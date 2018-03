36 saatte Mendoza

Cuma

15.00

Haydi dağlara

Şarap kadehinin eşliğinde Mendoza’yı keşfetmek çok cazip gelse de kaçırılmayacak manzaralar ve diğer güzellikler sizi bekliyor. Kalori yakmak için Cerro de la Gloria’ya doğru 15 dakika yokuş yukarı yürüyün, hatta isterseniz koşuya çıkanlara da katılabilirsiniz. İspanyol sömürgecilere karşı Arjantin, Peru, Şili’de bağımsızlık hareketini başlatan General José de San Martín’in heykeli şehri ve stadyumu kuşbakışı görüyor. Müthiş panoramik manzarayı, doğu ufkundaki görkemli dağları seyredin. Tepedeki park şehrin en popüler koşu, yürüyüş, piknik alanları arasında.









17.30

İlk tadım

Tadım için damağınızı hazırlayın. Şehir merkezinden ayrılmadan da Mendoza dodega’larında (şaraphanelerinde) turlamak mümkün. Wine Not’ın demode dekorasyonu sizi yanıltmasın. Yani şarap mantarı heykellerine, “sudan tasarruf et, şarap iç” tabelalarına takılmayın. Mağaza sahibi Matias Roca, çevredeki butik şarapçılardan en özel ürünleri seçip kavını oluşturmuş. Kimileri ev koşullarında, yılda sadece 1200-1500 şişe üretiyor. Asiditesi düşük ya da mineral içermeyen chardonnay’ler sıradışı. Cömertçe doldurulmuş kadehlerde, aceleye getirilmeden sunulan beş şarabın tadımı 90 TL.





20.00

Büyükannenin mutfağından

Fuenta y Fonda’da yemekler büyükanne sofralarını anımsatan büyük porselen tabaklarda sunuluyor. Açılışta gelen taze makarna, üstünde peynir eritilmiş, salamlı, domates dilimli milanesa (şnitzel) porsiyonları çift kişilik. Zeytinyağı, sirke ve sarmısak soslu söğüş dana dili leziz. Şarap kavı sofradaki lezzetlere destek veriyor. Örneğin Matias Michelini’nin malbec, cabernet sauvignon, bonarda harmanı harika. İkram tatlıya da yer ayırın: Ekmek kadayıfını andıran budín de pan, karamel sosu dulce de leche’yle tatlandırılıyor. İki kişi şarap dahil ortalama 170 TL



Cumartesi

10.00

Önce manzara, sonra tadım

Araç kiralayıp Otoyol 40’ı izleyerek Uco Vadisi’ne gidin. 75 dakikalık yolculuk boyunca büyüleyici manzaralar göreceksiniz. Kentten ayrılmadan Botega la Azul’u arayıp 11.30’daki tadım turuna yer ayırtın. Arjantin’in en ünlü şarap firmalarının bağları Uco’da. And Dağları’nı sağınıza alıp güneye doğru ilerleyin. Karlı zirveler, eteklere doğru yayılan bağlar nefes kesici güzellikte. Azul, küçük, sevimli bir botega. Yüzde 100 yerli sermayeyle kurulan bölgedeki tek işletme. Şaraphanenin üçüncü kuşak sahibi Ezequiel Fadel Hinojosa, ziyaretçileri bizzat gezdiriyor. Azul’un sekiz krom tankında küçük oranda sauvignon blanc (yüksek irtifadan dolayı asitik) ve malbec ile cabernet sauvignon kupajı üretiliyor. Tur bittiğinde kadehinizi alıp bahçedeki kanepelere oturun, günün tadını çıkarın. Tur ve tadım 36 TL.









13.00

Keyifli öğlen yemeği

Otomobille beş dakikada ulaşacağınız Tupungato Divino küçük bir otel. Restoranının bahçesindeki And Dağları manzarası harika. Asmaların gölgelediği masalarının arasında, küçük kanallardan sular akıyor. Sabit fiyatlı mevsimlik mönüye yerel şaraplar eşlik ediyor. Kavda 150’ye yakın ürün bulunuyor. Başlangıçlardan özellikle lomo kayda değer: Biftek istediğiniz kıvamda pişirilip malbec sosuyla sunuluyor. İki kişi yemek ortalama 200 TL.





16.00

Andlar ve mimari

Zuccardi neredeyse Arjantin’le özdeşleşen bir isim. Bu şarap imparatorluğunun logosu ülkedeki tüm restoranlarda görülüyor. Firmanın 2016’da açılan merkezi Valle de Uco, And Dağları’nı simgeleyen ultra modern mimariye ve sahip. Kişi başı 70 TL’den başlayan turlarda üzümler tanıtılıyor, amfora şeklindeki salonda tadım yapılıyor. Firmanın en özel ürününün tadımı için 300 TL ödemek gerekiyor.



