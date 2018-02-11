36 saatte Orlando

Cuma 15.00

Dijital sanat keşfi



Turistler gibi eğlence parkına koşmak yerine keşif turunuza Orlando Museum of Art’tan başlayın (giriş 55 TL). Müzenin geniş Amerikan sanatı koleksiyonunda Thomas Moran, Georgia O’Keeffe ve John Singer Sargent’ın resimleri de bulunuyor. Çağdaş sanat galerisinde ise Jennifer Steinkamp gibi sanatçıların dijital eserleri sergileniyor. Müze, Florida Çağdaş Sanat Ödülleri’nin de düzenleyicisi. Geçen yılın teması sosyal adalet ve Suriye’de şiddetti. Çağdaş Amerikan ve Avrupa sanatına odaklanan “Mükemmelliyet durumu: Florida Özel Koleksiyonlarındaki Hazineler” başlıklı yeni sergi 29 Nisan’a kadar devam edecek.





17.00

Özel ambiyans, özel aperatif



Mathers Sosyal Buluşma Merkezi’nin sloganı “Disney’in dışında da tasarım yapanlar var.” Bu sempatik bar merkezde, 19’uncu yüzyıldan kalma mobilyacının üçüncü katında. Sıvaları sıyrılmış, tuğla ve kolonları ortaya çıkarılmış, deri koltuklarla konforlu hale getirilmiş, geçmişin dev bavullarından kahve masaları yapılmış salonun girişi ana kapının karşısındaki kitaplıkta saklı. Dolabı ittiğinizde kapısı aralanıyor. Bar kalabalıklaşmadan, happy hour’un başında gidin. Özel dekorasyonu inceleyin. Salatalık ve cinle yapılan Mathers Fizz kokteylini yudumlayın (55 TL). Fırınlanmış iç baklalar gümüş tabakta servis ediliyor (30 TL).







18.00

Taco zamanı



Yeni açılan restoranlardan merkezdeki Tin & Taco ile Reyes Mezcaleria, Winter Park’ta duvar resimleriyle süslü Hunger Street Tacos kentte ansızın Meksika mutfağı modasını başlattı. Eğer tek Meksika restoranına uğrayacak kadar zamanınız varsa mutlaka Black Rooster Taqueria’ya gidin. Dar, L şeklindeki salondan mutfakta mısırdan tortilla basan şefleri izleyebiliyorsunuz. Daha sonra iç yağında kızartılıyor ve dürüm gibi kullanılıp leziz malzemelerle dolduruluyor. Mönünün en cazipleri taco (13 TL) ve carne asada (15 TL). Yeşil limondan yapılan guacamole siparişle hazırlanıyor (23 TL). Pozole verde, kısık ateşte uzun süre pişirilen bir tür et yahnisi (39 TL). Servis pek hızlı değil, siparişinizi hemen vermenizde yarar var.





19.30

Orkestral manevralar

Sanatçı görünümlü Orlando’luların peşine takılın, Timucua Sanat Vakfı’na gidin. 17 yıl önce Cirque du Soleil’in müzik yönetmeni Benoit Glazer’in kurduğu topluluk burada “La Nouba” adlı gösteriyi sergiliyor. Timucua’da her yıl 70’in üstünde etkinlik yapılıyor. Çoğu ücretsiz konser. Benoit’in oturma odası büyüklüğündeki salonu 99 kişi alabiliyor. Topluluk kısa zaman önce 15 kişilik oda müziği topluluğu Alterity’yi kurdu. Tutku dolu çağdaş eserler klasik müzik konserlerinde gördüğümüz resmiyetten uzak bir atmosferde seslendiriliyor.





Cumartesi 9.00

Semt gezintisi

Kent merkezindeki Eola Gölü’nün doğusundan kuzeyine uzanan Thornton Park, Lake Eola Heights gibi semtlerin tuğla döşenmiş caddelerinde gezintiye çıkmak geçmişe yolculuk duygusu yaratıyor: Ahşap çitle çevrili bahçelerin içinde tek katlı ahşap binalar, gövdesi yosun kaplı yaşlı ağaçlar… Juice Bisiklet Paylaşımı’ndan saati 29 TL’ye bisiklet kiralayıp eski Orlando’yu keşif turuna çıkın. İlk durağınız Downtown Credo olsun. Doğrudan üreticisinden alınmış çekirdekleri kavuran kafenin kahvesini yudumlayın. Sonra pedallara kuvvet… Unutmayın: Eola Gölü çevresindeki yürüyüş parkurunda, kaldırımlarda bisiklete binmek yasak. Elinizde bisikletle yürüyebilirsiniz.





11.00

Ev ve bahçe



19’uncu yüzyılda kuzey eyaletlerinin görgüsüz zenginleri kışları Central Florida’nın gölleri çevresinde geçirmeye başladı. Özellikle köy atmosferine sahip Winter Park’ı tercih ediyorlardı. Birbirine kanallarla bağlı Osceola, Maitland ve Virginia göllerinin çevresinde yazlıklar inşa ettiler. Scenic Boat Tour, bölgedeki göllerde üstü açık 18 kişilik katamaranla gezi düzenliyor. Bir saatte zarif köşkleri, Rollins College’ın Akdeniz mimarisiyle tasarlanmış kampüsünü, asırlık meşe ağaçlarını görebilirsiniz (55 TL).





