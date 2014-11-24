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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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36 Saatte Keşfet 36 saatte Floransa
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Sıradaki Haber:36 saatte Şanghay

36 Saatte Keşfet
Ingrid K. WILLIAMS/Çeviren: Serhan YEDİG (The New York Times)
24.11.2014 - 01:08, Son Güncelleme:

36 saatte Floransa

39 yaşındaki Floransa Belediye Başkanı Matteo Renzi geçen şubatta ülkenin en genç başbakanı seçilince kent tüm dünyada ilgi odağı olmuştu. Renzi, geride, hızla yenilenen bir kent bıraktı. Toskana’nın başkentinde bir zamanlar kaderine terk edilen yapılar şimdi çağdaş sanat mekânları. Tarihi Mercato Centrale pazarının geçen baharda açılan yeni bölümü yerel lezzetlerin butik üreticilerine ayrıldı. Ultramodern yeni opera binası Maggio Musicale, Fiorentino Festivali’ne ev sahipliği yapıyor. Yeni açılan bar, butik ve restoranlara karşın kent ruhunu korumaya kararlı.

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36 saatte Floransa

15.00
Manzaralı bahçe
Floransa’nın kırmızı kiremitli çatılarını, zarif katedrali Duomo’yu, Arno Nehri kıyısındaki tarihi yapıları kalabalığa girmeden kuşbakışı seyretmek istiyorsanız en uygun yer Forte di Belvedere. Beş yıllık restorasyonla yenilenen 16’ncı yüzyıldan kalma kalede Çinli heykeltıraş Zhang Huan’ın iddialı eserleri sergileniyor. Panoramik manzaraya sahip çim teraslara İtalyan sanatçı Giuseppe Penone’nin geçen hafta açılan doğa temalı sergisi boyunca girebilirsiniz (Giriş 14 TL). Serginin bir bölümü de bitişikteki Palazzo Pitti’nin bahçesinde. Bu bahçe ve çevresindeki bir düzine Medici villası geçen yıl UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alındı (Giriş 29 TL polomuseale.firenze.it).

36 saatte Floransa

18.00
Aperatif saati
Palazzo Pitti’nin kıyısındaki Enoteca Pitti Gola e Cantina’da mola verip sangiovese üzümlerinden yapılmış meşhur yerel şarapların tadına bakın. Mermer masaları, uzun kitap rafları, seçkin yerel şarapların sıralandığı barıyla zarif bir mekân burası. Ilık sonbahar akşamlarında kaldırımdaki masalardan çevreyi seyredebilirsiniz (pittigolaecantina.com). Daha geniş kava sahip bir bar arıyorsanız biraz ileride, parke taşlarla kaplı meydandaki Le Volpi e l’Uva’nın freskolu masaları sizi bekliyor. Burada İtalya’nın seçkin 30 şarabını tadabilirsiniz (levolpieluva.com).

36 saatte Floransa

20.30
Chic Cucina
Birkaç tozlu Chianti şişesinden ibaret köhne dekorlu restoranlarla dolu Floransa’da renkli mekânlardan hoşlananlar için geçen yıl Piazza Santa Croce yakınlarında yeni bir mekân açıldı. Cucina Torcicoda labirent gibi; dondurmacı, pizzacı ve şarküteri dahil birbirine bağlı beş bölümden oluşuyor. Gruplar halinde gelen şık Floransalıların peşine takılın, şık kubbeli salonda, floş kaplı iskemleler ve koltuklar, kar beyazı masa örtülerinde kendinize ziyafet çekin. Havyarlı, karidesli spagetti (46 TL) , fırında süt kuzusu butu (64 TL) ağzınıza layık (cucinatorcicoda.com). Tatlı için yakınlardaki butik dondurmacı Gelateria dei Neri’ye yürümenize değer. Birer top karamelli ve şamfıstıklı dondurmayla akşamınızı tatlandırın (Via dei Neri No: 9/11R).

