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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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36 Saatte Keşfet 36 saatte Lyon
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Sıradaki Haber:36 saatte Şanghay

36 Saatte Keşfet
Seth SHERWOOD (The Newyork Times) Çeviren: Serhat YEDİG
09.02.2015 - 01:16, Son Güncelleme:

36 saatte Lyon

“Lyon’da yapılacak tek güzel şey yemek yemektir” demiş 19’uncu yüzyılın ünlü romancısı Stendhal. 200 yıl sonra bugün de Fransa’nın üçüncü büyük şehrinde yemek her şeyin önünde. Ülkenin en ünlü şefi Paul Bocuse, en ünlü geleneksel restoranları (bouchons) burada. St. Marcellin peynirinin, kandan yapılmış sosisin en lezizi... Alpler’in yanı başındaki bu lezzet cenneti aynı zamanda Rönesans mimarisi, Roma kalıntıları, geniş sanat mekânları, yetenekli tasarımcılarıyla bir cazibe merkezi.

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36 saatte Lyon

15.00
NEHİRDEN YUKARI

Lyon’da yedi yıl önce Rhone ve Saone nehirlerinin kıyısını düzenlemek amacıyla iddialı bir proje başlatıldı. Rhone’un sol kıyısındaki Rive Gauche bölgesi Exhibit A isimli geniş park alanında soluk alıyor. Yürüyüşçülerin, bisikletçilerin yararlandığı parkın en güzel manzaraları havuzların sıralandığı Quai Claude Bernard alanı. Buradan Quai Victor Augagneur’e doğru yürüyün. Karşınıza Ayers Rock Boat gibi yüzer gece kulüpleri çıkacak. Afişlerine bakın, gece bu teknelerden birinde eğlenebilirsiniz. Pont Wilson’ın biraz ilerisinde La Passagere adlı tekne - kafeye bir fincan sıcak çikolata (11 TL) ya da bir şişe Kronenbourg (16 TL) için uğramaya değer. Buradan 171 numaralı otobüse binip (4.5 TL) Parc de la Tete d’Or’a gidin havuz ve korulukların kış manzarasını seyredin.

36 saatte Lyon

17.00
ÇÖPLER VE MÜCEVHERLER

Parc de la Tete d’Or’un yanı başında karşınıza dev bir çöp çıkacak. Musee d’Art Contemporain de Lyon’da (mac-lyon.com) sergilenen ‘Dünya Pazarları’ adlı heykel bu. Wang Du, buruşturulup atılmış bir ekonomi gazetesinin metal örneğini yapmış. Olivier Mosset ise Paris’in Bastille Hapishanesi’ni hatırlatan dev taş blokları çöp kamyonunu bekleyen kutular gibi yan yana dizmiş. Renzo Piano’nun restore ettiği art deco üslubu müze binasında ünlü çağdaş sanatçıların sergileri birbirini izliyor. Nisanda Antoine Catala’nın video, fotoğraf kullanarak oluşturduğu Sentetik Bahçe sergisi açılacak. Giriş 22 TL.

36 saatte Lyon

20.00
YEMEK İÇİN ‘M’Yİ ÇEVİR

Yemek için Magali et Martin’i önceden arayıp rezervasyon yaptırmalısınız (magalietmartin.fr). Bu küçük, sakin restoranı Paris’teki ünlü Taillevent’ın aşçısı, Martin Schmied eşiyle kurdu. Av etleri leziz. Kaz ciğeri soslu sülüne, mantarlı yabandomuzuna ne dersiniz? Milföy hamurunda sunulan kan sosisleri ve fırınlanmış beçtavuğu takdire şayan. Şarap hariç iki kişi 190 TL civarı.

36 saatte Lyon

23.00
LYON TİPİ BAĞIMSIZLIK

Lyon’da yemekler kadar içecekler de iddialı. Özellikle kokteyller... James Brown, Frank Sinatra çağını anımsatan Soda ( soda-bar.fr) duvarlardaki sabıkalı fotoğraflarıyla tuhaf bir mekân. 25 TL’ye baharatlı Slum Dog Millionaire (Bombay cini, vişne reçeli, limon, kırmızı vermut, kakule) ya da krem gibi Globetrotter (Güney Amerika likörü pisco, mürverçiçeği likörü, limon ve Aperol) gibi kokteylleri içebilirsiniz. Yakınlardaki bir başka bar, L’Antiquaire (theantiquaryroom.com). Eski Amerikan caz kulüplerini andıran mekânda papyonlu barmenler Marco’s Bacardi Fizz (Bacardi romu, yeşil likör, yeşil limon likörü, şurup, krema, yumurta beyazı ve soda) gibi kokteyller hazırlıyor.

36 saatte Lyon

10.00
SELÜLİT KAHRAMANLARI

Tabelası bile tüm öyküyü anlatmaya yeterli: Rue du Premier Film. 19 Mart 1895’te burada, Louis Lumiere kardeşiyle tasarladığı ‘sinematograf’ını çalıştırdı ve fotoğraf levhası fabrikasında vardiyadan çıkan işçilerin 50 saniyelik filmini çekti. Ve sinema böyle doğdu. Institut Lumiere (institut-lumiere.org) sinemanın ilk günlerine odaklanan bir müze. İki kardeşin art nouveau üslubu villasında. Giriş 17.5 TL. Sinematograf, Lumiere filmleri, ahşap kutulu Edison kinetoskopu gibi ekipmanların sergilendiği yapının bitişiğindeki eski fabrika binası bugün dünya sinemasının klasiklerinin gösterildiği bir kültür merkezi.

