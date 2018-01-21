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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HürriyetSeyahat36 saatte Kigali
Seyahat 36 saatte Kigali
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Sıradaki Haber: Her köşesi ayrı güzel şehir: Abu Dhabi

Seyahat
Debra Kamin / The New York Times & Hürriyet işbirliğiyle
21.01.2018 - 04:00, Son Güncelleme:

36 saatte Kigali

Ruanda’nın ışıltılı başkentinde Afrika’nın cazibesi belirgin. 23 yıl önceki vahşi soykırımın izleri çoktan silinmiş. Birbiri ardına açılan yüksek teknoloji şirketleri, yaratıcı girişimler, Doğu Afrika’nın en güzel kahvesinin ikram edildiği kafeler şehre hareket getirmiş. Ortam güvenli, halk misafirperver. Pırıl pırıl caddeler, uçsuz bucaksız golf sahasını andıran tepeler, enerjik genç sanat atmosferine rağmen ortada çok az turist var. Çoğunluk şehrin zenginliklerini fark etmeden ormana, safariye koşuyor. Şoförlü otomobil ya da taksi motosiklet kiralayın, şehri keşfe çıkın.
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Cuma
15.00
Hüzünlü başlangıç

Bugünün Kigali’sini kavramak için karmaşık geçmişini bilmek gerekir. 1994’te, 800 bin Tutsi, hükümeti elinde tutan Hutu’larca öldürüldü. Kırım 100 gün sürdü, dünya izledi . 250 bin kişinin gömüldüğü bölgeye yapılan Kigali Soykırım Anıtı, aynı zamanda müze. Ana bölümde ülkenin sömürge tarihi anlatılıyor. İkinci sergi soykırım kurbanı çocuklara ayrılmış. Rahatça gezmek için sergiye en az 90 dakika ayırın. Çıkışta huzurlu anma bahçesine uğrayın. (Sesli rehber 50 TL)

36 saatte Kigali


17.30
Yukarıya, çatıya

Ruanda binbir tepeli ülke olarak bilinir. Günbatımları meşhurdur. Bu zenginliği Kigali taçlandırır. Inzora Rooftop Cafe, Ikirezi kitapçısında neşeli bir mekan. Cumaları kokteyl ikramı yapılıyor. Gökdelenden çevreyi seyrederken cin, hibiscus, yasemin karışımını yudumluyorsunuz. Bir şeyler atıştırmak isterseniz Inzora’da Ruanda peyniri ve salamıya sandviç de hazırlanıyor. (Kokteyller 27 TL, şarap 18 TL, tadım tablası 36 TL).

20.00
Bistro à Go-go

Restoran patlaması yaşayan Kigali’de yeni ve yaratıcı karışımları denemek için Poivre Noir’dan iyisini bulmak zor. Bu müthiş bistronun mönüsü Fransız – Belçika mutfağından esintiler taşıyor, malzemeler yerli. Öne çıkanlar hardal kreması ve tagliatelle ile lezzetlendirilmiş domuz filet mignon (53 TL), İngiliz çöreğiyle ikram edilen Ruanda etinden müthiş hamburger (38 TL). Tatlıya yer ayırın. Külah şeklinde, ahududu aromalı, sakızlı mini kaseler kahve likörü, çikolata köpüğü ve Belçika dondurmasıyla dolduruluyor.

Cumartesi
09.00
Kahve sohbeti

Volkanik topraklar, engebeli coğrafyası, hava sıcaklığı Ruanda’yı kahve tarımında mükemmel coğrafya haline getiriyor. Java tipi kahvesi tüm dünyada beğeniliyor. Bugüne kadar kahvelerine pek ilgi göstermeyen Ruandalılar yeni açılan birkaç mağaza sayesinde tutumlarını değiştirmeye başladı. Kadınların yetiştirdiği çekirdekleri Question Coffee’de güler yüzlü baristalar kavuruyor, çekiyor. Krema gibi köpüklü cortado (11 TL) yudumlarken yanında tarçınlı pretzel (4,5 TL) tadın. Çörek yakınlardaki Kadınlar Fırını’nda pişiriliyor, her gün taze dağıtımı yapılıyor.

36 saatte Kigali


10.00
Tepelerde

Kigali Dağı’nın eteğinde (Kigali tepelerinin en yükseği, 1800 metre) kentin en farklı semtlerinden biri bulunuyor. Erken saatlerde Nyamirambo’daki manzara çok güzel. Zirveye doğru çıkmak isterseniz Sun City Oteli’nden başlayıp, doğrudan tepeye yürüyebilirsiniz. Daha sonra yürüyüş yapacaklar doğrudan Nyamirambo Kadın Merkezi’ne gidebilir. Bu sivil toplum örgütü, kadına yönelik şiddete karşı iğne ve iplikle savaşıyor. Dikiş odasında yerel kumaşlar rengarenk kitenge’lere dönüşüyor. Doğu Afrika’da yaygın görülen bu pamuklu elbiseler batik süslemeli. Hediyelik olarak çok cazip. Kadın Merkezi’nde her gün saat 10.00’da yürüyerek tanıtım turu düzenleniyor. Kadınların uğrama noktası süt barı, kadın merkezinden sonra tur pazarda sona eriyor (60 TL, önceden randevu alın).

