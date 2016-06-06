36 saatte Oahu / Hawaii adaları

Çoğunluk Oahu’nun kalabalık güney sahillerinden ötesini merak etmiyor. Oysa bu bölgelerde hayat huzurla akıyor. Kuzeye çıktıkça trafik rahatlıyor, sürücüler kumsalları, 10 metrelik dalgaların üstünden kayan sörfçüleri izleyerek yol alıyor.

Cuma 15.00

Sörf şehri

Parlak renklere boyanmış, çatıları teneke kaplı ahşap kulübeler, Haleiwa’daki en belirgin mimari unsur. Bunlar geçmişin büyük çiftliklerinden kalmış. Postanenin bitişiğindeki Beet Box Cafe’nin ahşap duvarlarına sörf tahtaları asılmış. Mönüdeki vejetaryen ürünler leziz. Gün boyunca kahvaltı ve yemek servisi yapılan kafede taze meyve suları, tatlılar da tadılmalı. Bronzlaşmış sörfçüler, yogilerle ‘sağlıklı yemek’ kuyruğuna girin. Sarmısak ve zencefille tavada çevrilmiş mantar, turp, brokoli, kara lahanadan oluşan, tadı damağınızda kalacak özel karışım, bulgur, siyah fasulye ve avokado ile servis ediliyor (40 TL). Kente dönüşte Haleiwa Beach Park’ta mola verin, mavili yeşilli sularda bedeninizi dinlendirin.

17.00 Polinezya’nın çağrısı

Polinezya Kültür Merkezi müze ve tematik park. Eğlenceli gösterileri, usta işi sunumları, sergileriyle aileleri gün boyu meşgul ediyor (giriş 136 TL). Fakat akşam şovu çok özel: En sevilen çiçek dansının yanı sıra yakınlardaki Brigham Young Üniversitesi’nin öğrencilerince sunulan, Güney Pasifik’in yerel kültürünü sergileyen enerjik, parlak ‘Ha: Breath of Life’ sahneleniyor. Merkezde her yıl mayıs başında alevli bıçaklarla atletik danslar eşliğinde yapılan Dünya Fireknife Yarışması düzenleniyor.

Cumartesi 9.00

Yıldızlarla dalgaların buluştuğu yer

Hans Hedemann Sörf Okulu 20 yıldır Turtle Bay Resort’te faaliyette (derslerin saati 320 TL’den başlıyor). Öğretmenler deniz yükselirken en uygun dalga koşullarının oluştuğu sığ Kawela Körfezi gibi kuzey sahillerinin sörfe uygun her yerini avuçlarının içi gibi biliyor. Sörf tahtasıyla suda yeterince debelendikten sonra uluslararası yarışmalara katılan profesyonelleri izlemek için Sunset Beach, Banzai Pipeline ve Waimea Körfezi’ne gidin. Dünyanın dört bir yanından sörfçü, birkaç ay önce, Eddie Aikau’nun anısına düzenlenen Quiksilver turnuvasında 15 metreyi bulan dalgalarda yarışmak için burada bir araya gelmişti.

12.00 Alışverişin cazibesi

Geçen yüzyılın ortalarında balık ağlarının şamandıraları üfleme camdan yapılırdı. Paul Wroblewski bu geleneği yaşatıyor. Cama üfleyerek dikkat çekici objeler üretiyor (50 TL’den başlıyor). Tanaka Plantation Stores’daki Only Show’da Wroblewski’yi izleyebiliriniz. Emporium’da eski Waialua soda şişeleri, posta kartları, aloha gömlekleri gibi sıra dışı eskiler satılıyor. Alacağınız her hediyenin bir öyküsü var. Park alanındaki Fumi’nin Kahuku Karides Kamyonu’nda baharatlı, sarmısaklı karidesin tabağı 42.5 TL. Karidesler yakındaki çiftlikten geliyor. Yeşil salata ve ananas dilimleriyle süslü tabağınızı alıp parktaki masalara oturun, manzaranın keyfini çıkarın.

