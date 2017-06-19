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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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36 Saatte Keşfet

36 saatte Kıbrıs

Adanın Rum kısmında ekonomi 2013’teki bankacılık krizi sırasında çökme noktasına gelmişti. AB’nin gözetiminde 4 yılda istikrar sağlandı, mitolojik kahramanlardan Afrodit’in doğduğu topraklarda hayat yeniden canlanıyor. Limasol’daki yeni rıhtım butikler, sanat galerileri, deniz ürünleri restoranlarının yer aldığı cam cepheli modern AVM’leriyle ışıl ışıl. 1974’de Türkiye’nin askeri müdahalesinden sonra ikiye bölünen Lefkoşa’da gökdelenler yükseliyor, meydanların çevresini ünlü mimarların yapıları, dünya çapında müzeler, restoran ve gece kulüpleri süslüyor. Güneşin cömertçe aydınlattığı antik kalıntılar, kaleler, güçlü şaraplar, temiz deniz adanın çekiciliğini artırıyor.

Seth Sherwood / The New York Times Çeviren: Serhan YEDİG
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36 saatte Kıbrıs

Cuma: 16.00 / Kalede keşif

Limasol’un iki ayrı yüzü var. İlki gezginleri havuzları, barları, şezlongları, büfeleriyle cezbeden sahildeki oteller. İkincisi tarihi merkezdeki erguvanlarla kaplı taş evler, kiliseler, yerel restoranlar, açık çay bahçeleri. Limasol Kalesi 16’ncı yüzyılda Osmanlılar tarafından inşa edildi. Taş geçitlerinde, kemerli odalarında iskeletler, amforalar sergileniyor. Burçtaki surlardan Trodos Dağları’ndaki bağlar görülüyor. Adanın üretimi sürdürülen en eski şarabı Commandaria da burada üretiliyor (Giriş 20 TL).

18.00 / Kıyıda tavla partisi

Adanın en hızlı değişen yeri Limasol’ün rıhtımı. Palmiye ağaçlarının gölgelediği bakımlı parklar havuzlar ve heykellerle güzelleştirilmiş. Halk büfelerden aldığı haşlanmış mısır yiyerek yürüyüş yapıyor. Sevgililer denize uzanan ahşap iskelede fotoğraf çektiriyor. Açıkta yük gemileri… Rıhtımın sonunda plajlar (şezlong 10 TL), amfitiyatro ve hayvanat bahçesinin bulunduğu park (giriş 20 TL) yer alıyor. Kumsalın yanı başındaki mavi ahşap sandalyeleri, tavla masaları, yerel Keo birasıyla (8 TL) To Theatraki günbatımı için ideal mekân.

36 saatte Kıbrıs

20.00 / Tuzlu sudan akşam yemeği

Denizden yenilebilecek ne çıkıyorsa sahildeki şık restoranlardan Pyxida’nın masalarında görmek mümkün. Lüks yatların yanaştığı yeni marinada, butik ve sanat galerileri arasındaki restoranda yemeğinize Beluga havyarıyla başlarsanız kredi kartınız çok yıpranabilir (125 gramı 5 bin TL). Küçük, tatlı, çıtır gümüş, mezgit parçaları serpiştirilmiş domatesli balık çorbası daha ekonomik seçenekler. Ana yemekte seçenek bol: Kılıç balığı suvlaki, ızgara ahtapot, kalamarlı karidesli makarna, kiloyla satılan taze balıklar, örneğin kilosu 260 TL’ye mercan. Sakızlı dondurmayla sunulan portakallı kek ada sofralarının vazgeçilmez tatlılarından. İki kişi, şarap hariç, ortalama 350 TL.

