36 saatte Portland
Amerika’da iyi, eğlenceli, mutlu yaşam deyince ilk akla gelen yer Oregon Eyaleti’nin en geniş, gerçekte küçük metropolü Portland. Son dönemde Portland’ı özellikle kadınlar için bu denli popüler yapan konu ‘Grinin 50 Tonu’ çılgınlığının anavatanı olması. Tepelerle çevrili, nehirle bölünmüş şehrin coğrafyası kadar mimarisindeki estetik duygu, gelişkin yemek kültürü, halkın mizah kültürü de kayda değer
Cuma
16.00
BEŞ ÇAYI HAZIR
Rus ve Pasifik kültürlerini buluşturan aşırı süslü Rus restoranı Kachka bugünlerde çok moda. Happy hour için önceden yerinizi alın. İçkiyle sunulan meze benzeri hardallı, biberiyeli, votka emdirilmiş matsutake mantarını (27 TL), dana etinden yapılmış Rus mantısını (27 TL) tadın. Sonra Ground Kontrol’e uğrayıp gençlik yıllarınıza dönün. Bozuk para yutan makinelerde 1980’lerin popüler oyunlarını oynayın. Masaların 30 dakikası 30 TL.
19.30
ŞEFİN ŞOVU
Atıştırmalık, hafif yemek kültürüyle tanınan şehirde Ava Gene’ye rastlamak büyük şans. Mümkünse mutfağın yanı başındaki şefin masasına oturun. Bu sayede yemeğinizi mutfaktaki müthiş gösteriyi izleyerek yiyebilirsiniz.
İştahınızı dizginleyip ana yemek siparişi vermeyin, ‘giardini’ mönüsüyle yetinin. Her biri malzemeleriyle isimlendirilmiş küçük tabaklardan nadide lezzetleri tadın. Narenciye, avokado, anason, şamfıstığı, zeytin, yumurta, Meyer limonu, lakerda gibi mezelerin fiyatı 33-40 TL arasında.
22.00
GECENİN RİTMİ
Mississippi Avenue’da, restorasyonla yenilenmiş bölgelerden birindeki Mississippi Studios müzikseverlere İtalyan folk gruplarından, Porto Riko’lu rock’çılara kadar farklı müzikleri dinleme imkânı sunuyor (biletler 15-60 TL). Konser aralarında barın ardındaki dar geçitten ulaşabileceğiniz ‘saklı bahçe’ye gidin.
Alberta Arts District’s Expatriate, size Tayland genelevi dekorlu film setini çağrıştıracak bir restoran. 2014 James Beard ödüllü şef Naomi Pomeroy’un mutfağı Asya esinli. Çerez niteliğindeki kokteyllerin fiyatı 18-50 TL arasında. Pierre Ferrand 1840 konyağı, limon, palmiye şekeri, sarı chartreuse likörü, taze badem şurubu ve mavi Curaçao ile yapılan Hollygrove’u tatmanızı tavsiye ederiz (42 TL).
Cumartesi
08.00
SADE OLSUN
Pip’s Original’ın mönüsündeki ballı, deniz tuzlu ya da tarçın şekerli leziz çöreklerin fiyatı 10 TL. Çorbalı bir kahvaltı için HA & VL’den bir kâse Vietnam taze erişte çorbası içebilirsiniz. Her gün mönüde iki yemek seçeneği bulunuyor. Cumartesileri öğle saatlerine doğru en çok talep edilen yemekleri baharatlı biftek, et suyunda limon otlu erişte, et suyunda balık köftesi (28.50 TL).
10.00
TADINI ÇIKARMAK İÇİN TASARLANDI
Merkezdeki West End bölgesi, kitapçı Powell’s ile meşhur. Radish Underground’da Yeni Zelanda’dan ithal doğal pamuktan rengârenk çamaşırlar gözünüzü kamaştıracak, asırlık şapkacı John Helmer Haberdasher’de bereden hasır şapkaya kadar ne ararsanız var. North of West, 30 yerel tasarımcının tekstilden seramik ve mücevhere farklı ürünlerini sunuyor.
Tatlı şöleni için gideceğiniz Maurice’de anason likörü, çikolatalı çörekler, greyfurtlu pudding, tarhunlu ve üzümlü somon gibi lezzetler sizi bekliyor (şarap, meze, tatlı, çay dahil kişi başı 60 – 90 TL). Maurice, saat 11.00’den itibaren öğlen servisine başlıyor.
12.30
PORTLAND TUHAF OLMALI
Tuhaflıklar müzesi Freakybuttrue Peculiarium’a giriş ücretsiz. 1967’de kurulan müzede bir de dondurmacı bulunuyor. Koleksiyondaki komik hediyeler, böcek şekerlemeleri, tuhaf objeler en çok çocukların ilgisini çekiyor.
