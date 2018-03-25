36 saatte Oaxaca

Cuma 16.00

Kültürle tanışma



2011’de hizmete giren Centro Cultural San Pablo, 16’ncı yüzyıldan kalma bir Dominikan manastırında. Duvarlardaki tarihi karoların, zemindeki parke taşların çevresi parlak yeşil yosunlarla kaplı. Harika bir restorasyondan geçirilen yapıda çok sayıda sergi ve gösteri salonu bulunuyor. Örneğin Rosary Şapeli’nde Oaxaca kültürüne ait ahşap oyma heykeller, yerel giysiler, geleneksel kara seramiklerin yanı sıra pop art, fotoğraflar sergileniyor. Yaylı çalgılar dörtlüleri konser veriyor, yetişkinlere tuhaf kukla gösterileri yapılıyor. Tesiste ayrıca kafe, kapalı çocuk oyun alanı, zengin bir kitaplık, kentin kalburüstü işadamlarını ağırlayan bir teras restoranı bulunuyor.





18.00

Bibersiz olmaz



San Pablo’dan doğu yönünde bir sokak ötede, cephesi balkabağı rengindeki binada hizmet veren Cabuche’de şölen denilebilecek sofralar kuruluyor. Pazardan alınan malzemelerle, sokak lezzetlerini yeniden yorumlayan restoranda huaraches menonita (mısır pidesi üstüne kurutulmuş et), dil peynirli semizotu (26 TL), klasik pozoles dahil leziz ve zengin çorba çeşitleri(12 TL’den başlıyor), levantamuertos (ölüyü kaldıran) adlı cazip karides yemeğini (12 TL) tadabilirsiniz. Günlük değişen guisados, yani yahni çeşitlerini (5 TL) de deneyin. Huitlacoche (mısır mantarı), bölgede yetişen yeşil biberlerden chile de agua’lı patates, peynirli raja (az acı poblano biberi) diğer seçenekler. İki yemek salonunun kapısındaki tebeşirle yazılmış içecek listesinde dikkati çekenler: Restoranın kendi yapımı siyah ve normal bira, Amerikan sabırı bitkisinden mayalanan, kereviz, mango ya da yulafla tatlandırılan pulque.





20.00

Kubbedeki sanatçılar



Macedonio Alcalá Tiyatrosu’nun inşası altı yıl sürdü. Meksika Devrimi’nden bir yıl önce, 1906’da tamamlandı. Kent merkezinde, sömürge döneminden kalan yapıların yoğunlaştığı bölgedeki en sıra dışı mimari örneği bu. Cephesi barok ve Rönesans esinli. Yeşil kubbesinin içine yazar ve sanatçı portreleri resmedilmiş. Çarpıcı güzellikteki bina opera, senfonik müzik, Latin Amerika filmleri gösterimi, kitap şenliği gibi etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Binayı rehber eşliğinde gezin, gişeden günlük etkinlik listesini kontrol edip seçiminizi yapın.







21.00

Pizza cenneti



Ünlü Meksika mutfağını bir kenara bırakıp pizza yemek tuhaf gelebilir. Fakat iki yıl önce açılan La Matatena’dakiler sıradışı. Mönüsünde ince hamurla hazırlanan geleneksel margarita, peperoni gibi çeşitlerin yanı sıra Meksika damak tadına uygun poblano biberli, chorizo sucuklu, domates ve çekirgeli seçenekler de yer alıyor. 25 santim çapındaki (20 TL’den başlıyor) iki kişiye yeterli. İçki seçenekleri: Arjantin usulü empanada (12 TL) yerlilerin kurduğu kooperatif Pro Arte Ayuuk’tan mezcal (dört farklı türün tadımı 25 TL).





22.30

Küçük bir yudum



Yemekten sonra butik biracı La Santisima Flor de Lupulo’ya (En Kutsal Şerbetçiotu Çiçeği) gibin. Dört fıçıdan sundukları biraları tadın (3 bardak 18 TL). Gece acıkırsanız mutfakta gece saat 01.00’e kadar leziz hamburgerlerden yiyebilirsiniz.



Cumartesi 09.00

Fırından yeni çıkmış



Farklı renklerde Akapulko iskemleleri yerleştirilmiş taş döşeli avludaki Pan Am harika bir çörek fırını. Krem peynirli ve böğürtlenli, salamlı peynirli, baharatlı Oaxaca çikolatalı çöreklerin (5 TL) yanı sıra geniş bir brunch mönüsü var. Üstüne “Mutlu Tavuklar”ın yumurtası yerleştirilmiş chilaquile (17 TL), damak şenlendiren mollete (çıtır ekmek üstüne kızartılmış fasulye, eritilmiş peynir ve pico de gallo salsa sosu, 14 TL) mönüdeki seçenekler arasında.





11.30

Zarif el işleri



Plaza Santo Domingo’nun çevresindeki caddelere sıralanmış turistik ve pahalı butiklerden, hediyelik eşya mağazalarından uzaklaşıp arka sokaklara girin. Duvarları graffitti ile süslenmiş Miku Meko Atelier geleneksel ve çağdaş tekstil ürünleri satan bir atölye. Ayrıca kilim dokuma, düğme yapma gibi kurslar düzenliyor. Guibani Artesanal tek konuda uzmanlaşmış ve bu işi iyi yapıyor. Rengarenk ev tekstilleri, Akapulko iskemlesi dahil mobilyaları sanat işi. Kapaklı tortilla sepeti ya da çift kulplu şarap kupaları bavulunuza rahatlıkla sığabilir. Yeni açılan altı odalı popüler sanat pazarı Andares del Arte Popular uzman işi geleneksel elişi ürünler satıyor. Kara seramikler, el örgüsü şallar, desenli metal çerçeveli duvar aynaları uygun fiyatlı.

