36 saatte Dubrovnik

David Farley / The New York Times & Hürriyet işbirliğiyle

Cuma

15.00

Büyük Duvar



Yaklaşık 2 kilometrelik surlar boyunca yürüyün, kulelerde, Stradun’daki seyir teraslarında soluklanıp manzarayı seyredin. Tarihi bölgeye (Stari Grad) halk öğleden sonra hava almak için geliyor. Surlar için 77 TL (20 TL çocuklara) giriş ücreti ödemek gerekiyor. Fort Lovrijenac’a giriş de dahil. 11’inci yüzyıldan kalma kaleye Dubrovnik’in Malta’sı deniliyor. Tarihi bölgeyi kuşbakışı seyretmek için de güzel bir nokta burası.



16.00

Yükselelim



Kentin hemen ardındaki görkemli kaya kütlesinin ismi Srdj. Dağın tepesinden baktığınızda Dalmaçya kıyılarının en güzel manzaralarından birini göreceksiniz. Teleferiğe atlayın (70 TL) manzarayı seyrederek 19. yy’dan kalma Emperyal Kale’ye çıkın. Salonundaki “Dubrovnik ve Anayurt Savaşı 1991-1995” başlıklı fotoğraf sergisinde kentin Sırp saldırısı altında kaldığı günlerden kareler yer alıyor.









18.30

Yudum yudum günbatımı



Trafiğe kapalı sur içi bölgesinden üç kapı dışarı açılıyor. Siz Ploca’dan çıkın. Beş dakikalık yürüyüşle ulaşacağınız, yeni restore edilen Excelsior Hotel’in teras barına oturun. Abakus Piano Bar’ın dışarıdaki koltukları panoramik manzaraya sahip. Bir kadeh cin tonik ya da baharatla tatlandırılmış brandy alın. Surların ardında batan güneşe “adio” deyin.



20.00

Hint-Hırvat buluşması



Dubrovnik’te güzel bir akşam yemeği için seçenek bol. Pile Kapısı’nın hemen dışındaki Posat, geleneksel deniz ürünleri restoranlarının lüksü. Mönüsünde içbakla köpüğünde mezgit flato, üstüne trüf rendelenmiş karides, kum istiridyeli ev eriştesi gibi leziz ürünler var. İki kişilik hesap şarap hariç 350 TL civarında. Biraz daha farklı mekan için Azur’un kaldırımdaki masalarından birine oturun. Tarihi merkezin arka sokaklarındaki restoranlarında Darko-Vedran Perojeviç Kardeşler Hırvat mutfağına Asya lezzetlerini katıyor. Örneğin denizürünleri kasesi krema kıvamındaki köri sosuyla yeni bir lezzet katmanı kazanıyor. İki kişi, şarap hariç yaklaşık 250 TL.









22.00

Çalkala karıştır



Azur tarafındaki tarihi bölgenin hemen karşısında, merdivenli dar bir caddenin üstünde… İsmi: Bar by Azur. Yeni açıldı. Özel kokteyleriyle suriçindeki ilk ciddi bar. İçeride 70, dışarıda 20 kişilik oturma yeri var. Sigara içilmiyor. Klasik koktely mönüsüne kendine özgü tarifler de eklemiş. İsmini taşıyan Plum Azur (konyakla karıştırılmış ezilmiş erik, erik rakısı, limon suyu 35 TL) ile başlayabilirsiniz. Açsanız barın mevsimlik mönüsünden banh mi sandviçi, Dalmaçya pastırması, trüflü zeytinyağına batırılmış lavaşın içinde yıllandırılmış Grana Padano peyniri, tütsülenmiş jambon gibi atıştırmalıklar seçebilirsiniz.









Cumartesi

9.00

Gurme karışımı



The Cogito Coffee, Zagrep kökenli. Geçen mayısta açtığı şube şehrin ilk üçüncü kuşak butik kafesi. Tarihi merkezin arka sokaklarındaki kafe çoğunlukla dışarıya servis yapıyor. Bir bardak filtre, cappuccino ya da soğuk kahve alıp dar sokaklarda yürüyüşe çıkın. “Game of Thrones”da en çok sevdiğiniz yapıları, sokakları keşfedin. Stradun’da turlayın. Kentin gençleri buraya “djer” yani çan kulesiyle geniş kubbeli 15’inci yüzyıl çeşmesi Onofrio arasında volta atmak için geliyor.









