36 saatte Ljubljana

Cuma 15.00

Çalışma ruhu

Caddelerinden, tarihi yapılarına, meydanlarına şehrin her katmanı günlük yaşamda kullanılıyor. Örneğin geçmişin savunma merkezi Kale Tepesi bugün şarap tadımı ve sergilere ev sahipliği yapıyor. Yürüyerek ya da finikülerle çıkabileceğiniz 16’ncı yüzyıldan kalma yapıdan panoramik Julia Alpleri manzarasını seyredebilir, Kukla Müzesi’ni (giriş 35 TL) gezebilirsiniz. Dönüş yolunuz Gornji Trg’dan (Üst Meydan) geçiyor. Crno Zrno’dan Kolombiya taneleriyle hazırlanmış espresso alın, kafedeki özgün çalışma ruhuna tanık olun. “Slovenler üretim geleneğine yakındır” diyor bu yıl kafeyi açan Bogota’lı Alexander Nino, “Elinizin hep işinizin üstünde olması gerektiğini bilirler.”





17.00

Saklanacak yer yok

Soru: Dostların, rehber kitapların, taksi şoförlerinin tavsiye ettiği tüm restoranlar bir hafta sonunda nasıl keşfedilebilir? Beş yıl önce Sloven sevgilisiyle evlenip kente yerleşen İsrailli Lior Kochavy çok zarif bir çözüm bulmuş. Pogacarjev Meydanı’nda marttan 27 Ekim’e kadar her cuma saat 10.00-21.00 arasında Odprta Kuhna (Açık Mutfak) kuruluyor. Ülkenin en iyi 100 restoranından 50’si fırınlarında, ocaklarında yerel mutfağın lezzetlerini hazırlıyor. “Önemli olan kişilerle restoranlar arasındaki engelleri ortadan kaldırmak” diyor Kochavy. Açık Mutfak kapandıktan sonra kente gidecekseniz, haziranda açılan küçük bistro Osha’ya uğrayın. Limon otuyla terbiye edilmiş tavuklu Vietnam banh mi sandviçi ve bir bardak Bevog birası ısmarlayın.





19.00

Ruhu olan yemekler

Akşam yemeği için kentin en sosyal, dünyanın nabzını en iyi tutan, mönüsü özgün lezzetlerden oluşturulmuş restoranına gidin. Zimbabwe doğumlu Max Zimani’nin kurduğu Skuhna’s, Güney Yarımküre’den şeflerle sürekli değişen mönüler hazırlıyor. Hindistan,

Tunus, Kolombiya, Bangaldeş’ten yemekler, baharatlar iştah açıyor. Her cuma sahnedeki grubun müziği eşliğinde beş tabaklık akşam mönüsü 75 TL.





22.00

Yeni perspektif

Nehrin diğer kıyısındaki Neboticnik adlı Art Nouveau üslubu gökdelen ideal fotoğraf çekme noktalarından. 1933’te yapıldığında 80 metrelik boyuyla Avrupa’nın en yüksek binasıydı. Günümüzde 360 derecelik kent manzarasıyla sabah kahvesi ya da gecenin son içeceği için popüler adreslerden. Dans pistindeki eğlence DJ şovları eşliğinde geç saatlere kadar sürüyor.





Cumartesi 9.30

Çiftlikten ağzınıza

St. Nicholas Katedrali’nin arkasında, meydanları birbirine bağlayan yollardaki trznice’de (pazar yeri) çıkacağınız yürüyüş sizi tanıdık lezzetlere ulaştıracak. Çörekçide kahvaltınızı yapıp et ve balık pazarını gezdikten sonra dışarıdaki tezgahlardaki meyve, sebze satıcılarının arasındaki bal ve peynircilere gözatın. Pazarlıktan çekinmeyin.

11.00

Okyanus manzarası

Hediyelik ve alışveriş için köprüden, Preseren Meydanı’ndan geçin. Şöhreti yurtdışına ulaşan Marjeta Groselj’I bulun. Üstünde ‘G’ yazılı kapıdan girin. 51 yıldır bu dükkanda deri işleniyor, el yapımı çanta, cüzdanlar üretiliyor (ortalama 2 bin TL). Sonra nehir kıyısındaki Zoofa’ya gidin. Butik 12 modacının ortak girişimiyle kuruldu. Zemini ahşap kaplı, duvarları beyaz boyalı, tavanı kemerli minimalist dekorasyonlu butik rengarenk kumaşlar, giysiler, tişörtler, mücevheratla dolu.





