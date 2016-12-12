36 saatte Eskişehir'i keşfedin!

Tarihi ve doğal güzellikleriyle bir öğrenci kentinden daha fazlasına sahip olan Eskişehir, değişik mimarisi ve huzurlu sokaklarıyla keşfedilmesi gereken yerlerden biri. Bahar ve yaz aylarında gezmesi daha keyifli olan şehirde orijinal yapıları görmenin yanında değişik lezzetler de tadabilirsiniz.

İşte Eskişehir gezi notları;

Eskişehir'de görülmesi gereken yerlerin başında Porsuk Çayı'nı sayabiliriz. Sakarya Nehri'nin en uzun kolu olan bu çay, sahip olduğu görünüm ile adeta Avrupa'nın kanallarıyla ünlü şehri Amsterdam'ı andırıyor. Etrafında birçok cafe, restoran ve mağaza bulunan Porsuk çayı, bölgede gezilecek diğer yerlere de yürüme mesafesinde.

Tramvayla Atatürk Lisesi durağında inerek keşfedebileceğiniz orijinal diğer bir adres ise ünlü Odunpazarı bölgesi. Şehrin ilk kurulduğu yer olan Odunpazarı aynı zamanda Unesco Tarihi Miraslar Listesinde bulunuyor. Renkli Osmanlı evlerine ve daracık sokaklara doyamayacağınız bölgede birçok ev aslına uygun şekilde restore edilerek yeni görünümüne kavuşmuş durumda. Evliya Çelebi'nin dahi sık sık bahsettiği Odunpazarı, görünümüyle adeta bir açık hava müzesini andırıyor.

Atlıhan Çarşısı Odunpazarı turunuza eklemeniz gereken yerlerden biri. Eskiden han olan bu tarihi alan bugünlerde cafe ve hediyelik eşya satan mağazalarla dolu. Eskişehir'in ünlü lüle taşından yapılmış objeleri bu handa bulmak mümkün.

Türkiye'nin en büyük parklarından birisi olan Sazova Parkı ise değişik konsepti ve huzurlu yapısı ile ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatıyor. Park içerisinde amfi tiyatrodan deney evine, korsan gemisinden uzay evine kadar dikkat çekici birçok detay bulabilirsiniz. Parkı gezmek için en az 3-4 saatinizi ayırmalısınız.

2007 yılında açılan Çağdaş Cam Sanatları Müzesi'nde pek çok cam sanatçısının değerli eserlerini inceleyebilirsiniz. Girişin ücretsiz olduğu müze Türkiye'nin ilk cam sanatları müzesi olma özelliğini taşıyor.

Doktorlar caddesi ve Adalar hattı ise şehrin en popüler yerlerinden. Trafiğe kapalı olan Doktorlar caddesi Eskişehir'in İstiklal Caddesi olarak anılıyor. Caddede keyifli bir yürüyüşün ardından adalar hattına doğru inerek nehir manzarasına karşı bir kahve molası verebilirsiniz.

Çiğ böreğiyle meşhur olan Eskişehir'de böreklerin tadına bakmadan dönmeyin. Kırım Tatarları'nın bölgeye kazandırdığı lezzetlerden Balaban köfte ise lezzetiyle asla unutamayacağınız yemek seçeneklerinden bir diğeri.