17.30

İkindi atıştırması

Arjantin’de akşam yemekleri geç saatte başlar. Eğer açsanız Route 7’nin Calle Cobos’u kestiği bölgeye geldiğinizde, otoyol kenarına park etmiş beyaz kamyoneti görünce durun. Jamón crudo, yani jambonuyla meşhur kamyonette çıtır francalayla leziz sandviçler yapıyor (26 TL). Ayrıca And Dağları manzarası nefis. Beyaz plastik iskemlelerden birini çekin, turda satın aldığınız şaraplardan birini açın, bir kez daha günün tadını çıkarın.



19.30

Mendoza alışverişi

Mendoza’nın en canlı alışveriş ve eğlence merkezi, Belgrano ile Paso de Los Andes semtleri arasındaki cadde. Arístides Villanueva, kalabalık restoranlar, mağazalar, kafeler, kaldırıma masa açmış butik bira barlarıyla dolu. Buradaki butiklerden Arjantinli tasarımcıların ürünlerini alabilirsiniz, bir kafede oturup günlük hayatın akışını izleyebilirsiniz. Cosset, kitapçı ve butik. Sanat malzemeleri, kitap, film, çizgi romanların yanı sıra popüler Buenos Aires markalarından Rie’nin kot pantolonlarını, kadınlar için yumuşak örgü giysilerini, Allo Martine’in ipeklilerini, Cuatromusas’ın irice mücevherlerini, Monthas Isabel’in renkli, desenli ayaklabılarını, Lazaro çantalarını satıyor. Espacio Aristides’ten ünlü Arjantin markası Ay Not Dead’in kot pantolonlarını alabilirsiniz.









22.00

Şarap eşleştirme

Kavıyla meşhur, kentin en kaliteli restoranlarından Azafran’da akşam yemeği için rezervasyon yaptırmalısınız. Altı tabaklık tadım mönüsü (220 TL) geleneksel Arjantin lezzetlerini de içeriyor: Özenle pişirilmiş Patagonya karidesleri eşliğinde soğuk badem çorbası, tatlı patatesli domuz filetosu ve kahveli tatlı... Servis iyi.Bu arada şarap eşleştirmesi (60 TL) fırsatını kaçırmayın. Sofraya gelen Mendoza’nın en ilginç şarapları, aynı zamanda restoranın da sahibi olan ülkenin en yaratıcı firmalarından Maal’e ait. Masadan kalktığınızda midenizde hala yer kaldıysa caddeden biraz ileriye yürüyün, Helados Ferruccio Soppelsa’nın meşhur dondurmalarını tadın. Özellikle vanilya ve vişneyi. Her ikisi de malbec ile lezzetlendirilmiş.









Pazar

10.00

Yemek ve şarap

Şehrin en güzel medialunas’ını (mini çörek) yapan Bröd, huzurlu bahçesiyle, günlük gezi programınızı yapmak için ideal yer. Çöreklerin yanı sıra çılbır, sandviç, mısır gevreği seçenekleri mevcut. İki kişi kahvaltı ortalama 50 TL. Avlunun diğer tarafındaki Winery belirli üzüm türlerine odaklanmış tadım odalarıyla görülmesi gereken bir mağaza, fakat pazar günleri kapalı. Eğer bavulunuzda yer kaldıysa, cumartesi gelip teftiş yapabilirsiniz. Alışverişinizi postayla da gönderiyorlar.









11.00

Torrente tadımı

Susana Balbo, Arjantin’in ilk kadın vinoloğu. Bodega’sı kentten otomobille 30 dakika uzakta. Dev krom tankların bulunduğu fermantasyon odalarını, şarapların gözyaşı damlası şeklindeki deneysel fıçılarda uyuduğu mahzenini ziyaretçilere açmış. Şaraphane turundan sonra mahzende tadım da yapılıyor. Torrentes’te meyve aromaları öne çıkıyor. Balbo, malbec ve cabernet franc üzümlerinden hazırladığı özel karışıma BenMarco Expresivo adını vermiş. Tur ve tadım 50 TL. Rezervasyon gerekli.





13.00

Pazar öğünü

Club Tapiz, küçük bir otelin restoranı. Zarif yemek odasında şef Soledad Nardelli saat 17.00’den önce üç tabaklık tadım mönüsü 110 TL. Özenle hazırlanmış tabakta sunulan vacio (biftek) kısık ateşte sütte pişiriliyor. Alabalık, yerel tahıllardan yapılan pilav üstünde, yerel peynirler ceviz ve marmelat eşliğinde sofraya getiriliyor. Şarap listesinde ağırlık, aynı zamanda kaliteli zeytinyağı üreten Tapiz’in ürünlerinde. Hava güzelse bahçede, dev ağacın gölgesinde oturun, ağustos böceklerinin şarkısını dinleyin.



Nasıl gidilir

Martın son haftasında İstanbul’dan Mendoza’ya, KLM, Alitalia, Aerolineas Argentinas gibi havayollarıyla yapacağınız iki aktarmalı uçuşların gidiş-dönüş bilet fiyatı 4 bin 700 TL’den başlıyor.