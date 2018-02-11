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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sıradaki Haber: Sevgililer Günü'ne, nesli tehdit altındaki türleri 'evlat edinme' kampanyası

Seyahat
Elaine Glusac / The New York Times&Hürriyet işbirliğiyle
11.02.2018 - 02:00, Son Güncelleme:

36 saatte Orlando

Walt Disney’in 1960’larda eğlence parkları için Florida’yı merkez seçmesiyle Orlando kenti ABD’de miki fare ve eğlenceyle özdeşleşti. Kentteki gerçek yaşam ise farklı bir cazibeye sahip: Sakin semtler, ilginç sanat galerileri, kafeler, yaratıcı şeflerin yarıştığı restoranlar… Göllerle dolu şehirde, termal su kaynakları, parklar diğer cazibe noktası. 2014’te açılan cam duvarlı Dr. Phillips Center Gösteri Sanatları Merkezi, kentteki kültürel canlılığı artırdı.

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Cuma 15.00
Dijital sanat keşfi

Turistler gibi eğlence parkına koşmak yerine keşif turunuza Orlando Museum of Art’tan başlayın (giriş 55 TL). Müzenin geniş Amerikan sanatı koleksiyonunda Thomas Moran, Georgia O’Keeffe ve John Singer Sargent’ın resimleri de bulunuyor. Çağdaş sanat galerisinde ise Jennifer Steinkamp gibi sanatçıların dijital eserleri sergileniyor. Müze, Florida Çağdaş Sanat Ödülleri’nin de düzenleyicisi. Geçen yılın teması sosyal adalet ve Suriye’de şiddetti. Çağdaş Amerikan ve Avrupa sanatına odaklanan “Mükemmelliyet durumu: Florida Özel Koleksiyonlarındaki Hazineler” başlıklı yeni sergi 29 Nisan’a kadar devam edecek.

36 saatte Orlando

17.00
Özel ambiyans, özel aperatif

Mathers Sosyal Buluşma Merkezi’nin sloganı “Disney’in dışında da tasarım yapanlar var.” Bu sempatik bar merkezde, 19’uncu yüzyıldan kalma mobilyacının üçüncü katında. Sıvaları sıyrılmış, tuğla ve kolonları ortaya çıkarılmış, deri koltuklarla konforlu hale getirilmiş, geçmişin dev bavullarından kahve masaları yapılmış salonun girişi ana kapının karşısındaki kitaplıkta saklı. Dolabı ittiğinizde kapısı aralanıyor. Bar kalabalıklaşmadan, happy hour’un başında gidin. Özel dekorasyonu inceleyin. Salatalık ve cinle yapılan Mathers Fizz kokteylini yudumlayın (55 TL). Fırınlanmış iç baklalar gümüş tabakta servis ediliyor (30 TL).

36 saatte Orlando


18.00
Taco zamanı

Yeni açılan restoranlardan merkezdeki Tin & Taco ile Reyes Mezcaleria, Winter Park’ta duvar resimleriyle süslü Hunger Street Tacos kentte ansızın Meksika mutfağı modasını başlattı. Eğer tek Meksika restoranına uğrayacak kadar zamanınız varsa mutlaka Black Rooster Taqueria’ya gidin. Dar, L şeklindeki salondan mutfakta mısırdan tortilla basan şefleri izleyebiliyorsunuz. Daha sonra iç yağında kızartılıyor ve dürüm gibi kullanılıp leziz malzemelerle dolduruluyor. Mönünün en cazipleri taco (13 TL) ve carne asada (15 TL). Yeşil limondan yapılan guacamole siparişle hazırlanıyor (23 TL). Pozole verde, kısık ateşte uzun süre pişirilen bir tür et yahnisi (39 TL). Servis pek hızlı değil, siparişinizi hemen vermenizde yarar var.