14.30 Rahipler vadisi

Waimea Vadisi’nin sık ormanları yedi yüzyıldır Hawaii’li din adamı ‘kahuna nui’lerin ruhani merkezi. Bugün 630 hektarlık sahada botanik bahçesi, çağlayanlar, yürüyüş rotalarının yanı sıra Hawaii’nin en kutsal mekânları bulunuyor. Tapınaklar, mağara mezarları, balıklı pınarlara herkesin yürüyerek ulaşması mümkün. Botanik bahçesi ve çağlayan parkuru 2300 metre, okyanus manzaralı uçurumlardan geçen yürüyüş parkuru ise 10,5 kilometre (giriş 50 TL). Hula, müzik ve elişi sunumları ücrete dahil.

17.30 Happy hour

Günü bir kadeh içkiyle uğurlamak, güzel manzaralı bir restoranda yemeğe oturmak istiyorsanız Turtle Bay Resort doğru adres. Tom Fazio’nun golf sahasına ‘19’uncu delik’ olarak tasarlanan Lei Lei’s Bar & Grill ile başlayın turunuza. Pub atmosferi adanın hoş sakinleri kadar, golfçü turistleri de buraya çekiyor. Açık havadaki bara oturun, istiridye kadehi isteyin. Bayır turpundan yapılan kokteyl, deniz kokusunu çağrıştırıyor (12 TL). Spesiyalitesi ise kendi yaptıkları limonata ile votka ve böğürtlen likörünün karışımı (33 TL).

19.00 Denizin tadı

Okyanusta günbatımını seyretmek için Point’e yürüyün. Otelin yüzme havuzu başındaki barı, kuşbakışı Turtle Körfezi manzaralı. Günün balığından ananasla yapılmış ızgara isteyin (55 TL). Akşamları genellikle gruplar sahneye çıkıyor. Burada gün boyunca denizde rastladığınız sörfçüleri, yüzücüleri göreceksiniz. Sohbetinize sahildeki kayalara çarpıp püsküren dalgaların sesi eşlik edecek.

Pazar 9.00

Manzaralı yolculuk

Yemyeşil bir vadiden kıvrılarak inen yoldan ilerleyip küçük kasabaları geçip Kailua’ya gidin. Uahi Island Grill, hafta sonunda brunch veriyor. Körili hindistancevizi (48 TL), Kore usulü yeşil papaya ve lahana salatası, sebzeli et (33 TL) leziz. Sonrasında hediyelik mağazalarının bulunduğu caddede alışveriş turuna çıkmak isteyeceksiniz. Bunun yerine, geriye Local Hawaii’ye yürüyün. Aloha Beach Club’ın içindeki butiğin tezgâhı tıraşlanmış buzdan; yerel ve çok popüler ürünler satıyor. Tişörtler, şapkalar, atletler... Ürünleri incelerken bir yandan bardan kırmızı acı biberle yapılan kokteylden sipariş verin. Tıraşlanmış buzla yapılan kokteylin biberi adada yetiştiriliyor.

13.00 Doğu Oahu usulü

Kailua boyunca uzanan marketler, atölyeler, otomotik garajların arasındaki Lanikai Brewing Company yıllardır kendi formülleriyle bira hazırlıyor. Her yıl formülleri daha mükemmelleştiriyor. Dört sörf arkadaşının satın aldığı damıtımevi 1,5 yıldır sessizce alanında uzmanlaşıyor. “Sörf yaptıkça, daha fazla board kırdıkça yaptığımız bira da arttı” diyorlar. Başdamıtımcı Steve Haumschild, fabrikanın diğer kurucusu hakkında da bilgi veriyor. Çikolatalı, baharatlı esmer bira (3-6 TL) fabrika turunda ikram ediliyor. Soğutulmuş bir şişe bira alın ve Lanikai Beach’e gidin. Beyaz kumlu, sessiz ve aile ortamına sahip plaj, Oahu’nun bu yüzündeki en güzel yerlerden.

14.00 Başım bulutlarda

Lanikai Beach’in hemen üstündeki patikadan tırmanıp Lanikai Pillboxes’a yürüyün. Kaiwa Ridge Trail, doğaseverlerin mekânı. 20-30 dakikalık yürüyüşle ulaşılan yayladaki iki askeri koğuş, akla ziyan uçurum ve ada manzaralarına sahip. Patika yosun ve çamur kaplanmış olabilir, uygun ayakkabılar giyin. Tepedeki huzurlu panorama buraya tırmanmak için zorladığınız koşullara değecek.



