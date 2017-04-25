 36 saatte Cenevre

Cuma 15.00 / İtalya esintileri
Saniye sektirmeden sefer yapan İsviçre tramvayına atlayıp 10 dakikada merkezden Carouge’a gidin. Arve Nehri’nin karşı kıyısındaki semt İtalyan mimarisi ağırlıklı yapıları, kaliteli mağazaları, samimi atmosferiyle ilginizi çekecek. Tüm şehri kaplayan global markalar burada karşınıza çıkmayacak, fırsatı değerlendirip küçük, artisan butiklerin tadını çıkarın.
19.00 / Mobilyacının barı
İngiliz modacı Timothy Oulton’ın lüks alışveriş caddesi Rue du Rhone’daki bir alışveriş merkezinde açtığı iddialı mobilya mağazası geceleri bar ve gece kulübüne dönüşüyor. Deri koltuklara kurulan şık kalabalık iş çıkışı geceye burada bir kadeh içkiyle başlıyor. Bar iskemleleri dahil her şey satılık. Kokteyller 85-110 TL arasında. Şampanya da kayda değer.
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20.30 Yerel tatlar
Fondü’yü şimdilik bir kenara bırakın, ona daha sonra değineceğiz… Nagomi bir Japon restoranı. Meraklı İsviçrelilerin, özellikle balık sevenlerin gözdesi. Öyle görünüyor ki Cenevreliler suşi’yi çok seviyor. Restoranın web sayfası yok, gizemli havasına bakılırsa müşterilerini özel şifreyle kabul ediyorlar. Deniz ürünleri salatasıyla başlayın (85 TL), sonra suşiye geçin (190 TL) ve yanında bir kadeh roze şarap yudumlayın (25 TL). Yemeğinizi erik şarabı sorbesiyle noktalayın (49 TL). İçki dahil iki kişi ortalama 550-750 TL.
Cumartesi 9.00 Mekanik sırlar
St. Gervais’deki İtalyan fırını Mafalda Tavola Calda’da kahve ve maden suyu eşliğinde otantik hamurişleriyle kahvaltınızı yapın. Ardından İsviçre saatlerini keşfe çıkın. İsmi ‘Mekanik Sanat Gereçleri’ sözcüklerinin kısaltmasından oluşan M.A.D. Gallery, Rue Verdaine’de. Sanatında mekanik objeler kullanan sanatçıların global buluşma noktası olan galeride İsviçre kol saatlerinden esinlenmiş nitelikli mühendislik işi olan sanat ürünleri sergileniyor.
12.30 Aşağıdan yukarıya manzara
St. Pierre Katedrali’nin altından başlayıp Site Archeologique’ye doğru yürüyün. Özenle hazırlanmış müze kentin en eski yapısının üstüne kurulmuş. Katedralin altındaki ortaçağ kalıntılarıyla çevrili müzede kentin Romalılardan ortaçağa uzanan öyküsü anlatılıyor. Daha sonra katedrale gidip 150 basamaklı çan kulesine tırmanın, Cenevre’yi panoramik bakışla seyredin (Giriş 60 TL).
14.00 Fondü şöleni
Cenevreliler yağda kızartılmış peyniri özlediklerinde genelikle turistik bölgenin biraz dışındaki Café du Soleil’e gider. Kafede sadece La Roche köyünde özel üretilmiş gravyer kullanılıyor, fondüye kaymak ağırlıklı karakteristik tadını veren de bu peynir (90 TL). Tavadaki peyniri bitirdiğinizde garsonu çağırıp dibini sizin için sıyırmasını isteyin. İsviçrelilere göre ‘religieuse’ yani tavanın dibindeki hafif yanmış peynir fondünün en leziz bölümü. Tatlı için midenizde yer bırakın. İçecek dahil ortalama 390 TL.
16.30 Zaman ve tarih
Tarihi binada dört kata yayılan Patek Philippe Müzesi sadece bu önemli saatçinin anısını yaşatmıyor, zamanı ölçmenin tarihini de yansıtıyor. Nadide saatlerin yanı sıra Cenevre’nin nasıl saat yapım merkezine dönüştüğünü, tüm dünyaya bu bilgiyi satmaya başladığını da görüyorsunuz. Vitrinlerdeki saatlerden kimileri dünyanın en karmaşık, kimileri en tuhaf saatleri.
19.30 Özel ve güncel mutfak
Cenevre mutfağıyla sizi hâlâ şaşırtamadıysa La Bottega’ya gitmelisiniz. İtalyan – Arjantinli çift Paulo Airaudo ile Francesco Gasbarro’nun önceki yıl açtıkları restoran yeni lezzetlerin peşindeki İtalyan mutfağıyla kısa süre önce ilk Michelin yıldızını aldı. Dana coppelletti (mantı), mükemmel pişirilmiş mezgit ve tavada deniz tarağının da yer aldığı dört tabaklık tadım mönüsü şarap hariç 260 TL’lik fiyatıyla en uygun seçenek.
22.00 Bar Hop
Geceleri canlanan Boulevard Georges-Favon’da birbiri ardına sıralanan üç barda her beğeniye uygun bir şeyler bulmak mümkün: L’Apothicaire Cocktail Club’da zengin içerikli kokteyller gösterişli kadehlerde ikram ediliyor. Zencefillisini deneyin (apothicairecocktail.club). Barbershop’ta daha enerjik bir atmosfer var. Biralar fıçıdan (lebarbershop.ch). KYtaly ise aralarında en huzurlusu. Şarap barı zengin bir kava sahip.
Pazar 10.00 Hamamda göl manzarası
Rhône Nehri boyunca ilerleyip Cenevre Gölü’nden çıktığı noktaya gidin. Sonra Quai Gustave-Ador’u takip edip gölün en güzel bölgesi güney kıyısına ulaşın. Yolda mutlaka Çiçek Saati’ni görmek için Jardin Anglais’e uğrayın. Türk hamamı şeklinde tasarlanan, açılışı önceki yıl yapılan Bain-Bleu’da mola verin.
12.30 Pazar testi
Kentin en büyük çiftçi pazarı Plainpalais’te etten sabuna ne ararsanız var. Öne çıkanlardan bazıları: Gelincikli ekmeğiyle Leonhard Bretzel; sebzeli, patatesli gril tavuğu, canale adlı tatlısıyla Au Poulet Doré, Ortadoğu mutfağıyla Lebanese Guys… Alışverişinizi yapın, ortak kullanılan masalardan birine oturup kentin lezzetlerini son kez doyasıya tadın.
Nasıl gidilir?
Şubatın ikinci haftasında THY’nin İstanbul-Cenevre direkt uçuşlarında gidiş-dönüş bilet fiyatları 780 TL’den başlıyor.
Kaynak: Hannah Seligson The New York Times / Çeviren: Serhan YEDIG