13.00

Şehrin dehası

Mimar Joze Plecnik’in ölümünün üstünden 60 yıl geçmesine karşın hâlâ kentin silüetinde önemli yeri var. Ulusal Kütüphane, Üçlü Köprü dahil pek çok önemli yapı onun tasarım masasında şekillendi. Bu gizemli dahinin öyküsünü Plecnik Evi’nde (giriş 13 TL) keşfedebilirsiniz. Yaklaşık 40 yıl başında çalıştığı, gözlüğü, açılmaktan küçülmüş kurşunkalemleri, sigara paketleriyle dolu tasarım masası da bu evde sergileniyor. Daha sonra öğlen yemeği için kuzeye doğru beş dakika yürüyün. Krakovo semtinin 25 yıllık restoranı Pri Skofu gibi yerel özelliklere sahip mekan zor bulunur. Sahibi Maja Pitarevic, salatayı semtin ortak bostanında yetiştirdiği yeşilliklerle yapıyor. Jambonlu, rokalı mantısı leziz (35 TL).





16.00

Metelkova müzeleri

Muhtemelen hiçbir semt Ljubljana’nın yaratıcı yeniden işlevlendirme politikalarını Metelkova semti kadar yansıtamaz. 19’uncu yüzyılın Avusturya Macaristan İmparatorluğu ordu barakaları 20 yıl önce müze bölgesine dönüştürüldü. Slovenya Etnografik Müzesi, Slovenya Ulusal Müzesi ve Metelkovashare Çağdaş Sanat Müzesi kendi koleksiyonlarının yanı sıra geçici sergilerle hizmet veriyor. Alternatif sanat mekanları müzelerin hemen ardındaki Metelkova Mesto (şehri), graffiti süslü duvarları, barları, yılda 1500 etkinliğe ev sahipliği yapan galeri, atölye, kulüpleriyle meraklılarını bekliyor.





19.00

Akşam yemeğinde alışveriş

Yüzölçümü yaklaşık Konya’nın yarısı kadar, buna karşın Slovenya’da üç büyük şarapçılık bölgesi bulunuyor. Yemek öncesinde tadım yapmak isterseniz kent merkezindeki Mestni Meydanı’ndan kısa bir yürüyüşle ulaşabileceğiniz Dobrote Dolenjske’de 350 yerel ürün satılıyor. Güneydoğudaki bağcılık bölgesi Posavska’dan şarapların yanı sıra bölgenin peynir ve rakılarını da tatmak mümkün. Akşam yemeği için Stari trg (Tarihi Meydan) ile Gornji trg arasındaki zemini tuğla kaplı caddeden yukarıya doğru yürüyün. Caz konserleri verilen bistro Repete’de kendinize bir masa seçin. Karatahtaya tebeşirle yazılan mönü, pazar tezgahlarında o gün satılan ürünlerden hazırlanıyor. Körpe ıspanak üstünde tütsülenmiş alabalık, tatlı olarak vişneli çöreğe ne dersiniz? Slovenya’nın güneybatısındaki Sveti Martin bölgesinden bir şişe roze şarap eşliğinde iki kişilik akşam yemeği ortalama 200 TL.









11.00

Son sınav



Şarap eğitimini yarısı Slovenya’dan 300 farklı ürünü sunan Wine Bar Suklje’deki sınavla noktalayın. Tarihi binanın mahzeni 1619’da inşa edilmiş. Nehir kıyısındaki manzaranın tadını çıkararak aylık değişen mönüden sınava uygun ürünleri seçin. Dilerseniz gözü kapalı tadım yapın, tahminlerinizin isabetini ölçün. Kopya çekmek gerekirse mönüdeki ‘şaraba uygun müzik’ skalasındaki simgeler size yardımcı olacaktır. Ailenin güneydoğudaki bağlarından kırmızı Modra Frakinja gerçek bir “easy pop.”

Pazar 08.00

Nehir kıyısında kahvaltı



Brunch için bundan güzel mekan olamaz: Geçen yıl açılan EK Bistro, sıvası soyulmuş tuğla duvarları, mermer masaları, hızlı servisi, kendi hazırladığı ürünlerden oluşan mönüsüyle sizi bekliyor. Hava sıcakken masalar nehir kıyısına sıralanıyor. Özel soslu, suya kırılmış yumurtalı, mimoza kokteylli tabağınızın yanına ravent limonatası (18 TL) alabilirsiniz. Suya kırılmış yumurtanızı dilerseniz kaz ciğeri, trüf, sos takviyesiyle İngiliz çöreği üstünde de tadabilirsiniz (60 TL).





10.00

Bisiklet ve sonbahar



Yolculuğunuzu Ljubljana çevresinde kısa bir keşif turuyla noktalayın. “Kentin en güzel yönlerinden biri müthiş doğal güzelliklere çok yakın olması” diyor macera turları düzenleyen Visit Good Place’in yöneticisi Jan Klavora. Bu turda (240 TL), prehistorik yerleşimler nedeniyle UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde giren Ljubljansko Barje’de 15 kilometre pedal çevireceksiniz. Ardından kanoyla Sava Irmağı boyunca kent merkezine döneceksiniz.

Nasıl gidilir?



Ekimin son haftasında İstanbul’dan Ljubljana’ya direkt uçuşlar THY’de gidiş-dönüş 1520 TL’den, bir aktarmalı Air Serbia uçuşları gidiş-dönüş 825 TL’den başlıyor.



Fotoğraflar: slovenci.si,insightguides, In Your Pocket



