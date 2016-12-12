36 saatte Eskişehir'i keşfedin!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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36 Saatte Keşfet 36 saatte Eskişehir'i keşfedin!
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Sıradaki Haber:36 saatte Şanghay

36 Saatte Keşfet
12.12.2016 - 09:00, Son Güncelleme:

36 saatte Eskişehir'i keşfedin!

Değişik mimarisi ile ilk bakışta sizi kendisine çeken Eskişehir öğrenci kenti olmanın çok ötesinde... Gelin 36 saatte Eskişehir'i keşfedelim...

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Tarihi ve doğal güzellikleriyle bir öğrenci kentinden daha fazlasına sahip olan Eskişehir, değişik mimarisi ve huzurlu sokaklarıyla keşfedilmesi gereken yerlerden biri. Bahar ve yaz aylarında gezmesi daha keyifli olan şehirde orijinal yapıları görmenin yanında değişik lezzetler de tadabilirsiniz.

36 saatte Eskişehiri keşfedin

İşte Eskişehir gezi notları;

Eskişehir'de görülmesi gereken yerlerin başında Porsuk Çayı'nı sayabiliriz. Sakarya Nehri'nin en uzun kolu olan bu çay, sahip olduğu görünüm ile adeta Avrupa'nın kanallarıyla ünlü şehri Amsterdam'ı andırıyor. Etrafında birçok cafe, restoran ve mağaza bulunan Porsuk çayı, bölgede gezilecek diğer yerlere de yürüme mesafesinde.

36 saatte Eskişehiri keşfedin

Tramvayla Atatürk Lisesi durağında inerek keşfedebileceğiniz orijinal diğer bir adres ise ünlü Odunpazarı bölgesi. Şehrin ilk kurulduğu yer olan Odunpazarı aynı zamanda Unesco Tarihi Miraslar Listesinde bulunuyor. Renkli Osmanlı evlerine ve daracık sokaklara doyamayacağınız bölgede birçok ev aslına uygun şekilde restore edilerek yeni görünümüne kavuşmuş durumda. Evliya Çelebi'nin dahi sık sık bahsettiği Odunpazarı, görünümüyle adeta bir açık hava müzesini andırıyor.

36 saatte Eskişehiri keşfedin

Atlıhan Çarşısı Odunpazarı turunuza eklemeniz gereken yerlerden biri. Eskiden han olan bu tarihi alan bugünlerde cafe ve hediyelik eşya satan mağazalarla dolu. Eskişehir'in ünlü lüle taşından yapılmış objeleri bu handa bulmak mümkün.

Türkiye'nin en büyük parklarından birisi olan Sazova Parkı ise değişik konsepti ve huzurlu yapısı ile ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatıyor. Park içerisinde amfi tiyatrodan deney evine, korsan gemisinden uzay evine kadar dikkat çekici birçok detay bulabilirsiniz. Parkı gezmek için en az 3-4 saatinizi ayırmalısınız.

36 saatte Eskişehiri keşfedin

2007 yılında açılan Çağdaş Cam Sanatları Müzesi'nde pek çok cam sanatçısının değerli eserlerini inceleyebilirsiniz. Girişin ücretsiz olduğu müze Türkiye'nin ilk cam sanatları müzesi olma özelliğini taşıyor.

Doktorlar caddesi ve Adalar hattı ise şehrin en popüler yerlerinden. Trafiğe kapalı olan Doktorlar caddesi Eskişehir'in İstiklal Caddesi olarak anılıyor. Caddede keyifli bir yürüyüşün ardından adalar hattına doğru inerek nehir manzarasına karşı bir kahve molası verebilirsiniz.

36 saatte Eskişehiri keşfedin

Çiğ böreğiyle meşhur olan Eskişehir'de böreklerin tadına bakmadan dönmeyin. Kırım Tatarları'nın bölgeye kazandırdığı lezzetlerden Balaban köfte ise lezzetiyle asla unutamayacağınız yemek seçeneklerinden bir diğeri.

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