36 saatte Prag

Cuma

16.00

Geçmişin zirvesi



Kiliseleri, kaleleri ve diğer büyük binalarıyla tanınan şehirde aynı zamanda çok sayıda zarif tarihi villa bulunuyor. Çoğu ziyarete açık. Bunlardan Werich Villa, geçmişte dabakhaneydi, daha sonra ünlü Çek aktör Jan Werich’in evi oldu. Kampa Adası’ndaki yapı bu yıl kültür ve sanat merkezi olarak yeniden gündeme geldi. Sergilerde binanın ve aktör sahibinin öyküsü yansıtılıyor. Jiri Voskovec ve Kurtarılmış Tiyatro ise 2. Dünya Savaşı’ndan önce kentin kültür hayatındaki önemli noktalardan biriydi (giriş 15 TL).





17.00

Görülmeyen ve bilinmeyen



Prag kaliteli bira cenneti! Smichov butik biralar açısından diğer semtlerin gerisindeyken Ale Bar’ın açılışıyla durum değişti. Yedi fıçıdan servis yapılan küçük mekanda nadir bulunan Çek biraları satılıyor. Mönü ve fiyatlar neredeyse her gün değişiyor. Fakat Pivovar Raven ürünleri her zaman kaliteli. Başka yerde rastlayamayacağınız türde birkaç bardak bira için ödeyeceğiniz toplam hesap 30 TL’yi geçmez.



18.00

À la Française



Lycée Français de Prague’ın bulunduğu Smichov semtini Galler kültürüyle tanıştıran küçük, samimi bistronun ismi Papi Oliver. 20’nci yüzyılın Fransız mutfağı efsanesi Raymond Oliver’nin torunu bistronun mutfağında. Grégory Oliver zamana direnen tariflerden oluşturmuş mönüsünü: Tarhunla lezzetlendirilmiş, gribiche soslu inek dili… Camargue usulü risotto… Patates kızartmalı midye… Romantik ve resmiyetten uzak dekorasyonu yerel Fransız şarapları mönüsü tamamlıyor. İki kişi, şarap dahil yaklaşık 500 TL.





21.00

Geceye doğru

Smichov’da çok sayıda bar var. Fakat Prolog kapandıktan sonra semtte çok iyi hazırlanmış kokteyller bulmak zorlaştı. Bir seçenek caz ve blues kulübü Back Doors. Rom modası içecekler ilginizi çekmiyorsa, yasemin aromalı Şanghay buzlu çayını deneyebilirsiniz. Acele etmenize gerek yok, bar hafta sonunda saat 03.00’e kadar açık.





Cumartesi

10.00

Çörek savaşı



Yeraltı geçidinden Jiriho z Podebrad istasyonuna girin. Kentin en iyi çiftçi pazarı Tanrımızın En Kutsal Yüreği Kilisesi’nin önünde kuruluyor. Prag Kalesi’ni yapan mimar Joze Plecnik’in 1932’de tasarladığı kilisenin meydanında kahvaltı yapabilirsiniz. Antoninovo Pekarstvi’ye uğrayıp leziz çöreklerinden tadın (4 TL). Sonra Donut Shop’tan tereyağlı- çavdarlı, akçaağaç şuruplu- salamlı ya da vegan chai (11 TL) tatlılarla damağınızı şenlendirin.





12.30

Sokak kıyafetleri



Jiriho z Podebrad meydanı çevresinde, partilerin gözde mekanı Vinohrady ve Zizkov semtleri aynı zamanda güzel barlarıyla meşhur. Birkaç tane de alternatif giyim mağazası bulunuyor. Yeni açılan NeverEnough’ta Berlin’in The Dudes, Varşova’nın Turbokolor, Paris’in Yeahh!Studio gibi markalarının ürünleri satılıyor. Yakınlardaki Sugar Bat’ın vitrininde rock, punk, swing çağı kadın giysileri, farbela etekler dikkat çekiyor (yaklaşık 200 TL) . Kuzeye doğru biraz ileride, Krizkovskeho Caddesi’nin üstündeki Botas 66 geçmişin Botas spor ayakkabılarını satıyor. Bu ayakkabılarla Borivojova Caddesi’ndeki Playbag’den alacağınız sırt çantasını (300 TL) eşleştirebilirsiniz.

14.00

Japonlaşmak



Tramvayla iki, metroyla bir durak ötede… Japon esinli kafe Momoichi geçen yıl açıldı. 19’uncu yüzyıldan kalma ferah bir binada. Portakal çiçeği reçelli, yumuşak, kabarık Hokkaido usulü sütlü çöreği deneyin (26 TL). Daha doyurucu bir yemek için seçenek: Hindistan cevizi sütüyle hazırlanan, gözünüzü açacak acılı laksa eriştesi (45 TL).





