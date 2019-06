36 saatte Oxford: Ruhunuza masaj yapacak

Cuma

15.00 Uzak coğrafyalardan sıradışı objeler



Çeşitli yöntemlerle ufaltılmış gerçek insan başları, mızraklar, zehirli ok atılan kamışlar... Hüzünlü olduğu kadar takdire şayan bu sanat serlerinden emin olun ki Oxford’da yeterince var. Özellikle Ashmolean’da. Kraliçe Victoria döneminden kalma, imparatorluğun en uzak köşelerinden toplanmış eserlerden oluşan Pitt Rivers’ın sıradışı koleksiyonu da mutlaka görülmeli. Giriş ücretsiz, dileyen bağış yapıyor.

17.00 İçelim, serinleyelim

Sıcak yaz aylarında şehrin kanallarında sandalla serin bir tura çıkmak, çevreyi keşfetmenin en akılcı yolu. Magdalen Köprüsü’nün altından beş kişilik sandalı saati 160 TL’ye kiralayabilirsiniz. Yandaki büfeden alacağınız, İngilizlerin serinleten yaz içeceği Pimm’s (30 TL) bu geziye eşlik etsin. Sonra kendinizi akıntıya bırakın, Christ Church Meadow boyunca ilerleyin.

19.00 Mezeler İspanya’dan

Cowley Road’daki Aberquina’yı fark etmeden önünden yürüyüp geçebilirsiniz. Kapısındaki eski eczane tabelası kaldırılmamış. Bu küçük tapas barıyla biraz ötedeki çok popüler Tay restoranı aynı firmanın işletmesi. Diğerini de görmeye değer. İspanyol mezelerinin ardından tatlı olarak bademden yapılan Santiago tartını isteyin (35 TL). Bir kadeh şarap ve yemek yaklaşık 150 TL.

Cumartesi

10.00 Kitap kurtlarının cenneti

St. Mary the Virgin kilisesinin ‘rüya kulesi’ne tırmanıp panoramik manzarayı seyredin (28 TL). Sonra Oxford’un akademik dünyasına doğru yürüyüşe çıkın. Pastayı andıran bilim kitaplığı Radcliffe Camera’nın dış cephe süslemelerini görün, Sheldonian Tiyatrosu’nun tavan süslemeleri müthiş (giriş 25 TL). Üniversite kitaplığı Bodleian’daki rehberli turlara katılın. 500 yıllık Divinity School’un Harry Potter filmlerinden hatırlayacağınız salon ve tavanlarını da göreceksiniz. Kitaplıkların dünyasındaki gezinizi noktalamadan Weston’a uğrayın. Üniversitenin dev arşivinden hazırlanan ücretsiz sergileri gezin.

12.30 140 yıllık aşk

1879’dan bu yana okurlara hizmet veren Blackwell’s Bookshop’e uğrayın, üç katına göz atın. Nadir kitaplar en üst katta.

13.00 Tarihi salonda yemek

Yerel, organik malzemelerle hazırlanmış yemekleri 700 yıllık salonda tadabileceğiniz pek fazla restoran yok dünyada. The Vaults and Garden’ın kapısındaki sıra yaz aylarında bahçeye kadar taşabiliyor, fakat beklemeye değer. 1320’lerden kalma kemerli çatısıyla Old Congregation House da görülmeli. Yemek yaklaşık 90 TL.

14.00 Meraklının pazarı

Covered Market, 1774’ten bu yana çiçekçileri, manavları, kasapları, fırınlarıyla şehir halkına hizmet veriyor. Günlük yaşam gözlemi yapmak için güzel bir yer. The Hat Box’ta rengarenk şapkalara, The Covered Arts’ta yerel sanatçıların eserlerine, The Cake Shop’ta şekerleme hazırlayan hamarat personelin çalışmasına göz atın.

15.30 Bahçe çeşitlemeleri

Botanic Garden, 1620’de Oxford’a tıbbi bitki yetiştirmek amacıyla kurulmuştu. İngiltere’nin ilki. Walled Garden’ın mis kokulu, gölgeli köşelerine yazın bitki meraklıları kadar öğlen şekerlemesi yapanlar da rağbet gösteriyor. Giriş 40 TL.

17.00 Kolej denemesi

Oxford Üniversitesi’nde okulların en yenisi 30, eskisi 700 yıllık. Bazıları ziyarete açık. Turistlerin en çok ilgi gösterdiği bölüm Christ Church College. Sessiz bir köşedeki Magdalen College ise geniş geyik parkı, nilüferlerle dolu göletleriyle çok güzel (giriş 45 TL). Saat 18.00’de şapele giderseniz ünlü Magdalen College Korosu’nu pazartesi hariç her gün akşam ayininde dinleyebilirsiniz.

19.00 Pizza partisi

İsmini Oxford’da yazılan Lewis Carroll romanından alan The White Rabbit butik pizza ve biracı. Akşamları restoran genç üniversiteliler nedeniyle biraz şamata olsa da eğlenceli. Yemek yaklaşık 100 TL.

21.00 Müzik ya da film

Kuzeye doğru, Jericho Tavern’e yürüyün. Huzurlu pub’da, yerel grupların müzikleri eşliğinde leziz bar yemekleri, çok alternatifli fıçı bira servis ediyor. Ünlü rock grubu Radiohead, 1986’da ilk kez burada sahneye çıkmıştı. Daha huzurlu bir akşam için bitişikteki The Phoenix Picture House’a gidebilirsiniz. İyi seçilmiş filmler gösteriliyor (80 TL).

Pazar

10.00 Masallara ilham veren manastır

Sabah bacaklarınızı esnetmek için asırlar boyunca şehrin hayvanlarının otlatıldığı Port Meadow çayırına gidin. Siz Thames kıyısında ilerlerken yaban tavşanları, su kuşları, çiçekler eşlik etsin adımlarınıza. Birkaç kilometre sonra 12’nci yüzyılda inşa edilen Godstow Abbey’nin yıkıntılarını göreceksiniz. 1862 yazında tekneyle bölgeye gelen Charles Dodgson — romanlarında kullandığı isimle Lewis Carroll — manzaradan esinlenip genç Alice Liddell ve kardeşleri için bir masal kurguladı. Ve kitap birkaç yıl sonra yayımlandı.

13.00 Pazar mönüsü

Yürüyüşünüzü kartpostal güzelliğindeki Wolvercote köyünde noktalayın. Jacob’s Inn’e gidip İngilizlerin pazar öğlen yemeği ritüeline katılın. Yanında patatesle fırınlanmış et ya da geniş porsiyonlarda sebze, hamur işi sevenleri mutlu eden dışı çıtır, işi yumuşak Yorkshire pudding, bol miktarda kırmızı şarapla kendinize ziyafet çekin. Yemek ortalama 150 TL. Hafta sonu rezervasyon gerekli.