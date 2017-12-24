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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HürriyetSeyahat36 saatte Cork ve ötesi
Seyahat 36 saatte Cork ve ötesi
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Seyahat
Brendan Spiegel / The New York Times & Hürriyet işbirliğiyle
24.12.2017 - 05:27| Son Güncelleme:

36 saatte Cork ve ötesi

Dublin’e uçakla gidenler çoğunlukla fark etmeden İrlanda’nın ikinci büyük kentinin üstünden geçer. Güneydeki bu şehir bir hafta sonunu ayırmaya değecek kadar güzeldir. İsyankâr ruhu ve İrlanda kimliğiyle gurur duyan Cork, göçle birlikte hızla kozmopolit görünüme bürünüyor. Lee Nehri boyunca Asya, Afrika, Ortadoğu kimliği belirgin yerleşimler kuruldu. Bir zamanlar barlardaki tüm kupalar Beamish ve Murphy’s biralarıyla dolardı, şehirde hızla çoğalan yeni restoranlarla birlikte butik biralara ilgi arttı.
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Cuma 16.00
Bazı yeniler, bazı eskiler

1845’te kurulan Cork Üniversitesi’nin iyi düzenlenmiş kampusunu gezin. Neo gotik üsluptaki ana binanın gösterişli koridorunda ülkedeki en geniş Ogham taşları koleksiyonu sergileniyor. 5.yy’dan kalma büyük yazıtlardaki metinler İrlanda dilinde bulunmuş en eski yazı örneği. Daha ileri tarihlere ait örnekler ise 23 TL bağışla girilebilen Lewis Glucksman Galerisi’nde sergileniyor. Ahşapla kaplanmış güzel binanın mimarları Sheila O’Donnell ve John Tuomey. Süreli sergiler düzenlenen galeride şu anda “Outposts” başlığı altında eserleri sınır aşan Meksikalı Teresa Margolles ve Filistinli Larissa Sansour gibi sanatçıların işleri bir araya getiriliyor. Sergi, 11 Mart’a kadar açık kalacak.

36 saatte Cork ve ötesi

18.00
Kiliseden kültür merkezi

Toplumda laik eğilim hızla güçlenirken kentteki kilise bolluğu dini yapıların yeniden işlevlendirilmesi eğilimini doğurmuş. Cork merkezindeki neo klasik kiliselerden biri Triskel Arts Center’a dönüştürülmüş. Yüksek tavanlı, vitraylarla renklendirilmiş yapıda film gösterimleri, konserler yapılıyor. Bin yıl önce Cork’un ilk kilisesinin kurulduğu alan da sanat galerisi. Zemin katındaki camdan bodruma baktığınızda kilisenin eski bölümleri de hâlâ görülebiliyor.

36 saatte Cork ve ötesi

20.00
Chaat odası

Geceleri körili kızartmalar İrlanda’nın tüm pub’larında sunulmakla birlikte gerçek Güney Hint mutfağı Şef Lyer’ın elinden çıkan yemeklerde lezzetini buluyor. Mönünün kara tahtaya tebeşirle yazıldığı 10 kişilik mini restoranda Gautham Iyer, yerel sebzelerle ayurvedik yemekler pişiriyor. Günlük değişen seçenekler Hint sokak yemeklerinin versiyonları. Nohutlu çıtır mantılara, Şam fıstığı ve yabani sarımsakla yapılmış chutney soslu yemeklere dalıp tatlıya yer ayırmayı unutmayın sakın. Lyer’ın eşi Caroline masala chai brownie gibi harika tatlılar yapıyor. İki kişi ortalama 160 TL.

36 saatte Cork ve ötesi

22.00
Uçuşa hazır mısınız?

Elbow Lane Brew & Smoke House butik bira üretiyor. Aynı zamanda restoran… Loş ve lüks salonunda Hint mutfağının ışıltılı lezzetlerini sunuyor. Yasalara göre ancak yemek siparişi verdiğinizde bira geliyor. İsterseniz zeytinin yayında verilen tadımlık üç birayı deneyebilirsiniz (45 TL). Almanların eski yasası Reinheitsgebot’u kılavuz alan, saf biranın peşindeki firma ürünlerinde su, arpa, şerbetçioutu ve mayanın dışında herhangi bir katkı maddesi kullanmıyor. Tabii bu lezzet açısından sıradan olduğu anlamına gelmez. Mutlaka Arrow Weisse’ı tadın, daha ferahlatıcı, narenciye aromalı bira için Bavyera usulü buğday biralarını deneyin.

