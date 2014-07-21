36 saatte Madrid





16.00

DENİZE AÇILIN

İspanya’nın 1492’den bugüne uçsuz bucaksız imparatorluğuna bir denizcinin gözünden bakmak isterseniz Savaş Gemisi Müzesi’ne gidin (9 TL). Müzede birçok ünlü eser var. Kristof Kolomb’un Amerika’ya ilk ayak bastığı anın tablosu, İspanyol denizcilerinin kahramanlıklarını simgeleyen Trafalgar Savaşı gibi muharebelerin kuşbakışı tasvirleri bunlardan birkaçı. Sergilenen yüzlerce model gemiden bazıları denize açılacak kadar büyük. Bunlar İspanya’nın bir zamanlar denizlerin efendisi olduğunun kanıtı. Tüm seferlerin de kaydı tutulmuş. Müzeye girerken fotoğraflı kimlik vermek gerekiyor (armada.mde.es/museonaval).

18.00

YERLİLERE ÖZEL ALIŞVERİŞ

Salamanca kalburüstü bir alışveriş semti. Dünyaca ünlü lüks markalar mahalleyi ele geçirmiş. Özgün İspanyol modacılar küçük, randevuyla çalışan atölyelere tıkılmış. Jorge Juan Caddesi’ndeki Berwick 1707’de el yapımı, harika ayakkabılar bulabilirsiniz (berwickshoes.com). Yumuşacık seyahat terliklerinden, cüzdanlara hatta iPad kılıfları ve yoga çantaları gibi 21’inci yüzyıl aksesuarları satan La Pertuga’ya da uğrayın (laportegna.com). Balık konservecisi Frinsa’nın yanında açılan yeni mekân

La Conservera’da, Galiçya nehirleri ve sahillerinden gelen lezzetleri tadabilirsiniz (laconservera.es). Mağazalar saat 20.00’de kapanıyor. Alışverişinizin ardından İspanya’nın itibarlı şarap evlerinden Lavinia’ya geçip İspanyol şarapları deneyebilirsiniz (lavinia.es).

22.00

EKMEKSİZ BURGER'LER

Bay Sandro Silva’nın Asturya lezzetleri sunan restoranı El Paraguas, 10 yıldır Madridlilerin gözdesi. Silva’nın iki yıl önce açtığı Ten Con Ten ise daha salaş bir mekân. Geniş ve yenilikçi bir mönüsü var. Ördek dürümleri, sülün kroketleri, ince dilimlenmiş kabakların üstünde keçi peyniri ve taze yeşillikler büyük porsiyonlarda gelen paylaşılabilir başlangıçlar. Fakat dana etinden, öküz kuyruğundan veya fenerbalığından yapılmış ekmeksiz servis edilen, minimalist porsiyonlu burgerler öyle lezzetli ki, kimse yanındakiyle paylaşmıyor. Gece bar 35 yaş üstü varlıklı bir kesimle doluyor (restaurantetenconten.com).





01.00

YALNIZCA İÇKİ

Şehirde bar, meyhane ve restoranların en yoğun olduğu bölgelerden biri Chueca. Her beğeniye uygun bir mekân var. 10 ay önce açılan Only You Hotel’in barında, müşteriler tabure tepesinde perişan olmak yerine uzun Chesterfield model koltuklarda ağırlanıyor (onlyyouhotels.com). Dekorasyon misafirperver bir düşesin salonunu anımsatıyor. 36 çeşit cin servis ediliyor (Kadehi 35 TL). Diğer meşhur içkilerden biri ‘Eivissa Connection’. İbiza’dan gelen bitkisel likörlerin badem, kekik ve naneyle karıştırılmasıyla yapılıyor (31 TL).

11.00

SANAT DERSİ

Madrid’in üç sembolik müzesi Prado, Reina Sofia ve Thyssen-Bornemisza’nın arasında kalan bölge ‘altın üçgen’ olarak bilinir. Alternatif sergiler ve özel sanat galerileri burada serpilip gelişiyor. Bazı galeriler kitap satıyor, içki ve kahvaltı servisi yapıyor. Calle Alameda’da geçen yıl açılan La Fábrica galeri, mağaza ve restoran (lafabrica.com). Burada güne Küba kahvesi ve sıcak sütle yapılan İspanyol espressosu café con leche’nin yanında jambonlu, domatesli tostla başlayabilirsiniz (8 TL). Bitişikteki CaixaForum Madrid’de ünlü Fransız mimar Le Corbusier’in 12 Ekim’e kadar sürecek sergisi var (obrasocial.lacaixa.es - Giriş 12 TL). Sanat galerilerinin en yoğun olduğu sokak modern sanatlar müzesi Reina Sofia’nın arkasındaki Doctor Fourquet. Helga de Alvear ve Espacio Minimo sokağın köklü galerileri. Louis 21, diğer adıyla ‘The Gallery’ ise yeni açıldı (louis21.es). Sevilen klasik butiklerden Pepita Is Dead’de giyilebilir sanat ürünü niteliğindeki kıyafetlerle karşılaşacaksınız (pepitaisdead.es).

