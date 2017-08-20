36 saatte Granada

Cuma



17.00

Vakıflaşan renkler, sesler

Elhamra’yla aynı tepeye kurulan Rodriguez-Acosta Vakfı (giriş 20 TL), kırmızı kiremitli tarihi yapılar, zarif kubbelerden oluşan manzaraya bakıyor. Endülüs enerjisini resmine taşıyan José María Rodríguez-Acosta (1878-1941), 38 yaşında 14 yıl resim yapmaya ara vermiş, kendisine Art Deco üslubunda büyüleyici bir stüdyo inşa ettirmişti. Bugün vakfın kullandığı yapı beş taraçaya ayrılmış dik bir bahçenin içinde. Müzesinde sanat tarihçisi Manuel Gómez-Moreno’nun koleksiyonu sergileniyor. Roma İmparatorluğu öncesindeki İber Yarımadası halkının sanat ürünlerinden 20’nci yüzyıla uzanan seçkide Joaquín Sorolla gibi çağdaş ustaların da eserleri yer alıyor. Yakınlardaki Manuel de Falla Evi’nde (giriş 15 TL), besteci 1921 – 1939 arasında yaşamış ve anıtsal eseri Atlandida’ya burada başlamıştı.

20.00

Yasemin kokulu meydanda yemek

Nasri sultanlarının masal yaşamını görmek için Elhamra’ya girmeden önce kentin geri kalanının nasıl yaşadığına tanık olmak isterseniz Dorro Nehri’nin ardındaki beyaza boyalı evlerle dolu tarihi Mağribi mahallesi Albiasin’de kısa bir yürüyüşe çıkın. Nehir manzaralı kıvrımlı sokaklar flamenko müziğinin doğduğu yerlerden. Masaları meydana yayılan Bar Kiki San Nicolás, yıldızlar altında zengin meze seçenekleri sunuyor. Şanslıysanız yasemin kokuları arasında gitar resitaline de rastlayabilirsiniz. İki kişi yemek ortalama 250 TL.





22.00

Ayışığında Mağribi mucizesi

Elhamra’nın meşhur bahçelerini ya da Nasri Sarayı’nı akşam da gezebilirsiniz. İki tur aynı saatte başlıyor, bu nedenle birini seçmeniz, diğeri için ertesi akşam yine gelmeniz gerekecek. Saraylar zarif duvar süslemeleri, seramiklerle süslü onlarca oda ve salondan, havuzlu şık bahçelerden oluşuyor. Giriş 40 TL. Rezervasyonda yarar var.

Cumartesi



09.00

Çikolatalı kahvaltı

Granada’lıların sevdiği kahvaltı size farklı gelecek, yine de deneyebilirsiniz. 114 yıllık Café Futbol’un açıkhavadaki masalarına oturun, sıcak çikolata eşliğinde yağda kızartılmış hamurdan churros (20 TL) atıştırın. Sonra yapımcısının elinden leziz dondurmasını tadın. Bay Bernabeu, öncelikle badem aromalı turron’u öneriyor (topu 4 TL).



10.30

Saraya dönüş

Şimdi de Elhamra’da gündüz turu zamanı. Saray bütün olarak ele alındığında ortaçağ İspanya’sında Mağribi uygarlığının ulaştığı estetik zarafeti, lüks yaşamı gösteriyor. Bilet fiyatları 28-84 TL arasında. Eğer Nasri saraylarını gezmek istiyorsanız, sadece belirli sürelerde açık olduğunu unutmayın.









