36 saatte Memphis

Cuma 14.00

Sivil hak mücadelesi



Martin Luther King’in 4 Nisan 1968’de suikast sonucu öldürüldüğü Lorraine Motel’in yerine yapılan Sivil Haklar Müzesi, dört yıl önce 110 milyon TL’lik restorasyonla yenilendi. Zenci kölelerin Afrika’dan Amerika’ya getirilirken yaşadığı trajediyi yansıtan gemi maketiyle başlıyor sergi. Sonrasındaki beş asırlık insan hakları mücadelesi ise ekranlardaki filmlerle aktarılıyor (giriş 64 TL). Jim Crow dönemine özel bir salon ayrılmış. Rosa Parks’ın bir beyaza yerini vermeyi reddettiği Montgomery otobüsü maketinin, öğrencilerin 1960’lardaki protesto gösterilerinin içinden geçiyor ziyaretçiler. Dr. King’in anısı ise otelde kaldığı ve sabah çıkışında balkonunda vurulduğu 306 numaralı odada yaşatılıyor.

17.00

Ana caddede volta



Müzenin çıkış kapısı sanat mekânlarıyla tanınan South Main Street’e açılıyor. Tarihi semtte yürütülen restorasyon çalışmaları kapsamında tarihi gar otele dönüştürülecek. Her ayın son cumasında South Historic Art District Trolley Night kapsamında sanat galerileri, restoranlar, mağazalar arasında ücretsiz yolcu taşımacılığı yapılıyor (diğer zamanlarda bilet 4 TL, günlük kart 14 TL). Tarihi tramvayların yerini şimdilerde troleybüsler aldı. İsterseniz mağazaları yürüyerek de keşfedebilirsiniz. Poster, şapka, giysiye dikilebilir ya da yapıştırılabilir rozetler için Stock/Belle’ye, Rowdy Dept yapımı posterler, şapkalar, geometrik desenli Kreep Ceramics’ler için uğrayabilirsiniz. Sonra içine ruh kaçtığı iddia edilen müzik kutusunu çalmak üzere semtin ünlü barı Earnestine/Hazel’e gidin.

19.00

Sebzenin ızgarası



Ünlü şef ikilisi Andy Ticer ve Michael Hudman, İtalyan mutfağı ile Güney Amerika mutfaklarını harmanlayan restoranlarıyla meşhur oldu. Hog & Hominy’den sonra kent merkezinde yeni açılan Gray Canary’de temayı değiştirdiler. İstiridye ve odun ateşinde pişirilmiş yemekler sunuyorlar. Mississippi üzerindeki köprülerden Hernando De Soto’yu uzaktan seyredebileceğiniz romantik salonunda ızgara yer lahanası salatası (44 TL) ve romesco soslu pirzola (88 TL) tadabilirsiniz. Akşama zencefilli romla yapılan Wild Rumpus kokteyliyle (60 TL) başlayın ve kırmızı şarapta dondurmayla (28 TL) noktalayın. İkilinin İtalyan yorumlu mönüsünü tercih ederseniz iki sokak ötedeki Catherine & Mary’s sizi bekliyor. Klasik lezzetlerden köfteli rigatoni (68 TL) tadılmaya değer.

Cumartesi 08.00

Memphis klasiği



Yapıları yıkmak yerine restore edip yeni işlev kazandırmak konusunda Memphis’liler haklı gurura sahip. Örneğin piramit şeklindeki eski spor salonu şimdi av malzemeleri satan, bataklıktaki hayatı tanıdan Bass Pro Shop. Geçmişte Sears’ın dağıtım merkezi olan yapı şimdi dikey köy Crosstown Concourse. 100 bin metrekarelik tesis konut, mağaza, restoran ve kamusal alandan oluşuyor. Sanat bölümü sanatçıların projelerini destekliyor. Sonbaharda sanat merkezi açmayı planlıyor. French Truck Coffee’den bir fincan café au lait (15 TL) kapın ve duvar resimleri, videolar, enstalasyonlar arasında sanat keşifine çıkın.

9.30

Harika yeşil alanlar



Ülkenin en büyük kent parklarından Shelby Farms Park, Memphis’in doğu bölümünde. 1800 hektarlık alanın bir kısmı büyükbaş hayvanların otlağı. Ziyaretçi merkezinin göl manzaralı bahçesinde saat 9.30’da düzenlenen ücretsiz yoga kursuna katılın. Yağmurda kurs salona alınıyor. Diğer alternatif saati 40 TL’ye bisiklet kiralayıp parkı turlamak. 11 kilometrelik Greenline parkuru kent merkezine kadar uzanıyor.

12.30

Po’ boy sandviçi



Hareket sizi acıktırmış olmalı. Overton Meydanı’nda Second Line’a uğrayın, şef Kelly English’in bol malzemeli New Orleans sandviçlerini tadın. Kelly, bitişikteki restoranı Iris’te ise Louisiana köklerini hatırlatırcasına mönüye “her gün bir partidir” yazmış. İsmini muhtemelen “yoksul çocuk”lara bir zamanlar New Orleans sokaklarında bedava dağıtılan sandviçten alan Po’ boy aslında ucuz malzemeyle yapılmıyor. Francala içine ızgara et ya da istiridye gibi deniz ürünleri, peynir, marul, domates konuluyor. Kelly, sıvası kazınmış tuğla duvarlara siyah beyaz fotoğraflar astığı sevimli sandviççide tavuk butu ve İsviçre peynirli (48 TL), istiridye kızartmalı (65 TL) sandviçlerin yanında kırmızı fasulye ve pilav seçeneği de sunuyor.