13.00

İkisi bir arada



Winter Park’ın müdavimlerinden biri de Charles Hosmer Morse’du. Dedesinden miras kalan dünyanın en büyük Louis Comfort Tiffany yapımı cam işleri koleksiyonunu temel alarak müze kurdu ve kendi ismini verdi. Charles Hosmer Morse Çağdaş Amerikan Sanatı Müzesi’nde duvar boyutunda bahçe temalı panolar, Tiffany’nin 1893’te Chicago’da düzenlenen Dünya Kolombiya Fuarı için yaptığı mini cam şapel, Laurelton Hall’dan birkaç odanın iç dekorasyonu sergileniyor. Çağdaş sanatlarla ilgileniyorsanız Rollins College’ın ağaçların arasındaki müzesine gidebilirsiniz. Cornell Fine Arts Museum’da geçmişin ve bugünün ustalarının başyapıtları bir arada sergileniyor.

16.00

Rengerank kâğıtlar



Winter Park’taki tasarım firması Rifle Paper Co. kırtasiye raflarına festival coşkusunu taşıyan rengarenk kağıtlar üretiyor. Firmanın Hannibal Square semtindeki geniş mağazasından kartpostallar, günlük defterleri, çiçekli cep telefonu kılıfları alabilirsiniz. Birkaç sokak ötede başlayan Park Avenue, Winter Park’taki kaliteli mağazaların bulunduğu bölge. Han Design, özgün mücevherat ve Türk halıları satıyor. Writer’s Block Bookstore’un çalışanları gerçek birer kitap kurdu. Kitaplar üzerine görüşlerini küçük not kâğıtlarına yazıp raflara iliştiriyorlar. Okuma odasındaki koltuklar, kitapçının ismiyle uyumlu: Yaratma krizine giren yazarın zihnini açacak kadar konforlu. Raftan bir kitap alın, koltuğun keyfini çıkarın.







18.00

İtalyan lezzetleri



Orlando’yu gezmek için otomobil gerekiyor, fakat Winter Park’taki restoran, kafe ve barlar birbirine yürüyüş mesafesinde. Ravenous Pig’le turunuza başlayın. Neşeli barmenler komik isimli kokteyller hazırlıyor. Örneğin ‘samanlıktaki iğne’ rom, baharatlı elma ve porto karışımı (44 TL). Sonra Prato’ya gidin. Şef Brandon McGlamery pazardan topladığı malzemelerle İtalyan yemekleri pişiriyor. Makarnaları kendisi günlük hazırlıyor (65 TL), pizzalar odun fırınından çıkıyor (62 TL).







21.00

Yemek sonrası sanatı



Park Avenue’dan birkaç sokak ötedeki Rollins’teki Alfond, sanat ile mutfak sanatlarını bir araya getirmiş. Rollins College’ın kurduğu, kâr gözetmeyen 112 odalı uygulama otelinin lobisi sanat galerisi. Dönüşümlü sergilere Cornell Güzel Sanatlar Müzesi’nin uzmanları danışmanlık yapıyor. Yemek sonrasında avludaki ateşin çevresinde içki yudumlayanlara katılın, bu arada sanat eserlerini görün.





Pazar 08.00

Doğa ve bilimle uyanmak



Pınarları ve bakir gölleri Central Florida’nın turizmdeki cazibesi. Merkezde 25 kilometre uzaktaki, görülmeye değer yerlerden Wekiwa Springs State Park’ta göllere ulaşım çok nadiren orman tarafından engellenmiş. Çayırlarda dev meşe ağaçları yükseliyor. Palmiye korularının altında yaban hindileri koşturuyor. Erkenden gidin, Wekiva Nehri’nde yüzmek için yapılan alanda kanoyla gezinenlere katılın. Kanoyu saati 35 TL’ye kiralayabilirsiniz. Kara ayı, geyik, timsah görmek istiyorsanız National Wild and Scenic River’ın turlarına katılın.

12.30

Pazara



Orlando’daki yaratıcı enerjiyi dört yıllık East End Market kadar yansıtan yer az bulunur. Audubon Park Garden District binasının dışındaki yeşil alanda aromatik bitkiler ve sebze yetiştiriliyor. İçeride ise cazip küçük restoranlar sıralanıyor. Skyebird Juice Bar & Experimental Kitchen’da taze sıkılmış meyve suları kapaklı kavanozla servis ediliyor. Gideon’s Bakehouse’un zengin kurabiyelerinin meraklısı çok. Florida & Co., yerel et ve deniz ürünlerini sandviç ve meze tabaklarında sunuyor. Bahçenin yanındaki piknik masasına oturun, çevreyi seyrederek atıştırın. Sonra Porch Therapy’den zarif saksılara yerleştirilmiş skulent, Freehand Goods’un mağazasında yapılan deri aksesuvarlara göz atın.



Nasıl gidilir



Mart başında İstanbul’dan Orlando’ya bir aktarmalı Lufthansa uçuşlarında gidiş-dönüş biletler 2832 TL’den başlıyor.