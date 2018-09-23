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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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36 saatte Lugano
Seyahat
The New York Times&Hürriyet işbirliğiyle
23.09.2018 - 20:20, Son Güncelleme:

36 saatte Lugano

Alp Dağları’ndaki Lugano Gölü, İsviçrelilerin işlevselliği ile İtalyanların ışık saçan neşesini buluşturuyor. Kıyısındaki kasabalar kartpostal güzelliğinde. Rönesans dönemi kiliseleri, tarihi yapılardaki güzel oteller, modern villalar, birkaç pırıltılı kumarhane, iyi düzenlenmiş ve palmiyelerle süslenmiş parklar dikkat çekici. Bu nedenle İsviçre Rivierası olarak biliniyor. Andrew Ferren / The New York Times / Hürriyet işbirliğiyle

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CUMA

16.00 Göle gidelim

Lugano Gölü’nün ağaçlarla gölgelenen kıyısındaki tablo gibi manzaraları suyun üstünden seyredip bu arada bacaklarınızı çalıştırma fırsatını neden kaçırasınız ki? Deniz bisikleti kiralayabileceğiniz bir çok yer var. Fakat Instagram’da fiyaka yapacak fotoğraflar için Parco Ciani yakınlarındaki Rivetta Tell’e gidin. Parlak kırmızı metal rengine boyanmış klasik Forsa teknesinden kiralayın (30 dakikası 50 TL). Tembel bacaklılar motorlu tekne kiralayabilir. Kaptan ehliyeti gerekmiyor, 30 dakikası 260 TL. Daha keyifli bir tur için gölün lezzet duraklarından Gabbani’den bir şişe şarap ve atıştırmalık alın.

18.30 Sahilde ıslanın

Kıyıya dönüşte hafta sonu keyfine Majito’da başlayan genç kalabalığa katılın. Rıhtımdaki popüler bar gece saatlerinde kalabalık oluyor, fakat gün batımında sakin ve huzurlu. Biralar 38 TL’den, mojito ise 65 TL’den başlıyor.

20.00 Alice’in restoranında

Akşam yemeği rezervasyonunu La Cucina di Alice’den yaptırın. Atmosferi ve servisi gayet güzel. Kaldırımdaki sıkışık masalar göl manzaralı. Mevsimlik mönü uluslararası mutfaktan Macar gulaşı, New England usulü ıstakoz gibi yemeklerin yanı sıra pek çok İtalyan esintili lezzeti içeriyor. Damakta iz bırakanlar: yeşil fasulyeli, patatesli klasik linguine makarnası, vanilya aromalı siyah pilavla sunulan göl levreği filatosu. İki kişi şarap dahil 800 TL.

22.00 Yemek sonrası bölgesi

Yemekten sonra Caffe Caruso’ya yürüyün. Piazza Riforma’daki bir köşe başındaki bu küçük mekan İtalyan usulü kahveleri ve kokteylleriyle ünlü. Aperol çok popüler (51 TL). Aperol enerjinizi artırırsa siz de Seven’a doğru giden kalabalığa katılın. Casino di Lugano’daki gece kulübü saat 05.00’e kadar açık...

36 saatte Lugano

Cumartesi

09.00 Erkencilere

Lugano kıyısındaki Monte San Salvatore, soğanı andıran yapısı, gölün içine uzanan dik yamaçlarıyla Rio de Janeiro’daki Sugar Loaf tepesini andırıyor. Finikülerden sonra kısa yürüyüşle ulaşacağınız zirvesinde sizi İtalya’nın en güzel manzarasından biri bekliyor. Gidiş-dönüş finiküler ücreti 195 TL, fakat belirli dönemlerde indirim uygulanıyor.

11.00 İlahi güzellikler

Kentte ve bölgede görülmeye değer pek çok kilise var. Örneğin çağdaş yerel mimarlardan Mario Botta’nın dağların tepesindeki modern manastır tasarımlarını görmek için bir gün ayırmak gerekiyor. Çok daha eski ve görülmesi gereken iki yapı kentin merkezinde: Ön cephesi güzelim rölyeflerle süslü San Lorenzo Katedrali ve Leonardo da Vinci’nin atölyesinde yetişen Bernardino Luini’nin harika fresklerinin yer aldığı Santa Maria degliAngioli... Luini’nin parlak renklerle Hazreti İsa’nın çarmıha gerilişini tasfir ettiği fresk ifade gücüyle 500 yıl sonra bugün bile ziyaretçileri hayrete düşürüyor.

