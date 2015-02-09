36 saatte Lyon

15.00

NEHİRDEN YUKARI



Lyon’da yedi yıl önce Rhone ve Saone nehirlerinin kıyısını düzenlemek amacıyla iddialı bir proje başlatıldı. Rhone’un sol kıyısındaki Rive Gauche bölgesi Exhibit A isimli geniş park alanında soluk alıyor. Yürüyüşçülerin, bisikletçilerin yararlandığı parkın en güzel manzaraları havuzların sıralandığı Quai Claude Bernard alanı. Buradan Quai Victor Augagneur’e doğru yürüyün. Karşınıza Ayers Rock Boat gibi yüzer gece kulüpleri çıkacak. Afişlerine bakın, gece bu teknelerden birinde eğlenebilirsiniz. Pont Wilson’ın biraz ilerisinde La Passagere adlı tekne - kafeye bir fincan sıcak çikolata (11 TL) ya da bir şişe Kronenbourg (16 TL) için uğramaya değer. Buradan 171 numaralı otobüse binip (4.5 TL) Parc de la Tete d’Or’a gidin havuz ve korulukların kış manzarasını seyredin.





17.00

ÇÖPLER VE MÜCEVHERLER



Parc de la Tete d’Or’un yanı başında karşınıza dev bir çöp çıkacak. Musee d’Art Contemporain de Lyon’da (mac-lyon.com) sergilenen ‘Dünya Pazarları’ adlı heykel bu. Wang Du, buruşturulup atılmış bir ekonomi gazetesinin metal örneğini yapmış. Olivier Mosset ise Paris’in Bastille Hapishanesi’ni hatırlatan dev taş blokları çöp kamyonunu bekleyen kutular gibi yan yana dizmiş. Renzo Piano’nun restore ettiği art deco üslubu müze binasında ünlü çağdaş sanatçıların sergileri birbirini izliyor. Nisanda Antoine Catala’nın video, fotoğraf kullanarak oluşturduğu Sentetik Bahçe sergisi açılacak. Giriş 22 TL.





20.00

YEMEK İÇİN ‘M’Yİ ÇEVİR



Yemek için Magali et Martin’i önceden arayıp rezervasyon yaptırmalısınız (magalietmartin.fr). Bu küçük, sakin restoranı Paris’teki ünlü Taillevent’ın aşçısı, Martin Schmied eşiyle kurdu. Av etleri leziz. Kaz ciğeri soslu sülüne, mantarlı yabandomuzuna ne dersiniz? Milföy hamurunda sunulan kan sosisleri ve fırınlanmış beçtavuğu takdire şayan. Şarap hariç iki kişi 190 TL civarı.





23.00

LYON TİPİ BAĞIMSIZLIK



Lyon’da yemekler kadar içecekler de iddialı. Özellikle kokteyller... James Brown, Frank Sinatra çağını anımsatan Soda ( soda-bar.fr) duvarlardaki sabıkalı fotoğraflarıyla tuhaf bir mekân. 25 TL’ye baharatlı Slum Dog Millionaire (Bombay cini, vişne reçeli, limon, kırmızı vermut, kakule) ya da krem gibi Globetrotter (Güney Amerika likörü pisco, mürverçiçeği likörü, limon ve Aperol) gibi kokteylleri içebilirsiniz. Yakınlardaki bir başka bar, L’Antiquaire (theantiquaryroom.com). Eski Amerikan caz kulüplerini andıran mekânda papyonlu barmenler Marco’s Bacardi Fizz (Bacardi romu, yeşil likör, yeşil limon likörü, şurup, krema, yumurta beyazı ve soda) gibi kokteyller hazırlıyor.

10.00

SELÜLİT KAHRAMANLARI



Tabelası bile tüm öyküyü anlatmaya yeterli: Rue du Premier Film. 19 Mart 1895’te burada, Louis Lumiere kardeşiyle tasarladığı ‘sinematograf’ını çalıştırdı ve fotoğraf levhası fabrikasında vardiyadan çıkan işçilerin 50 saniyelik filmini çekti. Ve sinema böyle doğdu. Institut Lumiere (institut-lumiere.org) sinemanın ilk günlerine odaklanan bir müze. İki kardeşin art nouveau üslubu villasında. Giriş 17.5 TL. Sinematograf, Lumiere filmleri, ahşap kutulu Edison kinetoskopu gibi ekipmanların sergilendiği yapının bitişiğindeki eski fabrika binası bugün dünya sinemasının klasiklerinin gösterildiği bir kültür merkezi.





12.30

FRAPAN YİYECEKLER



Au 14 Fevrier, restorandan çok erotik fantezilerin yaşandığı otellere benziyor. Müşterilerin yemek sırasındaki orgazmı çağrıştıran jestleri tavanı boydan boya kaplayan aynalara yansıyor. Beş yıl önce açılan restoran nadide lezzetlerle dolu bir mücevher kutusu adeta. Tokyolu şef Tsuyoshi Arai’nin ‘Japon yapımı Fransız mutfağı’ Michelin yıldızlı. Mönü her gün değişiyor. Bitter çikolatadan tüplerde kan sosisi, çilek sirkeli, pişmiş incirli sıcak kaz ciğeri, renkli sebzeler eşliğinde fırınlanmış sülün restoranın spesiyaliteleri. Dokuz tabaklık tadım mönüsü 200 TL.





