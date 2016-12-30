36 saatte Portekiz

15.00
TRENLER, SERAMİKLER, ATIŞTIRMALIKLAR
Pek çok gezgin şehre trenle geliyor. Çevreye göz atmadan São Bento Garı’ndan ayrılmayın, ayıracağınız zamana değecek. Asırlık istasyon Portekiz’in ünlü seramik karolarıyla süslü. Sadece mavi ve beyazın kullanıldığı karolardan, şehrin tarihini yansıtan dev tablolar yerleştirilmiş giriş salonunun tavanlarına. Şehrin en güzel ‘bola de Berlim’i (3,5 TL) gardan birkaç dakikalık yürüyüşle ulaşacağınız Confeitaria Serrana’da.
16.30
LİMANDA ALIŞVERİŞ
Douro Nehri’nin güney kıyısındaki limanda, yani Vila Nova de Gaia’da en büyük ‘Porto’ üreticilerinin tadım ve satış yapılan mahzenleri bulunuyor. Mütevazı şarap mağazaları ise nehrin Porto yakasında. Örneğin bilgili, sempatik Marco Ferreira ve Célia Lino’nun Porto in a Bottle adlı mağazasında butik şarapçıların ürünleri ağırlıkta. Touriga Vinhos de Portugal, keşfe değer diğer mağaza. Üç tür Porto’yu 17 TL’ye tadabilir, Portekiz şaraplarından özenle seçilmiş kavını inceleyebilirsiniz.
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20.30
MODERN PORTEKİZCE
Şef José Avillez, Portekiz’de rock yıldızları kadar ünlü. Şehirdeki ilk restoranı Cantinho do Avillez, yerel mutfak kültürünü moleküler gastronomi yaklaşımıyla sunuyor. Örneğin lascas de bacalhau, morina balığından yapılıyor. Yumurtaya bulanmış filetolar düşük ateşte pişiriliyor, “patlayan” zeytinler ağızda eriyor. İki kişi 250 TL.
11.00
MAHALLENİN DÜKKÂNLARI
Erken öğle yemeği ihtimalini unutmadan, küçük confeitarias’lardan birinde leziz çörekler eşliğinde kahvenizi için. Portekizli tasarımcıların harika ürünlerini Feeting Room’da görebilirsiniz. Giyim ve aksesuvar satan bu küçük mağazada Porto’lu markalardan Maria Maleta’nın güzel deri ürünleri de satılıyor. A Vida Portuguesa’nın üst katında sardalye konservesinden not defterlerine nostaljik ambalajlı Portekiz ürünleri sergileniyor. Mercado 48 evin salonunu andıran bir hediyelik eşya dükkânı. Tezgâhında seramik demlikler, fincanlar, geleneksel mantar işlerinden örnekler göreceksiniz.
13.30
ŞAMPANYANIN TADI
Michelin yıldızlı Pedro Lemos restoranında öğle yemeğinin kredi kartınız için ağır gelebileceğini düşünüyorsanız, başka bir seçenek var. Lemos, 2014’te eşi Joana Espinheira ile sandviççi açtı. Stash’ta tavuklu sandviç Lemos’un hazırladığı turşu, 12 saat pişirilmiş siyah İberya domuzundan dilimler fesleğen sosuyla tatlandırılıyor.
15.00
KATEDRALLER VE İNZİVA
Kentin simgelerinden biri de çifte kuleli Sé do Porto. Katedralde 12’nci yüzyıl sonrasındaki birkaç farklı mimari üslubu bir arada göreceksiniz. Dışı, içi Instagram’a layık. Giriş ücretsiz, fakat karoları, taş işlemeleriyle büyüleyici 14’üncü yüzyıl şapeline 10 TL ödemeniz gerekiyor. Çıkışta caddeden aşağılara bakın, kırmızı çatılı evlerin üstünden nehir manzarasını seyredin.
16.00
FOTOĞRAF MOLASI
Eski bir hapishane binasındaki Centro Português de Fotografia’da (giriş ücretsiz) çağdaş fotoğrafçıların eserleri sıradışı, etkileyici yöntemlerle sergileniyor. 18’inci yüzyılda inşa edilen yapı 1974’teki Karanfil Devrimi’yle işlev değiştirse de pencerelerindeki ızgaralar duruyor. Üçüncü kattaki dev tarihi fotoğraf makinesi koleksiyonunda casus ekipmanları önemli yer tutuyor.
17.30
DİN ADAMLARININ KULESİ
Porto kiliselerinin, çatılarının, limandaki tarihi depoların, Douro Nehri’ndeki kıvrımların, Ribeira rıhtımı üstünde uçan martıların en güzel görünebileceği yer bir tarihi kule. Torre de Clérigos’un (giriş 10 TL), 225 basamaklı kulesini tırmanırken aynı zamanda bir müzenin içinden geçiyorsunuz.
19.30
PORTEKİZ USULÜ MEZE
Porto’da lezzet konusundaki en yeni, en hızlı gelişme petiscos, yani mezecilerin yaygınlaşması. Bütün akşam aynı masada oturmak yerine, yeni birkaç mekân dolaşabilirsiniz. Rua dos Caldeireiros’da yeni açılan yarım düzine restoran arasında Caldeireiros öne çıkıyor. Burada tavşan, tavuk gibi beyaz etten yapılan, sarmısaklı ıspanakla servis edilen sosisi tadın.
23.00
GECE YARISI CİLASI
Porto’nun en iyi barları, aynı zamanda en huzurluları. Garrafeira AMS birkaç sade masanın sıralandığı, loş bir bar. Özel seçilmiş Portekiz şarapları kadehle tadılabiliyor (raftan seçtiğiniz şişeyi de açtırabilirsiniz). Birkaç sokak ileride kentin en cool barı sizi bekliyor. Candelabro’nun kapalı bölümü çok dumanlı ve kalabalık.
12.00
YEREL, ÖZGÜN LEZZETLER
Brasão Cervejaria’da öğle yemeği için önceden rezervasyon yaptırın. Rustik tavan karoları, ahşap zemin, taş duvarlar tarihi mekan havası yaratsa da restoran iki yıl önce açıldı. O günden bu yana, başarıyla sunulan yerel lezzetleri tatmak isteyen kent halkı kapısında kuyruk oluyor.
15.30
SANAT ESERLERİ, EL İŞLERİ
Ribeira’nın batısında, nehrin kıyısındaki depo binalarından biri restore edilerek çok amaçlı kullanım merkezi oldu. Armazém’deki kafe, galeri ve mağazalarda Portekiz’in tasarım markalarından Mexxca’nın antika eşyadan elişi sanat ürünlerine, rengârenk giysilerine, çantalarına kadar her şey satılıyor. Alışverişten sonra bir kadeh içki kapın, şöminenin karşısına oturup yudumlayın.
Kaynak: Nell McShane Wulfhart / © 2015 The New York Times - Çeviren: Serhan YEDİG