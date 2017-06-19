36 saatte Kıbrıs

Cuma: 16.00 / Kalede keşif
Limasol’un iki ayrı yüzü var. İlki gezginleri havuzları, barları, şezlongları, büfeleriyle cezbeden sahildeki oteller. İkincisi tarihi merkezdeki erguvanlarla kaplı taş evler, kiliseler, yerel restoranlar, açık çay bahçeleri. Limasol Kalesi 16’ncı yüzyılda Osmanlılar tarafından inşa edildi. Taş geçitlerinde, kemerli odalarında iskeletler, amforalar sergileniyor. Burçtaki surlardan Trodos Dağları’ndaki bağlar görülüyor. Adanın üretimi sürdürülen en eski şarabı Commandaria da burada üretiliyor (Giriş 20 TL).
18.00 / Kıyıda tavla partisi
Adanın en hızlı değişen yeri Limasol’ün rıhtımı. Palmiye ağaçlarının gölgelediği bakımlı parklar havuzlar ve heykellerle güzelleştirilmiş. Halk büfelerden aldığı haşlanmış mısır yiyerek yürüyüş yapıyor. Sevgililer denize uzanan ahşap iskelede fotoğraf çektiriyor. Açıkta yük gemileri… Rıhtımın sonunda plajlar (şezlong 10 TL), amfitiyatro ve hayvanat bahçesinin bulunduğu park (giriş 20 TL) yer alıyor. Kumsalın yanı başındaki mavi ahşap sandalyeleri, tavla masaları, yerel Keo birasıyla (8 TL) To Theatraki günbatımı için ideal mekân.
20.00 / Tuzlu sudan akşam yemeği
Denizden yenilebilecek ne çıkıyorsa sahildeki şık restoranlardan Pyxida’nın masalarında görmek mümkün. Lüks yatların yanaştığı yeni marinada, butik ve sanat galerileri arasındaki restoranda yemeğinize Beluga havyarıyla başlarsanız kredi kartınız çok yıpranabilir (125 gramı 5 bin TL). Küçük, tatlı, çıtır gümüş, mezgit parçaları serpiştirilmiş domatesli balık çorbası daha ekonomik seçenekler. Ana yemekte seçenek bol: Kılıç balığı suvlaki, ızgara ahtapot, kalamarlı karidesli makarna, kiloyla satılan taze balıklar, örneğin kilosu 260 TL’ye mercan. Sakızlı dondurmayla sunulan portakallı kek ada sofralarının vazgeçilmez tatlılarından. İki kişi, şarap hariç, ortalama 350 TL.
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22.00 / Gece ışıkları
Yeni cam ve metal restoran alanı sayesinde tarihi liman birden gençleşti. Buradaki Gin Fish’in beyaz mermer barının etrafında toplanan gençler cin kokteyllerini ya da Kyperounda Şarapçılık’ın ürettiği kuru meyve aromalarının öne çıktığı gövdeli Commandaria’yı (27 TL) yudumluyor. DJ eşliğinde eğlenmek isteyenler Sousami’nin ağaçlı arka bahçesinde yerel Fix (12 TL) biralarıyla dolu kadehlerini tokuşturuyor.
Cumartesi 11.00 / Yüksek öğrenim
Tarihi surların dışındaki otogardan kalkan tarifeli otobüslerle Lefkoşa’ya ulaşmak yaklaşık 90 dakika (20 TL) sürüyor. Shacolas Tower’ın 11’inci katındaki gözlem alanından ikiye bölünmüş şehri kuş bakışı seyredebilirsiniz (10 TL). Film, fotoğraf ve bilgi ekranlarıyla kentin mimarisi, Haçlılardan Osmanlılar’a, İngilizler’e uzanan tarihi hakkında bilgi veriliyor. Geniş pencerelerden güneye baktığınızda Eleftheria Meydanı (Zaha Hadid’in projesiyle yenileniyor), Fransız mimar Jean Nouvel’in tasarımı Tower 25’i, güneye baktığınızda ise minareleri, pazarlarıyla Türk kesimini göreceksiniz.
12.30 / Cız bız
Evroulla’s Restaurant, Lidras Caddesi’ndeki bir pasajda. Karı kocanın işlettiği restoran karışık ızgara tabağıyla meşhur. Yanı sıra günlük mönüde arpa şehriyeli, limonlu tavuk, fırında çıtır patatesli köfte, kırarmış patatesli pirzola, şeftali kebabı gibi seçenekler mevcut. Etler tek lokmada yutacağınız kadar yumuşak, suyu çekilmeden pişirilmiş. İki kişi ortalama 120 TL.