13.30

DOĞRAMA ODASI

Bar tezgâhındaki satırları, kapısındaki buzdolabı kulpunu gördüğünüzde, Sala de Despiece’in etseverler için bir cennet olduğunu hemen anlayacaksınız (saladedespiece.com). Garsonlar size mönü konusunda rehberlik edecek, deniz tuzlu, domatesli ve trüf soslu Porterhouse bifteklerinizle (yarım kilo civarındaki büyük biftek) dürüm yapmayı öğretecek. Leziz ızgara enginarlar domates ve karides ile servis ediliyor. Kanarya Adaları’ndan gelen keçi peyniri Majorero, altın rengini alana kadar ızgarada pişiriliyor, kâğıt kadar ince bisküviler üzerinde şerbetle servis ediliyor. Çoğu tabak, yarım veya tek porsiyon halinde geliyor. Böylece birçok yemek denenebiliyor. Rezervasyon yok, yer bulmak için erken gitmelisiniz (İki kişi şarap dahil 175 TL).





16.00

MISIR ESİNTİSİ

Queste Parkı’nda, MÖ 2’nci yüzyıldan kalma Mısır tapınağı Depod’un yanı sıra Guadarrama Dağları’nın nefes kesici manzarası sizi bekliyor. Tapınak, İspanya’ya 1960’taki Asvan Barajı için minnettar olan Mısır’ın hediyesi. Güneye doğru ilerleyin. Plaza España’yı geçin. Kraliyet Sarayı’nın kuzey cephesinde kalan Sabatini Bahçeleri’ne ulaşacaksınız. Bir banka uzanıp İspanyol Kralları’nın heykelleri arasında öğle şekerlemesi yapabilirsiniz. Veya güneydeki Café de Oriente’ye gidin ve bir carajillo (konyaklı kahve) içerken

sarayın önünde gezinen kalabalığı izleyin (cafedeoriente.es).

21.00

KOMŞULARLA TANIŞIN

Calle Ballesta ve Gran Via’nın kuzeyinde kalan Corredera Baja de San Pablo’nun etrafındaki bölgeye TriBall deniyor. Geçmişte namı kötü olan semt şimdilerde şehrin en gözde adresi. Fahişeler hâlâ sokaklarda gezinse de bazı restoran ve barlar bölgenin kötü ününü temizliyor. Gecenize sanatseverlerin favorilerinden Clarita’da bir birayla başlayın (claritamadrid.com). Sonrasında şef Juanjo Silva’nın klasik İspanyol lezzetlerini yücelttiği La Tasquita de Enfrente’de bir akşam yemeği yiyin (latasquitadeenfrente.com). Mönüler tadımlık 4-6 tabaktan ve bir tatlıdan oluşuyor (Şaraba göre 130-260 TL).

00.30

ROL ÇALAN

Madridliler, ilk içkilerini içtikleri yerin son içkilerini içecekleri yerden daha lüks olmasını sever. Maricastaña içkinin yanı sıra, hafif ve ucuz gece atıştırmalıkları için iyi bir mekân. Salaş bar mumla aydınlatılıyor. Mutfağı saat 22.00-02.00 arası açık. Birkaç içki için sokağın karşısındaki Kike Keller da uygun. Burası Keller kaynaklı metal mobilyalarının satıldığı bir sergi salonu. Perşembeden cumartesiye gece saat 02.30’a kadar açık bir barı var. İskoç etekli garsonların servis yaptığı barın atmosferi uçak hangarı ile Kral Edward Dönemi salonları arasında (kikekeller.com).

10.00

PİYASADA ARTIŞ

Madrid’in pazar günleri kurulan bitpazarı gitgide büyüyor ve iyileşiyor. Klasik ürünler pazarın ana yolundaki Calle Ribera de Curtidores ve Calle de Toledo arasındaki bölgede. Buradaki Vintage 4p (vintage4p.blogspot.com), La Brocanterie (labrocanterie.es) ve Midtempo’da (midtempo.es) şık ve zarif hediyelikler bulabilirsiniz.

12.30

UÇSUZ BUCAKSIZ GÖKYÜZÜ

Sevilen kültürel bir kuruluşu alın. Uluslararası sokak yemeği gastronomisi ve manzara ekleyin. Elde ettiğiniz şey Tartan Çatısı. Madrid’in en popüler yeme-içme ve güneşlenme mekânı, Circulo de Bellas Artes’a tepeden bakıyor (azoteadelcirculo.com). Calle Alcalá ve Gran Via sokaklarının etkileyici manzarasını sunuyor. Tüm şehri görebildiğinizi hissettiriyor (Giriş 9 TL). Yaz sonuna doğru tüm Madrid buraya geliyor, Javier Muñoz-Calero’nun yenilikçi sosisli sandviçlerini, sebzeli böreklerini ve pideleri...