14.00

İşte bedava yemek

Alkolün yanında mezenin ücretsiz sunulduğu son İspanyol kentlerinden Granada. 70 yıldır deniz ürünlerinde lider kabul edilen Cunini’nin balkonunda kendinize bir masa bulun. Kadehi 8-12 TL’lik şaraplardan her sipariş verdiğinizde yanında mezesi de geliyor. Ton balıklı patates salatasıyla başlayıp çıtır croquetas de jamón’la devam ederken aniden bir paella tabağı masanızda belirebilir. Tatlılar da sizden…









16.00

Böl ve fethet

1492’de Granada’nın fethinden sonra Elhamra ve Albaicín bölgesi Hıristiyan mimarisinin gösteri alanına dönüşmüş. Yürüyerek rahatlıkla keşfedebileceğiniz bölgede kafeler, çayhaneler arasındaki seramik ve gitar atölyeleri tabloya yerel renkler katıyor. Kadetrale ayırdığınız zamana değecek (20 TL). Rönesans, Barok ve son dönem Gotik Kraliyet Şapeli mimarisini birleştiren yapı (giriş 20 TL) 1505-1516 arasında inşa edilmiş. Meşhur Kral Ferdinand ve Kraliçe Isabella’nın da mezarı burada. Görülmeye değer daha yeni bir yapı Centro José Guerrero (ücretsiz). Müze 20.yy ressamının eserlerine ayrılmış. Yeni açılan Centro Federico Garcia Lorca, çok sevilen şairin yaşamıyla ilgili sergilere ev sahipliği yapıyor..









21.00

Öykülü şölen

Mezelerin ücretsiz, akşam yemeğinin birkaç kadeh şarap karşılığında yenilebildiği bir şehirde son on yılda İspanya’da ve dünyada çok popülerleşen alta cocina (gurme mutfağı) cazibesini korumakta zorlanıyor. Şef Ismael Delgado López bu mönüyü Hotel Villa Oniria’daki La Fábula’da yerleştirmeye çalışıyor. Törensel servisi Granada’daki genel rahatlıkla çelişmekle birlikte, yemekler hayal kırıklığı yaratmıyor. 10-12 meze tabağından oluşan şefin mönüsü “gazpacho ve çörek”le başlayıp lezzetler geçitinden sonra yerel peynirler ve üç hoş tatlıyla bitebilir (300 TL, şarap eşleşmesiyle 360 TL).



22.30

Dans ayakkabısı

Granada’nın klasiklerinden biri de flamenco dinlemektir. Albaicin tepesinin ardında, Sacromonte tepesindeki “mağara” kulüplerden Venta El Gallo sanatçılarını özenle

seçiyor. Kimi zaman sahnesinde yıldızları ağırlıyor. Gösteri bileti fiyatları 105 TL’den başlıyor. Bazı geceler özel fiyata bir saatlk flamenko dansı dersi alabilirsiniz.









Pazar



10.30

Edebi kahvaltı

İsmini İngiliz yazar Gerald Brenan’nın otobiyografik kitabından alan Al Sur de Granada şehirdeki en güzel hediyelik mağazası. Raflarında organik şaraplar, zeytinyağlar, ballar, reçeller, butik biralar, yakındaki manastırda yapılan acıbadem kurabiyeleri dizili. Kahvaltı mönüsü yalın, leziz, enerji verici: Yoğurt, müsli, kızartılıp zeytinyağı gezdirilmiş domatesli köy ekmeği üstünde İber jambonu…



11.30

Şiir Bahçesinde

Harika bir parkla çevrili La Huerta de San Vicente, şehrin efsanevi yerlerinden. Huerta bahçe anlamına geliyor. Bina şair Federico García Lorca’nın ailesine ait yazlık. Sergilenen koleksiyonda Lorca ve Salvador Dali gibi tanınmış arkadaşlarının işleri bulunuyor. Lorca’nın “Şiir Fabrikası” adını taktığı, 1926-1936 arasındaki pek çok dizesini yazdığı evde 45 dakikalık rehberli turlar 12 TL’lik giriş ücretine dahil.









13.00

Dik kafaya

Mağribi çağının Endülüs’ünde hamamlar günlük yaşamın vazgeçilmez parçası. 16. yy’da Hıristiyan kralların yasakladığı hamamlar şehirde yine moda oldu. Hammam Al Andalus’un 90 dakikalık kürleri sıcak ve soğuk su banyoları arasındaki “su turu”yla (120 TL) başlıyor. Bir saatlik masaj ve diğer kürlerle birlikte toplam fiyat 460 TL’ye kadar yükseliyor. Rezervasyon zorunlu.