13.00
Büyük balık

Denize kıyısı olmayan ülkenin balık kaynağı Kivu Gölü. Öğlen yemeğinde Nyamirambo’nun güzel restoranlarından The Green Corner’a uğrayın. Kızartma yapılmayan restoranda , “büyük balık” fırında az ateşte, uzun sürede pişiriliyor. Plastik iskemlelerden birini çekin, balıktan önce bir şişe mutzig birası isteyin (bira 5 TL, balık boyutuna göre 45 -60 TL). Rahat olun. Balığınızın pişmesi bir saat sürecek. Fakat hiç sıkılmayacak, şikayetçi olmayacaksınız.

16.00
Zihinsel durum

Şehir ilginç sanat galerileriyle dolu. İçlerinden hiçbiri Niyo kadar canlı değil. Hiçbirinin onun kadar ilginç tarihi yok. Mütevazı bir ev, küçük, rengarenk müzeye dönüştürülmüş. Burada eserlerinin gelirini Niyo Kültür Merkezi’yle bölüşmeyi kabul eden sanatçıların eserleri sergileniyor. Geliriyle 100 civarında çocuğa geleneksel müzik, davul ve dans dersi veriliyor.

18.00
Hotel Rwanda

1994’te, Paul Rusesabagina dört yıldızlı otelde yüzlerce Tutsi’yi korumaya aldığında Hotel des Mille Collines’de lüksten eser kalmamıştı. Günümüzde gerçek Hotel Rwanda’nın odalarında konfor bulunmasa da havuz başındaki barda geçmişin pırıltısı yaşatılıyor. İçkinizi söyleyip alacakaranlıkta şehri yukarıdan seyrederken gördüklerinizi, öğrendiklerinizi gözden geçirin.

36 saatte Kigali

20.00
Çöp şişe dizili lezzetler

Ruandalılar brochette, yani çöp şişe doyamaz. Balığı, eti doğrayıp şişe dizer ve ızgarada pişirirler. En güzelini Repub Lounge’da tadabilirsiniz. Sahnedeki grupların müziği eşliğinde karaflarla şarap sunulur. Bahçeden Kigali’nin gece ışıklarını izlemek de zevklidir. Çok iştahlı müşterilere paylaşılacak şekilde 12 tabaklık tadım mönüleri ikram edilir. Fiyatı çok ucuzdur. (çöp şiş porsiyonu 31 TL, özel şiş 65 TL).

23.00
Yeraltında dans

Kigali eğlence mekanlarıyla ünlü bir şehir olmasa da, dikkatli gözle baktığınızda canlı dans kulüpleri ve diğer cazip noktaları görebilirsiniz. En iyilerinden Papyrus, bir başka cazip mekan Repub Lounge’ın yanı başında. Üst katı restoran, fırın ve lounge. Bodrumu ise sıcak ve güçlü müzikle sarsılan bir disko ve gece yarısına kadar açık. (giriş 9 TL).

Pazar
10.00
Yeryüzü cenneti

Yabancıların işlettiği hoş bir otel ve restoran olan Heaven’ın hafta sonunda hazırladığı brunch çeşitleri baş döndürücü. Ürünlerde Afrika etkileri görülüyor. Tereyağla hazırlanmış mango ya da erikli turtanın yanında Gouda’lı omlet, her türden tatlı ve tuzlu krep tadabilirsiniz (yetişkin 50 TL, çocuk 33 TL).

12.00
Her etikette bir öykü

Şehrin her köşesi hediyelik eşya tezgahıyla dolu. Tabii ki kaliteli ürün bulmak zor. Çoğu ithal. Marriott Hotel’deki Go Kigali ise Ruanda ve Doğu Afrikalı ustaların elinden çıkan ürünler satıyor. Görkemli mücevherler, çocuk ve yetişkin giysileri, örgü sepetler, deri aksesuvarlar gibi pek çok seçenek var. Her birinin etiketinde kökeni belirtilmiş. Firma ayrıca yarım ve tam gün Kigali turları düzenliyor.

Nasıl gidilir
Şubatın ikinci haftasında THY, İstanbul’dan Kigali’ye gidiş-dönüş 2846 TL’den başlayan fiyatlarla uçuyor.

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