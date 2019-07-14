New York’un sörf cenneti: 36 saatte Rockaway
New York’un Queens semti, Rockaway sahilinde farklı bir çehreye bürünür. Metro, otobüs ya da Financial District’teki 11’inci iskeleden kalkan vapurla kolayca ulaşılan bu bölge, okyanus dalgalarında sörfü sevenlerin ve farklı kuşaklardan bohemlerin mekânıdır.
Cuma
16.15
Atla vapura: Wall Street vadisinden Rockaway’deki Beach Channel Drive’a ulaşmak vapurla 55 dakika sürüyor, fiyatı 15 TL. Vapura atlayın, geniş yerel bira stokuna sahip barda ya da çevreyi görebileceğiniz bir yere oturun ve kentin simgelerini seyredin.
18.00
Günbatımının şerefine: New York’un günbatımı seyredilen en güzel mekânlarından biri Beach Channel Drive’daki The Wharf Bar&Grill. Restoran panoramik Jamaika Körfezi manzarasına sahip. Günbatımında Manhattan gökdelenlerindeki ışık oyunlarını seyrederken biranızı yudumlayın.
19.30
Sahil tatları: 86’ncı Cadde’deki Rippers ‘hardbody’ burgerleriyle ünlü. 56 TL’lik burger iki köfteden oluşuyor. 106’ncı Cadde’deki Caracas‘ın mutfağında hazırlanan benzeri aperatifler (35-55 TL) için restoranın East Village şubesinde uzun kuyruklar bekleniyor.
21.00
Sahil konserleri: Cuma ve cumartesi geceleri sahil sahnelerinde genç gruplar konser veriyor. Özellikle 106’ncı Cadde’deki Caracas’ta salsa ve rock topluluklarını dinlemenizi öneririz. 97’nci Cadde’deki Rippers ve Low Tide Bar yakınında da gruplar çalıyor.
Cumartesi
09.00
New York’lu gibi sörf yapın: Eskiden Rockaway sahilinde sadece küçük bir grup sörf yapardı. Surf Magazine’in Top 10 listesine bakılırsa şimdilerdeyse New York en popüler sörf kentleri arasında. Sörfçüleri 69’uncu Cadde’de Mike Reinhardt ve Mike Kololyan’ın kurduğu kursta bulabilirsiniz (ekipman dahil iki saatlik ders 500 TL. Özel dersin saati 570 TL).
12.00
Rockaway’i değiştiren taco: Son 20 yıldır Rockaway’in Meksika usulü acılı balık dürümü çok meşhur. En lezizini Beach 87th’de, Rockaway Beach Surf Club’ın arkasındaki kulübede hizmet veren Tacoway Beach’te bulabilirsiniz (20 TL).
14.00
Bisiklet, yürüyüş ve sanat: Çevreyi turlamak isterseniz kaldırımlarda bisikletler sizi bekliyor (6 TL kilit açma, sonrasında dakikası 90 kuruş). En güzel manzaralı yol Rockaway Beach Bulvarı ile Tilden Kalesi-Gateway Parkı arasında. Yol boyunca sıralanan eski ordu hangarları Rockaway Artists Alliance tarafından sanat galerisine dönüştürülmüş. Doğu yönünde Battery Harris East’te panoramik okyanus manzarasını ve ardındaki New York siluetini seyredin.
18.00
Deniz motosikletiyle günbatımı: Jamaica Bay ülkenin en geniş kent doğal parklarından. Rockaway Jet Ski’den saatte 90 kilometre hız yapan deniz motosikletiyle günbatımı turuna çıkın (bir saat 900 TL). Rehberler, labirenti andıran kanal ve adacıklar arasında kaybolmamanız için size yardım edecek.
20.00
Denizden Özbekistan: Uma’s, muhtemelen kapısında sörf tahtasından rafları bulunan, büyük ekrandan sörf videoları dönen yeryüzündeki tek Özbek restoranı. Bölgenin en popülerlerinden. Uma’nın salatasıyla başlayın (70 TL). Geleneksel plovu (80 TL) yani havuç, pilav, nohut, sirkeli, acılı et yemeğini tatmalısınız.
21.30
Whit ile rock: Whitney Aycock’un rengârenk, leziz pizzaları Rockaway’de çok seviliyor. Whit’s End’in ismiyle özdeşleşen çörekler (60 TL’den başlıyor) ve tavuklu bolonez makarna (130 TL) için kimi zaman kuyruk kapıya kadar uzuyor. Gece kurulan sahnede Grateful Dead şarkıları söyleyen genç topluluklar konser veriyor.
Pazar
08.30
Sağlıklı gevşeme: Pazar sabahları 106’ncı Cadde sahilinde yoga seansları yapılıyor. Ücret bağış olarak ödeniyor (tavsiye edilen 90 TL). Rockaway Jet Ski firması sörf tahtasında yoga seansları düzenliyor (ekipman dahil bir saati 300 TL).
12.30
Sandıktaki defineler: New York’taki butik bira çılgınlığı, bölgeye Rockaway Brewing Company ile bayrağını dikti. Kullanılmış plak satılan köşesi ve sandıklarla özgün bir mekân.
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