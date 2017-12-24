36 saatte Cork ve ötesi

Cuma 16.00

Bazı yeniler, bazı eskiler



1845’te kurulan Cork Üniversitesi’nin iyi düzenlenmiş kampusunu gezin. Neo gotik üsluptaki ana binanın gösterişli koridorunda ülkedeki en geniş Ogham taşları koleksiyonu sergileniyor. 5.yy’dan kalma büyük yazıtlardaki metinler İrlanda dilinde bulunmuş en eski yazı örneği. Daha ileri tarihlere ait örnekler ise 23 TL bağışla girilebilen Lewis Glucksman Galerisi’nde sergileniyor. Ahşapla kaplanmış güzel binanın mimarları Sheila O’Donnell ve John Tuomey. Süreli sergiler düzenlenen galeride şu anda “Outposts” başlığı altında eserleri sınır aşan Meksikalı Teresa Margolles ve Filistinli Larissa Sansour gibi sanatçıların işleri bir araya getiriliyor. Sergi, 11 Mart’a kadar açık kalacak.

18.00

Kiliseden kültür merkezi



Toplumda laik eğilim hızla güçlenirken kentteki kilise bolluğu dini yapıların yeniden işlevlendirilmesi eğilimini doğurmuş. Cork merkezindeki neo klasik kiliselerden biri Triskel Arts Center’a dönüştürülmüş. Yüksek tavanlı, vitraylarla renklendirilmiş yapıda film gösterimleri, konserler yapılıyor. Bin yıl önce Cork’un ilk kilisesinin kurulduğu alan da sanat galerisi. Zemin katındaki camdan bodruma baktığınızda kilisenin eski bölümleri de hâlâ görülebiliyor.

20.00

Chaat odası



Geceleri körili kızartmalar İrlanda’nın tüm pub’larında sunulmakla birlikte gerçek Güney Hint mutfağı Şef Lyer’ın elinden çıkan yemeklerde lezzetini buluyor. Mönünün kara tahtaya tebeşirle yazıldığı 10 kişilik mini restoranda Gautham Iyer, yerel sebzelerle ayurvedik yemekler pişiriyor. Günlük değişen seçenekler Hint sokak yemeklerinin versiyonları. Nohutlu çıtır mantılara, Şam fıstığı ve yabani sarımsakla yapılmış chutney soslu yemeklere dalıp tatlıya yer ayırmayı unutmayın sakın. Lyer’ın eşi Caroline masala chai brownie gibi harika tatlılar yapıyor. İki kişi ortalama 160 TL.





22.00

Uçuşa hazır mısınız?



Elbow Lane Brew & Smoke House butik bira üretiyor. Aynı zamanda restoran… Loş ve lüks salonunda Hint mutfağının ışıltılı lezzetlerini sunuyor. Yasalara göre ancak yemek siparişi verdiğinizde bira geliyor. İsterseniz zeytinin yayında verilen tadımlık üç birayı deneyebilirsiniz (45 TL). Almanların eski yasası Reinheitsgebot’u kılavuz alan, saf biranın peşindeki firma ürünlerinde su, arpa, şerbetçioutu ve mayanın dışında herhangi bir katkı maddesi kullanmıyor. Tabii bu lezzet açısından sıradan olduğu anlamına gelmez. Mutlaka Arrow Weisse’ı tadın, daha ferahlatıcı, narenciye aromalı bira için Bavyera usulü buğday biralarını deneyin.





Cumartesi 9.00

İddialı kahvaltılar



Sosisli, yumurtalı, bol şarkuteri ürünlü geleneksel dev kahvaltısını tatmadıysanız İrlanda’yı gezmiş sayılmazsınız. Geleneksel lezzetleri tatmakla birlikte daha ‘sağlıklı” bir kahvaltı arzu ederseniz The Rocket Man Food Co. sizi bekliyor. 2012’de çiftçi pazarında açılan mağazanın kent merkezinde de küçük bir şubesi var. Mönüdeki yuyaf gevreği, yoğurt, bal ve fıstıklarla hazırlanmış yulaf lapası gibi seçeneklerin tümü aynı fiyat (18 TL). Salata ve taze sıkılmış meyve suyu öğünlere “sağlık” katıyor.





11.00

Centilmence oyun



İyimser olun, gelecek yazın güneşli günlerini hayal edip Carousel’e gidin. İrlanda tasarımı güneş gözlükleri, yelkenli, uçurtma, flamingo desenli tekstil ürünleri, şemsiyeler görülmeye değer (270 TL’den başlıyor). Yakınlardaki Salingers erkeklere cazip gelecektir. Kişiye özel tamamlanan takım elbiseler kadar İsveçli moda markası Stutterheim’in üç renk çizgili yağmurlukları da dikkat çekiyor. Hazır alışveriş havasına girmişken üstünde İrlanda’nın simgesi yonca bulanan Çin işi ucuz, zevksiz hediyelik eşya satan mağazaları bir kenara bırakın. Antika meraklılarının gözdesi Mother Jones Flea Market’e gidin. İsmi gibi bit pazarı atmosferindeki koridorlarda define avına çıkın.