14.00

Stüdyoda kayıt saati



Müzikseverler için Sun Studio adeta bir Kabe. İki katlı mütevazı tuğla binada ses teknisyeni Sam Phillips (tur rehberlerine göre sekreteri Marion Keisker) genç Elvis Presley’i keşfetmişti. Phillips, geleceğin rock’n roll kralının ilk 45’liği “That’s All Right” kaydedip 1954’te yayımlanmıştı. Aslında daha önce blues meraklısıydı. Howlin’ Wolf ve Prisonaires’ı da o yayımlamıştı. Stüdyo ve prova odalarını gezerken daha sonraki yıllarda buradan U2, Bonnie Raitt gibi şöhretlerin de geçtiğini göreceksiniz. Elvis ve sonraki şöhretlerin kayıtta kullandığı Shure 55 mikrofon en popüler fotoğraf çektirme noktası.

15.30

Alışveriş ve bira



Kentin yeni parlayan semtlerindeki butik biracılar AVM’lerin bitişiğine konumlanmış. Alışverişten yorulanlara soluk alma fırsatı sunuyor. Edge District’te, Sun Studio’nun yakınındaki High Cotton Brewing Company’den çıkıp yanındaki Edge Alley’e girdiğinizde birkaç ilginç mağazayla karşılaşıyorsunuz. Örneğin B. Collective’de sanatçıların elişi ev eşyaları satılıyor. Paulette’s Closet’te iyi korunmuş kullanılmış elbiseleri bulabilirsiniz. Wiseacre Brewing Co, yaklaşık 8 kilometre doğuda, tren yolunun yanındaki sanayi bölgesinde. Komşusu Broad Avenue Arts District mağaza dolu. Falling Into Place’de sanat işi dekorasyon malzemeleri bulabilirsiniz. Sonra bir bardak Tiny Bomb (20 TL) birası kapın, Wiseacre’ın bahçesine oturun, dev buğday silolarının gölgesindeki sahnede konser verenleri dinleyin.

19.30

Gösteri zamanı



Eğlence mekanlarının bulunduğu Overton Meydanı yakınlarında yeni açılan ya da bir kısmı genişletilen kültür merkezleri bölgenin çehresini değiştirdi. Klasiklerin yanı sıra yerel temalı eserlerle de tanınan Memphis Balesi, geçen yaz 3500 metrekarelik yeni salonuna taşındı. Gösteri olmasa bile cam duvarlardan provaları izlemek mümkün. Birkaç sokak ötedeki Hattiloo Tiyatrosu, Afro Amerikan temasına odaklanmış. Ödüllü oyun yazarı Katori Hall tarafından yönetiliyor. 13 Mayıs’a kadar sahnelenecek August Wilson’ın “Jitney”ini mutlaka görün.

22.00

Her ruha uygun müzikler



Blues kulüplerinin sıralandığı Beale Street’ten kentin tüm semtlerine yayılan eğlence mekanlarına kadar her yerde Memphis müziği yankılanıyor. Yeni seslerin peşine düşeceğiniz tura Overton Meydanı’ndaki Lafayette’s Music Room’dan başlayın. Soul’dan bluegrass’a geniş seçenekler sunuyor. Klasik dekorasyonuyla dikkat çeken Mallie Fontaine Lounge kent merkezinde, geçmişte Milyonerler Caddesi bugün Victorian Village olarak bilinen bölgedeki bir köşkte. Sahnesi erkek caz şarkıcıları ve DJ’lere emanet. Merkezde, sadece hafta sonunda açılan Paula & Raiford’s Disco’de geç saatlerde boggie çılgınlığı yaşanıyor.

Pazar 9.00

King & Co.



Tavanı halı kaplı Jungle Room ile tanınan, abartılı dekorasyonlu Graceland malikanesi Elvis hayranlarının vazgeçilmez uğrak yeri. Geçen baharda yeni bir Elvis müzesi açıldı. 1600 dönümlük araziye 45 milyon dolarlık yatırımla kurulan Elvis Presley’s Memphis, şarkıcıyı genç kuşaklara tanıtmayı, şöhretini geleceğe taşımayı hedefliyor. Müzenin yanı sıra mağaza ve restoranlardan oluşuyor. Tur malikaneden başlıyor. Amatör kamerayla çekilmiş görüntülerle şarkıcının özel yaşamı tanıtılıyor. Sonra caddenin karşısındaki binaya geçiliyor. Burada Rock Kralı’nın askerlik günleri, Elton John’dan Bruce Springsteen’e şarkıcılar üzerindeki etkileri, şık otomobil ve paraşüt takımı koleksiyonu tanıtılıyor (240 TL). Annesinden ilhamla Gladys ismini verdiği ve çok sevdiği yer fıstığı ezmeli, muzlu sandviç ikram ediliyor (18 TL).

13.00

Arka bahçede ızgara



Birkaç saatlik tembellik için merkeze dönün, Loflin Yard’ın bahçesindeki rahat, rengarenk koltuklardan birine oturun. Tren yolunun yanındaki 6 dönümlük alana kurulan barda, eski demirci atölyesindeki fıçılarda yıllandırılan içkilerden kokteyller hazırlanıyor. Tütsülenmiş döş etiyle yapılan özel omletten bir tabak kapın (40 TL) yanına bir kadeh yıllandırılmış Tennessee viskisi Old-Fashioned (40 TL) alın, çevredeki bahçe oyunlarından birine katılın, evinizin bahçesinde mangal yaptığınız bir pazar ikindisini düşünüp günün keyfini çıkarın.

Nasıl gidilir?



Nisanın üçüncü haftasında İstanbul’dan Memphis’e iki aktarmalı KLM uçuşlarında gidiş-dönüş bilet fiyatları 2 bin 263 TL’den başlıyor.