15.00

Yerel tasarımlar



Bitişikte, geçen yıl açılan Book Therapy’de kentin en zengin sanat, mimari, tasarım kitaplarını bulacaksınız. Çoğu İngilizce. Hediyelik arıyorsanız büyük fotoğrafçı Josef Sudek’in küçük albümünü (350 TL) ya da Vladislav Rostoka ile Dusan Junek’in grafik tasarım başyapıtlarından “Typografikum”u (370 TL) alabilirsiniz. Ev eşyası tercih ediyorsanız Bohemya şehirlerinden Dobruska’da ağaçtan oyulmuş kaselere göz atın (140 TL).





16.00

Bir ısırık



Kısa zaman öncesine kadar Wenceslas Meydanı’nın kuzeyiyle popüler alışveriş caddesi Na Prikope’nin doğusunda kalan bölgede pek ilginç bir şey yoktu. Fakat Spejle gibi yeni cazibe noktaları pek çok kişiyi Jindrisska Caddesi’ne çekiyor. Spejle ismini ocakbaşı gibi çalışan şiş kebapçıdan almış. Horak’ın ürettiği bir kadeh sek Çek şarabı (18 TL) alın, yanına şişi 6 TL’den servis edilen etten isteyin. Meze tabaklarında klasik Çek yemeklerini küçük porsiyonda tatmak mümkün: Kırmızı lahana garnitürlü, zencefilli fırın ördek ya da elma-bayırturpu soslu, püreli domuz döşü.



18.00

Karşılaştırma ve zıtlıklar



Daha çarpıcı çizgideki giysileri caddenin karşısında bulabilirsiniz. Karşılıklı iki köşedeki mağazalardan Jindrisska, az bilinen Avrupa markalarına odaklanmış: İsveç’ten Happy Socks, Belçika’dan Komono kol saatleri, ceketler, paltolar, gözlükler… Panska Caddesi’ndeki sırt çantası mağazası Freshlabels’da Berlin’in ünlü Ucon Acrobatics’i gibi firmalarının 300’e yakın türde hoş kağıt çantası satılıyor. Köşeyi döndüğünüzde karşınıza Çek Ulusal Bankası binası çıkacak. Zemin katındaki Passage of Czech Design, koridordan bozma popüler sanat galerisi. Ülkenin tanınmış ve yıldızı yeni parlayan tasarımcıları işleriyle bu galeride bir araya geliyor.





20.00

İtalyan İmparatorluğu



Prag yüzyıllardır İtalyan kültürüyle etkileşimde. Günümüz gastronomi dünyasının mini imparatorlarından şef Riccardo Lucque, şehirde birkaç restoran işletiyor. Sonuncusu Havlickova Caddesi’nin salaş atmosferini değiştirdi. Masarykovo Nadrazi tren istasyonunun kuzeyindeki La Bottega Linka konforlu bir restoran. Ana yemeklerde harika taze makarnalar, şişler, fırınlanmış etler bulunuyor. Deniz ürünleri sevenleri ağız sulandıran Sezar salatalı, çıtır pideli kum istiridyeleri, fırınlanmış balık bekliyor. İki kişi içki dahil ortalama 500 TL.

Pazar

10.00

Gezen tavuk



Çoğu turist Bohemyalı Aziz Agnez Manastırı’na yan gözle bakıp geçer. Bahçesindeki huzuru bilen semt halkı ise sabahları rahatlamak için gelir buraya. Geçen yıl tamamlanan kapsamlı restorasyondan sonra bina daha da güzelleşti. Aziz Agnez ve kardeşi King Wenceslas I’in mezarlarının bulunduğu yapı en az 20 TL giriş ücretini hak edecek gotik sanat ürünleriyle dolu ve ücretsiz.



12.30

Hamburger modası



Şehir halkı iyi bir restorana gitmek istediğinde turistlerin çok rağbet ettiği Wenceslas Meydanı’na pek uğramaz. Bu durum Vodickova caddesindeki George Prime Burgers’in açılışıyla değişmek üzere. Geniş bar ve ızgara et restoranı butik hamburgerler hazırlıyor. Salamura yaban mantarı, roka, mavi d’Auvergne peyniriyle tatlandırılmış dana burger (48 TL), yanında çıtır tatlı patates kızartmasıyla (19 TL) ve yanında ünlü Çek biracısı Pivovar Matuska’nın butik birasıyla (15 TL) harika.







Nasıl gidilir



Kasımın üçüncü haftasında İstanbul’dan Prag’a direkt uçuşlarda gidiş-dönüş biletler Pegasus’ta 638 TL, THY’de 808 TL’den başlıyor.

Fotoğraflar: blog.bigml, commons.wikimedia, Gezimanya, Canola Eat Well, foodnetwork, Ayşe Tolga İyi Yaşam, Harikalar Diyarı, Tatil Gezi Rehberi, Kingsford