13.00

Coastal Jaunt



Merkezden kiralayacağınız otomobille 30 dakikada ulaşacağınız Kinsale, Cork bölgesinin en güzel sahil kasabası. Dar sokaklara sıralanmış şık butiklerden Mamukko’da Macar göçmeni Levente ve Attila Magyar eski yelkenden üretilmiş çantalar satıyor. Alışverişten sonra Bulman’ın önündeki masalardan birine oturun. Nehir manzarasını seyrederken geleneksel patates ve balık kızartmasını tadın (65 TL). İstiridye seviyorsanız, peynir ve pırasayla lezzetlendirilmiş İrlanda istiridyesinin porsiyonu 70 TL. Hemen arkanızdaki tepenin üstünde, yıldız şeklinde tasarlanmış 17’nci yüzyıl kalesi Charles Fort (giriş 23 TL) yükseliyor. Kale kadar surlarından muhteşem kasaba manzarası da görülmeye değer.





18.00

Çiftlik lezzetleri



Her ne kadar Kinsale balıkçı restoranlarıyla meşhursa da son yıllarda yerel çiftliklerin ürünlerini yaratıcı mönülerle sunan lokantaları da çok popüler. Üç yıl önce açılan Bastion bunlardan biri. Fıçı birasıyla hazırlanan Hugo kokteylini (taze nane, nar, mürver çiçeği, 36 TL) yudumlarken etrafa göz atın. Bara dizilmiş ekşi maya ekmeklerden, buzdolabındaki kaz ciğerlerine kadar tüm ürünler restoranın kendi çiftliğinden geliyor. İki kişi akşam yemeği ortalama 450 TL.





22.00

Ciddi yudumlar



Koyu renkli ahşap barın bir kenarına kadehe doldurulmuş bıldırcın yumurtaları, diğer yanına kırmızı-beyaz çizgili kamışlarla dolu bardak yerleştirilmiş. Bu ikili yaklaşım klasik İrlanda barı Cask’ın içki mönüsünde de öne çıkıyor. Büyük emekle hazırlanan kokteylleri pointin gibi geleneksel damıtılmış içkilerle orman meyveleri, yeşil limon gibi tatları bir araya getiriyor (Ortalama 45 TL).





Pazar

9.30 Fırınla, demle



Alchemy Coffee and Books’ta tüm espresso türleri İrlanda usulü kavrulmuş kahveden yapılıyor (13.5 TL). Bu sevimli semt kafesi Lee Nehri’nin güneyinde, yeniden canlandırılan bohem caddelerden Barrack’ta. Kitaplığın rafları okunmuş kitaplarla dolu. Yerel sanatçılar sergiler düzenliyor. Fakat asıl şölen günlük pişirilen çörekler. Çıtır sandviç ekmeğinde karamelize soğan, yabani sarmısak sosu ve keçi peyniriyle hazırlanan sandviçi harika (18 TL).



11.00

Kardeşlik adına



The Nano Nagle Place, kısa süre önce restore edilen bir grup tarihi binadan oluşuyor. Cork tarihinin anlatıldığı yapıların herbiri ağzına kadar tarihi objelerle dolu. Müzenin başkahramanı 18’inci yüzyılda yoksul ve kimsesizlere yönelik yedi çocuk okulu kuran Rahibe Nano Nagle. Ursuline Tarikatı’nı da 1771’de burada kurmuş. Etkileyici interaktif düzenlemelerle İngiliz işgalcilerin elinde yoksullaşan Katolik halkın yaşadıkları yansıtılıyor.



13.00

Çorbanın cazibesi



Takashi Miyazaki, lüks Japon otelinde aşçıyken bir İrlandalı ile evlenip geçmişte Çin yemekleri büfesi olarak kullanılan mekânda restoran açmış. Girişteki dev geyşa duvar resmi ve ahşap kapısıyla dikkat çeken restoranda sadece bir yemek masası ve altı tabure bulunuyor. Mutfak açık. Müşterilerin çoğu yurtdışından… Şefin kombu yosunu ve palamuttan ürettiği meşhur dashi sosuyla hazırladığı udon (buğday eriştesi) ve soba (kara buğday eriştesi) çorbasını (55 TL) ya da üstünde pirzola, bir parça ince biftekle servis edilen donburi pilav toplarını (47.5 TL) tatmak için geliyorlar. Pencereden sokağı seyredebileceğiniz taburelerden birine oturun, höpürdeterek, iştahla yemek yiyenlerin arasına karışın.

Nasıl gidilir



Türkiye’den Cork’a direkt uçuş yok. Dublin’den Cork uçuşları çok sınırlı. Aer Lingus, Ryanair gibi firmalar Avrupa’nın önde gelen havaalanlarından Cork’a direkt uçuyor. Örneğin yeni yılın ikinci haftasında Pegasus’la Londra Stansted’e, oradan Ryanair’le Cork’a uçtuğunuzda gidiş dönüş bilet fiyatı 1600 TL civarında. Aynı tarihte THY, İstanbul’dan Dublin’e gidiş-dönüş 1589 TL’den başlayan fiyatlarla uçuyor. Dublin’den Cork’a günde 16 tren seferi yapılıyor. Bilet online aldığınızda 45, istasyon gişesinden aldığınızda 270 TL.



Bugünlerde Noel’e hazırlanan Cork’un sokakları ışıklandırıldı, gıda maddesi satan tezgâhlar yerini aldı. ‘Ferris Dönme Dolabı’dan şehre baktığınızda bu panoramik manzara ayaklarınızın altına seriliyor.

Fotoğraflar: Arabulbil,mazopiya