36 saatte Cork ve ötesi

Cumartesi 9.00
İddialı kahvaltılar

Sosisli, yumurtalı, bol şarkuteri ürünlü geleneksel dev kahvaltısını tatmadıysanız İrlanda’yı gezmiş sayılmazsınız. Geleneksel lezzetleri tatmakla birlikte daha ‘sağlıklı” bir kahvaltı arzu ederseniz The Rocket Man Food Co. sizi bekliyor. 2012’de çiftçi pazarında açılan mağazanın kent merkezinde de küçük bir şubesi var. Mönüdeki yuyaf gevreği, yoğurt, bal ve fıstıklarla hazırlanmış yulaf lapası gibi seçeneklerin tümü aynı fiyat (18 TL). Salata ve taze sıkılmış meyve suyu öğünlere “sağlık” katıyor.

36 saatte Cork ve ötesi

11.00
Centilmence oyun

İyimser olun, gelecek yazın güneşli günlerini hayal edip Carousel’e gidin. İrlanda tasarımı güneş gözlükleri, yelkenli, uçurtma, flamingo desenli tekstil ürünleri, şemsiyeler görülmeye değer (270 TL’den başlıyor). Yakınlardaki Salingers erkeklere cazip gelecektir. Kişiye özel tamamlanan takım elbiseler kadar İsveçli moda markası Stutterheim’in üç renk çizgili yağmurlukları da dikkat çekiyor. Hazır alışveriş havasına girmişken üstünde İrlanda’nın simgesi yonca bulanan Çin işi ucuz, zevksiz hediyelik eşya satan mağazaları bir kenara bırakın. Antika meraklılarının gözdesi Mother Jones Flea Market’e gidin. İsmi gibi bit pazarı atmosferindeki koridorlarda define avına çıkın.

36 saatte Cork ve ötesi

13.00
Coastal Jaunt

Merkezden kiralayacağınız otomobille 30 dakikada ulaşacağınız Kinsale, Cork bölgesinin en güzel sahil kasabası. Dar sokaklara sıralanmış şık butiklerden Mamukko’da Macar göçmeni Levente ve Attila Magyar eski yelkenden üretilmiş çantalar satıyor. Alışverişten sonra Bulman’ın önündeki masalardan birine oturun. Nehir manzarasını seyrederken geleneksel patates ve balık kızartmasını tadın (65 TL). İstiridye seviyorsanız, peynir ve pırasayla lezzetlendirilmiş İrlanda istiridyesinin porsiyonu 70 TL. Hemen arkanızdaki tepenin üstünde, yıldız şeklinde tasarlanmış 17’nci yüzyıl kalesi Charles Fort (giriş 23 TL) yükseliyor. Kale kadar surlarından muhteşem kasaba manzarası da görülmeye değer.

36 saatte Cork ve ötesi

18.00
Çiftlik lezzetleri

Her ne kadar Kinsale balıkçı restoranlarıyla meşhursa da son yıllarda yerel çiftliklerin ürünlerini yaratıcı mönülerle sunan lokantaları da çok popüler. Üç yıl önce açılan Bastion bunlardan biri. Fıçı birasıyla hazırlanan Hugo kokteylini (taze nane, nar, mürver çiçeği, 36 TL) yudumlarken etrafa göz atın. Bara dizilmiş ekşi maya ekmeklerden, buzdolabındaki kaz ciğerlerine kadar tüm ürünler restoranın kendi çiftliğinden geliyor. İki kişi akşam yemeği ortalama 450 TL.

