açık



Brazilya’nın Arap kültürüyle bağı eski ve güçlü. Kentin son üç belediye başkanı Lübnan kökenli. Çoğu aile kuşaklar öncesinde gelmiş. Al Janiah, göçmenleri, ağırlıkla Suriyelileri çalıştıran nadir restoran ve eğlence yerlerinden. Sahibi Hasan Zarif, Filistin göçmeni bir ailenin çocuğu. Al Janiah’ta yeni kitapların tanıtımı yapılıyor, Arapça kursları düzenleniyor. Hafta sonunda ise gece kulübüne dönüşüyor, sahnesinde genç gruplar çalıyor. Humus müthiş lezzetli. Palestina Libre, harika bir kokteyl: Rakı, zaatar, biquino biberi, yeşil limon, nane ve cachaça ile yapılıyor (30 TL). Barın içki politikası sizi rahatsız ettiyse duvardaki tabelaya gözatın: “A vida transtorna” (Hayat karmaşıktır, hayat şaşırtıcıdır, hayat kışkırtıcıdır.









Pazar

10.00

Yerel kahvaltı



Şık semtlerdeki brunch şovlarını bir kenara bırakıp geleneksel padoca (argoda fırın) kahvaltısı yapın. Padoca sadece fırın değil. Akşam yemeği bile veren restoran, bir bölümü şarkuteri. Her semtte mutlaka var. Halkın damak tadını merak ediyorsanız pão na chapa sipariş verin. Kızartılmış, tereyağlı mini ekmeğin yanında az sütlü sert bir fincan kahve gelecek. İsterseniz omletin yanında, taze sıkılmış meyve suyu alabilirsiniz, fiyatı çok ucuz. Tezgahtaki çörekler, tatlılar sizi baştan çıkaracak kadar nefis.

12.30

Kalabalık ve kültür



Pazar günleri Paulista Caddesi trafiğe kapalı. Müzisyenler, akrobatlar gösteri yapıyor. Burası size eğlenceli gelmiyorsa diğer kültür merkezlerini gezebilirsiniz. Örneğin Museu de Arte de Sao Paulo, Japan House... Bu günlerde en popüleri IMS Paulista. Instituto Moreira Salles’in yeni şubesindeki sergiler sıradan ziyaretçilerden sanat meraklılarına kadar herkesi mutlu ediyor.



Nasıl gidilir?

Nisanın ilk haftasında İstanbul’dan Sao Paulo’ya direkt uçuşlarda gidiş-dönüş biletler THY’de 5 bin TL.