Kolay vatandaşlık veren ülkeler
Kolay vatandaşlık veren ülkeler

22.00 / Gece ışıkları

Yeni cam ve metal restoran alanı sayesinde tarihi liman birden gençleşti. Buradaki Gin Fish’in beyaz mermer barının etrafında toplanan gençler cin kokteyllerini ya da Kyperounda Şarapçılık’ın ürettiği kuru meyve aromalarının öne çıktığı gövdeli Commandaria’yı (27 TL) yudumluyor. DJ eşliğinde eğlenmek isteyenler Sousami’nin ağaçlı arka bahçesinde yerel Fix (12 TL) biralarıyla dolu kadehlerini tokuşturuyor.

36 saatte Kıbrıs

Cumartesi 11.00 / Yüksek öğrenim

Tarihi surların dışındaki otogardan kalkan tarifeli otobüslerle Lefkoşa’ya ulaşmak yaklaşık 90 dakika (20 TL) sürüyor. Shacolas Tower’ın 11’inci katındaki gözlem alanından ikiye bölünmüş şehri kuş bakışı seyredebilirsiniz (10 TL). Film, fotoğraf ve bilgi ekranlarıyla kentin mimarisi, Haçlılardan Osmanlılar’a, İngilizler’e uzanan tarihi hakkında bilgi veriliyor. Geniş pencerelerden güneye baktığınızda Eleftheria Meydanı (Zaha Hadid’in projesiyle yenileniyor), Fransız mimar Jean Nouvel’in tasarımı Tower 25’i, güneye baktığınızda ise minareleri, pazarlarıyla Türk kesimini göreceksiniz.

12.30 / Cız bız

Evroulla’s Restaurant, Lidras Caddesi’ndeki bir pasajda. Karı kocanın işlettiği restoran karışık ızgara tabağıyla meşhur. Yanı sıra günlük mönüde arpa şehriyeli, limonlu tavuk, fırında çıtır patatesli köfte, kırarmış patatesli pirzola, şeftali kebabı gibi seçenekler mevcut. Etler tek lokmada yutacağınız kadar yumuşak, suyu çekilmeden pişirilmiş. İki kişi ortalama 120 TL.

Kıbrıs ‘sofra’ sözlüğüKıbrıs ‘sofra’ sözlüğü

 

13.30 / Sahaflar, antikacılar ve alışveriş

2015’ten bu yana AB ve Amerikan vatandaşları için Rum – Türk kesimleri arasındaki geçişler kolaylaştırıldı. Lidras Caddesi’ndeki geçiş noktasında pasaport kontrolünün ardından Türk tarafına geçilebiliyor. Taş yapılar, küçük kafeler, butiklerle dolu çarşıda harika ucuzcu mağazalar bulunuyor. 16‘ncı yüzyıldan kalma kervansaray günümüzde Büyük Han adlı bir çarşı. Sahaf Ali Yapıcıoğlu kitabın yanı sıra sanat eserleri, pul ve sikke satıyor. Kısa bir yürüyüşle ulaşacağınız Belediye Pazarı’ndaki Redesign Antique’de tarihi fotoğraf albümleri, radyo ve TV’ler, asırlık gramofonlar göreceksiniz. Çarşıdaki modern butiklerin arasında bir diğer antikacı Hippo. Koleksiyonerleri cezbeden vitrininde çizgi romanlardan gaz maskelerine iyi seçilmiş pek çok ürün sergileniyor.

36 saatte Kıbrıs

16.00 / Paris keyifleri

2014’te açılan çok katlı sergi salonu A. G. Leventis Gallery, birinci sınıf çağdaş Avrupa resmi örnekleriyle dolu. Yunan ve Kıbrıslı ressamların da eserleri sergileniyor. Fakat çoğunluk Paris Koleksiyonu’nun başında. Bu resimler bir zamanlar milyarder işadamı Leventis’in Paris’teki evinin duvarlarında asılıydı. Evin salonunun canlandırıldığı köşede Renoir, Monet’nin yanı sıra El Greco’nun karanlık ve gizemli “Vecd Halindeki Aziz Francis” (1500’lerin sonu), Canaletto’nun 18’inci yüzyıl Venedik manzaraları, Paul Signac’ın parlak renkleriyle göz alan “Samois’teki Tekne” (1901), Chagall’ın halüsinasyon etkisi yapan “Nişanlı Sevgililer ve Buket” (1954-63) tabloları sergileniyor. Giriş 20 TL.