15.00

GARGOYLES VE LARD



Vieux Lyon’un, Rönesans çağından kalma, parke taş döşeli sokakları UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde. Kentin ipek dokumacılık merkezi olduğu zengin günlerinde inşa edilen bu semt St.-Jean-Baptiste Katedrali’yle tanınıyor (cathedrale-lyon.cef.fr). Ön cephesi 25 canavar, 36 peygamber ve piskopos, 36 aziz, 72 melekle süslü. İçeride ise melek ve insan figürlerinin her gün saat 12.00, 14.00, 15.00, 16.00’da geçit yaptığı dev bir astronomik saat bulunuyor. Katedralden çıkışta damağınızı tatlandırmak isterseniz Terre Adelice’te hiç ummadığınız aromalarla yapılmış dondurmalar sizi bekliyor (terre-adelice.eu).





17.00

YARATICILIK ZAMANI



Merdivenli caddeleri, bohem atmosferiyle La Croix Rousse, Paris’in Montmartre semtini anımsatıyor. Semtin yaratıcılık merkezi Village des Createurs (villagedescreateurs.com). Özgün butiklerin toplandığı bu avluda Morgan Kirch’in (morgankirch.fr) kadınlar için tüylerle süslü, zarif, siyah mini yelekleri 650 TL. Pop art ile grafiti sanatını buluşturan, Karl Lagerfeld, Jean-Michel Basquiat gibi ünlü modacıların portreleri işlenmiş tişörtler Blue Mustach Shop’ta 100 TL (bluemustach.com).





20.00

PİKNİK



T1 numaralı tramvaya atlayıp Montrochet’te inin. Rue Paul Montrochet’ten batıya, portakal renkli peyniri anımsatan postmodern yapılara doğru yürüyün. Geçmişin liman ambarı, restore edilip yeni bir işleve kavuşturuldu. La Confluence (lyon-confluence.fr), yeni bir sosyal yaşam mekânı. En leziz yiyecekler Rue Le Bec’te (nicolaslebec.com). İsmini yeni kuşağın parlak şefi Nicolas Le Bec’ten alan gösterişli restoran, şarap barı, fırın ve gurme şarküteri bölümünden oluşuyor. Mönü dünya yolculuğu gibi. Lyon’dan andouillette sosisi, kelle yahnisi (tete de veau), İspanya’dan İber salamı, domatesli ekmek, İtalya’dan mozzarella serpilmiş patlıcan, Japonya’dan wagyu sığırından sote (teppanyaki), Kuzey Afrika’dan naneli, baharatlı kuzu. Üçer tabaktan oluşan çift kişilik mönü 250 TL.





22.00

İSKELEYE BAĞLANMA ZAMANI



Tıraş losyonu ve D&G parfümlerinin kokusunu takip ettiğinizde Docks 40’a varacaksınız. Beş yıl önce açılan atölye görünümlü restoran bar tabureleri, masalar ve koşturan garsonlarla dolu. Telaş gece yarısına kadar sürüyor. Sonra masalar, iskemleler toplanıp DJ eşliğinde dans başlıyor. Eğer Cristal Roderer (3 bin TL) açtıramazsanız bir kadeh köpüklü Tattinger (28 TL) de partiye katılmanız için yeterli (docks40.com).

10.00

PAZAR OYUNU



Marche St. Antoine’de (Quai St. Antoine ve Quai des Celestins) sokaklar kalabalık, tezgâhlardaki ürünler taze, kokular keskin. Dinlendirilmiş peynir, fırından çıkmış ekmek, gril tavuk, salamura istiridye, tütsülenmiş balık... Jouvray (Tel: 33-4-74-01-16-85) meşhur St. Marcellin peynirini (İki kişilik porsiyon 5 TL) isteyene tekerlekle satıyor. Yerel pastırmanın kilosu 60 TL. Cote Desserts’ın (Tel: 33-4-78-45-19-45) ayvalı tartları harika (5.5 TL). Sonra zihninizi doyurun, Quai de la Pecherie boyunca yürüyüp sahaf tezgâhlarındaki kitaplara göz atın. Kentin ünlü yazarı Antoine de Saint-Exupery’den Stendhal’a kadar pek çok yazarın kitapları uygun fiyata satılıyor. Ayrıca harita, posta kartı ve LP’ler alabilirsiniz.

Nasıl gidilir?

Şubatın ilk haftasında İstanbul’dan Lyon’a bir aktarmalı uçuşların gidiş-dönüş fiyatı Air France’da 482 TL’den, direkt uçuşların fiyatı THY’de 1.062 TL’den başlıyor.