36 saatte Lyon

12.30
FRAPAN YİYECEKLER

Au 14 Fevrier, restorandan çok erotik fantezilerin yaşandığı otellere benziyor. Müşterilerin yemek sırasındaki orgazmı çağrıştıran jestleri tavanı boydan boya kaplayan aynalara yansıyor. Beş yıl önce açılan restoran nadide lezzetlerle dolu bir mücevher kutusu adeta. Tokyolu şef Tsuyoshi Arai’nin ‘Japon yapımı Fransız mutfağı’ Michelin yıldızlı. Mönü her gün değişiyor. Bitter çikolatadan tüplerde kan sosisi, çilek sirkeli, pişmiş incirli sıcak kaz ciğeri, renkli sebzeler eşliğinde fırınlanmış sülün restoranın spesiyaliteleri. Dokuz tabaklık tadım mönüsü 200 TL.

36 saatte Lyon

15.00
GARGOYLES VE LARD

Vieux Lyon’un, Rönesans çağından kalma, parke taş döşeli sokakları UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde. Kentin ipek dokumacılık merkezi olduğu zengin günlerinde inşa edilen bu semt St.-Jean-Baptiste Katedrali’yle tanınıyor (cathedrale-lyon.cef.fr). Ön cephesi 25 canavar, 36 peygamber ve piskopos, 36 aziz, 72 melekle süslü. İçeride ise melek ve insan figürlerinin her gün saat 12.00, 14.00, 15.00, 16.00’da geçit yaptığı dev bir astronomik saat bulunuyor. Katedralden çıkışta damağınızı tatlandırmak isterseniz Terre Adelice’te hiç ummadığınız aromalarla yapılmış dondurmalar sizi bekliyor (terre-adelice.eu).

36 saatte Lyon

17.00
YARATICILIK ZAMANI

Merdivenli caddeleri, bohem atmosferiyle La Croix Rousse, Paris’in Montmartre semtini anımsatıyor. Semtin yaratıcılık merkezi Village des Createurs (villagedescreateurs.com). Özgün butiklerin toplandığı bu avluda Morgan Kirch’in (morgankirch.fr) kadınlar için tüylerle süslü, zarif, siyah mini yelekleri 650 TL. Pop art ile grafiti sanatını buluşturan, Karl Lagerfeld, Jean-Michel Basquiat gibi ünlü modacıların portreleri işlenmiş tişörtler Blue Mustach Shop’ta 100 TL (bluemustach.com).

36 saatte Lyon

20.00
PİKNİK

T1 numaralı tramvaya atlayıp Montrochet’te inin. Rue Paul Montrochet’ten batıya, portakal renkli peyniri anımsatan postmodern yapılara doğru yürüyün. Geçmişin liman ambarı, restore edilip yeni bir işleve kavuşturuldu. La Confluence (lyon-confluence.fr), yeni bir sosyal yaşam mekânı. En leziz yiyecekler Rue Le Bec’te (nicolaslebec.com). İsmini yeni kuşağın parlak şefi Nicolas Le Bec’ten alan gösterişli restoran, şarap barı, fırın ve gurme şarküteri bölümünden oluşuyor. Mönü dünya yolculuğu gibi. Lyon’dan andouillette sosisi, kelle yahnisi (tete de veau), İspanya’dan İber salamı, domatesli ekmek, İtalya’dan mozzarella serpilmiş patlıcan, Japonya’dan wagyu sığırından sote (teppanyaki), Kuzey Afrika’dan naneli, baharatlı kuzu. Üçer tabaktan oluşan çift kişilik mönü 250 TL.

36 saatte Lyon

22.00
İSKELEYE BAĞLANMA ZAMANI

Tıraş losyonu ve D&G parfümlerinin kokusunu takip ettiğinizde Docks 40’a varacaksınız. Beş yıl önce açılan atölye görünümlü restoran bar tabureleri, masalar ve koşturan garsonlarla dolu. Telaş gece yarısına kadar sürüyor. Sonra masalar, iskemleler toplanıp DJ eşliğinde dans başlıyor. Eğer Cristal Roderer (3 bin TL) açtıramazsanız bir kadeh köpüklü Tattinger (28 TL) de partiye katılmanız için yeterli (docks40.com).

36 saatte Lyon

36 saatte Lyon

10.00
PAZAR OYUNU

Marche St. Antoine’de (Quai St. Antoine ve Quai des Celestins) sokaklar kalabalık, tezgâhlardaki ürünler taze, kokular keskin. Dinlendirilmiş peynir, fırından çıkmış ekmek, gril tavuk, salamura istiridye, tütsülenmiş balık... Jouvray (Tel: 33-4-74-01-16-85) meşhur St. Marcellin peynirini (İki kişilik porsiyon 5 TL) isteyene tekerlekle satıyor. Yerel pastırmanın kilosu 60 TL. Cote Desserts’ın (Tel: 33-4-78-45-19-45) ayvalı tartları harika (5.5 TL). Sonra zihninizi doyurun, Quai de la Pecherie boyunca yürüyüp sahaf tezgâhlarındaki kitaplara göz atın. Kentin ünlü yazarı Antoine de Saint-Exupery’den Stendhal’a kadar pek çok yazarın kitapları uygun fiyata satılıyor. Ayrıca harita, posta kartı ve LP’ler alabilirsiniz.

Nasıl gidilir?
Şubatın ilk haftasında İstanbul’dan Lyon’a bir aktarmalı uçuşların gidiş-dönüş fiyatı Air France’da 482 TL’den, direkt uçuşların fiyatı THY’de 1.062 TL’den başlıyor.

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