36 saatte Orlando

19.30
Orkestral manevralar

Sanatçı görünümlü Orlando’luların peşine takılın, Timucua Sanat Vakfı’na gidin. 17 yıl önce Cirque du Soleil’in müzik yönetmeni Benoit Glazer’in kurduğu topluluk burada “La Nouba” adlı gösteriyi sergiliyor. Timucua’da her yıl 70’in üstünde etkinlik yapılıyor. Çoğu ücretsiz konser. Benoit’in oturma odası büyüklüğündeki salonu 99 kişi alabiliyor. Topluluk kısa zaman önce 15 kişilik oda müziği topluluğu Alterity’yi kurdu. Tutku dolu çağdaş eserler klasik müzik konserlerinde gördüğümüz resmiyetten uzak bir atmosferde seslendiriliyor.

36 saatte Orlando

Cumartesi 9.00
Semt gezintisi

Kent merkezindeki Eola Gölü’nün doğusundan kuzeyine uzanan Thornton Park, Lake Eola Heights gibi semtlerin tuğla döşenmiş caddelerinde gezintiye çıkmak geçmişe yolculuk duygusu yaratıyor: Ahşap çitle çevrili bahçelerin içinde tek katlı ahşap binalar, gövdesi yosun kaplı yaşlı ağaçlar… Juice Bisiklet Paylaşımı’ndan saati 29 TL’ye bisiklet kiralayıp eski Orlando’yu keşif turuna çıkın. İlk durağınız Downtown Credo olsun. Doğrudan üreticisinden alınmış çekirdekleri kavuran kafenin kahvesini yudumlayın. Sonra pedallara kuvvet… Unutmayın: Eola Gölü çevresindeki yürüyüş parkurunda, kaldırımlarda bisiklete binmek yasak. Elinizde bisikletle yürüyebilirsiniz.

36 saatte Orlando

11.00
Ev ve bahçe

19’uncu yüzyılda kuzey eyaletlerinin görgüsüz zenginleri kışları Central Florida’nın gölleri çevresinde geçirmeye başladı. Özellikle köy atmosferine sahip Winter Park’ı tercih ediyorlardı. Birbirine kanallarla bağlı Osceola, Maitland ve Virginia göllerinin çevresinde yazlıklar inşa ettiler. Scenic Boat Tour, bölgedeki göllerde üstü açık 18 kişilik katamaranla gezi düzenliyor. Bir saatte zarif köşkleri, Rollins College’ın Akdeniz mimarisiyle tasarlanmış kampüsünü, asırlık meşe ağaçlarını görebilirsiniz (55 TL).

36 saatte Orlando

13.00
İkisi bir arada

Winter Park’ın müdavimlerinden biri de Charles Hosmer Morse’du. Dedesinden miras kalan dünyanın en büyük Louis Comfort Tiffany yapımı cam işleri koleksiyonunu temel alarak müze kurdu ve kendi ismini verdi. Charles Hosmer Morse Çağdaş Amerikan Sanatı Müzesi’nde duvar boyutunda bahçe temalı panolar, Tiffany’nin 1893’te Chicago’da düzenlenen Dünya Kolombiya Fuarı için yaptığı mini cam şapel, Laurelton Hall’dan birkaç odanın iç dekorasyonu sergileniyor. Çağdaş sanatlarla ilgileniyorsanız Rollins College’ın ağaçların arasındaki müzesine gidebilirsiniz. Cornell Fine Arts Museum’da geçmişin ve bugünün ustalarının başyapıtları bir arada sergileniyor.

36 saatte Washington, D.C.
36 saatte Washington, D.C.