11.00

Adada piknik



Hırvatistan sahillerinde 1000’den fazla ada var. Dubrovnik’ten en kolay ulaşılanı Lokrum. Eski Liman’dan tekneyle 15 dakika sürüyor (gidiş-dönüş 67 TL). Küçük, yemyeşil adanın botanik bahçesi, ortaçağdan kalma manastır ve liman yıkıntıları gezilebilir. Restoran seçeneği bol olmadığı için yanınıza piknik malzemesi alabilirsiniz. Piknik Dubrovnik’in ısı izolasyonlu sırt çantalarına hazırladığı piknik mönüsünde yerel salam, peynir, zeytin, meyve, ekmek, ev yapımı zencefilli limonata, Slovenya’dan kulen sosisi, Istria’dan şarap yer alıyor (İki kişilik paket 250 TL).



19.00

Çanın altında



Müthiş sahil manzarasına sahip Dubrovnik söz mutfağa geldiğinde sıradan etli patatesle yetinecek değil ya… Kır şölenlerinin popüler yemeği peka ismini fırından alıyor, fakat çoğunlukla “çan altı” olarak biliniyor. Nedeni, etle patatesin üstü kömürle kapatılan çan şeklindeki kapağın altında saatlerce pişirilmesi. En lezizini Bosanka’daki Konoba Dubrava’da tadabilirsiniz. Köy, şehrin arkasındaki tepelerde, taksi yaklaşık 40 TL. Sadece manzara bile bu fiyata değer. Rezervasyon yaptırın ve et tercihinizi belirtin (dana, koyun, domuz, ahtapot). Aç gidin, porsiyonlar büyük. Akşam Dalmaçya müziği çalan grup masaları gezip seranad yapıyor. İki kişi şarap hariç yaklaşık 200 TL.









22.00

Yerel müzik sahnede



Güney Dalmaçya’nın şarap üretim merkezi Peljesac Bölgesi, Dubrovnik’in 60 kilometre kuzeyinde. Eğer bağları gezecek zamanınız yoksa kentin tarihi merkezindeki Matusko sizi bekliyor. Bar, bölge şaraplarıyla birlikte kendi ürünlerini de sunuyor. Şarapla ilgilenmiyorsanız gençlerin takıldığı Buzz Bar’ı deneyin. Matusko’nun yanındaki parke taş döşeli sokaktan yukarı 70 metre yürüdüğünüzde karşınıza çıkacak. Sahnedeki gruplar akustik müzik yapıyor. Fiyatlar uygun.









Pazar

12.30

Çatallı yollar



Pantarul, çatal anlamına geliyor. Restoran geleneksel Dalmaçya et ve balık yemeklerini modern dokunuşla sunuyor. Beş tabaklık balık mönüsü 180 TL. Neredeyse tüm ürünler yerel çiftçiler, balıkçılar tarafından sağlanıyor. Eğer yemeklerden çok memnun kalırsanız garsondan faturanıza 125 TL daha eklemesini isteyin. Restoranın sahibi, yemek blogçusu Ana-Marija Bujic tariflerini İngilizce yayımlanan kitabı “What’s Cooking in Dubrovnik”te bir araya getirdi. Pantarul, Lapad bölgesindeki otellere yürüyüş mesafesinde. Şehrin tarihi bölgesinden 4 ve 6 numaralı otobüsle ya da taksiyle 10 dakikada ulaşabilirsiniz. Akşam ve hafta sonu öğlen yemeklerine rezervasyon tavsiye edilir.









14.00

Hırvat yapımı



Evinize teninizdeki güneş yanığıyla dönmek yeterli değilse, hediyelik için Stradun’daki mağazalarda zaman kaybetmeyin. Life According to Kawa geçen yıl açıldı. Sahipleri Sanja ve Jon Kawaguchi tarihi bölgede, Fresh Sheets adlı mağazanın da sahibi. Ploce Kapısı’nın hemen ardındaki mağazada butik üretilmiş bira, alkollü içecekler, ayakkabı, çanta, tişörtler satılıyor.