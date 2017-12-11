36 saatte Şanghay

Cuma 15.00

Sanat voltası



Büyüklüğüne oranla iki açıdan yetersizdi Şanghay: Sanat ve yeşil alanlar. Her ikisini tek hamlede çözmek için Batı Bund bölgesinde, nehir kıyısında Müze Şeridi oluşturuldu. Mimar Sou Fujimoto’nun tasarımıyla yenilenen eski uçak hangarındaki Yüz Müzesi’nde (giriş 90 TL) son yıllarda Andy Warhol, Alberto Giacometti ve Brooklyn’li sanatçı KAWS’ın eserleri sergilendi. Nehir kıyısından kısa bir yürüyüşle ulaşacağınız bölge ise hızla büyüyor. Ağzına kadar stüdyolar, sanat galerileriyle dolu. ShanghART da burada (giriş ücretsiz). Yıldızı yeni parlayan gençlerin eserlerine ağırlık veren galeride Zhou Tiehai ve Ding Yi gibi ünlü isimlerin eserleri de satılıyor. Panoramaya son katılan galeri Tokyo’dan geldi: Ota Fine Arts.





18.00

Yüksekte Happy Hour



Füturistik gökdelenlerle dolu finans merkezi Pudong’un 30 yıl önce çiftlik olduğunu hayal bile etmek imkânsız. Gün batımı sırasındaki büyüleyici manzarayı, gökdelenlerde parlamaya başlayan “I Heart Shanghai” mesajlarını, nehirde gezinen ışıklı tekneleri seyredip, kokteylinizi yudumlamak için Hotel Indigo’ya uğrayın. Char Bar’ın 30’uncu kattaki balkonuna oturun. Harika Aperol’un tadını çıkarın (80 TL).





19.30

Izgara müzayedesi



Şanghay, meşhur şeflerle dolu! Fakat şöhretini Fransız aşçı Paul Pairet kadar uzun süre koruyanı bulmak zor. Gece geç saate kadar açık Mr & Mrs Bund’un yanı sıra sınırları zorlayan, kişi başı 2400 TL’ye girilen The Chop Chop Club’ın kurucusu Pairet müzayede evi gibi restoran yaratmış. Yemek salonundaki dev ekranda mutfaktan çıkmak üzere olan yemeğin ismi, çıkış saati ve fiyatı beliriyor, tabak ilk işaret edenin masasına yönlendiriliyor. Işıklı panoda “Bertha-kuzinede fırınlanmış boğa kuyruğu teriyaki, 19.45, 4 porsiyon, 175 TL” ibaresini gördüğünüzde hemen harekete geçin. Et ve balık aynı uzmanlıkla hazırlanıyor. Siparişte geç kaldıysanız yeni yemekleri beklerken şık cam şişelerde ikram edilen kokteylleri yudumlayın.





21.00

Kabare yeniden doğuyor



Ansızın ortaya çıkan zenginlik, afyon humması hariç, 2. Dünya Savaşı öncesindeki sefahat ve çılgınlığı yeniden yaratmış. En sıra dışı partiler şehir merkezinden uzaktaki Hongkou bölgesinde, eski budist tapınağından kabare kulübüne dönüştürülen The Pearl’de yaşanıyor. Küçük sahnenin etrafı parlak kırmızı koltuklar ve iki balkonla çevrilmiş. Cinsellik dozu ve tansiyonu yüksek burlesk şovlarda trapezciler, ateşbazlar sahneye çıkıyor. Daha sakin bir şov izlemek isterseniz, ünlü kadın caz şarkıcıların anısına düzenlenen konser programlarını seçebilirsiniz. Biletler ortalama 60 TL düzeyinde. Gösteri programını kabarenin Facebook sayfasından öğrenebilirsiniz.

Cumartesi 10.00

Mao’nun Şanghay’ı



Güne geçmişin Fransız Serbet Bölgesi’nde tarihi turla başlayın. Bir apartmanın zemin katındaki Şanghay Propaganda Posteri Sanat Merkezi’ni bulmak çaba gerektiriyor (giriş 15 TL). Koleksiyoner Yang Pei Ming’in etkileyici arşivi 1940’lardan 1970’in sonuna kadar Maocu propaganda sanatının ürünlerini bir araya getiriyor. Mao’nun Kırmızı Kitap’ının İngilizce, Fransızca, hatta Tibetçe tercümeleriyle birlikte orijinal posterler de satılıyor. Sonra 20. yy başında yapılmış köşklerin sıralandığı Wukang Sokağı’nda yürüyün. Binaların çoğu kamuya kapalı! Sadece yakındaki Eski Soong Ching-ling’li Köşkü (giriş 13 TL) ya da bilinen adıyla Madam Sun Yat-sen Köşkü ziyarete açık. Yapı güzel bir bahçenin içinde... Kapıdaki 1950’lerden kalma Sovyet yapımı limuzin, ev sahibine Joseph Stalin’in hediyesi.