36 saatte Cork ve ötesi

22.00
Ciddi yudumlar

Koyu renkli ahşap barın bir kenarına kadehe doldurulmuş bıldırcın yumurtaları, diğer yanına kırmızı-beyaz çizgili kamışlarla dolu bardak yerleştirilmiş. Bu ikili yaklaşım klasik İrlanda barı Cask’ın içki mönüsünde de öne çıkıyor. Büyük emekle hazırlanan kokteylleri pointin gibi geleneksel damıtılmış içkilerle orman meyveleri, yeşil limon gibi tatları bir araya getiriyor (Ortalama 45 TL).

36 saatte Cork ve ötesi

Pazar
9.30 Fırınla, demle

Alchemy Coffee and Books’ta tüm espresso türleri İrlanda usulü kavrulmuş kahveden yapılıyor (13.5 TL). Bu sevimli semt kafesi Lee Nehri’nin güneyinde, yeniden canlandırılan bohem caddelerden Barrack’ta. Kitaplığın rafları okunmuş kitaplarla dolu. Yerel sanatçılar sergiler düzenliyor. Fakat asıl şölen günlük pişirilen çörekler. Çıtır sandviç ekmeğinde karamelize soğan, yabani sarmısak sosu ve keçi peyniriyle hazırlanan sandviçi harika (18 TL).

11.00
Kardeşlik adına

The Nano Nagle Place, kısa süre önce restore edilen bir grup tarihi binadan oluşuyor. Cork tarihinin anlatıldığı yapıların herbiri ağzına kadar tarihi objelerle dolu. Müzenin başkahramanı 18’inci yüzyılda yoksul ve kimsesizlere yönelik yedi çocuk okulu kuran Rahibe Nano Nagle. Ursuline Tarikatı’nı da 1771’de burada kurmuş. Etkileyici interaktif düzenlemelerle İngiliz işgalcilerin elinde yoksullaşan Katolik halkın yaşadıkları yansıtılıyor.

36 saatte Prag
36 saatte Prag


13.00
Çorbanın cazibesi

Takashi Miyazaki, lüks Japon otelinde aşçıyken bir İrlandalı ile evlenip geçmişte Çin yemekleri büfesi olarak kullanılan mekânda restoran açmış. Girişteki dev geyşa duvar resmi ve ahşap kapısıyla dikkat çeken restoranda sadece bir yemek masası ve altı tabure bulunuyor. Mutfak açık. Müşterilerin çoğu yurtdışından… Şefin kombu yosunu ve palamuttan ürettiği meşhur dashi sosuyla hazırladığı udon (buğday eriştesi) ve soba (kara buğday eriştesi) çorbasını (55 TL) ya da üstünde pirzola, bir parça ince biftekle servis edilen donburi pilav toplarını (47.5 TL) tatmak için geliyorlar. Pencereden sokağı seyredebileceğiniz taburelerden birine oturun, höpürdeterek, iştahla yemek yiyenlerin arasına karışın.

36 saatte Cork ve ötesi

Nasıl gidilir

Türkiye’den Cork’a direkt uçuş yok. Dublin’den Cork uçuşları çok sınırlı. Aer Lingus, Ryanair gibi firmalar Avrupa’nın önde gelen havaalanlarından Cork’a direkt uçuyor. Örneğin yeni yılın ikinci haftasında Pegasus’la Londra Stansted’e, oradan Ryanair’le Cork’a uçtuğunuzda gidiş dönüş bilet fiyatı 1600 TL civarında. Aynı tarihte THY, İstanbul’dan Dublin’e gidiş-dönüş 1589 TL’den başlayan fiyatlarla uçuyor. Dublin’den Cork’a günde 16 tren seferi yapılıyor. Bilet online aldığınızda 45, istasyon gişesinden aldığınızda 270 TL.

36 saatte Cork ve ötesi
Bugünlerde Noel’e hazırlanan Cork’un sokakları ışıklandırıldı, gıda maddesi satan tezgâhlar yerini aldı. ‘Ferris Dönme Dolabı’dan şehre baktığınızda bu panoramik manzara ayaklarınızın altına seriliyor.

Fotoğraflar: Arabulbil,mazopiya

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