16.00
Rengerank kâğıtlar

Winter Park’taki tasarım firması Rifle Paper Co. kırtasiye raflarına festival coşkusunu taşıyan rengarenk kağıtlar üretiyor. Firmanın Hannibal Square semtindeki geniş mağazasından kartpostallar, günlük defterleri, çiçekli cep telefonu kılıfları alabilirsiniz. Birkaç sokak ötede başlayan Park Avenue, Winter Park’taki kaliteli mağazaların bulunduğu bölge. Han Design, özgün mücevherat ve Türk halıları satıyor. Writer’s Block Bookstore’un çalışanları gerçek birer kitap kurdu. Kitaplar üzerine görüşlerini küçük not kâğıtlarına yazıp raflara iliştiriyorlar. Okuma odasındaki koltuklar, kitapçının ismiyle uyumlu: Yaratma krizine giren yazarın zihnini açacak kadar konforlu. Raftan bir kitap alın, koltuğun keyfini çıkarın.

36 saatte Orlando


18.00
İtalyan lezzetleri

Orlando’yu gezmek için otomobil gerekiyor, fakat Winter Park’taki restoran, kafe ve barlar birbirine yürüyüş mesafesinde. Ravenous Pig’le turunuza başlayın. Neşeli barmenler komik isimli kokteyller hazırlıyor. Örneğin ‘samanlıktaki iğne’ rom, baharatlı elma ve porto karışımı (44 TL). Sonra Prato’ya gidin. Şef Brandon McGlamery pazardan topladığı malzemelerle İtalyan yemekleri pişiriyor. Makarnaları kendisi günlük hazırlıyor (65 TL), pizzalar odun fırınından çıkıyor (62 TL).

36 saatte Orlando

21.00
Yemek sonrası sanatı

Park Avenue’dan birkaç sokak ötedeki Rollins’teki Alfond, sanat ile mutfak sanatlarını bir araya getirmiş. Rollins College’ın kurduğu, kâr gözetmeyen 112 odalı uygulama otelinin lobisi sanat galerisi. Dönüşümlü sergilere Cornell Güzel Sanatlar Müzesi’nin uzmanları danışmanlık yapıyor. Yemek sonrasında avludaki ateşin çevresinde içki yudumlayanlara katılın, bu arada sanat eserlerini görün.

36 saatte Orlando

Pazar 08.00
Doğa ve bilimle uyanmak

Pınarları ve bakir gölleri Central Florida’nın turizmdeki cazibesi. Merkezde 25 kilometre uzaktaki, görülmeye değer yerlerden Wekiwa Springs State Park’ta göllere ulaşım çok nadiren orman tarafından engellenmiş. Çayırlarda dev meşe ağaçları yükseliyor. Palmiye korularının altında yaban hindileri koşturuyor. Erkenden gidin, Wekiva Nehri’nde yüzmek için yapılan alanda kanoyla gezinenlere katılın. Kanoyu saati 35 TL’ye kiralayabilirsiniz. Kara ayı, geyik, timsah görmek istiyorsanız National Wild and Scenic River’ın turlarına katılın.

36 saatte Orlando

12.30
Pazara

Orlando’daki yaratıcı enerjiyi dört yıllık East End Market kadar yansıtan yer az bulunur. Audubon Park Garden District binasının dışındaki yeşil alanda aromatik bitkiler ve sebze yetiştiriliyor. İçeride ise cazip küçük restoranlar sıralanıyor. Skyebird Juice Bar & Experimental Kitchen’da taze sıkılmış meyve suları kapaklı kavanozla servis ediliyor. Gideon’s Bakehouse’un zengin kurabiyelerinin meraklısı çok. Florida & Co., yerel et ve deniz ürünlerini sandviç ve meze tabaklarında sunuyor. Bahçenin yanındaki piknik masasına oturun, çevreyi seyrederek atıştırın. Sonra Porch Therapy’den zarif saksılara yerleştirilmiş skulent, Freehand Goods’un mağazasında yapılan deri aksesuvarlara göz atın.

Nasıl gidilir

Mart başında İstanbul’dan Orlando’ya bir aktarmalı Lufthansa uçuşlarında gidiş-dönüş biletler 2832 TL’den başlıyor.

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