36 saatte Floransa

23.00
Hapishaneden firar
15’inci yüzyılda inşa edilen, asırlar boyunca hapishane olarak kullanılan Le Murate’nin güçlü taş duvarlarında bir süredir birbirinden güzel müzikler yankılanıyor. Üç yıl önce açılan Caffè Letterario aynı zamanda çağdaş sanat merkezi. Ünlü yazarlar söyleşiler yapıyor, şiir akşamları düzenleniyor, oyunlar sahneleniyor, film gösterimleri, konser ve tartışmalar yapılıyor. Hafta sonundaki ücretsiz konserler her yaştan müziksevere hitap ediyor. Eğer sahnedeki topluluk ilginizi çekmezse bir bardak negroni alıp bahçeye çıkın, tarihi mekânda yıldızları seyreden kalabalığa katılın (lemurate.it.).

36 saatte Floransa

09.00
Kahvaltı şampiyonu
Floransa’da saklı lezzet mekânı kalmadığını düşünenler yanılıyor. Otobüse atlayıp kent merkezinin batısındaki Sofgfiano semtine gidin, Pasticceria Giorgio’yu bulun. Semt halkının taze açma, börek, üstüne şeker sürülmüş çıtır çörek ve milföy pastalar için sıraya girdiğini göreceksiniz. Aralarına katılın, kapuçino eşliğinde bu mevsime özel portakal aromalı keklerden schiacciata alla fiorentina’yı tadın (pasticceriagiorgio.it.).

36 saatte Floransa

11.00
1900’leri hatırlıyor musunuz?
Rönesans’ın başyapıtlarını görmek için uzun kuyruklarda beklemek yerine çağdaş İtalyan sanatına odaklanan The Museo Novecento’yu tercih edin (Giriş 25 TL). Piazza Santa Maria Novella’daki müzenin Rönesans üslubu örneği binası restorasyondan geçirilip haziranda açıldı. Emilio Vedova gibi çağdaş ustaların eserlerini izlerken, Luige Nono’nun müziği size eşlik edecek. Çatıdaki salonda 1916-1999 arasında Floransa’da çekilen filmler izlenebilir (museonovecento.it).

36 saatte Floransa

13.00
Panino deyince
Eğer ‘panino’nun kalitesi dükkânın büyüklüğüyle ters orantılıysa Semel kentin en leziz sandviçlerini hazırlayanlar arasında. Sant’Ambrogio pazarındaki dükkânın vitrini neredeyse ayakkabı kutusu büyüklüğünde. Ringa balıklı, pecorino peynirli, domatesli bir sandviç isteyin. Altı yaratıcılık ürünü hafta boyunca dönüşümlü sunuluyor (Piazza Lorenzo Ghiberti 44R). Hâlâ aç mısınız? Pollini Caddesi’nden ulaşabileceğiniz Piazza Sant’Ambrogio’nun seyyar sandviççileri hizmetinizde. İnce doğranmış şirdenli (işkembe), bol salsa verde soslu olanı Floransa’nın yerel lezzetlerinden...

36 saatte Floransa

15.30
Spada’nın vitrinleri
Via de Tornabuoni üstündeki Via della Spada’nın çevresine sıralanmış küçük tezgâhlar ünlü markaların etiketini taşıyan ürünlerle turistlerin dikkatini çekiyor. MIO Store, ahşap iPhone hoparlörleri, tanınmış karikatürist Clet’in esprili çizgileriyle neşe kattığı trafik tabelaları gibi eğlenceli ürünler satıyor (mio-concept.com). Birkaç mağaza ilerideki Antica Officina del Farmacista Dr. Vranjes, mücevher benzeri şişelerdeki nar ve sümbülteber kokulu ev parfümleriyle dolu (drvranjes.it). Yakındaki ara sokaklardan birindeki Il Micio özel bir erkek ayakkabıcısı. Toskana’da bu sanatı öğrenen Japon usta Fukaya Hidetaka, balmoral ve tokalı modellerini kişiye özel üretiyor (ilmiciocalzature.it).