12.30

Çorbayı höpürdetin



Duvarı kaplayan mönünün üstünde şu yazıyor: “Şimdi sipariş ver, şimdi hazırlayalım, şimdi buharda pişirelim, şimdi ye.” Lin Long Fang da tazelik önemli. Mini restoranın spesyalitesi xiaolongbao (mantı çorbası). Siparişle anında, gözünüzün önünde hazırlanıyor ve enfes. Konuşkan şeflerin ciddiyet ve müthiş bir hassasiyetle mini çimdik mantısını hazırlamasını seyretmek bile keyifli. Chun xiefen (saf yengeç, 60 TL) lüks restoranlarda rastlayacağınız kadar leziz. Peçetenizi yanınızda götürmeyi unutmayın.

15.00

Sanatsal düğümler



Kentin tüm lüks AVM’leri birbirine benziyor. Bununla birlikte, yerel tasarımcıların küçük butiklerini bulmak mümkün! Örneğin Dong Liang görülmeye değer. Genç kuşak Çinli modacıların kadınlara yönelik ürünlerine ağırlık veren mağaza iki yıl önce erkek bölümünü açtı. Chuang Qu’nun eskitilmiş ceketleri, yerel firmalardan ChairEyes’ın göz makyajlarına mutlaka göz atın. Modern çizgili geleneksel giysileri bulabileceğiniz Klee Klee yeni açıldı. Organik ipekten kadın giysilerini, rengârenk yastıkları Guizhou bölgesindeki etnik gruplardan Dong’un kadınları dikiyor. Shokay’ın süeter ve battaniyeleri ise Tibet’te, yak tüyünden yapılıyor.



19.00

Etsiz bölge



Çin, vejetaryen gezginleri zorlayan bir ülke! Tofulu yeşil fasulye gibi güveneceğiniz yemeklere bile lezzet vermesi için domut eti katılıyor. Ahşap masaları, hafif ışıklandırmasıyla huzur veren Dashu Wujie farklı bir restoran. Çin’in uzak bölgelerinden getirilmiş günlük malzemelerle yaratıcı vejetaryen mönü oluşturulmuş. Örneğin yaban mantarı Myanmar sınırındaki bölgeden. Yeşilbiber sosunda ceviz (66 TL), Japon usulü ekmek kırıntısıyla pişirilmiş mantar tonkatsu (29 TL) leziz. Köpüklü kızılcık sirkesi çayı size içki eksikliğini hissettirmeyecek (30 TL).





22.00

Geçmişten ezgiler



Girişteki Art Deco yazı stilinden, müşterilerin üstünde dönüp duran parlatılmış metal havalandırma pervanelerine kadar tüm ayrıntılarıyla Heydey, 1920-30’ların Şanghay’ında, yabancılara ayrılmış bölgelerdeki caz barların parlak günleri anımsatıyor. İçki mönüsündeki kokteyller bu izlenimi destekliyor: Örneğin ismini Cab Calloway bestesinden alan Minnie the Moocher (Benedictine, amaro, limon, yuzu marmelatı, yumurta beyazı). Rus-İsrail asıllı piyanist Oleg Roschin’in grubundaki şarkıcılar dönüşümlü olarak değişiyor. Masa ve localar ek ücrete tabi. Bar tabureleri ücretsiz, fakat hepsinin konumu gayet güzel.







Pazar 06.00

Bund usulü uyanma



Sabahlayanlarla erken uyananlar günün bu saatinde tarihi Bund’da aynı duyguyu paylaşacaktır: Huzur. Güneş Huangpu Nehri ve Pudong’un üzerinden doğarken semtin yaşlıları günü tai chi yaparak karşılar. Ayrıca koşucular için de çok güzel bir bölgedir burası. Bund boyunca kuzeye yönelip asırlık çelik köprü Waibaidu’dan geçip Suzhou Koyu boyunca ilerlemek mümkündür. Enerji harcamak istemiyorsanız kentin ilk gazetesinin yayımlandığı tarihi Shun Pao binasındaki özgün atmosphere sahip The Press’ten kahvenizi alıp çevreyi seyredebilirsiniz.





10.00

Baş döndürücü bakış



Dünyanın ikinci yüksek yapısı, 632 metrelik Shanghai Tower, çevresindeki gökdelenleri cüceleştirmekle kalmıyor, gülünç hale getiriyor. Havanın berrak olduğu günlerde 118’inci kattaki gözlem terasından kuşbakışı manzara etkileyici: Göz alabildiğine uzanan binalar, iş merkezleri, gökdelenler, arada kıvrılarak akan Huangpu Nehri (giriş 120 TL). Gökdelen meraklıları yapıyla ilgili tüm bilgileri müze bölümünde bulabilir. Shanghai Tower sallanmaya karşı dünyanın en ağır denge panolarına (1100 ton) ve en hızlı asansörlerine (saatte 60 km) sahip.





Nasıl gidilir



THY, aralık ayının üçüncü haftasında İstanbul’dan Şanghay’a gidiş-dönüş 4234 TL’den başlayan fiyatlarla uçuyor. Aeroflot’un Moskova aktarmalı uçuşları 2478 TL’den başlıyor.