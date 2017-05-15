36 saatte San Sebastian

Cuma 16.00 / Mimari turu

İşlemeli balkonlar, Belle Époque stili kumtaşından binalar şehre klasik seçkinliğini kazandırıyor. Çağdaş mimari meraklıları ise Navarra doğumlu, Pritzker Ödüllü mimar Rafael Moneo’nun üç eserini görmeli: Zurriola sahilinin üstündeki küp şeklindeki cam eserleri Kursaal adını taşıyor. Sonra güneye, Edificio Urumea’dan bir sokak ötedeki bölgeye gidin. Urumea Nehri kıyısındaki bej-kahverengi cepheli tarihi binayı görün. 2 kilometre kadar nehir boyunca yürüyüp Mr. Moneo’yu bulun. Kente son katkısı bembeyaz Iglesia de Iesu. 2011’de tamamlanan yapının tek dinsel bağlantısı yakına yerleştirilen içi boş haç.







18.30 / Birahane kuralları

Doğal yollardan fermante olan elma şarabı yıllardır İspanya’nın bu bölgesinde çok seviliyor. Fakat bazı genç Basklı butik biracılar tiryakilerin tercihlerini değiştirebilecek biralar üretmeye başladı. Tatmak için Mala Gissona Beer House’a gidin. Geçen kış açılan birahanedeki bir düzine musluktan yerel biralar servis ediliyor. Küçük bardakta (zurito), Oiartzun’da üretilen amber renkli Apatxe Pale Ale ya da Bidassoa Basque Birahanesi’nce üretilen Amuitz lager isteyin.





21.00 / Tek lokmalık lezzetler

Akşam yemeği için pintxo (meze) düşünüyorsanız ana kural oturmamak, bardan bara dolaşmak. Beş yıldızlı barlarda istisna yapıp geniş bir tabağı paylaşabilirsiniz. Parte Vieja’nın (tarihi merkez) kalabalığından uzaktaki Antonio Bar, San Sebastian’lıların tercih ettiği mekanlardan. Tezgahı dolduran en popüler tabaklar deniz ürünleri: Ahtapot, sardalye, somon, hamsi… Kızarmış ekmeğin üstüne yerleştirilip servis ediliyorlar. Tavsiyemiz bir porsiyon carpaccio de atún rojo: Kağıt inceliğinde dilimlenmiş ton balığı üstüne doğranmış kırmızı ve yeşil guindilla biberi (60 TL). Diğer seçenek foie y yema ración: Kurutulmuş kaz ciğeri ezmesi ve yumurta sarısıyla lezzetlendirilen umami sosuyla tavada çevrilmiş mantar (90 TL).





24.00 / Dabadaba duuu

Beach clup eğlencesini yeni yetmelere bırakıp Donostia’nın gerçek müzik atmosferini görmek için Dabadaba’ya gidin. Zemin kattaki kulüp iki yıl önce açıldı, o günden beri neredeyse her gece bir parti var. Gün içindeki saatlerde folk ikilisi, caz grupları sahneye çıkıyor. Akşam ise pistte DJ’ler ve çeşitli topluluklar (Avustralyalı punkçı’lar, hepsi kız Amerikan pop grupları) hakim oluyor.





Cumartesi 9.30 / En güzel kahvaltı

İçilebilecek kalitede cortado’yu (sütlü espresso) herhangi bir yerde bulabilirsiniz. Fakat mükemmel bir espresso, capuccino ya da soğuk demlenmiş kahve için Sakona Coffee Roasters’a gidin. Bu üçüncü kuşak kahveci geçen yıl açıldı. Ferah bir mekanda, ahşap ağırlıklı dekorasyonda, yakınlardaki Irun’da kavrulup öğütülen kahveleri sunuyorlar. Küçük peçeteler bağlanmış cam karaflarda ikram edilen kahveler için gitmeye değer (12 TL). Sonra Bar Zabaleta’ya yürüyün. Samimi atmosfere sahip bu bara herkes tortilla için gidiyor. Geleneksel patatesli, soğanlı omlet lezzeti kadar görüntüsüyle de göz dolduruyor (8 TL)





11.30 / Tasarım zamanı

Kahvaltıdan sonra Gros’ta alışverişe çıkın. Ağaçlı yolları, çocuk bahçeleri, yaratıcı ürünlerin satıldığı dükkanlarıyla güzel bir semt Gros. Turunuza Le Carburateur’da başlayın. Geçen yıl açılan bu küçük galeri ve mağaza Fransa’nın Bask bölgesiyle de bağlantılı. Muzip reprodüksiyonlar, Donostia temalı desenler ağırlıkta. Okyanus manzaralı Belgrado ise yeni kuşak kafelerden. İçinde şarapçı, butik, peynirci ve sanat galerisi bulunuyor. Butiğinde yerel firmalardan Letitare’nin giysileri, Koloreka’nın kent temalı illüstrasyonları bulunuyor.