13.30 / Sahaflar, antikacılar ve alışveriş
2015’ten bu yana AB ve Amerikan vatandaşları için Rum – Türk kesimleri arasındaki geçişler kolaylaştırıldı. Lidras Caddesi’ndeki geçiş noktasında pasaport kontrolünün ardından Türk tarafına geçilebiliyor. Taş yapılar, küçük kafeler, butiklerle dolu çarşıda harika ucuzcu mağazalar bulunuyor. 16‘ncı yüzyıldan kalma kervansaray günümüzde Büyük Han adlı bir çarşı. Sahaf Ali Yapıcıoğlu kitabın yanı sıra sanat eserleri, pul ve sikke satıyor. Kısa bir yürüyüşle ulaşacağınız Belediye Pazarı’ndaki Redesign Antique’de tarihi fotoğraf albümleri, radyo ve TV’ler, asırlık gramofonlar göreceksiniz. Çarşıdaki modern butiklerin arasında bir diğer antikacı Hippo. Koleksiyonerleri cezbeden vitrininde çizgi romanlardan gaz maskelerine iyi seçilmiş pek çok ürün sergileniyor.
16.00 / Paris keyifleri
2014’te açılan çok katlı sergi salonu A. G. Leventis Gallery, birinci sınıf çağdaş Avrupa resmi örnekleriyle dolu. Yunan ve Kıbrıslı ressamların da eserleri sergileniyor. Fakat çoğunluk Paris Koleksiyonu’nun başında. Bu resimler bir zamanlar milyarder işadamı Leventis’in Paris’teki evinin duvarlarında asılıydı. Evin salonunun canlandırıldığı köşede Renoir, Monet’nin yanı sıra El Greco’nun karanlık ve gizemli “Vecd Halindeki Aziz Francis” (1500’lerin sonu), Canaletto’nun 18’inci yüzyıl Venedik manzaraları, Paul Signac’ın parlak renkleriyle göz alan “Samois’teki Tekne” (1901), Chagall’ın halüsinasyon etkisi yapan “Nişanlı Sevgililer ve Buket” (1954-63) tabloları sergileniyor. Giriş 20 TL.
20.00 / Yemeği beklerken alışveriş
Bir bölümü tasarım mağazası, diğeri bar ve Akdeniz restoranı… Thegym tüm bunları aynı yüksek çatının altında topluyor. Tarihi taş duvarlarına fabrika aksesuvarları eklenmiş. Yemeğinize Commandaria şarabıyla pişirilmiş porçini mantarı ya da küp şeklinde doğranmış domates ve salatalıkla sunulan levrek tartarla başlayabilirsiniz. Genellikle yemekler derisiyle pişirilmiş kalın bir dilim levrek ve yanında arap salatasıyla ya da şarapla fırınlanmış tatlılı-ekşili etle devam ediyor. Yoğurtlu panna cotta ya da tiramisu mönünün tatlıları. İçki hariç iki kişi ortalama 300 TL.
22.00 / Gecenin renkleri
Geceleri Lefkoşa’yı barların ışık seli renklendiriyor. Meyve ağaçlarının gölgelediği varilden masalarıyla Silver Star elektronik müzikten hoşlanan şık kalabalığın gözdesi. 20’den fazla türde şarap kadeh olarak servis ediliyor. (İpucu: Zambartas şarapçılığın yerel üzümlerden Xynisteri’si kavun, bal, yeşil elma aromalarının öne çıktığı gövdeli bir beyaz şarap.) Kokteyl için Lost and Found Drinkery’ye gidin. Eski oyun masaları, sinema koltukları, varilden masaları, papyonlu barmenleri, tepsilerdeki martinileri, Sezerac’ları (burbon, brendi, anason, 30 TL) ve diğer karışımlarla eğlenceli bir mekân…
Pazar 10.30 / Buharlı temizlik
Tatlılar, kaliteli detoks kahvaltılıklar sizi bekliyor. Hamam Omerye, restore edilmiş bir 16’ncı yüzyıl Türk hamamı. Havlu, sabun, lifinizi alıp merkezdeki göbek taşına uzanın. Kubbeden sızan ışığın aydınlattığı loş, huzurlu mekanda ter atıp toksinlerinizden arının. Çıkışta salondaki minderlere kurulup çayınızı yudumlayın. Kişi 120 TL, çiftler 200 TL. Masaj ve terapi seçenekleri mevcut.
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12.30 / Antik cennet
Antik çağa uzanmadan Kıbrıs’tan ayrılamazsınız. Arkeolojik harikalar diyarı pazar 13.00’te açılıyor. Kıbrıs Müzesi’nin tozlu vitrinlerindeki büstlerde, vazolarda, sikkelerde, salonundaki heykellerde Büyük İskender, Kleopatra, Apollo, Afrodit gibi geçmişin dünyasından gerçek ve masal kahramanları görülebiliyor. Altın mücevherler, Roma cam işleri, zarif amforalar, lahitler öyküyü tamamlıyor. Giriş 18 TL.
Nasıl gidilir?
Türkiye vatandaşları için KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçmek mümkün değil. Atina üstünden gitmek gerekiyor. Güney Kıbrıs yeşil pasaporta da vize uyguluyor. Haziranın son haftasında İstanbul’dan Larnaka’ya Atina aktarmalı Aegean Havayolları uçuşlarında gidiş-dönüş bilet fiyatları 1.350 TL’den başlıyor.
Kaynak: Seth Sherwood / The New York Times Çeviren: Serhan YEDİG