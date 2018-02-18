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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Seyahat
Sarah Khan / The New York Times & Hürriyet işbirliğiyle Çeviren: Serhan YEDİG
18.02.2018 - 05:00, Son Güncelleme:

36 saatte Johannesburg

Güney Afrika’da zamanlamayla ilgili iki kavram kullanılır: ‘Hemen şimdi’ 10 dakika da sürebilir, iki hafta da. ‘Hemen, hemen’ ise şimdi demektir. Johannesburg bir süredir öylesine hızla değişiyor ki ‘hemen, hemen’ görmenizi tavsiye ederiz. Cape Town’ın soluk kesen doğasına sahip olmasa da, altın madenciliği için kurulan tozlu kasaba zamanla genişleyip kentin kinetik enerjisini yüklenmiş. Finans merkezlerinde milyar dolarlık pazarlıklar yürütülüyor, galerinde, sanat merkezlerinde dünyanın dört bir yanından yaratıcı sanatçılar ortak projeler yapıyor. Çoğu turist şehri Cape Town, Kruger Ulusal Parkı, şarap bölgesi Winelands’e giderken ara durak olarak kullanıyor, oysa keşfedilmeye değer.

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Cuma  16.00
Adım adım keşif

Johannesburg merkezi yıpranmış görünümünü hâlâ koruyor. 1990’larda merkezden taşınan bazı firmalar Sandton’ı finans merkezine dönüştürdü. Sokaklarda suç tamamen engellenemese de halk kent merkezine sahip çıktı. Tarihi bölgeler büyük bir hızla yeniden canlandırıldı, zengin günlerden kalma çarpıcı mimari yapıların sıralandığı caddelerdeki konutlar yeniden cazip hale geldi. Bölgeyi Past Experiences’ın kimileri sanatçı, tarihçi yerel rehberleri eşliğinde yürüyerek keşfedebilirsiniz.

36 saatte Johannesburg

18.30
Füzyon bölgesi

Damak tadına meraklı olanlar çoğunlukla Cape Town ve Winelands’e gider. Fakat son zamanlarda Johannesburg’un şefleri hamle yaptı. Örneğin 1 Fox bölgesinde Mad Giant Brewery ile fabrika benzeri yapıyı paylaşan Urbanologia’nın sefi Jack Coetzee… Ortaya hazırladığı Asya esinli tabaklarda çimiçuri soslu ızgara tavuk, şiriça soslu geyik tataki, kumquat ponzu, tarçınlı ve narenciyeli tatlı ya da kayısılı pudding gibi lezzetlere yer veriyor. İçki dahil, iki kişi ortalama 180 TL.

36 saatte Johannesburg

20.30
Haydi konsere

Johannesburg’un gece eğlencesinde müzik seçeneği çok. House, rap, indie… Hepsi yerel esinli… Hugh Masekela, Thandi Klaasen, Jonas Gwangwa gibi önemli müzikçiler kentin caz ortamında yetişti. Halkın Braamies adını verdiği Braamfontein semtine gidin. Kentin en önemli caz kulübü Orbit burada. Şu aralarda sahnede görünen isimler Linda Sikhakhane Sextet, Vuma Levin, Lu Dlamini. Biletler 30-45 TL arasında.

36 saatte Johannesburg

Cumartesi 9.00
Zorlu tarih

Çoğu kişi için Güney Afrika tarihi ırk ayrımcılığıyla özdeşleşmiştir. Beyazların kontrolündeki radikal ayrımcı sistem 1948’den 1991’e kadar sürdü. Irk Ayrımcılığı Müzesi’ne girerken 24 TL karşılığında blanke (beyaz) ya da nie-blanke (beyaz olmayan) yazılı biletler alacaksınız. Kategorinize göre, ayrı kapılardan gireceksiniz. İçerideki çarpıcı sergileme yöntemi izleyicileri ırk ayrımcılığının kökenleri, özel yasalarını fotoğraflar, tanıklıklar yardımıyla aktarıyor. Sonra taksiye atlayıp Constitution Hill’e gidin. Ülkenin Anayasa Mahkemesi geçmişin hapisanesine kurulmuş. Nelson ve Winnie Mandela, Joe Slovo ve Albertina Sisulu da bu hapisanede yatmıştı. Mahkeme binası aynı zamanda müze. Eski kalenin 4. Hapishane’sindeki mahkumlardan biri de Gandhi’ydi. Bir saatlik rehberli tur 22 TL.