36 saatte Floransa

20.00
Dengeli yemek
Nehrin karşı kıyısına geçin. Oltrarno semtinin bohem atmosferindeki Il Santo Bevitore, gelenekselle moderni, gündelikle törenseli bir araya getiren özel bir restoran. Taş kemerli tavanlar, ahşap masalarla şekillenen rustik dekorasyon masalardaki şamdanlarla tamamlanıyor. Mahzeni harika kırmızı Toskana şaraplarıyla dolu. Mönüye gelince: Aşçının elinden parmigano kremalı tortellini, çıtır sebzeli tartar (çiğ et ezmesi), prosciutto salamı, pastırma ve çiğ sütten üretilen pecorino’dan oluşan tadım tabağı... İki kişilik akşam yemeği yaklaşık 220 TL (ilsantobevitore.com).

22.30
Bira efsanesi
Küçük imalathanelerde özel üretilmiş İtalyan biraları hakkında çok konuşulsa da Floransa’da bunları tadacağınız yerlerin sayısı şaşırtıcı miktarda az. Oltrarno’da iki yıl önce açılan Archea Brewery bu nadir mekânlardan. Barındaki 10 musluktan kendi üretimi biraların yanı sıra Piedmont’lu LoverBeer gibi çok küçük birahanelerin ürünleri akıyor. Misafirperver barmenler farklı ürünleri tattırma konusunda gayet cömert (Adres: Via dei Serragli 44R).

36 saatte Floransa

10.00
Güç kulesi
Arno’nun güney kıyısında pazar yürüyüşüne çıkın. Güzel semtlerden San Niccolò’ya uğrayıp 14’üncü yüzyıldan kalma Torre di San Niccolò’yu yakından görün. Zamana meydan okuyan kuleye hayran kalacaksınız. Köklü bir yenilenmeden sonra üç yıl önce ziyarete açılan Piazza Pogg’deki kule yaz aylarında yalnız akşamları gezilebiliyor.

36 saatte Floransa

12.30
Yemek tezgâhı
Küçük lezzetlerden, gündelik mutluluklar çıkarmanın tam zamanı. Zeb Gastronomia, eski bir şarküterinin yerine açılmış, mütevazı bir restoran. Leziz çorbaları, Toskana mutfağının fırında pişirilen özel lezzetlerini tatmak için gelen damak tadına düşkün Floransalılar, bu beyaz kireç boyalı güzel salonda dirsek dirseğe oturmaktan hiç şikâyetçi değil. Yazılı mönü aramayın boşuna, restoran sahipleri Alberto Navari ve annesi Giuseppina çok misafirperver. Bir yandan bardağınıza şarap doldururken size spesyaliteleri hakkında bilgi veriyorlar: Üstüne beyaz trüf rendelenmiş taglierini, elmalı ve rezeneli sosta portakal aromalı ravioli, kakaoyla tatlandırılmış İtalyan bifteği... İki kişi ortalama 110 TL (zebgastronomia.com).

36 saatte Floransa

14.30
Gucci böyle doğdu
Guccio Gucci kaliteli deri ürünler satan ilk mağazasını yaklaşık 100 yıl önce Floransa’da açmıştı. Bugün isminin iç içe geçmiş inisiyallerini dünyanın dört bir yanında, lüks mağazalarda satılan cüzdan, kemer, terlik hatta otomobillerde görmek mümkün. Global bir markanın doğuşunu merak ediyorsanız Piazza della Signoria’daki tarihi yapıda Gucci Museo sizi bekliyor (Giriş 20 TL). Müzenin vitrinlerinde klasik bambu saplı el çantalarından galalarda ünlü yıldızların giydiği tuvaletlere kadar pek çok ürün sergileniyor. Daha sonra terastaki kafede mola verin. Kentin belki de en zarif meydanına bakan bu kafe son yıllarda en popüler görme ve görülme yerlerinden biri (guccimuseo.com).

NASIL GİDİLİR?
Ekimin son haftasında İstanbul’dan Floransa’ya bir aktarmalı gidiş-dönüş uçuşlar Alitalia’da 679 TL’den başlıyor. Aktarmayla 10 saatte gidip, beş saatte dönmek size zor geliyorsa THY ve Pegasus, Bologna’ya 595 TL’den başlayan fiyatlarla direkt uçuyor. Karayoluyla Bologna’dan Floransa 102 kilometre. Trenle bir saat sürüyor.

36 SAATTE FLORANSA

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