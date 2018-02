36 saatte Manhattan

Seth Kugel / The New York Times&Hürriyet işbirliğiyle Çeviren: Serhan YEDİG

Cuma 15.00 / Özel, genel, gizli

Şaşırtıcı, hayret verici, ürpertici… Manhattan’a adım atanların çoğunlukla ilk saatlerde ağızlarından dökülen sözcükler bunlar. İkiyle çarpmak için International Center of Photography’nin Lower East Side’daki yeni müzesini görmelisiniz (giriş 70 TL). ‘Özel, Genel, Gizli’ başlıklı sergide sosyal medya, Youtube, güvenlik kameralarından görüntüler bir araya getiriliyor. Kim Kardashian’ın Andy Warhol ile Cindy Sherman’ın eserleri arasındaki selfie’si de bunlar arasında. 10 dakika yürüyüş mesafesindeki Morrison Hotel Gallery ise rock yıldızlarının şoke edici fotoğraflarından sergi oluşturmuş. Prince Street’teki salonda en ünlü 110 müzik fotoğrafçısının kareleri bir araya getirilmiş. Jimi Hendrix, Bruce Springsteen’e hatta 1975’te basket kıyafetiyle sahneye çıkan Elton John’a kadar ne ararsanız var.

17.00 / Erkencilere özel

Manhattan'da Top of the Standard, namı diğer Boom Boom Room’da kadehlerin indirimli sunulduğu happy hour yok; fakat rezervasyonla gelen şık giyimliler barı doldurmadan fırsatı değerlendirin. Sahnedeki cazcıları dinlerken pencereden panoramik manzarayı seyredin. Koktelyler 70 TL’den başlıyor, atıştırmalıklar lezzetleri kadar değerli. Günbatımı manzarası ödediğiniz faturaya değecek.

Manhattan’ın ara sokaklarındaki etnik restoranlar caddeye taşındı. Macy’s yakınındaki Kore mahallesinde durum değişmedi. Turntable Chicken Jazz’da seçim yapmak için yerel mutfak uzmanı olmanız gerekmez. 5. Cadde’den mavi ışıklı koridorla ulaşacağınız restoranda düşük ateşte pişirilmiş, acılı ya da soyalı-sarmısaklı sosla sunulan çıtır kanatlar, masa kapma çabanıza değecek (düzinesi 36 TL). Çıtır mantı kızartması bağımlılık yapacak kadar leziz. Kore sokak lezzetlerinden mayalı biber ezmesini pirinçli çörekle tadabilirsiniz.

21.30 / Broadway’in az bilinenleri

Birkaç yüz dolara Broadway gösterilerine, bin dolara StubHub’daki ‘Hamilton’a çift kişilik yer bulabilirsiniz. Maliyeti düşük, daha özel bir gösteri için Feinstein’s/54 Below kulübünün kırmızı ışıklı bodrum kat salonu sizi bekliyor. Manhattan'ın yeraltı kabaresinde çok yetenekli müzikal oyuncuları tek kişilik gösteriler yapıyor. İsmini gizleyen ünlü yıldızları izlediğinizi düşünüp büyük keyif alabilir ya da kendinizi gizemli bir tarikatın ayinini belgeleyen antropolog gibi hissedebilirsiniz. 155 TL’ye barda bir tabure ayırtın, Grand Marnier (56 TL) yudumlayarak seyredin.

Cumartesi 10.00 / Kuyruğa girmeden Brunch

Hangisi daha kötü: Kahvaltı için yer seçememek mi, karar sonrasında gittiğiniz yerde sıra beklemek mi? Mahnattan’ın yeni AVM’lerindeki lüks şarküteriler sizi iki dertten de kurtaracak. Columbus Meydanı’nın altındaki geçitte açılan TurnStyle, aydınlık, renkli bir mekân; hafta sonunda sakin. Bosie Patisserie’ye uğrayıp Breton çöreği (9TL), sütlü kahve ya da Pressed Juicery’den taze sıkılmış ‘3 yeşil’ adlı elma, limon, salatalık, kereviz, zencefil karışımını alın (24 TL). Daha doyurucu bir mönü için MeltKraft’tan ızgara peynir ya da Bolivian Llama Party’den etli çörek saltena’yı (30 TL) deneyin. Dilerseniz paket yaptırıp Central Park’ta atıştırabilirsiniz.

12.30 / Amerika’ya giriş

1892-1954 arasında Ellis Adası’ndan 12 milyon göçmen Amerika’ya girdi, birkaç yüzbini reddedildi. Amerika’ya göç çok daha önce başlamıştı, bugün de sürüyor. Ulusal Parklar Ofisi’nce önceki yıl açılan Amerikan Halkı Merkezi, kızılderililer ve kölelik çağından itibaren göç öyküsünü ele alıyor. Minnesota’da geleneksel giysileriyle basketbol oynayan Somalili kızlar da bu öyküde yer alıyor. Özgürlük Anıtı’na giriş 65 TL’lik vapur biletine dahil, fakat siz denizden seyretmekle yetinebilirsiniz. Buradan geçen 12 milyon göçmen gibi...