13.30 / Mevsimlik sürprizler

Parte Vieja’nın işlek sokaklarından birinde Casa Urola. Tavanda asılı kurutulmuş butlar, yerlerdeki buruşturulmuş peçeteleriyle ilk bakışta sıradan bir meyhane gibi. Barı geçip ahşap merdivenlere tırmandığınızda gizli ikinci kat restoranına ulaşıyorsunuz. 10 civarında masaya beyaz örtüler serilmiş. Nazik müşteriler İspanyolca-Baskça karışımı bir dille sohbet ediyor. Seçiminizi öne çıkan mevsimlik ürünlerden yapın. Örneğin trüf ezmeli Navarra kuşkonmazı ya da etsuyunda pişirilmiş gözyaşı şeklindeki bahar bezelyeleri… İki kişi yemek yaklaşık 380 TL.





16.30 / Kültür merkezi

Avrupa Kültür Başkenti sıfatını kazanan şehirlerden herhangi birinde tüm sanatlara açık, pırıl pırıl kültür merkezleriyle karşılaşabilirsiniz. San Sebastian’dakinin ismi Tabakalera. Eski sigara fabrikası geçen yıl çok işlevli sanat merkezine dönüştürüldü. Altı katlı dev binada sürekli değişen sergiler, film gösterimleri, söyleşiler, sahne gösterileri düzenleniyor. Çatı katından kuşbakışı şehir manzarasına göz atmayı unutmayın.









20.30 / Pintxo Planı

Parte Vieja’daki pintxos barlarına mı gitmek istiyorsunuz? Önce geri kalan barların spesyalitelerini öğrenin. Özellikle de tek ürünle öne çıkan geleneksel barlarınkini. Bar Paco Bueno’nun spesyalitesi gambas a la gabardina (tavadan yeni çıkmış karidese tereyağ sürülüyor). Bar Txepetxa’da çıtır kızartılmış ekmeğin üstünde küp şeklinde kesilmiş biber ve soğanlarla süslenmiş plump boquerones’i (sirke terbiyeli hamsi) tadın. Diğer seçenek Borda Berri. Gençlerin gittiği barın tebeşirle yazılan tabelasındaki mönü nadiren sizi hayal kırıklığına uğratır: Çıtır kızartılmış ahtapot, krem kıvamında risotto, yumuşacık biftek… Meze tabakları 7-12 TL arasında.





23.00 / Cin saati

Gecenin bu saatinde tüm şehir ahalisinin Basílica de Santa María del Coro’nun merdivenlerinde toplandığını düşünebilirsiniz. Kilisenin barok stili cephesinin altında Atari Gastroteka’dan alınmış cin toniklerini yudumluyorlar. Plazanın karşısındaki barları dolduruyorlar. En sanatsal cin tonik için kalabalıklardan ayrılıp La Gintonería Donostiarra’ya gitmelisiniz. Gros semtindeki barın raflarında birinci kalite cinler sıralanmış. Pek alışık olmadığınız türleri tadın. Örneğin Galiçya’dan çiçek kokulu Nordés Gin’ini, koktelleri deneyin. Kokteyl hazırlamak için önce ampul biçimindeki büyük kadehlere ihtiyacınız var. Kuru buzu içine koyun. Sonra aromatik otları, infüzyonları ekleyin, sonra usta işi kokleyli tamamlamak için biraz süsleyin…







Pazar 11.30 / Sahilde

Geniş, 800 metre uzunluğundaki sahil yolu Zurriola kumsalının hemen ardında. Yürüyüş yapan aileler, denizden çıkmış sörfçülerin yanı sıra bu yolda sanat ürünlerine rastlayacaksınız. Geçen yaz Henry Moore’un altı dev bronz heykeli yerleştirildi. Sahil manzarası başlı başına bir güzellik. Ayrıca çevrede Sala Kubo-Kutxa gibi sanat galerileri de var. Kursaal’daki galeride Basklı sanatçıların eserleri sergileniyor.



Nasıl gidilir?



Şubatın ilk haftasında İstanbul’dan San Sebastian’a iki aktarmalı uçuşlarda gidiş-dönüş biletler British Airways’te 1456 TL’den başlıyor.