12.30 Ravioli ustası

Mutfağında taze makarna yapılan, mönüsünde ravioli bulunan tüm restoranlar cazip. Osteria Trani’de birden fazla türü bir arada tadabilirsiniz. Araka bezelyesi çorbasıyla başlayan yemekte domates sosunda kılıç balığı etiyle doldurulmuş ve limonlu tereyağlı sosta ıstakoz etiyle doldurulmuş ravioli damağınıza şölen keyfi yaşatacak.  Bunlara Lugano dışında bulamayacağınız birer kadeh yerel beyaz merlot şarabı eşlik ederse keyfinize diyecek olmaz. İki kişi ortalama 850 TL.

14.00 Yeni bir kol saatine ne dersiniz

Kol saatleri otomobillere benzer. Mağazadan çıktığı anda değeri yüzde 20-30 düşer. Eğer sık kol saati değiştiriyorsanız kullanılmış almanızda yarar var. Fırsatı değerlendirip, Lugano merkezindeki trafiğe kapalı alanda birbirine 250 metre uzakta üç mağazaya gözatın. Davide Parmegiani’de Panerai, Patek Philippe gibi önde gelen markaların özel koleksiyonlarını bulabilirsiniz. Yakınlarındaki Watch Center ve Taleda ise vitrinleri zengin çeşitle dolu diğer seçenekler.

16.00 Nobelli yazarın evinde

Nobel ödüllü yazar Hermann Hesse yaklaşık 40 yıl Lugano’nun batı kıyısındaki Collina d’Oro yani Altın Tepe’de yaşadı. Montagnola köyündeki köşkü müzeye dönüştürülmüş (giriş 55 TL). Çalışma masası, daktilosu, gözlükleri, Asya seyahatlarinde topladığı objelerin yanı sıra çevrede yaptığı suluboya peyzajlar yazarın kentli duyarlığıyla kırsal kesimde sürdürdüğü hayat hakkında fikir veriyor. Hesse’nin hayatıyla ilgili önemli noktaları ve mezarını köyün içindeki tabeları izleyerek bulabilirsiniz. Köyün öteki ucundaki Ristorante Bellavista’ya müzeden yürüyerek birkaç dakikada ulaşabilirsiniz. Terasından göl ve çevresi kuş bakışı görülebiliyor. Yerel peynir, kuru et ve iki kadeh şampanya size 230 TL’ye malolacak. 

20.30  Üçü bir arada

Geceye restoran olarak başlayıp, daha sonra bara dönüşen, ardından geç saatlere kadar müzik eşliğinde eğlence sunan çok işlevli mekanlar Lugano’da da yaygınlaşıyor. Örneğin Auberge sempatik atmosfere sahip bir kafe.  Mönüsünde salatalar, deniz ürünleri tabağı (küçük boy 60- 110 TL, büyük boy 120 230 TL) gibi seçenekler yer alıyor. Yemekten sonra üst kattaki bar kokteylleri (65 - 100 TL) ve manzarasıyla şafak sökene kadar sizi meşgul edebilir.

36 saatte Lugano

Pazar

10.45 Yüzen kahvaltı

Temmuzdan ekime her ayın ikinci pazarında gölde kahvaltılı tekne turu düzenleniyor (400 TL). Tekne saat 10.45 ve 12.00 hareket ediyor. Diğer pazar günleri ise kahvaltılığınızı alıp tur teknesine binebilirsiniz. Ayaküstü atıştırmak istemiyorsanız Monte Bre eteklerindeki Gandria köyüne giden bir tekneye atlayın. İtalya sınırının yanı başındaki köyün sahilindeki restoranlarda sabah kahvaltınızı yapın.

Nasıl gidilir

Ekimin ilk haftasında İstanbul’dan Zürih’e THY, oradan Lugano’ya İsviçre Havayolları’yla yapacağınız aktarmalı uçuşların gidiş-dönüş toplam maliyeti 4 bin 400 TL’den başlıyor. Milano seçeneği daha ekonomik: Malpensa Havalimanı’ndan Lugano’ya üç firma yarım saatte bir otobüs servisi yapıyor. Yolculuk 1 saat sürüyor. Aynı tarihte THY, İstanbul’dan Milano’ya gidiş-dönüş 1240 TL’den başlayan fiyatlarla uçuyor.

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