Sellwood semtinde, ABD’nin en eski tematik eğlence parkının yakınlarında görülmeye değer bir müze daha var: Ping Pong’s Pint Size Puppet Museum. Bu da ücretsiz. İki emekli kuklacının evlerinde kurduğu müzede eski kuklalar sergileniyor, atölyede üretim süreci gösteriliyor, ayrıca salonda kukla gösterileri yapılıyor.
Portland biralarıyla ünlü bir şehir. Tadımlık biralar tahta tepside servis ediliyor. Columbia Nehri boyunca gün boyu koşu yapan ya da bisiklete binenlere rastlayabilirsiniz.
13.30
FASULYEDEN BARA
Woodblock Chocolate bir aile işletmesi. Çikolata yapımını atölyesinde görebilir, butik ürünlerinden satın alabilirsiniz. Biraz daha ileride, Clay Pigeon’daki Cyril’s az bilinen bir peynir ve şarap barı.
Peynirci Steve Jones, New York’taki benzeri mağazalarda, ünlü restoranların şarap kavlarında çalıştıktan sonra eşiyle birlikte burayı kurmuş.
Peynir seçimi size kalmış, fakat şaraplardan kırmızı Clay Pigeon’ı (üçlü paket 36 TL) mutlaka deneyin.
16.00
FIÇIDA TADIM
Biralarıyla ünlü bu şehirde tadım için yeni açılan küçük birahaneleri bulmalısınız. Ex Novo Brewing, sıradışı bir bira üretmiş. Moonstruck, aynı isimli çikolata ve habanero biberinden yapılıyor. Base Camp Brewing’in tavanına bir kano monte edilmiş. Tadım biralarından altısı birden tahta bir tepside ikram ediliyor (altısı 30 TL).
Daha özel ürünler için Commons Brewery uygun adres. Yedi fıçıyla işe başlayıp genişleyen, Avrupa esinli nano-bira evinde bugün fıçıdan tadım yapılan 13 oda bulunuyor. Ürettikleri bira 2012 Dünya Bira Şampiyonası’nda bronz madalya aldı.
19.00
ULUSLARARASI EĞLENCE
Yeni açılan Alman barı Stammtisch’te bira turunuzu sürdürün. Yanında kırmızı lahana garnitürlü fırınlanmış et (schweinshaxen) ya da tereyağıyla pişirildikten sonra vişne likörü ve cevizle lezzetlendirilen alabalık (Forelle) biralarınıza eşlik etsin.
Portland’da mutlaka uğramanız gereken lezzet adresi Lang Baan. Sıradan görünümlü Tay restoranının arkasındaki salonda Lang Baan, aylık hazırladığı çok özel standart mönüler sunuyor (201 TL). Her yemeğin bir öyküsü var. Nar, suteresi, palmiye filizi, limon out, çıtır fıstık tatlısıyla hazırlanan Ora kral somonu tatlı ve tuzluyu buluşturan müthiş bir lezzet.
21.30
HARİKA KLASİK
1923’te yapılan art deco üslubundaki Laurelhurst Theater’ın neonlarla aydınlatılmış gişesinin önünde bilet kuyruğuna girin. Tarihi sinemada ‘Harold and Maude’ gibi klasiklerin yanı sıra gişe rekortmenleri, yabancı filmler, sanat filmleri gösteriliyor. Giriş 12 TL. Çıkışta caddenin karşısında at nalı şeklindeki bara gidin. Angel Face, loş bir mekân. Duvarları elle resimlenmiş duvar kâğıdıyla kaplı.
Pazar
09.00
SIRAYA GİRİN
Portland’da iyi bir pazar kahvaltısı için,akşam yemeklerinden çok çaba sarf etmek gerekiyor. Erken kalkıp sıraya girmelisiniz. Güneydeki restoranlardan Screen Door’da istiridye madalyonları kızartıldıktan sonra çedar peyniriyle taçlandırılıyor (36 TL).
Tereyağında kızartılmış tavuk budu, tatlı patates ekmeğinin üstünde servis ediliyor (45 TL). Dokuz masalı Sweedeedee’de mönü kasap kâğıdına yazılıp kapıya asılıyor. Fakat meyveli, kaymaklı, ballı tart (15 TL) bile kapıda beklemeye değer. Bitişikteki plakçı Mississippi Records müzikseverlerin başını döndürecek kadar geniş bir R&B, soul, reggae, ska, punk ve çağdaş müzik arşivine sahip.
13.00
PARKTA PAZAR
Woodlawn’daki P’s & Q’s Market’ten piknik malzemelerinizi alın. Siparişiniz doğrultusunda hazırlanacak sandviç, salata ve içeceklerle dolu sepetin fiyatı 45 TL. Sonra Willamette Nehri kıyısındaki Cathedral Parkı’na gidin. Çimlere ya da St. Johns Köprüsü’nün altındaki piknik masalarına kurulun. Yolda Occidental Brewing Company’ye uğrayıp Köln birası Kölsch alın. Sonra ter atmak için Fin saunası Löyly’e gidin, toksinlerinizden arının (iki saati 70 TL).
Yorumları Göster
Yorumları Gizle