36 saatte Johannesburg

12.00
Alışveriş koşusu

Pazardan pazara… Kent halkı hafta sonunda yemek, içmek, rahatlamak için hafta sonunda bunu yapıyor. Braamfontein’deki otopark alanında tıpkı Cape Town’daki gibi pazar kuruluyor. Hızla pazarı turlayın, jambonlu ızgara peynir, Kore usulü havuç keki gibi özel lezzetlerden seçin. Brunch için toplam harcamanız 30-40 TL’yi aşmayacaktır. Bu arada sokak müzikçilerinden dinleyeceğiniz neşeli ezgiler yanınıza kâr kalacak.

Altın şehir: Johannesburg
Altın şehir: Johannesburg

13.00
Tuk-tuk turu

Soweto (South Western Townships) semti beyazlara ayrılan bölgelerden zorla çıkarılan siyahilere konut alanı sağlamak amacıyla kuruldu. Geçmişte Nelson Mandela ve Desmond Tutu’nun da yaşadığı semtin nüfusu bir milyonu aşıyor. Gezmenin en pratik yolu tuk-tuk kiralamak. Lebo’s Soweto Backpackers firması 140 TL’ye iki saatlik tur düzenliyor. Ekstra ödemeyle otelden alıp, aynı yere bırakabiliyorlar. Sokak lezzetlerinden açıkbüfe öğle yemeği ücrete dahil. Köri dolu ekmekten yapılan bunny chow da mönüde.

36 saatte Johannesburg

18.30
Ateş başında akşam yemeği

2016’da açılan Marble o günden bu yana kentin gözdeleri arasında. Bunun nedenlerinden biri aynı çaptaki restoranların kapanması, diğeri ise şefi: David Higgs. Yakın zamanda Higgs’in açmayı düşündüğü ocakbaşı türündeki yeni restoran da heyecanla bekleniyor. Keyes Art Mile’daki Trumpet binasının çatı katına günbatımında geldiyseniz bardan bir içki alıp manzaranın keyfini çıkarın. Sonra şölen sofrasında portakal ve pırasa soslu deniz levreği (85 TL), karanfilli yoğurt ve közlenmiş tatlı patates garnitürlü fırınlanmış bıldırcın (60 TL) ya da yaban keçisi, antilop gibi yaban hayvanlarını tadın.

36 saatte Johannesburg

Pazar 11.00
Uzaya kadar

Daha fazla pazar mı görmek istiyorsunuz? Maboneng Precinct kentin yeniden hayat kazanan en heyecan verici bölgelerinden. Galeriler, restoranlar, butikler dolup taşıyor. Pazarları “Market on Main” iştah açıcı hale geliyor, tezgahlarda krepler, paella’lar, krepler pişiriliyor. Giysi, çanta, tişört tezgahlarında pek çok hediyelik alternatifi var. Picnic in the Sky turuna katılın. Saat 11.00’de pazarda buluştuğunuzda organizatörler size piknik sepetinizi verecek. Pazardaki tezgahlardan istediğinizi satın alıp sepetinizi hazırlayın. Daha sonra kıtanın en yüksek binası Carlton Center’ın 50’nci katına çıkın. Gökyüzünde pikniğin tadını çıkarın. Bilet 75 TL.

36 saatte Johannesburg

14.00
Sanat molası

Witwatersrand Üniversitesi’ndeki Wits Art Museum, Afrika sanatına odaklanmış. Gerard Sekoto, Walter Battiss, Irma Stern, William Kentridge gibi ülkenin ünlü sanatçılarının yanı sıra genç kuşaktan Gabrielle Goliath, Nandipha Mntambo ve Zander Blom’un eserleri de sergileniyor. Giriş ücretsiz.

29
En iyi 10 antik tiyatro
En iyi 10 antik tiyatro

Nasıl gidilir?
Martın ilk haftasında İstanbul’dan Johannesburg’a THY’nin direkt uçuşlarında gidiş-dönüş biletler 3 bin 25 TL’den başlıyor. Aynı tarihte Katar Havayolları’nın bir aktarmalı uçuşlarında gidiş-dönüş 2 bin 307 TL’den başlıyor.

Fotoğraflar: dailypost.ng

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