15.00

Dördü bir yerde



Meson Jalatlaco yeni açılanlar arasında öne çıkan bir restoran. Üstü kapalı, zemini ahşap döşeli bahçesine İskandinav stili masalar sıralanmış. Aslında iki bağımsız restorandan oluşuyor: Graciela deniz ürünlerine odaklanmış. Tuz, limonla işlenmiş çiğ deniz ürünleri tabakları (ceviche) küçük, orta, büyük boyda hazırlanıyor. Balık, ahtapot, istiridye, karides, deniz salyangozu tabakları yine tercihe göre sosta sübye mürekkebi, yer fıstığı, acı biber, kereviz yaprağı, tomatillo, salatalıkla tatlandırılıyor. Küçük tabaklar 16 TL’den başlıyor. Garnitürde De Brasa Dura ise ördek carnitas torta (36 TL) , mole soslu dana dili (55 TL) dahil ızgara etlerden oluşturmuş mönüsünü. Yemeksiz şarap ya da bira tadımı yapmak isterseniz Meson Jalatlaco’ya gidebilirsiniz. Bira bölümü Casa Cervecera Tierra Bianca’nın özel tadım odası bulunuyor.





16.00

Birliğe katılın



Unión de Palenqueros de Oaxaca, sıvaları dökülen dış cephesi, mezcal fıçılarının üst üste dizildiği, rafları markasız şişelerle dolu dehlizi andıran salonuyla kentte son yıllarda sayıları hızla artan şık mezcal salonlarına hiç benzemiyor. Kaktüsten ürettiği Meksika birasını markası kazınmış eski coca cola şişelerinde satıyor. Ambalaj, tadım odası gibi şıklıklar bulunmasa da çeşit zenginliği dikkat çekici. Cuishe’den tobalá to pechuga’ya ne ararsanız var. Şişesi 10 TL’ye satıldığını duyduğunuzda kalitesiz bir içki olduğunu düşünebilirsiniz. Hiç de öyle değil...

19.00

Ruhun gıdası



Altı masalık kutu gibi bir restoran. Masalar pastel pembe ve açık yeşil geometrik desenlerle, tavan kağıt bayraklarla süslenmiş. Üç tabaklık mönüsü inanılmayacak kadar ucuz: 15 TL... Casa Taviche’de saat 13.00-22.00 arasında sunulan üç seçenekli set mönüde tavukla doldurulmuş yeşil acı chile de agua biberi gibi ana yemekler başlangıç ve tatlıyla destekleniyor. Daha sonra Casa Estambul’a uğrayın. Salonu parlak renkli duvar resimleriyle süslenmiş restoran adeta sanat galerisi. Gençlerin tercih ettiği mekanda kokteyllerde bile yerel biralar kullanılıyor. Örneğin Estambul Old Fashioned’ı deneyebilirsiniz.

Pazar 11.00

Kategorisinde dünya liginde



Şef Enrique Olvera’nın Mexico City’de açtığı Pujol, Dünyanın En İyi Restoranları listesinin demirbaşı. Ülkesinin en ünlü restoranı. Olvera, iki yıl önce Oaxaca’ya da el attı. Criollo, şehrin sıradan, sapa caddelerinden Avenida de la Independencia’da. Masaların sıralandığı nadir kaktüs türleriyle dolu bahçesinde tavşan ve tavuklar geziniyor. Etler açık ızgarada, odun ateşinde pişiriliyor. Criollo’da şehrin en lüks akşam yemekleri sunulurken, pazar kahvaltıları uygun fiyatlı ve a la carte. Şef Olvera, gün ortasında daha geleneksel, fakat çok özenli mönüler sunuyor. Yaklaşık 30 farklı malzemeyle hazırlanan, krema ve peynirle süslenen şölen yemeği mole enchilladas tavuk (20 TL), avokadolu guacamole mezesiyle doldurulmuş peynirli dürümler (18 TL) seçenekler arasında.





12.30

Kalbi genç



Kahvaltıdan sonra şehrin tarihini biraz daha yakından tanımak için Museo del Ferrocarrill Mexicano del Sur ve Oaxaca Çocuk Müzesi’ne gidin. Ücretsiz gezilen ikiz müzelerin binası tarihi tren hangarı, salonları eski yataklı vagonlar. Yük vagonlarının paslı cepheleri sanat işi duvar resimleriyle süslü. Elişi oyuncakların sergilendiği Çocuk Müzesi’nde çiftlik maketi, oyun bahçesi, hatta trombolin gibi çocuklara cazip gelen unsurlara yer verilmiş. Müzeden kent merkezine dönerken Basílica de Nuestra Señora de la Soledad’a uğrayın. Kentin en popüler pazar mekanlarından biri bu. 1690’da yapılan katedralin Jardin Socrates adlı karo kaplı dış bahçesinde sıralanan dondurmacılarda egzotik meyvelerden yapılmış dondurmaların külahı 6 TL.



Nasıl gidilir?

Nisanın ilk haftasında İstanbul’dan Oaxaca’ya iki aktarmalı KLM uçuşlarında gidiş-dönüş biletler 4.210 TL.