19.00 / Tavşan tavada

Stephen Starr’ın geçen yıl açılan Fransız restoranı Le Coucou, Paris’te şöhrete kavuşan şef Daniel Rose’a emanet. Birkaç sürpriz var: Mağarayı andıran dekorda akustik düzenleme yanınızdaki masaya oturan şöhretlerin sohbetini çaktırmadan dinlemenizi engelleyecek şekilde yapılmış. Tabakta Fransız usulü sunum, serviste ise samimi Amerikan tavrı geçerli. Garson en sevdiği yemeği söylemese bile ‘tout le lapin’ yani bütün tavşan mönünün en popülerleri arasında: Başlangıç olarak tavşan döşü üstüne çıtır böbrek, ön bacaklardan sebzeli haşlama, ana yemek olarak beyaz şarapta Dijon usulü marine edilmiş ve kısık ateşte fırınlanmış kemiksiz tavşan arka bacakları… Rezervasyon gerekli. Şarap hariç iki kişi ortalama 750 TL.

21.30 / Eller havaya

Manhattan'da Suffolk Arm ilk bakışta İngiliz pub’ı gibi görünse de gerçek bir New York kokteyl barı. İçkinin yanı sıra mönüsünde Streit’in hamursuz çorbasından kaburgalı sandviçe, fırınlanmış ilikli kemiğe kadar pek çok seçenek var. Duvarlarına semtin sevilen simalarının portreleri asılmış. 8 punto mönüsünü okumak zor olsa da barmenin ustalığına güvenebilirsiniz. Kokteyller 50 TL civarında. Yumurta beyazı ve malbec ile yapılan New York Sour barın spesyalitesi. Kentin kokteyl kralı Death & Co’dan Brian Miller’ın bazı tarifleri de mönüde yer alıyor. Örneğin burbon, Calvados, konyak karışımı Congerence… Yeşil limon, vanilya, çarkıfelekten Porn Star Martini...

23.00 / 1980’ler nostaljisi

New York’ta dans edecek yer seçimi zordur, özellikle yaş sözkonusu olduğunda. En azından genç ve orta yaşlılar 1980’lerin pop müziği sevgisinde birleşiyor. Poisson Rouge’da bunu net olarak görüyorsunuz. İsmini Rick Springfield’ın şarkısından alan barda Jessie’s Girl grubu gece boyunca Cyndi Lauper’dan Dexys Midnight Runners’a pek çok ünlünün dansa uygun şarkılarını seslendiriyor. Özellikle Wham’ın ‘Wake Me Up Before You Go-Go’ yorumu dinleyicisini dans pistine sürükleyecek kadar etkileyici.

Pazar 09.00 / Latkes to Like

Eğer Lower East Side’da olmasaydı Russ & Daughters Café’nin şarküteri dekoru gözlere çok tuhaf gelebilirdi. Manhattan'da 1914’te kurulan, birkaç sokak ötedeki ilk restoran hâlâ tütsülü balık ve Aşkenaz lezzetleriyle tanınıyor; son zamanlarda mönüsüne wasabi aromalı alabalık havyarı gibi yeni çeşitler de eklendi. Hamursuz ekmeğinden çorba yerine, tütsülenmiş morina buğulamasını tercih edin. İki kişi morina tabağını paylaşın. Tatlılardan paskalya çörekli muhallebiyi deneyebilirsiniz.

11.00 / Alışveriş ve atıştırma

West Village’da yaşamak çok pahalı olsa da şık sokaklarında dolaşmak ücretsiz. Tabii ki bazı mağazalara yaklaşmak neredeyse imkansız; tişört fiyatları neredeyse ev kirası kadar. Alışveriş tutkunuysanız Sockerbit’ten bir torba İsveç şekerlemesiyle kendinizi kandırın. Sonra semti turlamaya başlayın. End of History’deki seramik ve cam işleri 1968’in isyankar renkleriyle gözalıyor. Greenwich Letterpress’in tuhaf kartları (18 TL), Greenwich Caddesi’ndeki Star Struck Vintage Clothing’in papyon ve 1980’lerden bar mitzvah gömlekleri dikkat çekici.

Manhattan'a nasıl gidilir?

Ocak ayının son haftasında İstanbul’dan New York’a direkt uçuşlar THY’de gidiş-dönüş 2.517 TL’den başlıyor. KLM, gidiş-dönüş bir aktarmalı 1481 TL’den başlayan fiyatlarla uçuyor. Direkt gidiş 11.5 saat, dönüş 9.5 saat.