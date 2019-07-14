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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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New York’un sörf cenneti: 36 saatte Rockaway
Seyahat
Nick Corasaniti / The New York Times-Hürriyet işbirliğiyle Çeviren: Serhan YEDİG
14.07.2019 - 07:50, Son Güncelleme:

New York’un sörf cenneti: 36 saatte Rockaway

New York’un Queens semti, Rockaway sahilinde farklı bir çehreye bürünür. Metro, otobüs ya da Financial District’teki 11’inci iskeleden kalkan vapurla kolayca ulaşılan bu bölge, okyanus dalgalarında sörfü sevenlerin ve farklı kuşaklardan bohemlerin mekânıdır.

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Cuma

16.15
Atla vapura: Wall Street vadisinden Rockaway’deki Beach Channel Drive’a ulaşmak vapurla 55 dakika sürüyor, fiyatı 15 TL. Vapura atlayın, geniş yerel bira stokuna sahip barda ya da çevreyi görebileceğiniz bir yere oturun ve kentin simgelerini seyredin.

18.00
Günbatımının şerefine: New York’un günbatımı seyredilen en güzel mekânlarından biri Beach Channel Drive’daki  The Wharf Bar&Grill. Restoran panoramik Jamaika Körfezi manzarasına sahip. Günbatımında Manhattan gökdelenlerindeki ışık oyunlarını seyrederken biranızı yudumlayın.

19.30
Sahil tatları: 86’ncı Cadde’deki Rippers ‘hardbody’ burgerleriyle ünlü. 56 TL’lik burger iki köfteden oluşuyor. 106’ncı Cadde’deki Caracas‘ın mutfağında hazırlanan benzeri aperatifler (35-55 TL) için restoranın East Village şubesinde uzun kuyruklar bekleniyor.

21.00
Sahil konserleri: Cuma ve cumartesi geceleri sahil sahnelerinde genç gruplar konser veriyor. Özellikle 106’ncı Cadde’deki Caracas’ta salsa ve rock topluluklarını dinlemenizi öneririz. 97’nci Cadde’deki Rippers ve Low Tide Bar yakınında da gruplar çalıyor.

New York’un sörf cenneti: 36 saatte Rockaway

Cumartesi

09.00
New York’lu gibi sörf yapın: Eskiden Rockaway sahilinde sadece küçük bir grup sörf yapardı. Surf Magazine’in Top 10 listesine bakılırsa şimdilerdeyse New York en popüler sörf kentleri arasında. Sörfçüleri 69’uncu Cadde’de Mike Reinhardt ve Mike Kololyan’ın kurduğu kursta bulabilirsiniz (ekipman dahil iki saatlik ders 500 TL. Özel dersin saati 570 TL).

12.00
Rockaway’i değiştiren taco: Son 20 yıldır Rockaway’in Meksika usulü acılı balık dürümü çok meşhur. En lezizini Beach 87th’de, Rockaway Beach Surf Club’ın arkasındaki kulübede hizmet veren Tacoway Beach’te bulabilirsiniz (20 TL).

14.00
Bisiklet, yürüyüş ve sanat: Çevreyi turlamak isterseniz kaldırımlarda bisikletler sizi bekliyor  (6 TL kilit açma, sonrasında dakikası 90 kuruş). En güzel manzaralı yol Rockaway Beach Bulvarı ile Tilden Kalesi-Gateway Parkı arasında. Yol boyunca sıralanan eski ordu hangarları Rockaway Artists Alliance tarafından sanat galerisine dönüştürülmüş. Doğu yönünde Battery Harris East’te panoramik okyanus manzarasını ve ardındaki New York siluetini seyredin.

18.00
Deniz motosikletiyle günbatımı: Jamaica Bay ülkenin en geniş kent doğal parklarından. Rockaway Jet Ski’den saatte 90 kilometre hız yapan deniz motosikletiyle günbatımı turuna çıkın (bir saat 900 TL). Rehberler, labirenti andıran kanal ve adacıklar arasında kaybolmamanız için size yardım edecek.

20.00
Denizden Özbekistan: Uma’s, muhtemelen kapısında sörf tahtasından rafları bulunan, büyük ekrandan sörf videoları dönen yeryüzündeki tek Özbek restoranı. Bölgenin en popülerlerinden. Uma’nın salatasıyla başlayın (70 TL). Geleneksel plovu (80 TL) yani havuç, pilav, nohut, sirkeli, acılı et yemeğini tatmalısınız. 

21.30 
Whit ile rock: Whitney Aycock’un rengârenk, leziz pizzaları Rockaway’de çok seviliyor. Whit’s End’in ismiyle özdeşleşen çörekler (60 TL’den başlıyor) ve tavuklu bolonez makarna (130 TL) için kimi zaman kuyruk kapıya kadar uzuyor. Gece kurulan sahnede Grateful Dead şarkıları söyleyen genç topluluklar konser veriyor.

New York’un sörf cenneti: 36 saatte Rockaway

 

Pazar

08.30
Sağlıklı gevşeme: Pazar sabahları 106’ncı Cadde sahilinde yoga seansları yapılıyor. Ücret bağış olarak ödeniyor (tavsiye edilen 90 TL). Rockaway Jet Ski  firması sörf tahtasında yoga seansları düzenliyor (ekipman dahil bir saati 300 TL).

12.30
Sandıktaki defineler: New York’taki butik bira çılgınlığı, bölgeye Rockaway Brewing Company ile bayrağını dikti. Kullanılmış plak satılan köşesi ve sandıklarla özgün bir mekân.

 

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