20.00 / Yemeği beklerken alışveriş

Bir bölümü tasarım mağazası, diğeri bar ve Akdeniz restoranı… Thegym tüm bunları aynı yüksek çatının altında topluyor. Tarihi taş duvarlarına fabrika aksesuvarları eklenmiş. Yemeğinize Commandaria şarabıyla pişirilmiş porçini mantarı ya da küp şeklinde doğranmış domates ve salatalıkla sunulan levrek tartarla başlayabilirsiniz. Genellikle yemekler derisiyle pişirilmiş kalın bir dilim levrek ve yanında arap salatasıyla ya da şarapla fırınlanmış tatlılı-ekşili etle devam ediyor. Yoğurtlu panna cotta ya da tiramisu mönünün tatlıları. İçki hariç iki kişi ortalama 300 TL.

36 saatte Kıbrıs

22.00 / Gecenin renkleri

Geceleri Lefkoşa’yı barların ışık seli renklendiriyor. Meyve ağaçlarının gölgelediği varilden masalarıyla Silver Star elektronik müzikten hoşlanan şık kalabalığın gözdesi. 20’den fazla türde şarap kadeh olarak servis ediliyor. (İpucu: Zambartas şarapçılığın yerel üzümlerden Xynisteri’si kavun, bal, yeşil elma aromalarının öne çıktığı gövdeli bir beyaz şarap.) Kokteyl için Lost and Found Drinkery’ye gidin. Eski oyun masaları, sinema koltukları, varilden masaları, papyonlu barmenleri, tepsilerdeki martinileri, Sezerac’ları (burbon, brendi, anason, 30 TL) ve diğer karışımlarla eğlenceli bir mekân…

Pazar 10.30 / Buharlı temizlik

Tatlılar, kaliteli detoks kahvaltılıklar sizi bekliyor. Hamam Omerye, restore edilmiş bir 16’ncı yüzyıl Türk hamamı. Havlu, sabun, lifinizi alıp merkezdeki göbek taşına uzanın. Kubbeden sızan ışığın aydınlattığı loş, huzurlu mekanda ter atıp toksinlerinizden arının. Çıkışta salondaki minderlere kurulup çayınızı yudumlayın. Kişi 120 TL, çiftler 200 TL. Masaj ve terapi seçenekleri mevcut.

Dünyanın en mavi tatil yerleri
Dünyanın en mavi tatil yerleri


12.30 / Antik cennet

Antik çağa uzanmadan Kıbrıs’tan ayrılamazsınız. Arkeolojik harikalar diyarı pazar 13.00’te açılıyor. Kıbrıs Müzesi’nin tozlu vitrinlerindeki büstlerde, vazolarda, sikkelerde, salonundaki heykellerde Büyük İskender, Kleopatra, Apollo, Afrodit gibi geçmişin dünyasından gerçek ve masal kahramanları görülebiliyor. Altın mücevherler, Roma cam işleri, zarif amforalar, lahitler öyküyü tamamlıyor. Giriş 18 TL.


Nasıl gidilir?

Türkiye vatandaşları için KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçmek mümkün değil. Atina üstünden gitmek gerekiyor. Güney Kıbrıs yeşil pasaporta da vize uyguluyor. Haziranın son haftasında İstanbul’dan Larnaka’ya Atina aktarmalı Aegean Havayolları uçuşlarında gidiş-dönüş bilet fiyatları 1.350 TL’den başlıyor.

Kaynak: Seth Sherwood / The New York Times Çeviren: Serhan YEDİG

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